"Mi objetivo es trabajar lo menos posible"

Voz 1995 00:00 y hablando de la incorrección política Alex Marín básicamente tú te has dedicaba eso es construir un imperio basado en la incorrección política Alex

Voz 1054 00:09 Nos día sí

Voz 1582 00:11 Alfredo al foro coches todos

Voz 1054 00:13 entorno se basa en eso la

Voz 1582 00:15 la están en otro lado si lo la los medios tradicionales agentes vosotros estáis

Voz 1054 00:21 aquí a la crítica la una libertad que que deja has poner esa crítica que muchas veces no aparece en otros lugares que sí que se presenta en este medio

Voz 1995 00:32 si el saludo de foro coches muchos de ustedes saben de qué les estoy hablando pero sí les pregunto quién está detrás de ese foro en internet y cómo se gestó ese ágora digital quizá ya tenemos algunas dudas pues hemos imita avales en coches es capaz de llevar a las puertas Eurovisión al inefable John Cobra

Voz 1582 00:53 no ha sido capaz de invadir

Voz 1995 00:58 de pizzas y mariachis en la sede federal del Partido Socialista durante la mayor crisis de los socialistas en marzo de dos mil dieciséis

Voz 1582 01:14 todos los los pitcher cuyas todos los medios una noche se alarga

Voz 1995 01:21 es bueno que haya sido capaz de determinar que alguien sin talento como Antonio el tequila pueda ganar un programa exclusivamente basado en el talento en dos mil diecisiete

Voz 5 01:30 sinceramente había gente que suena una nota sobre gente con un número muy preparado

Voz 1582 01:38 el tequila

Voz 1995 01:39 y coches ha sido capaz de traspasar fronteras y casi casi conseguir que el nombre de un buque de investigación inglés el nombre de un buque de investigación Iglesia va se llevase por nombre el de un héroe español contra la armada británica de la época de Felipe VI no olvidemos también que cuando The Telegraph hizo una encuesta sobre si Gibraltar era británica o español en esa cuesta ganó la de que era español por trescientos mil votos a dieciocho mil gracias al fuero coches pasajero bueno dijeron a The Telegraph el asunto gracias

Voz 1582 02:12 pues sí

Voz 1054 02:12 desde la investigación dijeron que era ofensivo para ellos eliminaron el nombre de Blas de Lezo

Voz 1995 02:18 claro que hubiera sido gracioso que el barco

Voz 1582 02:20 de investigación británico llamado todo eso

Voz 1995 02:27 es sólo coches todo eso es Alex Marín fuero coches nació hace hace no demasiado se ha convertido en el mayor fueron mundial en castellano con más de doscientos ochenta millones de de mensajes y todo todos obra de Alex en tu casa además a Alexis

Voz 1054 02:46 sí lo que es la plataforma si realmente el Foro es obra de los usuarios ese contenido esos doscientos ochenta millones de mensajes son los usuarios los que lo han creado yo he dado la plataforma para que ellos puedan expresarse lo creado oí ahí está

Voz 1995 02:58 pero cuando tú empiezas a pensar que esta se lleva las manos porque hay un momento donde coches toma tal dimensión que es capaz de poner encima de la mesa también para el viento tenemos que la de un las cosas buenas de las que se habla menos Alex ha hecho fueron coches pero tú cómo cómo es ese día que dices da una compañía que semáforo coches donde cuál es el acceso a esta se me va de las manos

Voz 1054 03:19 crecimiento muy lineal realmente fue pasando cien doscientos quinientos usuarios mil no no me di cuenta de la relevancia hasta que empezó a parecer fuera de de la red sobre todo fuera de Internet eso fue lo que me hizo ver que estaba ya yéndose de las manos como se dice cuando aparece en televisión en periódicos en unos medios que que siempre en esa época además en dos mil tres que se creo quince años ya es mucho tiempo para una una página fue cuando vi que empezaba a salirse ya ser conocido fuera de

Voz 1995 03:51 vosotros alguna excepción hecha en foro coches

Voz 1582 03:55 no la verdad es que bueno

Voz 7 04:00 no pero es verdad que todo es lo de Polley de muchos vascos más trascendieron trascendieron de de foro coches al resto de Internet idea ahí al resto de la vida el poder y la influencia de de lo que era una plataforma que creas tanto habitación no sé si te algunas te paso que te encontrabas en tu día a día en la vida más allá de Internet

Voz 1582 04:19 cosas que dices coño pero si esto empezó en coches si a veces me ha pasado estando en el gimnasio escuchó

Voz 1054 04:24 hay alguien ahí al lado a hablar de cosas del Foro yo estando al principio que era me mantenía en segundo plano no era nada nada conocido no como ahora que bueno empecé con Instagram ya aparecer un poco más por ahí pero al principio durante muchos años ha estado desaparecido nadie sabía

