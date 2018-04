Voz 1 00:00 quién eres es que qué quieres no te han dicho que mató a todos los que vienen aquí

Voz 0772 01:33 pues en este corte de una miniserie de televisión de la RAE titulada Las mil y una noches un nombre que solamente con pronunciarlo nos evoca un viaje a un pasado remoto exótico lleno de fabulosas aventuras de de romances de historias de de ladrones algunas de las cuales han llegado pues a nuestra acervo cultural escuchamos de fondo precisamente de RIM si Korsakov la SER está de de Las mil y una noches una de las obras quizá más emblemáticas también influidas influenciadas por esta obra de la literatura universal que tiene sus orígenes en en Persia todo esto no sirva de marco en los próximos minutos para viajar a Oriente Próximo y lo vamos a hacer de la mano de de una novela Memorias del último califa de Bagdad o las veintiséis y una noches aquí en nuestra autor ha recortado unas cuantas de ellas León Rodríguez Art bienvenido de nuevo a Ser Historia

Voz 5 02:28 encantado de estar con ustedes le honra

Voz 0772 02:31 Díez es e historiadores diplomático es mexicano como le gusta también presumir aquí entre entre nosotros y también por por ese vínculo afectivo que tiene pues a ser descendiente no de de una familia de de de Oriente Próximo aunque él haya nacido en en México toda su labor tanto de investigación como de el profesional no desde el punto de vista de la diplomatura siempre ha estado enlazando esas conexiones que hay entre América Latina entre centro a centro América con México pero también el mundo de de Oriente Próximo la convertido yo creo con una de las personas que mejor conoce todos esos flecos que de alguna forma han influido en en nosotros el León en tu novela Memorias del último califa de Bagdad a parte de tener ese trasfondo que es quizá la excusa de que tenemos para hablar de las mil y una noches y recupera un poco ese aniversario que estamos celebrando en estas semanas de los quince años de la invasión de de Irak un aniversario también que no puede hacer retrotraer en el en el tiempo a un han pasado mucho más remoto no la invasión de los mongoles en mil doscientos cincuenta y ocho que en definitiva convierte en Irak que el centro de de Oriente Próximo en un lugar bastante convulso todavía hoy también

Voz 5 03:48 te digo eran la novela coincidió su publicación con con con estas fechas que ir justamente yo la empecé a escribir en dos mil tres cuando yo era diplomático yo estaba como diplomático mexicano ante el Consejo de Seguridad en plena crisis de Irak que todos todos recordaran las protestas y las marchas que hubo en Madrid en Méjico en en Europa en espera el propio Estados Unidos de manera muy sorprendente fueron masivas en Nueva York

Voz 0772 04:15 del de alguna manera el esos flecos esos elementos que tú dices que han cambiado ya han hecho desarrollado una manera determinada no el el los acontecimientos históricos en Oriente Próximo pues desde hace prácticamente dos décadas tiene fiel reflejo en estas memorias del último califa de Bagdad y lo decía al principio a ti te gusta mucho hacer literatura hacer historia también tirando de de Fuentes aguas no de textos que que te inspiran

Voz 5 04:40 si te hacen crear esos vínculos esos pudo

Voz 0772 04:43 desde entre el pasado y el presente no como ha sido en esta novela Memorias del del último califa de Bagdad si yo te

Voz 5 04:50 enfrente esta guerra o las presencié desde el punto de vista del diplomático el historiador bueno como historiador que me que me ha gustado que me he especializado mucho en las zonas del Oriente Medio no pude dejar de trazar el paralelismo entre el entre elemento del veintitrés de marzo el bombardeo de Bagdad que todo mundo recordaremos por se televisor se hizo de una manera deliberada para para causar como se le llamó eso operación veremos chocan o en este en en inglés que quiere decir es estupor oí espanto no

Voz 6 05:22 trataba de amedrentar al al mundo árabe en particular pero también de amedrentar al resto de los para

Voz 5 05:28 dice a las grandes potencias con este despliegue de armamento que además recordar se lo llamaba armamento inteligente entre comillas bombas inteligentes no ir yo no puede retrasar el paralelismo te digo con la con la invasión mongol la que había sufrido Bagdad en mil doscientos cincuenta y ocho entonces la novela comienza así comienza con el está Rembrandt entre o esta comparativo entre la invasión anglosajona ir paralelismo que esto guarda con la con la invasión de de cincuenta y ocho que atacar el símbolo de Bagdad en esos dos momentos históricos tiene tiene un gran significado de una gran trascendencia al Bagdad en el dos mil tres bueno ya no es lo que era pero sigue siendo un símbolo cultural histórico referente del mundo árabe a pesar de todas las distorsiones que lo podamos atribuida a Sadam Husein y causó una serie de consecuencias que seguimos viviendo hoy en día que es por ejemplo el el recrudecimiento del choque de civilizaciones Oriente Occidente que lo estamos viendo en el terrorismo en el la desconfianza el odio que hay en entre nuestra entre estos dos grandes bloques de civilización

