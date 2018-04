Big Mama Thornton: una leyenda del blues

Voz 0772 00:00 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escuchando a Don seguramente por este nombre muchos no la conocerán pero por el a el apelativo de Big Mama seguramente ya identifica han en una de las voces más claras Pere claras a mediados del siglo XX historia del del blues una mujer que nació en el año mil novecientos veintiséis y falleció en el año mil novecientos ochenta y cuatro una chica sin suerte es el título de la novela que tengo en mis manos el último trabajo de Noemí Sabugal publicado por Ediciones del Viento en donde recoge gran parte de del trasfondo histórico de la de las vivencias de esta mujer tan cautivadora con una huella muy profunda en la historia de la de la música y con algunas curiosidades que vamos a descubrir en estos próximos minutos Noemí Sabugal bienvenida de nuevo a Ser Historia no

Voz 5 01:41 muchas gracias encantada de estar aquí de nuevo

Voz 0772 01:43 Noemí Sabugal es escritora periodista leonesa como muchos de los que estamos al a los mandos de esta de esta máquina del del tiempo y como digo es la autora de de esta novela una chica sin suerte y nueve mil el lo primero el apelativo de Big Mama bueno ayer a una mujer oronda grande de donde nace de dónde le viene

Voz 5 02:04 bueno pues viene desde desde un concierto que ya había dado IBI viene de la prensa no muchas veces y ya se sabe que cuando aparece una nueva figura ya llevaba ya unos años no pero fue un concierto en Nueva York donde se hizo un poco más famosa hay alguien de la prensa no no recuerdo exactamente quién pues decidió claro poner Levin mamá porque

Voz 6 02:24 era una una mujer enorme no he media un ochenta

Voz 5 02:28 que de altura para una mujer además de su época estaba muy bien pero aparte llegó a pesar más de ciento treinta kilos no entonces lo de Big Mama Thornton pues un poco esta estas estas grandes mujeres no está figuran poco maternal aunque ella de madre tenía poco eh era muy mala leche o todo a lo mejor tenía mucho depende de la madre de cada es una cosa un poco que viene un poco de la prensa ya siempre queda un poco de sobrenombre no que es muy habitual en el en el blues

Voz 0772 02:57 ella nace en el año mil novecientos veintiséis en Alabama imagino que como sucede con todos los grandes artes estás esos primeros años esas ciencias pues seguramente difíciles no en un ambiente de de pobreza en un ambiente donde el el la sociedad la parte negra de la sociedad americana de la sociedad estadounidense pues estaba señalada cuando no perseguida todo eso marcó un poco no influyó en en en su carrera como artista

Voz 5 03:23 sí mucho ella nació en Eton que es un era un pueblo muy pequeño de Alabama y su padre era pastor protestante la madre ama de casa ya ya con catorce años y se fue de casa de su madre murió ya había estado muchos años cuidando la con lo cual claro no tuvo una educación reglada en algún sitio se ha puesto que ya analfabeta no no es cierto no no lo era lo que pasa que no tenía pues unos conocimientos demasiado grandes no porque no había podido casi estudiar y con catorce años ya empiezan los escenarios que en unos años muy duros claro para los afroamericanos en los que por ejemplo yo es tocaban en algunos locales que en los cuales no pueden entrar al baño por ejemplo es decir ellos tocaban allí eran las estrellas pero sí era un local de público blanco y sólo había un baño no había separación no podían entrar por ejemplo no os y no había hoteles que les aceptaran pues tenían que dormir en el coche durante las giras no entonces en los años cuarenta cincuenta ya en los sesenta era complicado pero pero bueno fue mejorando pero los años cuarenta o cincuenta y claro era enorme la diferenciación la mayoría del público era público negro pero muchos mucho público blanco también tenía mucho interés por lo que era el blues no hay digamos que que ahí ayer donde ellos intentaban poco moverse intentaba un poco expandir esa música también más allá de su propia comunidad no lo cual al principio fue difícil después acabó convirtiendo casi un patrimonio de de propio país no porque es una de las manifestaciones cultura es propiamente estadounidenses e creadas allí no no venidas digamos de de de de la emigración como tal

Voz 0772 05:03 es lo que te iba a preguntar has adelantado un poco la la respuesta pero el el gran trabajando en estos clubs usar estos espacios donde como dices pues no dejaban a los negros entrar en el en los aseos para hoy me imagino que será en clubs para para blancos pero entonces a la pregunta qué tipo de público era el que seguía a Big Mama si había claro lo acabas de decir no más negros que que que blancos sí pero también imagino que

Voz 7 05:30 eh la la idea también de de

Voz 0772 05:34 de esa igualdad entre las diferentes grupos entre los diferentes grupos raciales iría creciendo no solamente en el en el mundo negro pero también en el mundo blanco

