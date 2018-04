"Si Cifuentes dimite decae la moción"

Voz 1727 00:00 Ángel Gabilondo buenos días buenos días portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid candidato a presidente de esta comunidad la moción de censura que los socialistas han han presentado a sentía cuando Henri Julianne hablaba de ejemplaridad para alguien que como usted conoce también el mundo de la universidad con su no lo que venimos contando estos días

Voz 0175 00:18 sí y no sólo por lo que significa para la universidad sino por lo que significa da Universidad para la sociedad es decir el desconsuelo de la universidad está bien es el desconsuelo social en un país es también lo que son sus de lo que su educación entonces está aquí se ve afectado uno de los pilares de de oportunidad de futuro de modelo de país desde luego este tambaleó de las instituciones daño que produce es daños también en las expectativas en la confianza de todos los CD de toda la ciudadanía y luego dolor concretos para la Universidad Rey Juan Carlos a mi me parece que no hay más camino que el que ha señalado aquí que es que se entre de verdad en serio abordar la situación en la que está porque hay indicios de que se ha visto muy afectada eso autonomía es autonomía es el principio absoluto de la capacidad de libertad de pensamiento y de creación de una universidad que es la fuente efectiva de su sentido pero sí la autonomía está resentida porque lideró por modelos de financiación unos resentida por porque está atrapada en en intereses que no son intereses únicamente académicos el daño es tremendo yo creo que la UNED sea Rey Juan Carlos se convierte ahora en un síntoma lo del máster es un síntoma de un modo de concebir el poder de un modo de concebir la la realidad hay un modo de concebir no a todos nosotros que es la sensación como se ha dicho de que hay personas que tienen un privilegio respecto de otras que la igualdad de oportunidad la de es siente resentida y que en definitiva no tenemos garantías les estamos lejos de esos circuitos de poder detener todos los derechos bien atendidos osea que el daño institucionales extraordinario

Voz 1727 02:03 me llama la atención es el que hay una parte del PP que considera este un asunto menor inevitablemente me acordaba cuando les escuchaba considerar este un asunto menor con todo lo que les ha caído a ellos me acordaba de todos esos españoles que a primeros de los ochentas cuando llegan de los ochenta cuando llegaron los hijos de la clase trabajadora de forma masiva la universidad esas familias qué es asumir una vida de privaciones para garantizar las carreras de los hijos de las hijas que después esas privaciones han trasladado al máster y que ahora contemplan como ese ascensor social no sólo ha dejado de subir sino que además sube muy rápido no existe o es un meteoro para algunos

Voz 0175 02:42 aunque esa producido esta fin alarma con todas las comillas que se quiera poner social esta este movimiento en la opinión pública tan grande porque a veces hablamos del Canal Isabel II hablamos de campos de la justicia hablamos de dos mil millones de euros que iban por aquí por allá y luego las entonces tremendo el asunto de la cafetería mil asuntos todo eso afecta a los ciudadanos y les preocupa pero tienen a veces es una cierta sensación bueno la política todos son iguales y no es uno será otro siempre hay gente que se busca asimismo argumentos que no siendo válidos tranquilizan su situación pero aquí aquí con la experiencia que tienen todos doscientas cincuenta mil estudiantes en Madrid sólo en Madrid y no pero en cada casa yo he dicho que cuando se examina unos examina toda la casa en familias que han hecho un esfuerzo económico grande donde a la universidad por primera vez a alguien que no había ido nunca en la historia después de un esfuerzo enorme es después de ver a sus hijos trabajando tantas horas pues el dolor que supone saber que hay personas que virtudes su poder logran estos privilegios hace un discurso demagógico con esto pero no hace falta pero sí lo vive cada uno en su casa pues el resultado final es hasta aquí hemos llegado miren no abusen de nosotros no abusen de nosotros y por eso digo que es todo el máster es un asunto menor esto no es un asunto menor es un síntoma