Voz 6 06:38 también en en la SER

Voz 5 06:40 quería o la hemorragia que no cesa de refugiados de Oriente Medio que ustedes en Europa lo lo viven día a día incluso en términos económicos bueno un desquiciamiento que que desde mi punto de vista se inicia ahí desquiciamiento de los precios del petróleo doctores lo seguimos viviendo que no haya llegado estabilizarse el mercado ir desde el punto de vista del historiador que me que me esto me me retrotrae a mil doscientos cincuenta y ocho donde cuando estaban los califas de pagados reeditando ahí se pueden observar las consecuencias de esa invasión mongol la que también de una manera muy deliberadas El conquistador que era una GUPC ante un descendiente de Gengis Khan es o sea afanó y lo hizo de manera consciente en destruir este símbolo este corazón del mundo musulmán es quería acabar no sólo con la cultura de Centro Cultural el corazón sino también la atacar una institución muy importante que es el califato

Voz 0772 07:38 además el uno de los documentos que como decía antes tú tomas como referente para desarrollarla a la novela de esta crónica de los califas de Bagdad que es protagonista protagonistas es el último no como manta el título del del del libro en que consiste esta esta crónica nos tenemos que imaginar una suerte de Ana

Voz 7 07:57 ah les de una historia lineal cronológica de los grandes califas de la manera la manera digo yo en vez de

Voz 5 08:05 a ponerme a escribir unas memorias como diplomático que no que con lo que hubiera sido muy aburridas este o como historiador a hacer un texto farragoso de análisis preferí una una especie de no de respuesta literarias que es esta novela en la que se enlazan estos dos tiempos todos dosis yo no pongo por un lado y empezamos con con el el dos mil tres con la llegada de un informático un programa informático estadounidense que viene con las fuerzas de ocupación anglosajonas y se instala en el PAL el Palacio el cuartel que se instala en el que lo que era el palacio de Sadam Hussein ir ahí entre los escombros se encuentra o esta crónica este manuscrito en árabe clásico con una letra muy muy artística en letras de oro y demás Ile pida una intérprete que que el de día que de que se trata no hay te porque obviamente no no entiende qué es esto el intérprete que es un iraquí que es el otro digamos coprotagonista empieza a narrar esta esta esta estas crónicas hice dan cuenta a los que se que es eso que son las memorias del último descendiente de los califas que quién murió en el año mil quinientos cuarenta y tres es decir de de mil cincuenta y ocho mil cuarenta y tres pasaron casi trescientos años este último califa que se da cuenta de que su dinastías está extinguiendo y que es que dado que el Califato es una institución que Cervera por la sangre son descendientes directos del profeta Mahoma ese la cuenta está consciente de que con él se extingue todo una línea dinástica pero sobre todo todo una línea de es que has espirituales del mundo musulmán el empieza a este Khalifa que es el otro protagonista que se remonta a mil cincuenta y ocho el empieza a narrar justamente sus memorias otros lo que los anales que él tiene su mano y y empieza justamente con la caída de pactar a manos de los mongoles y luego en va entrando en una especie de delirio en el que va va mezclando la leyenda con el mito con el cuento y acaban creándose una especie de paralelismo entre su crónica las mira la noches

Voz 0772 10:18 es lo que te iba a preguntar porque las mil y una noches es un o una crónica persa del siglo IX una recopilación de cuentos que está nosotros lo decía al principio ha llegado hasta nosotros no tenemos quizá en nuestra tradición judeocristiana en Occidente el conocimiento lineal de de todos los relatos porno pues no sé nada aquí un poquito la

Voz 7 10:37 la idea de Alí Babá y los cuarenta ladrones

Voz 0772 10:39 sí yo creo que poco más no por lo menos desde desde en en en mi caso no pero es un es una recopilación de cuentos extraordinarios muy ricos desde el punto de vista de la literatura hay que marcan un poco la la sofisticación de ese mundo persa no de de la final

Voz 5 10:55 es la de hecho si eso no tienen un origen persa tener también se muestra con con cuentos de la época ya musulmana árabe del principios de siglo VIII hijos de hecho la pena compilación oficial se hace en Bagdad con con los primeros califas de Bagram ellos son los que hacen esta compilación bueno pues eso es lo que no se nos ha llegado a nosotros gracias a los orientalista francés que las redescubre a través de manuscritos que ellos encuentran medievales originales en el siglo XVIII es cuando se hace la primera traducción al francés y de ahí dice se convierte en un bestseller en la época barroca europea no han dejado de ser un bestseller porque refleja Gustavo es de lo que tú dices en ese momento de esplendor de la civilización musulmana sobre todo el Oriente de Bagram no solamente querías explicar esto de las XXVI una noche porque justamente esa crónica que se que que realmente se refiere a diríamos a ocho cuentos que que este intérprete iraquí va narrando en veintiséis noches acaban siendo un estoy se corolario de las miro a noches originales no las que se habían redactado compilado en el siglo mueve entonces de por eso se subtítulo porque los las historias están muy empatadas ir muy muy tizas cuando ese lenguaje y ese es atmósfera de Guinness y frites si genios los Spirit los expire es una que esto también conoces muy bien

Voz 0772 12:14 muy bien lo que sí quería recordar que la última vez que estuvo en León con nosotros Historiador diplomático mexicano fue para hablarnos de El palacio azul a la barraca que se puede ver precisamente durante todo este mes de abril en una sala de exposiciones que tenéis en la embajada de México en Madrid frente a las Cortes es la misma bueno patrocinado por la Junta de Andalucía la Consejería de Cultura de la de la Junta de Andalucía donde nos podemos bueno pues meter en esa máquina del tiempo para viajar precisamente a uno de los escenarios coetáneos de todos estos relatos que se cuentan en Las mil y una noches León Rodríguez azar lo he dicho muchísimas gracias por habernos hacer un poquito más de historia