Voz 5 05:45 sí a ver se daban circunstancias por ejemplo no me quiero adelantar mucho al momento de la novela el momento de novela o no levantamos si te parece no es el año sesenta y cinco no en el año sesenta y cinco todavía había donde gracioso de cinco se se promulga y la segunda ley la ley un poco más más importante de derecho al voto no Lyndon B Johnson

Voz 6 06:06 la la la la promulga la la firma

Voz 5 06:10 eh bastante impulsado y bastante o no obligado pero pero pero si el adelantamiento de esta ley porque ya estaba un poco en curso no por las marchas que había habido reivindicativas de Selma Montgomery en ese año sesenta y cinco todavía el derecho al voto de los negros no estaba de la comunidad afroamericana no estaba totalmente eh la anticipado porque había Estados por ejemplo donde eran un sesenta setenta por ciento de la población como no les podían impedir votar por la Rafa les impedían votar pues por cuestiones por ejemplo de de Educación no decían bueno pues que no tenga determinada educación no podrá ser votante en este estado y claro los que peor educación tenían o no tenían apenas círculos eh educativo serán los la la comunidad afroamericana no o por cuestiones de impuestos entonces es algo que todavía en el año sesenta y cinco en el año en el que ocurre la novela es un momento en el que todavía esas diferencias que tú comentas no están solucionadas no oí pocos años antes había algunos estados donde había por ejemplo en supermercados colas para blancos y colas para negros no incluso en zonas de parques públicos estaban delimitados esos espacios todavía en los años sesenta no aunque parezca increíble es bueno es una una lucha enorme en los años cuarenta y cincuenta cuando cuando Big Mama empieza a girar aún más claro la mayoría del público que que he escuchado al blues era era era negro e de hecho las primeras canciones casi de blues ese llamaron bueno era un poco lo que llamaban la Reis Music no música de The para los negros después estaba la parte Gil Billy de los blancos no pero bueno se iba iba mejorando desde luego se mejoraba por una constante lucha y una constante queja

Voz 0772 07:52 ella en algún momento se sintió abanderada de ese Movimiento por la Libertad de de los negros en algún momento porque imagino que el su propio influencia el papel que desempeñaba ya pues aun siendo pues una música es muy iba a decir elitista en el sentido de que estaba dedicada a un grupo entre comillas minoritario no pero en algún momento se sintió como digo pues la lideró intentó utilizar su arte para para defender los derechos de los negros

Voz 5 08:21 no no tanto como otros no por ejemplo en la en la gira que sale en la novela que es una gira por Europa en ese año sesenta y cinco había otro músico que era menor que era sí que era mucho más reivindicativo de hecho en sus canciones aparecían muchos os temas pero claro Big Mama no podía sustraerse desde luego a esa a esa importancia no de de de la lucha que estaba que estaba viendo en los años sesenta para que la comunidad afroamericana Se se reivindicara como como tal y con todas su cultura no pero ella por ejemplo no estaba en una primera línea eh no no no no aparecía en la primera línea

Voz 8 08:58 no

Voz 0772 09:19 escuchamos ahora uno de los grandes temas estrella de The Big Mama el Haute el año mil novecientos cincuenta y dos pero que hizo universalmente famoso Elvis Presley mil novecientos cincuenta y seis con una versión muy muy particular no cómo cómo les sentó a ella esto que una canción suya realmente pues se rompiera frontera así barreras a través de otro de otro artista Hay blanco

Voz 5 09:41 no no muy bien eh no muy bien porque la canción dejando la hicieron Leiva para ella y ella la creó es decir ella como se hoy aquí la canción ella unía en fin hacía un poco todos esos sonidos no quedan tan propios de Jay con ese aparato de voz que tenía impresionante no sí claro de repente ella esta canción sí le dio un cierto éxito pero años después claro se la pasan a a Elvis hace una versión pues un poco más y peor para mi gusto a mi me gusta menos más pero sí

Voz 0772 10:17 cuál es más comercial eliminando

Voz 5 10:19 pues varias varias frases de la misma hay sin embargo claro él el éxito es muchísimo mayor nunca reivindica que Bin mamas Porto la había cantado antes ya había sido un poco la creadora del estilo de esa canción porque como digo la Iberia es tolera habían creado para ella no para que ella le diera ese carácter canalla no que ya daba las cosas para él nunca reivindicó que la hubiera cantado vino Amazon sin embargo hay otra canción en en la vida de ella que es Gholam Husein que ya es la creadora no sólo a la cantante sino que era la compositora de volumen Janis yo sí la hizo muy famosa y sin embargo Janis Joplin siempre reivindicó que esa canción era de vino Amazon que esa canción ella la cantaba porque Beam Amazon la había dejado y fue muy diferente entonces tenemos hay dos ejemplos no de ABC es buena o mala suerte es decir Elvis nunca me acuerdo de ella sin embargo ella ni yo pelín para siempre decía que la admiraba no que para hallar una maestra