Voz 1582 04:37 yo creo que es una figura oscura quién está detrás de fuero coche pueden más divertido eso que ahora o que bueno las dos cosas tienen sus partes buenas oculta que nadie te conozca

Voz 1054 04:47 ahora también tiene partes buenas conocido

Voz 1582 04:50 la fama muy muy concretas

Voz 1995 04:52 me vienes a presentarnos sus libros se llama el motor del éxito XXXV claves para que te vivía triunfe como ejemplo como creador y ciudades fueron coches Alex ahora ya bien eso hoy bienes ya como señor se estás como más Zuckerberg sea realmente eres el mar su cover de aquí

Voz 1582 05:05 pero bueno a versiones permiso invitado no a favor no pero lo positivo que estoy marroquí

Voz 1054 05:12 eso qué

Voz 1582 05:13 eso sí tampoco se lo quito escuchas esto es verdad que con todo esto de las pésimas hay que tener cuidado con los a todos y big data tuviese tú lo utilizas todo para el bien si es bueno yo doy la plataforma Hay que celos

Voz 1054 05:27 datos de usuarios tampoco no es como Facebook foro coches mucho más anónimo en ese sentido aunque ese robarse todo ahí lo máximo que se puede conseguir es el correo de un usuario tampoco hay no hay datos no hay fotos no hay nombres es todo mucho más anónimo

Voz 1995 05:39 porque tú vives a diferencia de Facebook que nos da una idea de negocio tuvieras básicamente de la publicidad que genera el foro ya está

Voz 1582 05:47 mucho más si es la publicidad que aparece a los usuarios

Voz 1054 05:50 emociones que se hacen pero vamos es eso lo que

Voz 1995 05:53 Banesto ahora lo vas a firmar aquí porque luego no

Voz 1582 05:55 lo que yo decía años parezca un escándalo foro coches y nosotros aquí

Voz 1995 06:00 vale vamos a sí es muy interesante la vida de Alex y lo que ha construido es muy interesante y parte eso se refleja en este libro hay parte Nos tienes que contar un poco el salsero hay muchas cosas que queremos saber son las diez y cuarenta y seis minutos una hora menos en Canarias seguimos por

Voz 1582 06:16 hoy por hoy

Voz 4 06:18 con Toni Garrido

Voz 1995 06:24 yo recuerdo con lo de las vitrinas de la noche y los mariachis que recuerdo donde hay que ponía viendo entrar de ficheros decía el secreto está en la masa desde luego estaban en lo cierto seguimos dando con Alex Marín es el creador de de de coches que ha hecho el libro porque tú tenías prestigio con el fuero porque meterte

Voz 1582 06:45 el mundo no sería disponer de libros en una librería al lado de señores que tú no necesitas Alex

Voz 1054 06:52 el Charo no sé es como una experiencia más tengo dos hijos ya tengo un libro de a poco te quiero foro me caído en moto Etxea casi todos porque estamos

Voz 1582 07:03 son una piña en motor roto Cuétara

Voz 1054 07:05 Valencia Roma roto que no había contado axial los floreros para que sepan qué ha pasado me rompí un ligamento de la mano derecha y me han operado este miércoles por eso puso una foto en Instagram en la camilla que se asustaron Pusa sigo vivo

Voz 1995 07:18 por eso es oro coche sino foro moto

Voz 1054 07:22 todas las motos de los que hubieras puesto

Voz 1995 07:24 promotor en fin Nacho Sergio verdad que los fenómenos estamos demasiado acostumbrados a darlas por hecho pero hace quince años no existía fuera coches que ya parece tiempo magnífico la compulsión lo que vimos pero convivimos con foro coches sin sin prestar demasiada atención a quién esta detrás cuál es el motor que cosas hacen damos por hecho

Voz 1138 07:45 sí bueno yo creo que como pasa con cualquier fueron con cualquier red social que tiene que tienen éxito no es está casi forma parte del ambiente no el de de la atmósfera no se da por hecho que parece además que ha estado ahí siempre da da la impresión de que de que no es una cosa reciente yo al este quería preguntar dos cosas la primera no has dicho qué qué has contado luego antes mientras la publicidad que notas que se va moderando un poco los mensajes que se van que que la la efervescencia de los primeros tiempos está dando paso a una a un discurso quizá un poquito más más moderado no que lo notas y cómo ha sido esa evolución y luego tu libro se titula XXXV claves para que tuviera triunfe yo no sé si una de ellas es montar tu empresa en Palencia no sé si eso

Voz 1582 08:35 Palencia como clave del éxito se vio al éxito no la respuesta es sí claro estaba Tony