Voz 1 04:07 y repito de un modo de entender el poder ir de modo

Voz 0175 04:12 de qué piensan de nosotros pero que creen que somos nosotros quienes creen que somos nosotros dicen los ciudadanos que han pensado que somos nosotros somos seres sumisos que estamos aquí supeditados a ver cómo les va la vida por eso hay una contestación muy fuerte pero repito la contestación fuerte nosotros la analizamos a través de los cauces parlamentarios lo no

Voz 1727 04:34 en qué clave hay que entender que Cristina Cifuentes no haya presentado la dimisión es prensa un Roca miento así con un rector afirmando que no hay constancia de su trabajo fin de máster ni de su defensa con las firmas falsificadas de dos de las tres profesoras que Freeman el acta y reconocida reconocido por ellas mismas con la tercera diciendo firme presionada en que claro hay que entender esta resistencia abandonar el puesto

Voz 0175 04:57 nosotros desde luego planteamos el asunto ámbitos parlamentarios como decía para que compareciera que diera sus explicaciones yo me intervención prácticamente lo que dice es poner unas cuestiones de un relato que no casaba por de ninguna manera hay que hacer relatos que tengan que ver con la racionalidad que sean razonables que tenga verosimilitud con argumentos consistentes después de escucharla de verdad que no sentimos en la obligación de poner una moción de censura qué razones puede tener pues no lo sé la verdad es que lo desconozco también es cierto que ella ha vivido también en un modo de concebir a sí misma en una relación entre entre ella y su personaje que supongo que coincidieran absolutamente pero en caso de que no coincidan ahora está en apuros está en apuros por que probablemente le cuesta estar a la altura también de ese personaje de una persona que que ha purificado que es innovadora que es moderna que es con la que empezó todo esto y ahora se desmorona todo eso y debe ser muy duro psicológicamente debe ser muy duro políticamente para ella yo no digo que me ponga su lugar pero digo que comprendo que que resista a mí a no me gusta que que políticamente sea luchadora eso no me parece un defecto ahora hay un momento en que hay que retire la realidad es rendirse a la realidad de que ese máster por los datos por los hechos por los relatos que tenemos es un máster que presuntamente no se ha cursado porque cursaron martes matricular un máster en matricularse si eran las clases pagar adecuadamente las peticiones si no se ha presentado es hacer un trabajo exprés es un tribunal regular es presentarlo y eso parece que no ha sucedido

Voz 1727 06:43 vamos con las novedades concretas que hoy publican varios medios sobre el máster de Cifuentes sobre los másteres en esa universidad y con el futuro inmediato de esta comunidad con la moción de censura que presenta el PSOE y con la actitud de Ciudadanos del que depende en buena medida el desenlace político de todas es de toda esta historia que se incorporan a la conversación Lucía Méndez Joaquín Estefanía Enric Giuliana bueno esta mañana eldiario punto es publica que las actas de las reuniones en las que supuestamente se le con validaron tres asignaturas a Cristina Cifuentes están falsificadas también no sólo le afecta a ella también se beneficiaron más alumnos dice el diario que la reunión de la Comisión de convalidaciones nunca tuvo lugar no se celebró dos de los seis profesores niegan haber firmado las actas jamás a otra no les suena su firma aunque el informe gráfico lógico que ha encargado el diario asegura que cinco de las seis firmas son completamente falsas algunos de esos profesores siguen guardando silencio silencio la palabra miedo Ángel Gabilondo que la dijeron ayer los alumnos de la Universidad y algún profesor es que me parece tan incompatible con lo que debe ser una universidad miedo y Universidad hay miedo en la Rey Juan Carlos la proximidad del poder político lo que explica ese miedo

