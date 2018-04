Voz 1

00:12

bueno pues en realidad no dice nada que lamentablemente no supiéramos no que es que el crimen el patrón de crecimiento económico que estamos teniendo su patrón de crecimiento de trabajos poco productivos de trabajos digamos en una economía que no es capaz de generar valor añadido complementa muy bien con la información que teníamos la semana pasada sobre las bajas tasas de ejecución del gasto en innovación no por lo tanto lo que podemos decir es que no hemos aprendido mucho de la crisis y de hecho eh digamos estas profesiones que más se demanda también tienen mucho que ver con el crecimiento que estamos teniendo en el ámbito el turismo que ahora mismo es básicamente uno de nuestros motores de desarrollo no podríamos decir que casi hemos pasado de poner ladrillos a poner cañas no en en como como motor del crecimiento desde la generación de empleo y esto es siempre una mala