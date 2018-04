Las canciones virales de la semana en YouTube

Voz 2 00:00 el vino uno hacer amigos y me la trae floja segunda de la traía al fresco Wood que mi deber de la pregunta estará así que yo propongo quede aquí digamos pasando claro es si nos parece un razonamiento muy brillante

Voz 0470 00:42 esa colección de parlanchín es que se pasan el día dándonos lecciones a todos porque esto es porque soy negra era por eso ayer Toni Martínez buenas tardes Especialistas secundarios queda Pilar de Francisco martes hoy tenemos desafío ya Enma López Iturriaga buenas tardes recupera a Pilar que se nos fue el miércoles no sé qué hacías tú Clavero en tiroteo cuidadito con hoy vez cuya pero eso hoy tenemos público hoy están alumnos y profesores del Instituto Alfonso X el Sabio de Murcia toma un instituto con ciento ochenta años de historia cometas las luge yo soy con eso

Voz 0470 01:29 bueno pero cuando cuánto cuánto meta la pata que las

Voz 3 01:33 era como que me meterán fue en el diecisiete venga Tony al lío ahora dirá cómo se llamaba aquel sabio

Voz 0230 01:47 el año pasado venga comenzamos con educación el año pasado el año pasado nos hemos gastado los españoles mil euros al mes para que Mariano Rajoy altos cargos del Gobierno aprendan inglés hay alguien que puede pensar menudo timo que tengan que aprender Rajoy inglés a costa del erario público que por mil euros al mes le enseño yo porque lógicamente no tendrá mucho tiempo tendrá cosas que hacer supo el empleo pero hay que pensar que el lenguaje técnico de la política exige un nivel de inglés muy alto muy especializado por qué te encuentras con líderes que dicen cosas difíciles disertaciones sobre política internacional complicadísimas

Voz 4 02:26 oye yo voy a Portugal y es como si estuviera en mi casa porque nadie me tiene tres horas en la frontera jorobando igual que a ti nadie te tiene igual que aquí tampoco tenemos tres horas allí jorobando te en Holanda tampoco Ci en Bulgaria tampoco ahora iremos a Bulgaria pronto tenemos

Voz 0230 02:49 si quieres un traductor simultáneo que está sufriendo

Voz 0470 02:54 pero tú tienes ahí Amazon intérprete intérprete

Voz 5 02:58 en Portugal no mejoro Holanda no mejoraba Bulgaria está bien si tampoco mejoró va

Voz 0230 03:07 hoy está en argentino Mariano Rajoy donde hablan español y eso es una ventaja para todos salvo para el profesor de la Moncloa no que este mes cobrará menos porque seguramente autónomo como todo el mundo la ministra de Trabajo le da la paga ciento cincuenta euros pero para que veáis os lo duro que es ser presidente del Gobierno vamos a escuchar las declaraciones de Rajoy en Buenos Aires hace un rato Él está a unos segundos para decir Estoy muy contento está hablando diciendo estoy muy contento y cuando acaba su disertación sobre la alegría y lo contento que o sea a una periodista que no le ha hecho ni caso es todo un bajón si el ex presidente del Gobierno porque sería bonito que los periodistas preguntaran me puede ampliar usted su alegría pero no escuchamos atención hasta el final

Voz 1 04:00 a importante como delito es decir fuentes presente claro

Voz 3 04:06 es injusto

Voz 0230 04:09 doctor injusto no el futuro de Cifuentes dice como si esto fuera una contradicción en sus términos mejor desde la educación el Tribunal Constitucional considera ajustado a derecho que haya subvenciones públicas para que los para los colegios que separan a niños y a niñas y consideran también muy recae te constitucional que haya una asignatura obligatoria alternativa a la religión y que sea evaluable que los niños cantan el novio de la muerte

Voz 6 04:37 esto último no es todo a la muerte no

Voz 0230 04:40 sí consideran constitucional que Iturriaga vaya diciendo por ahí que le ganó Michael Jordan esto sí luego más cosa eso es verdad se colgará siempre es verdad claro si además que vive en la siempre siempre siempre cosas

