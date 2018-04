Imperiofobia

Voz 1 00:00 uno de ellos

Voz 2 00:07 hubo según refieren los cronistas españoles el Ejército que venció los mexicanas estaba compuesto por doscientos mientras Caltech casi cuarenta mil más entre los de Mingo soluble y chal novecientos españoles ochenta caballos más de cien Skopje pero sí Ballesteros quince cañones trece mercantiles estas cifras de ninguna manera podrían ser interpretadas como un pequeño grupo de hombres sino como lo que eran un poderoso ejército

Voz 3 00:40 no

Voz 2 00:40 Chan protones chinos Eaton sacas vivían So juzgados por el poder de los mesías la llegada de los españoles se les presenta como una oportunidad para liberarse de Moctezuma y las cargas el tributo azteca

Voz 4 00:55 Curtis supo que ahí tenía una oportunidad político-militar clave quiera jugar entre las rivalidades que podían existir entre los diferentes grupos indígenas que había en Mesoamérica

Voz 0772 01:15 continuamos en Ser Historia continuamos aquí en la Cadena Ser intentando hacer un poquito más de de historia en los próximos minutos vamos a hablar de un libro que ya salió el año pasado pero que muchos de nuestros oyentes nos han pedido de manera casi de lo daba no que que traía vamos a a nuestro a nuestro espacio Se trata de una obra que se ha convertido en en apenas un año un poquito más de un año en referencia absoluta de lo que es la historia de de la leyenda negra y sobre todo pues la forma de ver cómo a lo largo de los siglos se ha generado no solamente en relación a España sino a otras culturas a otros países otras civilizaciones esa idea de imperó fobia es decir de una suerte de odio hacia las grandes potencias no el título del libro cuestiones sin pero fobia leyenda negra Roma Rusia Estados Unidos y el imperio es Añón su autora la profesora María Elvira Roque abarca ya no se Varea ya no se atiende al otro lado del hilo telefónico María Elvira bienvenida a Ser Historia

Voz 5 02:17 pues bien hallado hoy encantada de estar con vosotros

Voz 0772 02:20 cuando hablamos de de leyenda negra siempre pensamos en en España quizá nosotros lo tenemos más cerca porque lo hemos oído hasta la saciedad no es sin embargo hay otros países otras culturas otras grandes potencias a lo largo de la historia que también tienen su particular leyenda negra

Voz 5 02:36 si realmente la leyenda negra es la denominación que damos a una clase de fenómeno mucho más general y universal que es lo que yo he llamado Imperio fobia es decir es una suerte de aversión en la mayor parte de unos casos irracional aunque comprensible en lo que ahora voy a explicar contra los poderes hegemónicos de de un continente au dos continentes no y es lo que digamos provoca esa fobia como le digo irracional pero es razonable pasa es esa aversión que el ser humano tiene siempre a todo aquello que destaca esa esa casi que está en nuestra

Voz 6 03:17 muestra de ADN no el dinero

Voz 5 03:21 de la clase siempre lo pasa mal no hay cuesta mucho trabajo le cuesta mucho trabajo hacerse simpático y que sus compañeros lo quieran tiene que estar siempre haciendo proezas dejaría de simpatía y amabilidad como para hacerse perdonar el hecho de que destaca por encima de los otros no y esto es casi hirió a esto se añade el hecho está de que todo poder hegemónico en un continente en más de un continente ha tenido que que sobreponerse digamos a otros pequeños poderes locales que es mucho más que suelen estar siempre muchísimo más consolidados y más aferrados a los territorios con oligarquías tremendamente asentadas y férreamente arraigadas en las distintas regiones no esas oligarquías normalmente mueve en ese sentimiento que es básico el primitivo orquesta andó campañas de propaganda en distintas con distintas versiones y en distintos modos pero casi todas la todas entorno a la idea central de que ese poder es malo y entonces bueno pues es la leyenda negra es un es un fenómeno de ese tipo portaba sacarlo digamos del de la de la excepcionalidad a mí me importaba mucho porque la ley negra se había convertido pues en un en una especie de de Syntagma que cada uno utilizaba en función de su propia idea no como no había nada con qué compararlo al alrededor porque en la Europa Occidental no hay un fenómeno semejante a ese más que el de España pues unos decían que era de otro color y otros agrandado y otro en la disminuido y cada uno decía su propio sea la leyenda negra para ser comprendida hay que colocarla junto a otras criaturas que son semejantes a ella y había que estudiar digamos esos procesos de acoso propagandístico en otras grandes imperios sino no se puede comprender