Voz 0175 08:02 bueno lo que es muy importante que el rector que en fin yo dije que la primera aparición a mi juicio se equivocó no queriendo señalar que todavía ido bien que todavía sobre regular luego tuvo el coraje político de abrir una información reservada me parece que tiene que llevarlo hasta el final sea es imprescindible que esto sea así sólo se creará confiar esa Sí Se ha islas para incluso se aparta de la vida universitaria personas de comportamiento inadecuado está en la mejor manera de defender a la universidad y la mejor manera de crear confianza que la confianza es algo decisivo en esos ámbitos universitarios el temor desde luego es un espanto para la creación para el pensamiento que es espacio de libertad allí moverse en una universidad atemorizada yo espero que esto no no acabe de ser así pues impediría también que la Universidad sea un espacio de libertad yo espero y confío muchísimo y además me dirijo al rector con todo respeto para que lleve hasta las últimas consecuencias esta investigación porque de lo contrario hará un daño irreversible a la Universidad Rey Juan Carlos a la universidad pública a la universidad en general a nuestro país

Voz 1727 09:15 de la honestidad de del rector

Voz 0175 09:18 por qué dudar de ella lo que sí puedo decir es que las personas son estas también cometen errores luego cometió un error el primer día y ahora está en la ocasión de mostrar hasta qué punto es capaz de llevar hasta adelante hasta el final eso porque el instituto este derecho público me parece muy bien que se haya abierto ahora un espacio de investigación sobre este instituto y que se ponga en cuestión todo lo que allí se da porque hay indicios pues no sé si la palabra indicios reveló dudas más que razonables de que hay comportamientos irregulares eso es así el yo lo pido como ciudadano porque pasa por aquí es imprescindible que tome medidas determina

Voz 1727 09:57 entre los másteres investigados al al al abrir en canales Instituto de Derecho Público está el de Pablo Casado las diez y media convocado los medios para entregar la documentación así que vamos a esperar a ver que que argumente que presenta pero en su primer contacto con el diario El País que es el que publica esta noticia dijo que no se acordaba de Shiva clase es posible que algunos acordes he ido a clase

Voz 0175 10:17 no es difícil que sea si esa frase tampoco es afortunada pero yo con eso no un juicio global de lo que había sucedido el Mi tengo tendencia y me parece que todos la tenemos a escuchar primero sus razones sus argumentos debemos esperar a que la saga las explique espero que lo haga razonablemente y esto acabe con este asunto pero si no lo hay entraremos de nuevo en un nuevo en una situación que es de Félix dará más explicaciones yo lo primero que dice la señora Cifuentes expliques en sede parlamentaria le vamos a escuchar vamos a escuchar con mucha atención ya no digo lo mismo con el señor casado tiene desde luego derecho para explicar sus razones Él ha convocado ha reaccionado con celeridad que lo haga porque hay dudas de esa frase introduce una duda monumental selló el fin no es afortunada se ha equivocado diciendo frase pensando la desde luego sí es verdad que no acuerda pues me parece un problema muy grave porque eso no tiene credibilidad

Voz 1727 11:17 Ciudadanos no acaba de declarar que pasa si finalmente se defiende la moción de censura que presentan los socialistas Si la apoyaría no lo apoyaría han llevado a usted le han dicho si tienen intención de llegar a algún acuerdo con ustedes

Voz 0175 11:30 nosotros vamos a hablar con ellos después de la posición de ayer no porque queríamos también ver en qué quedaba primero ayer formalmente fue aceptada por la Mesa de censura ir por tanto nos ponemos a trabajar en relación con los otros grupos en segundo lugar ellos también han tomado una posición para mi gusto también equipo K confusa porque es por un lado dimisión queremos comisión en vez de dimisión por no hay comisión bueno pues entonces queremos división a que no haya comisión lo cual quiere decir que había razones para la dimisión sin necesidad de la comisión todo esto lleva a pensar pues que hay hay unos titubeos incluso se que se abre un espacio de negociación porque dicen ultimátum porque cuando llevamos tres años desde ultimátum de ultimátum que tienen que ver con aperturas de espacio de negociación el ultimátum no es la última vez es la penúltima le llamó el penúltima atún porque es ahora nuevo sabrá pues otra negociación y veremos en qué acaba pero estamos jugando con tiempos que esta es una de las claves con tiempos porcentajes jugando se refiere a ciudadanos si luego se refiere a ciudadanos refiera que del trece de mayo de trece de abril al siete de mayo se tiene que en fin producir la sesión de la moción de censura y ahora la pregunta es la siguiente si ellos piden que hasta fin de mes se haga en fin