Voz 0772 11:20 en tu novela una chica sin suerte Noemí hablas también un poco de de de ese carácter casi de antihéroe no de de la propia Big Mama hay una frase que es muy llamativa no o en donde ya reconoce su grandeza y al mismo tiempo en en parte pues sus miserias no de tal y como eran entendidas en la en la época para otras personas pero que que realmente no eran así no con dice soy gorda y negra pero algo más que todos vosotros bastardos no va a estar en en inglés habría que traduce

Voz 1431 11:50 por todos vosotros hijo eh cabrones más bien sí sí sí sí lo que pasa que me me gusta dejarlo así esa esa frase realmente no está traducida porque esa frase es mía y desde la ida de bastardos me gustaba más que el cine español de los años sesenta y setenta cuando no traduce sí sí pero no no está traducida porque es así que es así que es una creación mía como empieza la novela sin embargo las siguientes fe palabras que que que salen sí

Voz 5 12:15 que son una traducción porque ellas y las dijo o algo muy parecido en una entrevista yo lo lo cogí la mira las voy a leer sin mal con ella dice que nunca nadie me enseñó nada nunca fui a la escuela de música ni nada parecido tuve que quedarme en casa para cuidar de mi madre que está enferma por eso me enseña misma Cantabria tocar la armónica y la batería no sé leer música Si escucho blues que me gusta intento cantarla me manera siempre es mejor hacer las cosas a tu manera esas sí que son unas frases de ella que yo Inter Calais en capítulos en los que yo haga oír su voz no es realmente su voz pasada por Mino pero en algunos en algunas circunstancias y que optado por elegir algunas frases de ella para que fueran más más auténticas y para que ya se presentará a sí misma no como como esa chica sin suerte con una suerte bastante irregular digamos

Voz 0772 13:06 y a lo largo de su carrera en los años sesenta que es en el año sesenta y cinco en donde se focaliza tu tu novela una chica sin suerte es a partir de ahí también donde bueno quizás al mismo tiempo de que toca el cielo como como artista aunque sea viéndolo a toro pasado también un algunos aspectos podremos decir que que toca fondo no por por muchos de los engranajes y problemas que había a su alrededor

Voz 5 13:30 sí bueno ya tenía adicción al alcohol enorme y ella murió con cincuenta y siete años de un paro cardiaco pero bueno el cuerpo el cuerpo ya muy muy avejentado no muy muy muy hecho polvo si las dificultades de su vida fueron fueron mucho esas no hay en el que más es una cosa curiosa que que cuando yo por ejemplo empecé a escribir la novela me di cuenta que no había ninguna biografía sobre ella cosa que me me sorprendió enormemente no IBI sin embargo que aún no es es unos meses después iba a salir una biografía que iba a escribir un alemán que es y que les porque es la única biografía que existe sobre mi mamá ahora mismo y en esa biografía habla también de la dureza de su vida y una de las cosas que dice Michael es porque que Ike que Vima penas apenas lo comentaba era que ella tuvo un hijo muy joven y se lo quitaron o lo dio no se sabe muy bien los servicios sociales entiende bueno pues que no era una vida para un para un niño no va un bebé el ir de escenario en este canario no ella sí tenía una vida muy dura imagínate con con catorce años en la carretera y en un momento en el que había que pelearse mucho los conciertos en un momento en el que a veces no te los pagaban ella se enfrentaba muchas veces a a los dueños de los clubes no siempre ella quería cobrar inmediatamente el concierto decir dónde está mi dinero no y además por suerte tenía el físico suficiente para cobrar esa deuda no pero era una vida muy muy dura y era un momento también crucial e momento histórico crucial también para los afroamericanos como como hemos dicho como hemos dicho antes momento políticamente convulso y eso también les llegaba a ellos claro para bien y para mal eh porque también están consiguiendo muchas muchas cosas muchos avances sociales

Voz 0772 15:20 ese legado es el que ha inspirado a nuestra invitada Noemí Sabugal a escribir en este libro publicado por Ediciones del Viento una chica sin suerte que es una

Voz 7 15:29 eh novela con

Voz 0772 15:32 muchos elementos biográficos de de esta mujer víctima Amazon centrado en la a mediados de la década de mil novecientos sesenta pero en cualquier caso uno de los grandes referentes en el siglo XX del blues y de la Música propiamente América Ana estadounidenses Noemí Sabugal muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia muchísimas gracias a vosotros