Voz 0772 05:11 claro usted dice bueno al comienzo de este bloque escuchábamos un fragmento de un documental de La dos de Televisión Española en referencia a Hernán Cortés yo no a un poco porque quizá eso es uno de esos escenarios en donde más ha desarrollado no la la leyenda negra sobre todo a partir del siglo XVI y XVII me llamó mucho la atención nosotros aquí en Ser Historia hemos preparado todos los doce de Octubre cada año hemos preparado programas especiales sobre la llegada de de los españoles América en muchas ocasiones hemos intentado hacer hincapié en que

Voz 7 05:43 que la el el bueno en el ámbito de

Voz 0772 05:46 de de de violencia el comportamiento tan violento que había entre los españoles no hay que negarlo en aquella época desde luego que no destacaba más o menos del que había por los propios indígenas esas masacres que había entre ellos entre ellos mismos entre esos grupos de de indios que ese bueno pues Sunny clavan unos y a otros no y por eso digo que destacar el hecho de la violencia como argón algo normalizado en en en aquella época

Voz 6 06:12 esta serie de hemos recibido incluso

Voz 0772 06:14 mensajes de algunos oyentes pues que no estaban conformes no con la idea que teníamos que que destacar aún más la violencia la excesiva violencia empleada por los españoles y que mejor les hubiera ido decían si hubieran caído en manos de los ingleses porque ahora estarían hablando inglés Il

Voz 5 06:30 bueno pues vamos lo pongo ahora no existiría hubieran caído en manos de los ingleses ahora no existirían como no existen las poblaciones nativas

Voz 0772 06:37 es lo que me iba a preguntar al norte del Río Grande

Voz 5 06:39 sea usted puede atravesar el continente de lado a lado si quiere ver algún nativo digamos algún indígena pues tendrá usted que empeñarse es muy férreamente mayormente los que se va a encontrar son los que hablan español

Voz 0772 06:51 yo no pido lo preguntar no porque me vaya

Voz 5 06:54 por ejemplo está llena de eso que en inglés se llama nativos American

Voz 0772 06:58 si es gratis es curioso no la la idea de es cierto que hay que verlo con mentalidad histórica no me cansaré nunca de decirlo un historiador no tiene que juzgar lo que ha pasado hace siglos tiene que contar lo que ha pasado hace siglos y a exponerlo tal y como fue pero desde luego la la acción de los españoles más allá de esa violencia generalizada desde la Edad Media o incluso antes en el Viejo Continente que Se que traspasó fronteras también estaba presente y vigente de una manera muy marcada en Centroamérica en Sudamérica en aquellos siglos pues yo creo que actuó a lo mejor me equivoco pero yo creo que actuó de manera totalmente diferente a cómo habían actuado otros imperios en otros lugares no de de de del planeta a lo largo de la historia sobre todo el Imperio británico

Voz 5 07:46 es que él llamamos impere a cualquier cosa es es uno de los problemas graves que tiene digamos la historia que llama impediría cualquier proceso de infancia todos los procesos de expansión no consiguen fraguar un imperio con imperio es digamos una estructura política consolidada que dura siglos imperio británico no duros sitios duros setenta años que fue lo que tardó digamos entre que ese

Voz 8 08:11 co proclama Virreina de la India ay

Voz 5 08:14 es la independencia es es es eso lo que dura es decir para que usted puede hablar propiamente de un imperio ahí tiene que haber un tiempo largo en que es imperio Fragua es imperiosa necesidad o Un tiempo para integrar las poblaciones para incorporarlas esos sistemas para generar digamos un espacio común de convivencia en el que insisto un espacio común de convivencia

