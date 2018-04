"Es una ironía que, pese a Trump, lo que más suena es una canción en español"

Voz 1 00:00 la Cadena SER

Voz 3 00:06 Toni Garrido Luis Fonsi bienvenido muy buenos días buenos días has escogido una época buenísima del año para venir a Madrid

Voz 1340 00:12 hermosa sol

Voz 3 00:15 el buen tiempo sí buena temperatura

Voz 1340 00:17 pero con todo y eso Madrid era espectacular pero no

Voz 3 00:20 es hacer hace cuando yo llegué ayer llegué ayer puede estar

Voz 1340 00:26 a media mañana tempranito algo para Alemania pero feliz de estar acá y aunque esta lluvioso yo me lo estoy pasando en árabe

Voz 0958 00:31 ella pues hace mejor tiempo en Alemania que lo sepas y sabemos que necesitas un empujón con con la canción que has sacado porque le vemos posibilidades

Voz 1340 00:41 me echa la mano yo creo que la

Voz 3 00:45 sí de hecho yo creo que va a ir bien no me digas porqué pero yo empieza a escuchar esto

Voz 2 00:57 no suena mal bueno íbamos vamos vamos a trabajar a ver si algún día

Voz 1340 01:01 se convierte en una canción importante cuántas veces escuchábamos ataque yo yo no me canso yo estoy feliz llevaba año un año y cuatro meses que lanzamos esta canción y hemos logrado llegar a lugares bonitos a lugares donde ninguna otra canción en castellano había llegado así que estoy orgulloso de lo que hemos logrado oí agradecido más que nada agradecido con el público con los medios por por apoyar esta canción

Voz 0958 01:32 pero en la vida uno tiene muchas regalos y llegan de distinta forma no y la familia a los amigos si tú además llegas a esto perdóname con una edad que no no llegas a al gran gran éxito no con veinte años con dieciocho donde no sé manejar afortunadamente tu llegas entiendo que afortunadamente llegas a gran éxito ya siendo señor llega un tipo maduro pero pensar que tu canción es la canción que más veces se ha visto de la historia Youtube más de cinco mil millones de reproducciones pensemos en el planeta hay siete mil quinientos millones de habitantes tu canción se reproducía cinco mil millones de veces en You Tube es incluso difícil imaginárselo su cuenta

Voz 1340 02:16 pues yo yo pienso igual que tú yo recuerdo hace unos años atrás cuando el primer videoclip llegó a al al primer billón el primer en a los primeros mil millones no que fue un artista coreano

Voz 3 02:33 en noches

Voz 1340 02:36 todo cuando llegó al al mil millón era como una locura así como mil millones de visitas obviamente pues el el mundo ha crecido la plataforma digital youtube todo este mundo ha ha crecido muchísimo pero pero ahora decir sin con mil millones es una locura la verdad es que es una locura no entiendo exactamente cómo lo logramos pero yo Félix honrado y y ojalá podamos seguir haciendo cosas positivas y seguir borrando la barrera del idioma que es lo más que me enorgullece ver al mundo entero no importa dónde verá lo chinos ver a los rusos para los coreanos a los australianos cantar en español es un gran logro

Voz 0958 03:24 sí es verdad que hay algo que es imparable y hay un mundo que se mueve por fuerzas que desconocemos en algunos casos oscuras pero otras veces son fuerzas positivas y la del idioma la del castellano la música roto muchas barreras y ahora es normal en un club en Londres después de escuchar estaban si llega después de escuchar música típicamente sajona aparece una canción en en castellano en español de una forma muy natural hasta hace poco era impensable que una sesión de hundirse en un club Londres fuese a sonar nada que contuviera ni una sola palabra en castellano está hace poco era imposible claro

Voz 1340 04:04 y ahora ahora poco a poco estamos cambiando eso la música latina la música en castellano está está en un lugar muy importante hoy día que me siento privilegiado de ser parte de este movimiento global de de colocar la música latina ya en el aspecto internacional de que de que la gente yo pienso que estamos en un momento de la gente quiere bailar y quiere sonreír quiere disfrutar la vida no quiere música triste quieren música alegre por eso la música latinas qué va bien va bien con eso porque nos pone pone de buen humor no pone a a movernos sepamos o no sepamos bailar creo que es bueno para el alma es una buena medicina

Voz 3 04:44 toda la parte en mi caso

Voz 1340 04:47 pero muy me habían pintado

Voz 3 04:50 eso inflación sobre si se había a hablar de eso dijeron tú crees ti yo dije Vale pase lo que pase yo también

Voz 1340 05:02 es increíble que la la palabra en español más repetido conocido por gente que no domina idioma esto es pasito no si después de tantos siglos de cultura Hispaniola hay