Voz 1727 12:53 miénteme Le veo candidato alternativo a la audiencia

Voz 0175 12:57 pues bueno la historia cuál es una moción de censura después porque la cosa sería extraordinariamente patética si hubiera una misión de esa la moción de censura antes y después seguirá siguiera en vigor la cosa de ver si dimite porque entonces qué iban a hacer una moción de censura

Voz 1727 13:14 si Ciudadanos presenta un candidato presenta una moción de censura con un candidato propio quería al PSOE

Voz 0175 13:22 Ciudadanos primero va a tener algún problema para presentar una moción de censura necesita veinte diputados tiene diecisiete tendrá que encontrar tres desde luego en el grupo socialista no va a encontrar que los cuarenta hemos firmado la misma moción de censura desde luego no podemos tampoco se me ocurre que pueda encontrarlos se encuentra en el Partido Popular desde luego pero una moción contra el Partido Popular con motos del Partido Popular entonces ya sí que hemos entrado en el lío monumental así que yo no contemplo esa hipótesis

Voz 1727 13:55 te voy a poner unas declaraciones de Ignacio Aguado anoche aquí en La Ser en la que trataba de explicar por qué no apoyan la moción de censura para un gobierno de higiene democrática que ustedes vienen reivindicando de aquí a las elecciones decía lo siguiente Ignacio Aguado

Voz 2 14:09 el digo Esquerra mirando es que llevan veinte años sin gobernar en la Comunidad de Madrid bueno si quieren gobernar sin pasar por las urnas tendrá que tener un proyecto tendrán que tener un equipo o tendrán que tener en definitiva algo no

Voz 1727 14:22 al señor Aguado les parece que el equipo del PP el que viene del pasado con Esperanza Aguirre Ignacio González el que está en el presente que es el que ha arropado a Cristina Cifuentes en esta coyuntura es un equipo más capaz que ustedes para gobernar la Comunidad de Madrid nosotros hemos

Voz 0175 14:37 adoptar las urnas tenemos XXXVIII treinta y siete diputados tenemos ochocientos mil votos esos los votos y los diputados todos igual son igualmente dignos igualmente válidos si se suman diputados es decir ciudadana mayoritaria para gobernar esos tan legítima como cualquier otra cosa sí porque esto de decir que unos pasado por las urnas yo no sé no recuerdo muy bien que el señor Gonzáles pero lo que sí puedo decir es que por supuesto por eso hacemos un una operación de tránsito llamémosle así con una programa de asuntos que hemos votado los tres grupos yo quisiera hacer un programa pragmático eficiente solvente que de estos meses pueda llevar a cabo las cosas que hemos aprobado ya los tres grupos que no sean han puesto en marcha

Voz 1727 15:28 ustedes son PSOE Podemos y Ciudadanos

Voz 0175 15:30 incluso cosas que hemos votado en los cuatro grupos con el Partido Popular esto es una llamada a todas las personas de bien que quieren colaborar para llega dar a las próximas elecciones a viviendas atendido asuntos de emergencia de urgencia ciudadana en condiciones de normalidad y serenidad porque nos dedicamos todo el tiempo gran parte del tiempo a ocuparnos de asuntos generados por el propio Gobierno que había de resolverlo del Partido Popular o de la presidenta este camino nos lleva a decir que no estamos en la historia de a ver quién llega acoge opta lo cual poder porque hay una cosa de la que no hablamos que es los problemas de la ciudadanía de Madrid