Voz 0772 08:39 algo que salvando las distancias por ejemplo sí que hizo Roma a lo largo de

Voz 5 08:42 algo por supuesto que hizo Roma es decir es el problema de del Imperio español es que se lean se ha empeñado la historiografía europea en colocarlo al mismo nivel de los de las pequeñas expansiones que los otros las otras naciones de Europa han conseguido llevar a cabo y a partir de ese momento se enfocaba exactamente la situación ya era imposible comprender digamos la dimensión de veinte meses desempeña como se ha empeñado en la historiografía inglesa desde la segunda mitad se debe en escribir en paralelo una historia de Inglaterra y una Historia de España una historia del Imperio español Mestre híper inglés desenfoque absoluta que la situación es decir los ingresos llegan a América del Norte pues casi ochenta años después tarda un siglo y medio en consolidar un espacio muy reducido que es más pequeño que España en el que viven prácticamente aislados de los demás sea de las de los de los pueblos que allí está no consiguen relacionarse con ellos cómo va usted a comparar ese fenómeno con lo que era el imperio español en mil setecientos que tiene en ese momento mil setecientos más de ocho millones de habitantes censados y la mayor parte no son españoles por supuesto que no es que no existen ocho millones de españoles en el mundo mientras que en el norte lo que usted tienes con muchísima dificultad una eso que llamamos las trece colonias un territorio que bueno que apenas si llega a los doscientos mil habitantes ya el anuncio en en escribir en paralelo la historia es un disparate es un disparate que se entiende desde el punto de vista de la historiografía victorianas desde el punto de vista de la autoestima de otras naciones de Europa pero que visto como con objetividad es absolutamente imposible de comparar es decir los españoles por supuesto que llegar por supuesto que quitaron llegaron los romanos conquistaron la península telefin cuenta años después usted que tiene pues cincuenta años después usted tiene un proceso de construcción de ciudades como no se había generado otro desde el siglo III antes de Cristo en marcha todas es decir hay quiera ver nacional insisto mil ciento cincuenta y cuatro hay que ver los planos de construcción de las ciudades que se están proyectando en América es espectacular sea esos planos del Cusco de Veracruz de otras muchas ciudades están ahí esos proyectos se hicieron más in las personas que vivían en esas ciudades no eran españoles españoles siempre fueron muy pocos

Voz 0772 11:11 la idea también que usted manifiesta en su libro imperó fue e imperio fobia la leyenda negra publicado por la editorial Siruela es también ese término hispano fobia no que es el el odio al a todo aquello relacionado con lo español con lo con lo hispano y a partir del siglo XVI Bustelo lo relaciona también con con el nacimiento de de luterano mismo del que acabamos de celebrar bueno pues cinco siglos del nacimiento de Lutero

Voz 5 11:38 bueno es que fines es es es algo que hay que celebrar o no porque es retar nace hay que recordar por supuesto porque fue importantísimo pero es Lutero vengo es probablemente digamos la