Voz 0801 04:58 siempre en todo por la radio tenemos twiterías tuvo empezamos las teorías con cuñado de Twitter que parafrasea Pablo Casado con el siguiente tuit hablar

Voz 1727 05:09 del Master de Pablo Casado es reabrir viejas heridas

Voz 0801 05:13 estamos en plena campaña esa habida cuenta pero estamos en plena campaña de alarmas para dialogar a Noreña hace caso de los consejos de seguridad pero por sus propios motivos yo nunca digo en la red

Voz 0509 05:24 sociales que me voy fuera de vacaciones por si vienen a robar Bellacasa inhibían llorando en un rincón

Voz 0801 05:31 Bosch con un tuit Mirko era Pablo de Tarso un pesado Miguelito aporta pruebas

Voz 0509 05:37 Correos dígame son bolo Corintios silla vamos para preguntar si se puede bloquear a un remitente o intuir lo importante para entender mejor a los hombres es de Sri Jet durante el parto el dolor es tan fuerte que una mujer se puede llegar a imaginar cómo se siente un hombre con fiebres

Voz 0801 05:55 a acabamos las sinergias con este diálogo que yo creo que hacerlas de Delicias de la amigo Iturriaga atento es de David Mann

Voz 0509 06:02 tiñó he ido al urólogo piquete ha dicho que soy gilipollas que los hurones se llevan al veterinario

Voz 6 06:12 mucho mucho

Voz 1 06:23 ha habido cuidado pero causó qué tal

Voz 0230 06:39 la Audiencia Nacional ha ordenado hoy la Guardia Civil ha procedido a la detención de los cabecillas al si les llaman de los llamados Comités de Defensa de la República en Cataluña les acusan de terrorismo sedición y rebelión los CDR son los que levantaron los peajes de las autopistas en la operación retorno de Semana Santa que salgo desde luego delictivo perseguible condenable aunque probablemente algún experto jurista podría opinar que no es equiparable a Holocausto las acusaciones son por sus planes según se ha conocido una de las pruebas de la acusación es una grabación que una de las detenidas había colgado en las redes sociales con sus planes para la rebelión en esta grabación decía que parar el puerto sería brutal porque se cabreó harían lo chinos y que luego pondrían paja en las autopistas mojada en aceite para prender fuego que intentarían hacer cortes ferroviarios decía procurando que no lo escogiera la policía todo esto lo contaba en la grabación luego levantaron los peajes la acusación es terrorismo sedición y rebelión entre ellos dicen que es pacifismo activo entonces au travesura y entonces entre travesura yo Holocausto la Audiencia considera que hay un punto medio que es terrorismo terrorismo rebelión y sedición el ministro de Interior José Ignacio Zoido se ha dirigido al juez alemán en desde la tele ahora se ha dirigido hoy al juez alemán sito todo se hace desde la a este juez que ha considerado inadmisible en la extradición de pulmón por rebelión

Voz 0470 08:09 yo preferiría que él me explicara qué es lo que entienden por violencia

Voz 0230 08:12 pero él tiene claro no entienden lo curioso de esto es que no es que no lo entienden pero realmente no lo entiende Zoido porque lo curioso de estos que el juez alemán dice que si ha habido violencia en Cataluña dice que la responsabilidad de la violencia es de Puigdemont es que esto lo dice el juez es un poco raro que el ministro español no lo sepa lo dice el juez alemanes Braque lo en alemán pero bueno hay traductores lo que también añade el juez es que esa violencia no es suficiente para justificar el delito de alta traición en Alemania porque la violencia tiene que ser suficiente para doblegar a la fuerza de un Estado el juez alemán es que esto es curioso porque hay tal desprecio a la verdad ya que incluso cuando les favorece la ola a la Junta no el juez alemán no discute la violencia lo que discute es el grado de violencia y a quién se le atribuye porque puede existir la sospecha de qué se está exagerando la violencia para justificar un tipo penal Carles Campuzano diputado del partido de pulmón

