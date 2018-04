“Vamos a pagar más impuestos si contaminamos más”

Voz 0927 00:00 nos engañan y nos dejamos a veces también engañar con los datos somos poco vigilantes Illano les digo nada de quiénes deberían cuidar precisamente de que muchas cosas de las que pasan con nuestros datos no pasaron pero qué me dicen de los temas energéticos también ahí hay no pocos engaños hablamos ya con nuestro experto saber más

Voz 1 00:19 Jorge Morales qué tal estás buenos días hola Jesús nuestro experto en en energías oye que esta semana ha habido muchas noticias que queríamos comentar contigo lo primero lo de la Comisión Nacional de la Competencia que ha dicho que las empresas Si eléctricas y las comercializadoras deben cambiar los nombres que no tengan el mismo el mismo nombre tú crees que con esta semana evitar fraudes cuéntanos qué es lo que pasaba con esta con estos nombres iguales de unos y otros

Voz 2 00:45 bueno pues yo creo que es algo que es bastante desconocido pero que es muy importante no en general la gente pues esto mismo que acabas de decir no las eléctricas y las comercializadoras tenía el mismo nombre decir stop claro como nada pero digo yo que la mayor parte de la gente que nos está escuchando pensar así no claro el problema es que este eléctrico ella hace ya veinte años ojo veinte años vale está separadas las actividades uno es la actividad que gestiona la red eléctrica que hay una sola toxina tendrías imagínate la de cables que tendríamos Porta a España una le por otro lado está la que produce energía por otro lado está a la que nos vende la energía entonces en estas dos últimas actividades hay competencia mientras que la primera no hay competencia sin embargo las empresas eléctricas siguen manteniendo aunque son filiales distintas dentro del grupo empresarial sigue manteniendo el mismo nombre para las tres actividades entonces qué es lo que hay confusión eh confusión por ejemplo en los fraudes hay un muy típico es un comercial que va a tu casa te dice cómo la red es nuestra eh de tal Compañía Nacional de cualquier otra compañía le va a salir más cara porque no tiene que comprar ya nosotros importe de utilizar no está recibe por tanto eh siempre vamos siempre a salir más cara otra compañía habían esto es completamente falso porque la res es verdad que es suya pero precisamente porque son actividad en monopolio vale están obligados a cobrar a todas las empresas por igual por el uso de la misma incluso a sus propias filiales entonces claro cambiado que está surgiendo ahora es que está diciendo oiga es que usted está confundiendo la distintas actividades que tiene que separarlas entonces ya no se puede llamar igual una filial que tenga la gestión de las redes o la la comercialización regulada o el bono social vale que está haciendo una actividad muy concreta controlada por el Gobierno a una actividad mercado Live donde usted está dando una oferta igual que cualquier otra compañía

Voz 1 02:19 exacto sea que eso que hemos denunciado tantas veces de esa picaresca en parte se va a evitar ahora para que la gente tenga las cosas mucho más claras por cierto que lo estaban pidiendo asociaciones de consumidores y expertos desde hace mucho tiempo y sin embargo ha tardado bastante en dar esta solución que parecía lógica por parte de competencia no

Voz 2 02:38 yo creo que hay que que no hay que reconocer la labor tanto de OCU como es que han sido las las dos que han han peleado más en este sentido no todas las demás también no prestados especialmente la han denunciado varias veces a la CNMC que es el órgano competente para esto no para vigilar que efectivamente no hay confusión de marca que es como se llama técnicamente para evitar estos fraudes no saquen si yo creo que hay que hay que felicitarse por lo menos porque se está iniciando también lo vamos a ver cómo acaba Jansons exacto exacto oye que a lo mejor que se llama

Voz 1 03:13 a ver qué nombrecito ponen ahora lo seguiremos se lo seguiremos oye otra cosita de estos días comité de expertos de de la Energía proponen que supongo que esto lo ha puesto en marcha el ministro Nadal no propone bueno lo ha puesto punto lo están matando

