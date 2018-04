San Juan: "Defiendo una democracia más radical, democrática y participativa"

Voz 1 00:00 y hablando de eso esta mañana noticia la acusación del Partido Popular de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Pinos Puente de ponerse al servicio y cito textualmente de la ideología más radical y sectaria al programar en el Teatro Municipal de esa localidad Le Havre teatro Autorretrato de un joven capitalista español protagonizada y escrita por Alberto San Juan

Voz 0016 00:20 Alberto San Juan muy buenos días realizando buenos días a todos

Voz 1 00:24 buenos días un placer saludarte hay que decir que hasta última hora no sabíamos si podíamos contar contigo como sois los artistas eh

Voz 2 00:31 bueno te digo que todas las mañanas me me levanto a las siete y media por llevar al niño al cole pero hoy ha sido ha sido relevado del del de la tarea

Voz 1 00:43 si no esta sección de representar la ideología más radical y sectaria

Voz 0016 00:50 esto que responder Alberto Bueno es que

Voz 2 00:55 es ciertamente de siendo una democracia más radical de la que tenemos más democrática más participativa en cualquier caso esto esto niño con Pinos Puente sinceramente creo que es anecdótico ya me pasó en Torrelodones para otra obra distinta del Rey allí actuamos Guillermo Toledo y dio el grupo municipal del Ayuntamiento también pidió cancelar la obra por no financiar con dinero público a proetarras como nos llamaron eh es anecdótico dentro de que dentro de un contexto muy ligada a Illa el contexto grave es el intento de acabar con toda forma de disidencia o contestación relacionando la con con con la violencia y con el terrorismo de ETA en última instancia

Voz 3 01:46 eh y esto es tremendo eh

Voz 2 01:50 es tremendo porque está está normalizando una eh es un ataque a la libertad de expresión y una dinámica represiva que incluye desde mi punto de vista a los presos del del pluses catalán que es decir el la represión contra los líderes del pluses o el intento que hay ahora de criminalizar los CDR y terminar con ellos desde mi punto de vista va en la vía de dominar la calle por parte del sistema

Voz 1 02:21 pero Alberto más allá de la de la ideología y que es el fondo este asunto pero también nos iba la reflexión de lo que supone el teatro de lo que representa el teatro así el teatro en una sirve para ponernos sea Nos gusta a que tenemos frente a ese espejo pero sí el teatro no sirve para eso de que sirve el teatro

Voz 2 02:38 teatro y la música literatura cualquier expresión artística es una reflexión con más o menos acierto más o menos gracias sobre quiénes somos y cómo vivimos en el intento de ser un poquito mejores y vivir un poco mejor y además disfrutar mientras lo intentamos eh sí sí es este es tremendo desde mi punto de vista aquí el tema es sacar del Código penal los delitos de creo que está en el Código Penal de injurias a la Corona los sentimientos religiosos a las fuerzas de seguridad del Estado

Voz 4 03:15 el estado en un

Voz 2 03:19 desde luego lo grave unos esto de Pinos Puente los graves lo hacen y no me hace falta compartir lo que dicen un es más no lo no no no comparto porque yo sí soy muy partidario de la corrección política no en el arte la verdad sólo faltaba en el arte pedirle exigir nada sobre las formas pero en general me parece que el debate político como tú decías la las palabras han sido tan desprovistas de valor a la propia palabra democracia derechos humanos etc en que hace falta hacerse recuperar el valor de las palabras y hacerse cargo de ellas desde el punto de vista en la expresión política conviene ser exquisito en las formas y contundente en el fondo

Voz 0016 04:05 sí es verdad que no lo consigo siempre pero el intento ahora me todas las libertades desde luego

Voz 1 04:10 pero es verdad que finalmente el arma más poderosa sigue siendo el el diccionario la más poderosa que tenemos para para tratar de seguir defendiendo lo que entendemos por Convivencia Nacho Sergio

Voz 0016 04:22 hola qué tal cómo estás muy mira es verdad que dice es que

Voz 5 04:28 es lo que ha pasado ahora en en Granada es es es anecdótico pero quisiera saber si te pasan más cosas que sí sí aparte de de lo que nos llegamos a enterar a tu percibes el ambiente en otras presiones percibes otros intentos pues de o de modificar tu discurso o de o de acallar lo que decir si en tu día a día por por tus montajes y por tu por tu obra IBI para poner en marcha estos proyectos tienes otro tipo de problema

Voz 2 04:59 más bueno todo cosas en el terreno de anecdótico que síntomas de otra cosa que va más allá pero que a mí de momento no me ha tocado recuerdo cuando lo aquellos famosos Goya del dos mil cuatro Se del No a la guerra el el diario ABC publicar una reseña con la fotografía mía que decía el actor borroka Alberto San Juan cosas delirantes ese tipo o me contaba un amigo director de cine eh que decía Alberto es que mi abuela por lo de hacerlo de los titiriteros se cree que tú apoyas a ETA esto es esto es muy grave y la de que lo haga el PP que juegue con eso por eso he invitado públicamente impusimos y si se producirá o no al hablar del grupo municipal del PP y la Diputación de Granada crear un encuentro conmigo y con la prensa el viernes por la tarde antes de la función del viernes de la semana que viene para que me digan cuando de hecho yo apología del terrorismo o de ningún otro porque nunca lo he podido hacer porque estoy absolutamente en contra sin embargo yo me puedo llevar una larga lista de las veces que altos cargos del PP han elogiado el franquismo o han sido complacientes con el franquismo o han ofendido a las víctimas del franquismo cosa que no creo que haya hecho yo nunca

Voz 0016 06:20 abierto iba

Voz 1 06:21 por lo que dice es la defunción y eso ya no hay después cuéntanos si hay respuesta a esa invitación a café porque seguimos momento solamente restantes escucharla

Voz 2 06:32 sí sí sería muy interesante no no por quién es la tengamos sino por las materias que se trataría en León sí sí sí el Ayuntamiento que está gobernado por el PSOE se vamos a través del distribuidor me me ha llegado que se quedaba tiene absolutamente que y que se desmarca totalmente es esas