Voz 4 09:09 dice que estas detenciones de hoy no ayudan que a parecerse formulan vinculaba actividad de los ceder esa otra ritmo me parece absolutamente fuera de lugar quiso tan sólo contribuye a crear un peor clima social y político en Cataluña yo apeló a la responsabilidad del Gobierno al sentido al sentido común y a la tranquilidad no ayuda para nada al clima social y político que se necesita

Voz 0230 09:33 en Cataluña claro dice ayudar a un buen clima en Cataluña lo dice un diputado del partido de Carles Puigdemont apela a la responsabilidad lo dice un diputado del partido de Carles Puigdemont Caixa ayudar a buen clima bueno ayudar ayudar lo que se dice ayudar

Voz 9 09:48 no se vea nadie te ayuda

Voz 0230 09:50 todo el mundo pidió al otro gallo dice podría ayudar no sabes cómo cuando hay que bajar la basura en casa no hay que bajar la basura hablando de todo un poco una agrupación del Partido Popular de una localidad de Granada ha pedido el boicot a una obra de teatro de Alberto San Juan por su ideología radical tíos mio dame paciencia pero ya Alberto San Juan le acusan de con vivencia con el terrorismo Huff dijo él

Voz 10 10:12 el contexto grave es el intento de acabar con toda forma de disidencia o contestación relacionando la con con con la violencia ni con el terrorismo de ETA en última instancia tremendo

Voz 0230 10:27 tremendo a todo esto estamos distraidos pero en un rato vence el ultimátum que sea dado Donald Trump asimismo a sí mismos un tú cuidadito eh para atacar Siria

Voz 12 10:44 esto un ultimátum esto su última no lo de ciudadanos con Cristina Cifuentes ciudadanos dice si no hay comisión de investigación en el plan de Bush algo a cambio Donald Trump

Voz 0230 10:57 dice me doy veinticuatro horas a mí mismo barro Saras parte Soccer City lo mismo Basel Siria

Voz 13 11:12 no es que los Juanes que será Veinticuatro horas Asimismo estos que se conoce el tío Party

Voz 0230 11:20 lo casado dirigentes del Partido Popular hizo un máster no fue a muchas clases exámenes de las XXII asignaturas dieciocho salas con validaron el director del máster era el mismo que el de Cristina Cifuentes pero peculiar mente Pablo Casado presentado los cuatro trabajos eh por los que consiguió el máster es decir por comparación por comparación oye tú sale bastante bien cuatro Pablo hombre Pablo Iglesias líder de Podemos lo ha dicho eh

Voz 14 11:47 bueno creo que no está dejando muy bien a su compañera de partido

Voz 0230 11:51 Cristina Cifuentes claro alguien podría pensar estudiantes podían pensar joder de las XXII le dieciocho sólo con cuatro trabajos pero claro primero quedado explicaciones segundo que no hay indicios de que las explicaciones sean una mentira loca no ha presentado un acta con firmas falsifica ya ha encontrado trabajo en su ordenador oye del del del nivel que venimos de donde venimos esto nos sitúa a un paso de fibras cable está muy bien somos nórdico Ahora Madrid Europa tiene un sabor especial a la espera de saber qué pasa con Cristina Cifuentes Pablo Iglesias habla de Íñigo el próximo presidente de Madrid

Voz 14 12:31 creo que cuando hablamos de Íñigo estamos hablando

Voz 0230 12:33 claramente del próximo presidente de Madrid fíjate Íñigo Errejón no nuestro Íñigo Íñigo ni tampoco Íñigo Montoya el de la princesa hable

Voz 2 12:44 me llamo in y como tú matas tiene

Voz 3 12:49 vale

Voz 0230 12:51 qué frase que frase Íñigo Errejón tiene otro estilo de lengua

Voz 15 12:55 yo creo que hay tres o cuatro lagunas que no huelen demasiado bien yo quiero ser prudente en el cazo la señora Cifuentes nos tiene que dar explicaciones