Voz 3 05:13 vana ahora esta palabra sí hubo un dato curioso

Voz 1340 05:18 durante el lanzamiento del en los primeros cinco seis meses de lanzamiento la canción que fue la palabra más buscada en en Gül por por un tiempo no no quiero dar datos incorrecto pero no sé cuántos meses fueron pero sí sí hubo un tiempo que que en Google fue la palabra más más buscada eso es increíble

Voz 0958 05:38 hay un ejercicio muy interesante es poner despacito y empezará a con todo respeto e como otra gente interpreta a tu despacito hay una versión en mandarín

Voz 4 05:53 Biel no

Voz 1340 05:56 mira

Voz 3 05:57 la niña muñecos y eso eso es una versión oficial de la versión oficial que yo grabé con Yeltsin pero tú lo sea como sabes si estás cantando usted muy bien

Voz 1340 06:08 bueno a ver el Jamie Lynn para la gente que no conoce él ese Singapur es un artista sumamente conocidos una estrella en todo hacia él me llama ambos trabajamos con con unos productores en Los Ángeles y nos conocimos a través de los productores él me llama él dice quiero hacer la versión que no el Remi en mandarín me pareció genial que una estrella tan tan importante que era que era darle su toque especial entonces no junta muy la grabamos le hicimos una adaptación verifique a través de de muchas personas que hablan inglés y español entiende el mandarín hay seis

Voz 5 06:44 hola la traducción vieron empapelen mandarín tu dijiste vale yo confío en ellos espero que no me queda sino una broma quiero usted insulta andanada

Voz 1340 06:52 de hecho para para ese mercado tuvimos que suavizar un poco la letra porque aunque la letra en español tampoco es que sea demasiado fuerte pero sí una letra sensual sí es una letra que que habla de la sensualidad de la mujer quitó todo el tema el público asiático es mucho más tradicionales mucho más romántico algo que aprendí que no conocía porque no había podido llegar a ese público anterior antes entonces seis un toquecito más romántica a nivel de letras ella hizo un gran trabajo yo ahí canté university

Voz 3 07:24 en el mandarín pero que te Gutter

Voz 5 07:29 puse mucha mucha ganas mucho tiempo hay para tener la pronunciación perfecto

Voz 1340 07:33 hasta el entusiasmo es lo más importante es la verdad

Voz 0958 07:35 que después de veinte años de carrera porque quiere decir que que Luis lleva veinte años de carrera yo creo que vamos a regreso de cómo como como el éxito llega el momento de tu vida donde ya las cosas más a menos están asentadas en que nunca en en casa pero ejemplo lo que ocurría en Viña del Mar en Chile el pasado mes de febrero

Voz 6 07:56 sabes

Voz 3 07:56 que ya no tienes que cantar tu canción eso es éxito el éxitos cuando tú llega el Hola canten ustedes increíble un concierto

Voz 1340 08:16 pero así

Voz 3 08:17 este sería mucho más fácil y entonces a Ana Ana tampoco lo disfruto que bailar mi caso no lo vio tu caso

Voz 0958 08:30 vamos a seguir hablando con con Luis Fonsi vamos a ver de muchas más cosas vamos a las de Betty todo lo que está ocurriendo es mundo de todo lo que te pasa de todo

Voz 3 08:37 de todo lo que te va a pasar cara al futuro con Luis Fonsi en Hoy por hoy hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 2 08:54 cadenas

Voz 0958 08:57 Luis Fonsi es un fenómeno universal

Voz 2 09:03 no sólo batió todos

Voz 0958 09:04 el récord posibles dicho acaba de batir otro y es la el quinto más rápidamente ha alcanzado los mil millones de producciones le ayudó con esta canción con Demi Lovato consenso cantar en español al mundo ha sido capaz de tocar el cielo sin levantar los pies del suelo y esa es una parte muy muy interesante esos veinte años de de carrera Luis hablan de de una constancia que el mensaje porque a veces últimamente nos llegan mensajes que naval precisamente de la cultura del esfuerzo del trabajo de de de hacer bien las cosas sino bueno no hace falta que vaya a clase da igual cuánta qué les fuertes igual que tu ejemplo es precisamente el opuesto del esfuerzo de la consistencia de perseverar en ese en ese es un buen ejemplo