Voz 2 03:28 el Congreso diputado sí pero la iniciativa

Voz 1 03:30 porque la exacto iniciaría hoy en noveno lo que propones subir el gasóleo el veintiocho por ciento han oído bien veintiocho por ciento el gas el seis por ciento las gasolinas del dos por ciento bajar la electricidad el siete por ciento cuéntanos qué es esto

Voz 2 03:43 bueno a ver lo que se propone que se propone una modificación sustancial en todos los impuestos que tienen en Asia en una propuesta en una concreta porque hacen unos ejercicios Un escenario fue una concreta salen esos resultados pero eso es una sola de las propuestas que se baje entonces yo no no no seamos alarmistas no no no asusta a la gente no lo que sí que es verdad es que tenemos que tener en cuenta una cosa porque no lo viene diciendo la Comisión Europea hace años no en España no hay prácticamente impuestos medioambientales es decir Nos da igual contaminada no contaminar a la hora de consumir energía sí y eso se tiene que acabar porque en las europeas y que hay muchos más impuestos es curiosamente en países que dependen menos el medioambiente lo cuida más que lo cuidamos nosotros vale entonces lo que están diciendo los expertos oiga mire esto tiene que cambiar hay un montón de impuestos en el sector eléctrico que no tienen nada que ver se cobra igual un impuesto por ejemplo de generación eléctrica se cobra igual empresa solar que a una empresa de carbón esto no puede ser carbón contamina más tendrá que tener más impuestos que una personas mal esto es lo que viene a ser por eso gasoil que está subvencionado no sé si te has preguntado alguna vez Jesús porque el precio de gasolina gasolineras es más barato que el sonido sí sí sí porque pues simplemente por impuestos tremendamente positiva sin embargo lo que estamos viendo es que el gasoil está cada vez más condenada a desaparecer cada vez se venden menos coches diésel por el problema de contaminación que hay en las grandes ciudades

Voz 1 05:03 los que no lo han dicho alguna vez sí bueno

Voz 2 05:05 pero lo que viene a decir el comité de expertos el gasto no puede ser si los diésel contaminan más tienen que pagar más de ahí que la subida más grande en ese ejercicio concreto insisto eh quienes ejercieron aparezca el veintiocho por ciento subida en el caso y vale entonces yo creo que insisto no hay que quedarse con el resultado concreto si con la idea de que efectivamente los lectores limpios de energía la mayor parte de Renault se estaba introduciendo a partir de la electricidad van a tener menos impuestos en el futuro que los lectores sucios como son el gasoil o la gasolina esto está claro esto va a ser así y al final vamos a pagar más impuestos se contaminamos que si no lo hacemos detrás de ello está en principio muy sencillo de recordar quién contamina paga perfecto

Voz 1 05:46 oye ya una cosa cortita que hablábamos hace unas semanas de ese desajuste que había en los relojes que estaban conectados a la red del horno del micro ondas y tal como está este asunto

Voz 3 05:56 no te acuerdas que terminaba diciendo oye y siete minutos

Voz 2 06:00 han puesto de acuerdo los operadores eléctricos para ahora es darle la vuelta a esto como lo hagan va a ser un día pues sí efectivamente menos de un mes después se han puesto de acuerdo ya compensa los relojes y que quiero decir es decir que los siete minutos que sabían retrasado ahora se han adelantado en otras palabras si alguien cuando se habían ha atrasado siete minutos ya cambió al reloj de Del Horno eh pues ahora tienen que volver a echarle un vistazo porque hará a siete minutos adelantado se tendrá que hacer la operación contraria es decir que no se está moviendo porque las dos que no vuelva a pasar eh que no haya más conflictos con otros países que cada uno produzca decía que tiene que producir relojes

Voz 1 06:37 Jorge Morales de Labra cuánto sabes de energía por eso está aquí nuestro experto en energía por cierto que te veo cada día más en la tele todo esto como se nota que tus máster son de los buenos eh