Voz 0230 13:04 claro e Iñigo Errejón diría la frase de Íñigo Montoya las olas hoy Íñigo Errejón con la prudencia debida debo considerar que provoca esté Mi padre el tránsito desde un estado biológicamente activo a una situación de inactividad definitiva en definitiva me legitima para adoptar medidas de todo tipo sin excluir por supuesto tú finiquitó acción como ser humano mientras tanto el líder del PSOE

Voz 2 13:27 el CSKA

Voz 0230 13:36 ha tenido una idea Pedro Sánchez que Ciudadanos no no iré a mira que Ciudadanos apoye la moción de censura del PSOE en Madrid mira

Voz 16 13:43 no es una idea dice Felipe González

Voz 0230 13:46 se ponen al país en marcha eh que dice en veinte minutos lo más curioso es que Pedro Sánchez comience sus declaraciones diciendo desde aquí le pido como los personajes anónimos que se asoman a la tele para dirigirse en famoso

Voz 17 14:02 eh desde aquí lo que me gustaría es pedirle al señor

Voz 0230 14:05 la que sea consecuente que ser Guarente

Voz 17 14:07 que si de verdad vamos a regenerar la vida democrática en este país

Voz 0230 14:11 empecemos por la Comunidad de Madrid por ejemplo Inés Arrimadas cree que PSOE y Podemos sólo tienen el poder no como ciudadanos que quién

Voz 9 14:22 si en España el bien como todo el pie

Voz 18 14:28 en general desde el minuto uno que salió la primera información ya teníamos al PSOE y a Podemos salvando políticamente hablando con tener el Gobierno en una moción mecenas

Voz 0230 14:38 personas que sólo quieren el poder pase lo que pase en Madrid lo chulos ver comenzar los días como un partido de fútbol pero en corrupción hoy tenían que ir a las Cortes a las Cortes Españolas Ignacio González y Esperanza Aguirre por la comisión de investigación de esto entonces ya es un partido de la Super Bowl no el Partido Popular de Madrid los últimos veinte años el PP de Madrid iban a hablar de corrupción por supuesto es decir que no haga decir que no sabía nada aunque esto ya es lo de menos a estas alturas lo bonito es el anuncio a las nueve y media de esta mañana los

Voz 1727 15:09 los presidentes anteriores de la Comunidad de Madrid sin que González Esperanza Aguirre declaran en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación presuntamente irregular del Partido Popular

Voz 0230 15:20 por un lado tenemos a Ignacio González a quién se investiga por los delitos del oro

Voz 1727 15:24 la acción criminal prevaricación malversación blanqueo fraude y falsificación documental

Voz 0230 15:31 algo tiene mal delito que el conductor Rahm demore y además experiencia carcelaria ya está

Voz 1727 15:36 en la cárcel en prisión preventiva durante doscientos días

Voz 0230 15:40 es un crack es un currículum bueno es un partido Champions esto porque estaba también Esperanza Aguirre que si bien lo mandó todo nunca supo nada

Voz 19 15:48 en el dos mil tres era una candidata no no

Voz 0230 15:51 tenían que ver con la organización del partido ni del

Voz 4 15:54 la campaña son dos estilos

Voz 0230 15:56 para el Partido Popular de Madrid luego lo que cuenta cada cual pues esto pues la verdad no hace caso casi nadie que ese va a descubrir ahora en una comisión Parlamento

Voz 20 16:03 ya que no se sepa ya

Voz 0801 16:06 SUR y huir

Voz 21 16:09 ella es de él no

Voz 0801 16:15 uu terrestre en la denomina tal y como están las cosas a aquí en la Tierra pues dan ganas no hablar un poquito de T b3 tomar un poquito de aérea esta sección poquito como una terapia ya tenemos las líneas abiertas al consultó esta terrestre para aquellos nacidos en otros planetas que vivan y trabajen en la tierra de que estén escuchando en este momento la ZEC tiene que ver unos cuantos tenemos a uno teléfono ya sí hola buenas tardes

