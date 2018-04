Implacables o ridículos

Voz 0313

00:00

vamos a ver como digo esto para que se entienda el Tarradellas el que fuera presidente de la Generalitat en el exilio este sino un exilio de verdad y el primero desde la restauración del autogobierno en Catalunya tenía una frase lapidaria en política decía Tarradellas en política se puede hacer de todo menos el ridículo creo sinceramente que en el discurrir del proceso en Cataluña del proceso como respuesta que activaron el Gobierno y el Estado español ha habido algunos momentos donde el aviso de de Tarradellas claramente ha caído en saco roto episodios donde la épica ha cedido paso al al frikismo es mi opinión es lo que me preocupa inquieta aún más es que eso se pueda trasladar al ámbito de la justicia me explico porque estamos hablando de algo demasiado serio desde que un tribunal alemán sentenció que no se le puede juzgar por rebelión porque no ha habido suficiente violencia como para apuntalar el delito asistimos a una reacción no sé cómo enrabietado con como de ofensa nacional que no creo que nos conduzca a nada bueno ya la operación de hoy de la Guardia Civil en Cataluña contra los autodenominados Comités de Defensa de la República bajo la acusación de rebelión de terrorismo terrorismo por cortar autopistas y carreteras por querer bloquear el puerto etc etc bueno creo que eso entre otras cosas se hace buena la frase de Tarradellas huele directamente ridículos pero es que además además esa sobreactuación difumina la gravedad y algunos comportamientos te claramente indeseables porque efectivamente no se puede no se deben cortar carreteras a la brava ni bloquear los peajes de las autopistas como tampoco se puede impedir la salida de unos funcionarios que está en emisión judicial en un edificio oficial ni aporrear coches de la Guardia Civil ni acosar impunemente las sedes de partidos políticos que no comulgan con la independencia todo esos perseguible claramente clave sí pero terrorismo rebelión en fin cualquier estudiante de primero de Derecho no hace falta cursar ningún máster sabe que la justicia no es justicia sino Se aplica con proporcionalidad y qué medidas extravagantes impuestas bajo la cobertura formal de la ley la convierten en otra cosa