Voz 1727 16:07 están ahí Joaquín Estefanía justo veinte

Voz 3 16:10 es aunque que iba a preguntarle al señor Gabilondo estoy viendo en el canal de de del Congreso que estaba compareciendo Ignacio González que estamos viviendo en estos momentos desde hace bastante tres semanas al menos todo el asunto este del máster y todo esto que como está

Voz 4 16:25 el el el Gobierno de Madrid que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid

Voz 0175 16:30 en qué qué podemos esperar los los ciudadanos que vivimos en Madrid bueno a mi me parece que no hay proyecto para lo me lo he dicho no con esto del máster sino que cuando ha habido el debate del Estado la región yo he dicho es que en Madrid faltan proyecto para Madrid es una Comunidad he hablado de comunidad inexplorada una comunidad con la capacidad que te que hay aquí no la riqueza que hay aquí las personas honestas trabajadoras de valiosas que haya crisis que vivamos del turismo que vivamos de los servicios que vivamos de los grandes ejecutivos y funcionarios pero que la reindustrialización no se ve por ningún lado que la ciencia la investigación la innovación no estén en el corazón de la transformación de la comunidad que hace Madrid pues a mi me parece que lo que hace es vivir en la inercia de una política aletargada adormecida mortecina que vive del éxito el Producto Interior Bruto porque es verdad que el producto interior vuelto está muy bien pero ese es el único indicador de las condiciones de vida en una comunidad donde el treinta por ciento vive en situación de desigualdad y de pobreza el producto interior bruto está distribuyendo los recursos para que Madrid como a mí me parece no haya esta pobreza que hay yo creo que no es inexorable que en Madrid el treinta por ciento vive en situaciones de pobreza entonces hay que hacer otras políticas distintas así que la moción de censura no sólo vaya si usted señora presidenta no es eso es que aventaja es que vivimos en un país donde la moción de censura es constructiva por tanto hay que hacer un programa y me gusta porque es mandarles a los ciudadanos la idea de que es lo que queremos hacer y además son candidatos grabamos a hacer la vida más

Voz 1 18:15 sí yo digo si no salgo corriendo Enric Juliana

Voz 0568 18:19 bueno la horizontes sería un catorce meses estoy menos menos tres año un año tanto de un año usted pondría a los demás grupos que hoy es están fuera del Gobierno incorporarse a su Gobierno caso fases es decir gobernaba junto con deber consejeros de Podemos incluso invitarla ciudadanos a formar parte de su gabinete

Voz 0175 18:45 porque nosotros lo estamos ahora en la tesitura de buscaron unos aquí dos programáticos o de gobierno o de reparto de consejerías con otros cuando haya unas elecciones como tiene que haber en todo caso la primavera el diecinueve que estén tranquilos todo el mundo que a haber en todo caso esas elecciones entonces entraremos en confrontar dialogar programas porque luego se alguno está en el delirio de sacar mayoría absoluta está equivocado ahora no es el momento de esto ahora es el momento de hacer un programa viable pragmático insostenible de buscar quieres adhieren a ese proyecto pero no entrando en esa negociación paralelamente hay que buscarlo también Nou un unos consejerías partidistas sectarias querer hacer un programa de un partido no es el programa del Partido Socialista lo que queremos poner ahora en marcha queremos poner en marcha un programa de asuntos compartidos con todos tendremos también que vencer resistencia de quienes quieren aprovechar esta ocasión para poner sobre la mesa todas aquellas cosas que el Partido Socialista quiere pues no es este el momento no podremos nada en la que no creamos porque lo hemos votado en la Asamblea pero buscamos incorporar pensando en llegar a las elecciones con un consenso razonable ya había afrontado los problemas de los ciudadanos nueve y cuarenta y seis ocho y cuarenta

Voz 1727 20:09 es en Canarias Cadena SER Hoy por hoy bueno recapitular la conversación que mantenemos con Ángel Gabilondo preguntaba Enric Juliana entrarían otros partidos en ese gobierno en el supuesto de que la moción de censura que presenta el PSOE con Ángel Gabilondo como candidato a presidente salir adelante dice no no se trata de un Gobierno es repartir sillones pero entonces lo gestionaría en sólo políticos socialistas