Voz 22 16:43 hola buenas tardes valen

Voz 0801 16:46 perdona no no no te entiendo

Voz 1220 16:49 estamos ya habla habla habla

Voz 0801 16:51 idioma

Voz 22 16:54 bueno es que si va a ser imposible entender dos amigo o amiga que no sé

Voz 0801 17:00 no te has dicho no te escucha escucha si si estás trabajando la tierra al menos debería es es conocer un idioma Terra

Voz 22 17:07 aquí o para que pudiéramos entendernos

Voz 0801 17:11 que solo serás tú has insultado a verdad por el todo no me has insultado verdad hoy es

Voz 22 17:17 esto es aquí a su somos nosotros pero queremos una llamada por la otra

Voz 0801 17:22 hola buenas tardes la semana Tarrés sí

Voz 22 17:24 hombre que pasea me llama Hellman sí que

Voz 23 17:27 a ver no nos quería molestar pero es que creo que podría ayudar en esta situación tan absurda que está viviendo desde luego que sí sí sí yo estudié en la Universidad Juan Carlos I más tres filología extraterrestre hola que bueno concretamente a bien creo que la lengua el que la dimos en el curso tú mismo cuéntale cuéntale le sí sí sí sí hola amigo

Voz 22 17:57 yo hablaría más yo entender

Voz 24 18:00 eh tú como llamarte que sea Machete

Voz 23 18:09 es el planeta del silbo no me ha parecido entender era que si pregúntele pregunta costaba San de paz desde el principio pero que se le toca mal tiro le saca la pistola sería muy buenas a ver qué es lo que no

Voz 22 18:34 qué es lo que Mateo votar el momento del del planeta tierra tierra

Voz 23 18:43 dice que Leo Messi

Voz 0801 18:46 hasta en los exoplanetas pan con Messi normal que oye algo

Voz 23 18:50 tal era le entiende no habla pero entiende

Voz 0801 18:53 entiende vale hecho Chete no hay aquí a que has venido a la tierra

Voz 23 19:02 o Time a descargar viajó destronó un penalti llevarle a su planeta Platerías el Gobierno exoplaneta

Voz 0801 19:08 vale ya sé que es una especie de de de de funcionario de del estado de su planeta

Voz 23 19:14 que es vieja Jato cojones ah vale vale vale pregúntele cómo se desplaza del tienes

Voz 0801 19:22 yo Chete como te desplaza sí te lo puedo decir bases nave espacial como te desplazadas

Voz 22 19:30 la bicicleta no entendí eso sí que es un cachondo este hecho Chete que dicen que para cuando no

Voz 23 19:40 está mucho aquí en la Tierra

Voz 0801 19:43 me extraña bueno pues yo Chete muchísimas gracias por llamar ir en nombre de la tierra mucha suerte

Voz 25 19:51 no

Voz 22 19:56 qué significa esto final el de la te voy a que es el fin así sí faena es el Faina adelantó

Voz 0801 20:03 yo este año Ingelmo oye muchísimas gracias por tu colaboración con esta labor de hacer nada Oye por cierto el máster estudio que hiciste este era presencial de

Voz 23 20:12 que sea presencial cuando China no acababan las clases no hacían dormir en las mazmorras de la Universidad grabé mi Familia entre el año que el martes se quede otro

Voz 0801 20:21 viste bien bueno pues Ángel muchísimas gracias era en otros tiempos se eran otros tiempos no más dura hermandad entre planetas Francino pierde muy bien

Voz 0470 20:42 tanto en Veinticuatro minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias aquí seguimos en La Ventana por la rabia e Iturriaga está preparado para el de dieciocho nervioso por el público muy nervioso pero antes la petrolera Pilar de Francisco que llena tiene y si el título de Barça