Voz 1054 08:42 bien la primera pregunta que si la gente es el auto moderando más en sus comentarios eso ha seguido como una especie de curva al principio la gente en dos mil tres hasta dos mil seis era respetuosa bastante respetuosa con sus comentarios luego hubo un boom no sé si porque empezó a entrar mucha más gente de Internet al foro a partir de dos mil seis dos mil siete que empezó la crítica una criticado demasiado de digamos con metiéndose en todos los temas y luego según han ido saliendo casos de gente que ha sido procesada por tuit si cosas así la gente empieza a moderarse a controlar un poco sus comentarios ver que que el Foro y lo que queda escritos la vida real

Voz 1582 09:20 se iba a quedar ahí se puede ver

Voz 1582 09:24 y empezaron a controlarse cual siempre es un parapeto y Mato ficticio porque realmente están identificados porno

Voz 1054 09:32 entró una conexión correo electrónico aparte también coches de una cosa especial que el acceso es por invitación entonces si pierden su cuenta no pueden volver a entrar de una forma sencilla eso hace que que cuida en las cuentas las cunetas como se dice allí cubrirla modera

Voz 1995 09:49 tiene las cunetas ojo que como cuentas en el año dos mil diecisiete hace pocos meses se batió el récord de páginas vistas en un mes ciento sesenta millones y en buena medida como consecuencia de la declaración unilateral de invención en Cataluña respetando todos los puntos de vista yo creo que fueron coches en aquel momento representaba una buena vara de medir de lo que estaba ocurriendo en este país fuera y habían muchas opiniones tengo que decir de muchos coche los mucho más interesantes que los debates que se establecían en esa página tenían mucha más que los que veíamos en la televisión sinceramente

Voz 1054 10:25 sí a veces ocurre que hay hay tanta variedad franqueado ese ese ese catálogo de una ideología de otra hay tal variedad de gente de opiniones de ideas que depende de lo que te fijes puedes puedes captar AV información muy útil hay gente experta en todos los sectores sí que te hace debates muy muy importantes a ciertos temas lo hagan muchas tonterías mucho otro leo mucho Flood pero también hay mucho contenido

Voz 1582 10:48 lo dejar la vida Ares

Voz 1995 10:50 todo yo tenía la idea lo Barça que no sé si en ese momento yo quería lanzar foro suecos que es un foro

Voz 1582 10:57 para suecos y sus camisas es limitarlo un poco al público hombres de nicho es verdad que quizá no soy cuánto tiempo masivo tendría que hacer lo singular foro su hueco fuera sueco para bendecir de espejo digital para mí mismo

Voz 1995 11:16 sí me gustaría estará ya lo estoy actos más este libro compartiendo todo lo que es aprendido durante este tiempo con fuero coches pero nuestro fuera coches tienes insisto no emporio digital a a piense

Voz 1054 11:29 fusionando muchas cosas quitando me me objetivo un poco aunque queda un poco de celo es trabajar lo menos posible

Voz 1582 11:36 la gente se ría cuando digo eso pero al final mira Tom pues me he estado ahí toma el libro tonto te va a venir bien en que paguen a esta semana

Voz 1582 11:48 concreta sueco ya pero de todas maneras es un objetivo perdóname que estos días está encima de la mesa Cifuentes Pablo Carol el objetivo está trabajar poco sea que si al final

Voz 1054 11:59 el mínimo esfuerzo yo desde pequeño y coraje al mínimo esfuerzo eso prologada que antes de conseguir ese objetivo hay que sí que hay que trabajar mucho

Voz 1582 12:09 de hacer muchas cosas no de verdad que has hecho un buen trabajo durante los últimos quince años fueron coches Ford ya está pegado a muchas de las cosas que han ocurrido este país has hecho un buen trabajo así que lo mejor y que tus hijos vean que su padre montó mira mi papa coche algo en la vida que sabe lo mismo ellos lo lo heredan ya sabes que has luego la tercera generación lo destruya como los Kennedy los queréis de los foros Alex un verdadero placer conocerte muchísimas gracias muchas gracias a vosotros y vuestros pasos hacia dónde se encamina la semana que viene estáis aquí donde estáis

Voz 1138 12:43 quién sabe no lo sé no no no sé contestar esta tarde no sé no tengo ni idea

Voz 1582 12:47 son los así son los jóvenes improvisando constantemente Sergio Sergio del Molino placer Nacho Carretero el juicio el veintiuno de junio el juicio tu libro Who

Voz 1138 12:59 ya tenemos ahí a ver si por fin liberan Fariñas debemos ir animar se condenas ellos sí

Voz 1582 13:06 resuelto pero la fe en que por fin acabe ya llegó en junio espera no me gusta mucho la idea de ir como Fariñas

Voz 1995 13:14 como

Voz 1582 13:18 Frieden forzar indio posando con el martillo de desalojo está mal Nacho Carretero que ha que que este León bueno te lo cuento a correr la misma suerte continuará