Voz 0175 20:34 bueno no no necesariamente lo que habría que ver es si pueden entrar personas pues también independientes a personas que con capacidad de gestión para ciertos asuntos nuestra idea es poder concretar que vamos a llevar eso adelante además ocurre otra cosa nosotros vamos a hablar con los otros grupos también los queremos escuchar pero que hemos escuchado hasta ahora es desde luego ni por parte de Podemos y luego por nuestra parte se ha hablado en absoluto de entrar en ningún gobierno de coalición Ny si quieren entrar en confrontación de los programas sino de ya digo aquello que hemos votado todos en la Asamblea poderlo llevar adelante ahora también hay que escuchar a los demás lo haremos pero nuestra propuesta no es esa propuesta

Voz 1321 21:17 Lucía Méndez si la la única posibilidad que tiene la moción de censura de triunfal es decir que usted siempre se se convierta en presidente de la Comunidad de Madrid como usted ha dicho con en fin de una manera casi casi interina no casi casi de gestión hasta llegar a las siguientes elecciones es que Ciudadanos el rebote no sé cuántos diputados necesita usted para de ciudadanos que que voten sí para para

Voz 1 21:41 para en todo caso uno uno bien por lo menos un un

Voz 1321 21:47 la diputada ciudadanos tiene que usted qué votarle para para ser elegido presidente

Voz 1 21:51 lo lo que lo que le

Voz 1321 21:53 yo quiero preguntar es algo que usted ha comentado antes para saber si lo he entendido bien cuando comenta lo de los tiempos el periodo que se abre de negociación ahora no sí le entendido bien dígame si bien probablemente no no Lele Le quiero quiero quiero confirmar que efectivamente usted ha venido a decir que el plazo abierto el plazo que Ciudadanos le ha dado al Partido Popular para que elija otro

Voz 0175 22:21 lo candidato para ser investido otro candidato

Voz 1321 22:24 la institución de de Cristina Cifuentes es hasta El X de mayo la movilidad es la filial de la moción de censura se tiene que

Voz 0175 22:31 siete de mayo siete haciéndose una se tiene que

Voz 1321 22:34 qué votar os sustanciar debatir bueno por esos días quiere usted es decir que a lo mejor ciudadanos Orgaz argumenta como excusa para no votarle a usted que está a la espera de un candidato del Partido Popular

Voz 0175 22:49 no lo sé yo ciudadanos mucho margen para que tengo buenos argumentos lo que sí puedo decir es que la presa pero bueno ellos solos llegaran tan lejos como yo pueda llegaron más la la historia está en que la presidenta de la Asamblea es la que fija la fecha a mí me gustaría desde luego que se resolviera esto de la división no antes de la fecha ya lo digo para que hagan otra cosa que que me gustaría que se resolviera antes de la moción de censura porque desde luego si dimite de cara

Voz 1 23:20 en esta Hora Extra acabó porque la dimisión

Voz 0175 23:24 estoy como una división que que tiene que ver una persona ahí la moción de censura tiene que ver con esa persona si hay dimisión no hay moción de censura el problema es que haya moción de censura y amenaza de dimisión para una división posterior a la moción de censura y ahora decimos nos apoyamos la me deja clara porque estamos esperando la división que luego encima puede no produce pues eso es lo que ella se regulará las que iba nos hemos fijado en todo eso es todo

Voz 1727 23:49 o sea que si efectivamente se produce la dimisión de Cristina Cifuentes

Voz 1 23:52 la moción no decae

Voz 1727 23:55 es lo que ha dicho que abrió la investidura de otro rasgo sí que haría el PSOE si se presenta un candidato alternativo del PP que es lo que está exigiendo Ciudadanos