Voz 1490 21:00 a manera en redes para que ahí es verdad no me ha costado mucho

Voz 0470 21:07 es ahora mismo

Voz 1490 21:09 pues mira igual que tengan consultorio extraterrestre en ese universo paralelo que You Tube muchas canciones virales este fin de semana ha sido increíble la Metro hecho porque la segunda parte del desafío es de canciones entonces quiero ser la telonera pero un poco a la gente para musical digamos que este viernes ha arrasado Internet ha reventado con el videoclip de lo malo Dana Word supongo el público presente conoce perfectamente hay carpetas forradas con sus fotos con las dos chicas más de tres millones de visualizaciones en dos días tiene lo malo y sobretodo ha creado un género dentro Youtube youtubers reaccionando a este videoclip grabándose comentando lo como diría Javier Marías en su novela Así empieza lo humano a Sina com verdad

Voz 4 21:54 el favor ahí por favor que una amiga acaba de cerrar que iban a subir un minuto y medio de lo malo yo con esta mientas así enferma viene a reparar

Voz 26 22:01 hay un libro que yo aquí lo venga vamos allá Clyde wifi

Voz 27 22:07 que no Cleveland no

Voz 26 22:09 en el otro Hay que captan Carmen ya todo

Voz 28 22:17 eh

Voz 1490 22:21 bueno ya sabéis porque llueve no porque todo esto es You Tube están comenta lo versionando ataque con buen entendido pero bueno otra canción de nuestra infancia que está arrastrando a sí

Voz 3 22:30 a Lerín verdad es historia directamente

Voz 1490 22:36 pero de carta ajuste horas son youtubers dos millones de seguidores en Youtube ahora no no envían a dormir ahora se conforman con que no te lleves el móvil a la cama los chavales vamos a escucharles en su canal Klee hoy Kukushkin vamos

Voz 0230 22:54 en la tele

Voz 29 22:57 es que no no en el que la que es de yo

Voz 3 23:02 sí

Voz 1490 23:11 vamos a la cama es una frase muy de canción porque obvian la pones una canción infantil un reggaeton protestas a los dos sitios cuadra perfectamente

Voz 3 23:27 tú sabes sido buena gente señor mayor señor mayor

Voz 1490 23:40 bueno lo que cuenta la intención yo te veo Melendi le por lo menos espíritu a ver qué opina hice Arman sobretodo ya que estáis en el género de la canción los dos lados youtuber Paula como ONU ella es influencer ella realmente habla de moda pero a él es una canción a sus millón uno coma dos millones de sus electores pierde ante tanta cifra porque tiene muchos haters está chica quiere reaccionar que vale es el problema esta chica que está siempre feliz a la gente de Augusta que sea tan Mister wonderful town Happy Pablo Flower Power entonces acogido ya responde a todos esos haters con una canción que seamos persona guapa que también con ese título pues puede ser la respuesta que velas que da Las Meninas

Voz 13 24:20 tú eres

Voz 3 24:29 es muy dale dale

Voz 1 24:31 venga atrapa

Voz 1490 24:41 pegadiza vamos todos

Voz 3 24:45 bueno ahora que estás hablando

Voz 1490 24:46 pesar de Full de Happy Power Happy vamos con alardes eso youtubers que a veces los youtubers más famoso se ponen intensos quieren sacar sus sentimientos tú vas qué quieres versus videojuegos como lo prueban y de repente empiezan a hablarte de sus emociones porque el postureo pues también puede ser emocional vamos a escuchar a Marte arrumbado acto un play Laures Cannes

Voz 30 25:09 muchos creen saber quién eres intentan mermar tu confianza pero no soy todo lo que quieres ver ni me voy a convertir en la día nadie todas estos flechas

Voz 0230 25:18 la piel es conciliar

Voz 2 25:20 una hoja en blanco que empieza a esto

Voz 31 25:22 pero te voy a ayudar voy a explicar por qué esperabas te así una sorpresa vale más que a las llamas

Voz 1490 25:33 mucha intensidad mucha intensidad entre los entre las tres suman once millones cese escritores gente escuchando esta intensidad en el la noches habitación pero mis favoritos quiero recomendarlo son pantomima full sesenta mil seguidores leyese han cogido pues toda esta esta la moda de El cor de la emoción de encontrar la felicidad han hecho en una parodia digamos de los Neruda von der Pool escuchemos