Voz 9 11:50 mira he oleada

Voz 5 11:53 de propaganda en el sentido sea el el el fenómeno luterano que a lo largo de los siglos ha ido más y más siendo contado cómo fenómeno religioso cuando en su origen es la manifestación de un problema político tremendo que es la más digamos es el conflicto enorme que se genera en los territorios del Sacro Imperio romano germánico cuando aparece un emperador Carlos de España quinto de Alemania que tiene la mitad de su poder fuera de ese sacro imperio y que está en condiciones digamos de de tener una hegemonía un y una capacidad de de esta formación política como ningún otro emperador había tenido desde los tiempos del Barbarroja de no ver contra ese emperador se levanta los Príncipes germánico por están dispuestos para nada obedecer e integrarse en una unidad política superior en la que para más inri además hay gente mucha gente del sur mucho latino mucho español españoles que eran ya conocidos como marranos directamente no tienen había venido esto de Italia y entonces esas son esas oligarquías hermanitas los que apoyan el luthier que se nos olvida siempre que Martín Luther es un protegido del Príncipe de Sajonia y que el Príncipe de Sajonia es un señor que con más de cincuenta años le ha disputado el cetro impidiera Carlos Quinto que en ese momento es un chaval con diecisiete años se al que el agua digamos gestionado el título de emperador fue abuelo Maximiliano pero una selva gestionado con el dinero de España entonces esto Fendi una barbaridad a las grandes casas germánica es de toda la vida llegaron perfectamente vivas hemos visto todos los Luvis etcétera etcétera de Visconti no todas llegaron vivas así diecinueve eran unas casas digamos con una nobleza aviso sonaba el gota de repente pues aparece un emperador jovencísimo que encima unas curvas austriaco que encima digamos conseguido manipular los votos en la dieta clara la elección de emperador con el dinero de Castilla y todo el mundo lo sabe dinero de Castilla que es el dinero de los ladino desde el dinero de los romanos que el dinero de los judíos esto ofende a las grandes casas muchísimo sobre todo a quién ha perdido directamente en sí ha tenido que retirar consciente de que iba a perder que ha sido de Sajonia no bueno pues es directamente el protestas de Lutero hubiera llegado luthier mismo algún sitio sin esa protección pues es muy dudosa

Voz 0772 14:26 es muy dudosa en efecto la sucede en la actualidad no todos son movimientos religiosos siempre siempre siempre han estado a la sombra o de la mano de movimientos políticos son movimientos económicos ya como última pregunta María Elvira Roca autora de este libro imperó fobia en la leyenda negra sigue existiendo aún hoy en pleno siglo XXI esa hispano fobia

Voz 5 14:48 por supuesto que sigue existiendo por la sencilla razón de que sigue siendo rentable a muchísimas o sea eso está escrita en la autoestima de varias naciones de Europa en las que si usted existe la mitad va a tener un problema serio serios usted quita el asunto de la invencible del imaginario inglés va a tener que hacer unos cuantos cambios muy importante y lo intenta quitar del imaginario holandés que le digo no convenciéndola de que lo que había al otro lado del Pirineo era África hay un desastre levantar Nos orgullo en los siglos XVIII después de varios fracasos absolutamente catastrófico en cuanto a expansión los franceses el fracaso no podemos llamarlo de otra forma de las repúblicas de habla española al otro lado del Atlántico después de esa independencia cuando se ven su nivel de vida digámoslo así no es teniéndose abajo década década cada vez más pues todos han recurrido al demonio español para decir que la culpa es de ello nuestra No somos estupendos porque ellos son un desastre

Voz 8 15:56 sí sí es que es el

Voz 5 16:00 el aparataje de autoestima de una parte grande de dos continentes está construido sobre el paisaje de la fobia cuesta muchísimo trabajo desgajar lo de ahí usted cómo va a conseguir que esto cambie si es en en cuarto de primaria estudian los niños ingleses hace me acaba de llegar unido hace poco no yo tengo en la cabeza he dado un curso ahora lo hemos leído creo conseguido más o menos que las que por lo menos quién escucharon el curso me entendiera cuando a los nueve años te ponen ese chip en la cabeza eso cómo lo vas a quitar tú Esquire es extraordinariamente difícil claro entonces no está Ana Noya suponer que esa hispano fui existe es que alrededor de esa hispano fobia hay una construcción histórica de una construcción de identidad nacional de supremacía bueno que que la enseñen en el colegio cuando era muy pequeña

Voz 0772 16:54 bueno de todo ello en los que nos están escuchando puede nacer de alguna forma un pequeño lavado de demente de de cabeza leyendo como digo este libro imperó fobia leyenda negra en donde bueno pues si tenemos una apertura de miras íbamos a las fuentes originales a la historia real que es lo que nos cuenta nuestra invitada María Elvira Roca a través de este trabajo publicado con Siruela pues podremos tener esa otra perspectiva a esa otra misión quizá mucho más cercana a la realiza quizá seguramente más cercana a la realidad de de la historia del imperio español a lo largo de los últimos siglos lo dicho María Elvira Roca muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia