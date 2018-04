Luis Montoro: “La Seguridad Vial ha dejado de ser una prioridad y lo vamos a pagar caro”

Voz 0912

00:45

pues decididamente no he la velocidad es un claro factor de riesgo aproximadamente el veinte por ciento dos accidentes de tráfico y el treinta por ciento de los muertos tienen que ver con ella pero a parte de la velocidad evidentemente hay que tomar otras muchas medidas independientemente de que hay un hecho curioso y es que se hablaba de las carreteras convencionales el sesenta por ciento de los conductores no saben no conocen la velocidad a la que tienen que ir podría ser carreteras no que si cambiamos la velocidad no formamos informamos al conductor pues la verdad es que vamos a conseguir poco pero bueno es una medida coherente