Voz 1340 09:49 sí sí la la realidad es que hay hay un público que me está conociendo ahora a través de de así Toy del nuevo single echarme la culpa pero como dice ya justo es este septiembre cumplo veinte años así que llevó llevó ya a mitad de mi vida poquito más de la mitad de mi vida trabajando luchando picando piedra como decimos por ahí llevo cantando desde los cinco años tomando clases de piano de guitarra estudiando música clásica yo fui a la universidad me agradó a todo música así de serio me lo me lo tomé porque quería más allá de ser famoso yo quería ser músico yo quería poder escribir mis propias canciones producir mis propias canciones hacer mi arreglos musicales y estudió en una en una escuela de música y eso me ayudó muchísimo ah pues terminando mi último año me en en poco Performance que fue el Bachillerato empecé a grabar mi primer disco en el noventa y ocho incapaces de de la de la escuela salía promover mi disco hoy poquito poquito darme a conocer hasta ya haberlo lanzado nueve producción en Si bueno ya cumpliendo veinte años de carrera así que feliz de de que éste que esto es como un nuevo comienzo como estamos hablando ahora fuera del aire de poder vivir lo que lo que estoy viviendo con con con este nuevo ciclo que haya llegado momento de lo puedo apreciar más donde lo puedo celebrar más asimilar más con más humildad con más tranquilidad con mis hijos y ojalá hay puedo hacer esto por mucho tiempo más

Voz 0958 11:32 todo está bien estás en el ojo del huracán ese estás en medio del foco mediático lo llegas a casa y están tus hijos a los que les da exactamente igual de venas que diga a Youtube

Voz 3 11:44 así lo aportan del Times

Voz 0958 11:46 vamos se la trae al pairo ellos es da exactamente igual

Voz 1340 11:49 eso te ayuda ante impositiva o me encanta porque te mantiene sano te mantiene estable cuando uno llega a la casa Hay mi hija de seis años me dice papi ven vamos a pintar uno llega después de un vuelo de quince horas y claro no le puedo decir que no vamos Micaela pintarse ha dicho ni JB muy chiquito no lo entiende nada tienen un añito Rocco pero pero ver esa sonrisa Hay verlo bailar cuando cuando ponen música la casa me llena de de de ilusión y esa esa es mi motor

Voz 0958 12:24 es una qué paradoja que justo en el momento en el que el idioma empieza a tomar Valori yo Acesa día otros empieza a ser parte de la rutina porque ya no es raro escuchar a alguien hablando castellano que difícil tú que vienes de Puerto Rico entender qué es lo que está pasando ahora en un país en los Estados Unidos donde precisamente la riqueza viene de esa mezcla ahí viene de ese fenómeno que que ha ido cambiando durante los años y que con algunas comunidades como Latina ha sido muy constante qué paradoja no decir estamos en el lo mejor y lo peor pero a la vez

Voz 1340 12:56 sí sí justo que tanto pensando ahí claro claro porque porque es un poco la ironía lo vimos el año pasado la ironía de todo lo que está pasando yo que vivo en los Estados Unidos soy puertorriqueño nacido en Puerto Rico y como portorriqueño somos parte de los Estados Unidos somos americanos especialmente en el dos mil diecisiete que entra un nuevo gobierno y un poco esta esta locura de los latinos de la del muro que quiere construir Tron de el hecho de que hay mucha gente que no deja que se hable español en la escuela hay toda esta locura la canción que que más o no fue una canción en español y esa ironía me me parece genial me parece hermoso que el que la gente no le importa hay que la música tiene un poder increíble que Nuestro ritmo nuestro sabor nuestro idioma nuestra cultura la gente siempre la va a apoyar y siempre la la va a abrazar

Voz 0958 13:55 pues un abrazo muy fuerte a la a la gente que año también terrible deciden los últimos meses en Puerto Rico han sido

Voz 1340 14:01 muy difícil muy difíciles de todo

Voz 0958 14:03 es en esos momentos de dificultad también se ve la grandeza de de de algunos y la bajeza de otras ya habido mucha gente que ha respondido muy bien a una situación muy desesperada en tu país habido vamos a hablar de los buenos no no de los malos habido movimiento musical por ejemplo con

Voz 3 14:17 con Rubén Blades con con Calle trece que rápidamente salió en rescate de la Perla

Voz 2 14:24 bueno

Voz 1340 14:29 cómo es la gente que no saber en la Perla es ese barrio hermoso colorido lleno de de alegría que sale en el videoclip de despacito yo quise firmar el vídeo ahí en mi tierra en Puerto Rico Bono la canción habla de Puerto Rico y la canción es mi humilde homenaje a a Puerto Rico escuchan esa guitarra en que es el cuatro portorriqueño un meditar muy típica que normalmente se usa para para música tradicional yo quise que formara parte de esta canción y celebrarlo en el viejo San Juan y en la Perla quería quería como que celebrar un poquito de de de mi niñez de eso momentos que que yo recuerdo de de Puerto Rico de estar jugando béisbol en la calle de ver a los señores jugar dominó el esquina escuchando música haciendo de cualquier cualquier cosa un tambor nuevo para para hacer música sí fue que yo me me crié a usted es mi raíz y cómo estamos hablando ahora por técnicos y ha atravesado momentos difíciles para la gente que no sabe a una tormenta muy muy fuerte categoría cinco un huracán que devastó por completo la isla todavía el sol de hoy han pasado más de seis meses todavía hay mucha gente en el centro de la isla que aún no tienen electricidad aún no tienen Lus eh fue difícil hemos trabajado muy fuerte yo personalmente he trabajado muy muy fuerte hemos hecho mil campañas para recabar fondos yo personalmente tengo una fundación que está ayudando a la perla ya hemos hecho muchas cosas de hecho ya empezamos la semana que viene a construir la primera casa así que es es importante unirnos lo que sí les digo es que ya gracias a Dios la isla las playas todas las actividades turísticas ya están listas imperfectas para recibir a toda esa gente que quiera a visitar a mi hermosa tierra de Puerto Rico porque esa es la mejor medicina el turismo