Voz 0175 24:02 bueno nosotros al día de hoy la objección no es una objeción sin más a una persona es una objeción a una política son dos personas que puestos en pie han aplaudido con tanto entusiasmo las versiones de la señora Cifuentes pues no son nos parecerá los mejores candidatos para gobernar esta en fin este momento de de dar respuesta a necesidad necesidades ciudadanas y los que han estado en Excel de Taro algo político pero escucharemos luego nuestra vivía iniciales que la propuesta según esto me dice a mí es que de nuestros cuerpos que yo sea el el candidato pero primero tiene que haber consultas las consultas con la presidenta pues yo señala a la presidenta de la Asamblea cuál es nuestra iniciativa pero no estamos en la idea de apoyar un candidato del Partido Popular que puesto en pie aplaudió a la persigue tanta que sus versiones eran muy coherente

Voz 1727 24:55 decíamos a las ocho de la mañana sobre Madrid pobre Madrid ahora mismo está en el Congreso compareciendo ante la comisión que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular Ignacio González vamos a escuchar en directo sonido

Voz 0455 25:09 yo dormía en ningún concurso ni ninguna empresa ni en ningún proyecto de esta naturaleza y por lo tanto no he tenido en mi ordenado ni he tenido capacidad de influir es decidir en nada absolutamente nada de esto meter nada que ver esto se lleva denunciando desde hace muchísimos años que de una presunta comisión de la que yo jamás he tenido conocimiento y por supuesto ni recibido absolutamente nada después de tres años de investigación e dos por cierto de ellos que se han hecho en fin de manera digamos secreta o reservada sin que supiera que estaba siendo sometido investigación no ha aparecido nada ni va aparecer nada que tenga nada que ver conmigo aquí se ha dicho todo tipo de barbaridades que yo tenía una cuenta suiza después de tantos años ocho años son nueve años que han pasado murió no tengo ninguna cuenta Dani aparecido ninguna cuenta yo no recibió ningún dinero eh hay personas que han acreditado que son titulares de la cuenta que han recibido ese dinero y por lo tanto yo no tengo nada que ver con esto ni lo he tenido nunca más eh esto va ligado a una sociedad panameña ya a una cuenta de un banco suizo que aparecía en una información que fue objeto de difusión

Voz 1727 26:28 a las siete de la mañana los compañeros mostrarán en de esta comparecencia que ha empezado a las nueve y media del el ex presidente de la Comunidad de Madrid que recuerdo está imputado en la trama Lezo por los presuntos delitos de organización criminal prevaricación malversación blanqueo fraude y falsificación documental que ha estado en prisión preventiva durante doscientos Ángel Gabilondo

Voz 0175 26:52 no yo simplemente quería explicar que cuando nosotros llamamos la moción de la dignidad no va en la dirección de que nosotros somos dignos y todo el resto de la humanidad sin digno no es la dignidad de la política hay personas de bien en todos los ámbitos han votado mientras partido si yo con poco a ellos a pensar que estas situaciones no es sostenible que hay una emergencia también social y que tenemos por deber que aglutinar la voluntad de toda esa ciudadanía para ofrecer una alternativa y que sepan que desde luego con toda libertad y con toda democracia que sepan que hay posibilidades diferentes de las que se están viviendo ahora en Madrid y que hay que abordar y resolver los problemas de la ciudadanía que eso es lo primero era bien

Voz 1727 27:33 la cotidiana los problemas de los madrileños el día a día en esta mega ciudad en esta comunidad ahora está Ignacio González en el Congreso a partir de mediodía llega Esperanza Aguirre y mientras tanto Cristina Cifuentes sigue en la Puerta del Sol enroscada colocada en una presidencia que cuestiona todo el mundo y también ya algunas voces en público de su propio partido Ángel Gabilondo gracias por venir buenos días

Voz 0175 28:08 hacerlo

Voz 1727 28:14 Joaquín Estefanía Enric Juliana buena semana adiós

Voz 5 28:25 en el que ha

Voz 6 29:30 hoy por hoy