Kiko explica el surrealista motivo por el que nunca ha trabajado en el Atlético

Voz 1266

00:00

otro y me imagino que ese homenaje lo va a tener el día del Eibar con toda la la afición que lo va a despedir como se merece entre otras cosas porque no es un adiós un hasta luego yo no tengo ninguna duda que ya están currando haciéndolo de paso al niño ha dicho Enrique Cerezo con el tema de del inglés todas según decía Manolete que me lo habían ofrecido a mí con el tema de la UEFA eso yo con la UEFA eso no podía hablar con ninguno esta gente pero es cierto que no se noten tan claro cuando hablé con Miguel Ángel la tarjeta que me daban que es lo que tenía que ponerle a través del Sevilla demiglás yo es que el título no lo tengo claro no con todos mis respetos yo no puedo dar una tableta decidir el gasoil de qué es lo normal es que todavía no lo sé porque no lo ha decidido hilo de Indias hemos cogido era algo que tampoco sólo lo te digo es y al final no llegamos a un acuerdo aunque yo siempre la cara decía a Miguel Ángel Miguel ahí después lo arreglamos en una comida está totalmente todo solucionar lo que ganamos en la SER bien Mediaset con con esa