Carol Proner: “Lula da Silva no ha sido condenado en última instancia y puede ser candidato a las elecciones”

claro el proponer buenos días les un gusto estar acá un placer tener aquí a esta jurista de la Universidad Federal de Río de Janeiro miembro de Juristas por la Democracia un grupo de expertos que ha publicado un estudio en el que se sostiene que los procesos judiciales contra Lula Dilma Rousseff están relacionados con los procesos políticos en Brasil y que buscan influir en ellos palabras mayores estas que sostienen este informe de los juristas que debilidades tiene a su juicio la instrucción judicial la sentencia que condena a Lula a doce años de cárcel bueno Pepa es un caso muy complejo de explicar por qué justamente en Brasil vivimos una crisis política que ya lleva dos años desde dos mil dieciséis con el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff iba entonces el caso Lula es una una cosa que se suma a ese proceso porque es el impedimento futuro de un presidente que pudiera ponerse como candidato a las elecciones de dos mil ocho los expertos que hemos hecho un estudio eran al analizando la sentencia de primer grado en la cual hay numerosos argumentos jurídicos que pudiera generar incluso la nulidad procesal de este caso por pruebas ilegales por la conducta magistral de un magistrado que es a la vez acusador ya son más una una centena ciento veintidós juristas que han escrito artículos de un libro en que se demuestra la falsedad no a la fraude de este juez de primer grado Kiev la condena aquí huy impide Lula y que le lleva a sostienen entonces es que la Corte Suprema del país ha contribuido a una operación política no la Suprema Corte sino un juez de primer grado que claramente está posicionado en contra de una posición político hay un juez espectáculo Un juez que siempre está en la prensa siempre está en en en el en columnas sociales y esas cosas que no conviene el patrón de un juez imparcial sino que la la la Suprema Corte lo que ha hecho es no conceder un hábeas corpus en su mayoría por un voto dibujó de una jueza que es la presidenta de la Corte no se ha concedido un remedio constitucional de libertad o sea que no ha dado el derecho al al ex presidente a exponer su proceso probar su inocencia en libertad sino que la detenido lo que lleva desconfianza porque la Suprema Corte no permite que Lula siga libre disputen las de lesiones no hay explicación ni en la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni la la la constitución del país no puso y los pelos de punta de esa amenaza del Ejército que pudimos escuchar en las horas inmediatamente anteriores a a conocer la respuesta de la Corte Suprema a la petición de habeas corpus qué hace el ejercito de de Brasil amenazando públicamente e insoportable indebido ilegal no es una presión de las de las Fuerzas Armadas hacia el Poder Judicial incluso menos un ministro de la Suprema Corte ha reaccionado fuertemente contra esta amenaza de digamos de que si la sentencia a favor de Lula por un hábeas corpus no fuera negada entonces las Fuerzas Armadas en era generarían tensión amenazaban de facto de hecho hacer algo entonces es insoportable e inaceptable desde luego eh existe riesgo de que la polarización que estamos viendo en las calles de Brasil derive en violencia claro que sí porque a los poderes centrales cuando los poderes de Estado sobretodo el Poder Judicial dan un ejemplo de autoritarismo o denegación de derechos imagina los demás estancias de poder vertical en la sociedad desde el machismo de Violencia contra la mujer hacia hacia la policía ligera o lo que sea siempre las situaciones verticales von intensificar con ejemplos de autoritarismo asocia edad vive la y el aumento de la intolerancia ahí de la rabia en la calle las relaciones de trabajo en todo no de alguna pregunta Browner que que va a tener muchas lecturas aquí en España puede Lula ser candidato desde la cárcel eso es una cosa dos dos aclaró creo que en el mundo sea una persona que va a la cárcel con una situación de persecución y selectividad política que está en la cárcel injustamente entonces desde el punto de vista legal porque está todavía en la cárcel pero no ha sido condenado en última instancia si puede ser y además no ha sufrido un juicio es política electoral que es otra distanciadas supere pero el Tribunal Electoral si puede seguir incurre incluso el partido sigue como porque lo consideramos en los juristas democráticos y el Partido de los Trabajadores que es injusta la sentencia que sí debe presentarse una última pregunta qué está pasando en América Latina hay una especie de regresión no después de unos años en los que parecía que se respiraba hice caminaba hacía un sitio se vive una regresión en América se puede hacer un paralelo es necesario mirar a América Latina agresión general privatización de las empresas públicas mucha influencia internacional no para que derechos el de César mirad lo que pase América Latina porque algo muy raro muy diferente un otro tipo de golpe parlamentario pero que pasa también por el sistema de justicia por los medios entonces aquí mirar porque la democracia Sigrid inhibe a un nivel que nunca se podía imaginar pero en el jurista de la Universidad Federal de Río de Janeiro gracias por estar en las hay suerte gracias muchas gracias