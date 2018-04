Ana Belén: "En mi familia los estudios universitarios fueron una conquista social"

Voz 1

00:00

me llamo Ana Belén Pérez Villa digo en Soria se natural de Aranda de Duero Burgos bueno yo estudiara universidad pública madrileña también lo hizo Mi hermanos yo estoy en la Carlos III mermara la Rey Juan Carlos gracias al al tesón empeño y esfuerzo de de nuestros padres no nuestro padre trabajaba en la fábrica en la multinacional era obrero mi madre limpiaba casas sí gracias a a todo eso a todo su esfuerzo ya nuestra responsabilidad pues conseguimos sacarla adelante bueno es la mejor herencia que que nos dejaron y es lo que ellos siempre nosotros decían nuestra mejor herencia será cero estos estudios no era una conquista social en definitiva una cuestión de dignidad icono también también realiza hemos máster Jean completamente hacia máster en apnea me costó muchísimo en esta ocasión uno Costello bueno claro nos regalaron nada pensar en esa en esa defensa al final del del Master en treinta minutos de de Defensa treinta minutos de de que el Tribunal podía hacer que preguntas que bueno era un trabajo Cinema externo no no era una cosa sencilla era ir a un protectorado no yo era un trabajo serio está en juego la universidad pública no en inglés lo que a nosotros nos ha nos ha mantenido de alguna manera con esa dignidad Si gracias a universidad pública pues tenemos que tenemos me nuestra familia zumo las primeras que fuimos a la diversidad y claro pues era por una parte un orgullo pero por otra parte una responsabilidad