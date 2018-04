Para muchos de los políticos reconocer un error e irse a casa, es como la honradez o la inmigración, algo antinatural

Voz 0958

diez de abril muy buenos días no para llover pasa con la lluvia como con la sociedad española en su conjunto que pasamos de la sequía el desborde sin apenas un breve periodo de normalidad entre medias en fin digo yo que Cifuentes no ha pensado en la dimisión bueno quizá en el asesinato sí pero no en la división porque para muchos de ellos reconocer un error irse a casa es como la honradez o la inmigración algo antinatural pensamos que el país avanza pensamos que hemos alcanzado altas cotas de desarrollo y civilización pero luego viene la realidad himnos Damm puñetazo en la cara eso es normal hacerse la pregunta de qué va la actual política deben saber que por el momento la actual política va de hacernos perder tiempo hoy por cierto a esta ahora en el Congreso comparecen Ignacio González Esperanza Zahir mujer que como nadie representa el arte de embalsamaron cada vez que paso andando por delante del palacete que Esperanza Aguirre tiene en el centro de la ciudad muy cerca de la rabia ideó esa bandera española en uno de sus balcones pienso en que finalmente la ex presidenta de la Comunidad de Madrid tanto amor tenía la patria que decidió quedársela para ella sola serán cuenta el amor el amor es finalmente el motor de toda por el poder el amor por el dinero el amor por el poder y el dinero o ambas cosas a la vez lo único bueno pero que estamos conociendo estos días es saber que la Universidad Rey Juan Carlos I profesores altamente cualificados para falsificar cualquier tipo de firma dice estuve once ni se imaginan ver esa universidad haber estudiado durante años haciendo frente a las tasas madrugado albergando cada mañana pasando dos horas en el Cercanías hasta llegar cara pones ahora esta mañana cuando sabes que Pablo Casado afirma no se me exigió ir a clase ni hacer exámenes para aprobar el más manden Nos su cara utilizando al el ponemos Don en Hoy por hoy vaya que sí porque pienso en toda esa gente esos miles y miles de estudiantes que ahora mismo a la Carso adquiere otra están yendo a la Universidad ha madrugado lo compaginan con con con un trabajo por horas en encima en fin su cara al conocer la afirmación explícita de Pablo Casado le dice no se me exigió ir a clase ni hacer exámenes para aprobar no se me exigió exige en fin la conversación estos días debería ser otra deberíamos hablar de futuro de productividad de desarrollo aunque por el momento sólo podemos hablar de ello desde el punto de vista de no tenerlo sea lo que sea hagámoslo juntos vimos la foto hoy por hoy vaya cara hagámoslo todo por amor