Voz 3 16:31 no del toda normalidad totalmente ya pasó la tormenta

Voz 0958 16:35 vamos a a mirar hacia adelante es posible que si si viajan en avión a tienen que ir en avión desde luego Rico lo mismo les pasa desde aquel

Voz 8 16:44 la foto ya está

Voz 3 16:50 que es típico de esa cosa yo estoy hecho su versión la afición del Atlético de Madrid también ha hecho suya tu canción

Voz 10 17:14 bueno casi sí sí

Voz 11 17:17 muy bien en Liga esa canción buenos tampoco difícil la cosa pero lo mismo este este año eso aparejado un triunfo es que claro

Voz 0958 17:25 tiene que ser difícil escuchar difícil y al mismo tiempo un un gran honor ver cómo la gente trata de aprender nuestro idioma con tu Ka

Voz 3 17:33 con más o menos suerte por ejemplo esta chica lo intenta

Voz 2 17:38 ya no voto

Voz 3 17:45 sí que hay que practicar un poco más hay hay que en modo no está mal pero bien bien hay que apoyarla bien tenemos este otro

Voz 12 17:53 que o bien de un perro en Málaga

Voz 3 18:00 estoy que hemos escuchado es japonés ya me gustaría a mí Villamira a poner saber cómo lo hacía

Voz 13 18:06 que se hito

Voz 9 18:12 tarde

Voz 3 18:15 este es un señor de India

Voz 2 18:22 aquí ya no solamente

Voz 3 18:27 oye que tenga sentimientos y ahora que vas a Alemania ya sabes que te van a espero que sí

Voz 14 18:36 Sito

Voz 1 18:37 no

Voz 10 18:39 despacito esto puede parecer yo la cantas

Voz 3 18:42 también incluso algunos antes de tomar varias son capaces de perpetrar así tu tema bueno el disco va a salir a final de año verdad si yo diría a finales de verano final debe es es ese

Voz 1340 18:54 mi meta la realidad es que elijo estado listo ha estado listo hace dos años pero como esta canción se ha convertido en algo que que nadie se lo esperaba hemos decidido rodar un poco el lanzamiento el disco para para lanzar más canciones antes por eso lanzamos echarme la culpa ahora junto a Demi Lovato ya ahora con el próximo Single que lanzaremos ahora para el verano que regreso en gira por toda España nuevamente lanzaremos la producción entera y a lo largo de este camino como te puedes imaginar con todo lo que ha pasado me he inspirado tanto he vuelto escribir más canciones entonces he ido quitando y poniendo y ahora de viene ya la la la versión mejorada de de de este disco hizo el loco porque la gente lo escuche

Voz 0958 19:38 las decía Paco de Lucía que pudiera hubiera hecho solamente un disco es decir porque al final siempre quieres cambiar dos años con un material en el cajón

Voz 1340 19:47 es difícil yo yo yo soy sonando eso es el momento es el total para mí para los productores para todos tiene que llegar ese momento que aún no ha llegado pero ya pronto a llegar que uno dice sabes que apagar el computador entregas sólo el ingeniero para que lo mezcle y ya hay pueblo en las tiendas porque uno siempre quiere ir cambiando detallito que la mayoría de la gente ese va a dar cuenta pero ya sabes cómo somos obsesivos de la frecuencia del River de ello y bueno yo creo que es parte de la pasión que no le pone y el respeto como Le pone el cariño que no lo pone cada cosa que uno que no lo hace así que os espero que la gente lo disfrute

Voz 0958 20:24 seguro que sí mucho éxito con la gira te veremos entonces en España dentro de de algunos meses enhorabuena y gracias por hacer feliz a mucha gente te dedicas hace feliz día emocional pero básicamente hacerse el ideas dicho feliz al planeta Luis has hecho muy feliz a mucha gente y eso no es algo que pueda cierto dando así que sintieron gracias me suena Hazte gracias

Voz 1340 20:45 por ese tiempo en beso bien Granda toda España plácidos