Voz 32 26:01 yo sé que se está muy incómodo pero hay que salir de la zona de confort ya has criticado toda la vida y no hacer pruebas que ocurren dímelo tú sales quienes no se equivoca nunca el que nunca cenando en bueno

Voz 12 26:16 el de ayer

Voz 1490 26:19 la charla de este

Voz 1220 26:21 la mandado por quince seis

Voz 1490 26:24 lleva dos días y está arrasando por eso si la vida te da la espalda pues darle una parte

Voz 0470 26:28 han el Cuna

Voz 3 26:39 desafío

Voz 1220 26:42 la que nos vamos vamos vamos saludamos a nuestro aspirante de hoy he llama desde Portugalete deba sitio ahí donde precisamente desde que se cuelga me pero vive en Pamplona que es una buena mezcla aquí es muy seguidor de la vida moderna all right Xavier Ribera cómo estás Xavier ha ganado porque tienes tienes tema eh

Voz 3 27:06 sí sí claro que sí

Voz 1220 27:12 pues mira eh bueno es de Portugalete la gente Portugalete

Voz 33 27:15 eh eh

Voz 1220 27:20 vamos a vamos a saludar a nuestro campeón segunda semana eh Arturo Mancebo de apellido Arturo buenas tardes

Voz 3 27:28 hola muy buenas tardes hola Arturo

Voz 1220 27:31 bien es Arturo ahí venga pues vamos a darle caña rápido como Arturo es el de campeón pues es Xavier elige primero ayudante au ayudante en este caso

Voz 3 27:43 Pilar hay que vale vale un imperio opinar que más

Voz 34 27:47 el yo entonces no si la Pilar para mí

Voz 3 27:51 tarea me enteré efecto Xavier aquí

Voz 1220 27:55 eliges

Voz 34 27:56 me sale no Arturo Arturo

Voz 3 27:59 Javier ha elegido a Pilar estabais ahí Alfonso de

Voz 34 28:06 vale Arturo yo me quedo con Armand de nuevo

Voz 3 28:09 a Arturo no venga pues claro

Voz 1220 28:12 empezamos con Xavier de Portugalete Pilar al rebote dan Massagué vaya hoy es diez de abril como sabéis Se cumple Se cumple un número redondo en cuanto a días que llevamos del año dos mil dieciocho os fíjate qué número y a qué número me refiero un número redondo que se cumple hoy

Voz 3 28:33 por lo puede saber muchos distingue teniendo ya son tres meses y ex claro siempre viene muy bien cuáles son cuál has dicho cien no vale vale vale vale vale igual doble doble mira le da igual el ordinal

Voz 1220 28:50 el ordinal de cien

Voz 3 28:54 ver de diésel es décimo de cien vecinos

Voz 1220 29:02 pues bien merecen aquí los alumnos de Murcia que bien eh viene preguntas J hay que ser un poco más rápido Xavier a que anima a que animal metes en un garaje hice pierde más que ningún otro

Voz 33 29:17 ah sí sabe

Voz 3 29:19 qué animal cuya Mallorca

Voz 1220 29:23 hablemos del pulpos conciertos Bier siempre es un buen momento para hablar del pulpo cuántos corazones tiene un pulpo sabe

Voz 3 29:30 ya

Voz 34 29:31 ir a ver a esta gente Nadal es muy buena

Voz 1220 29:36 tres es dos transportan sangre sino sí

Voz 3 29:40 General y uno transportar oxígeno

Voz 1220 29:43 en temas alimenticios cómo se comporta un pulpo son carnívoros ovni o vez danos

Voz 34 29:53 pues con los libros hombre y bueno

Voz 1220 29:57 bueno es que hoy es una efemérides es es un poco negativa porque hoy hace cuarenta y ocho años en mil novecientos setenta Se anunció la separación de uno de los grupos más importantes de la historia de la música de qué grupo hablamos Xavier

Voz 34 30:15 seguro que no es el el los

Voz 1220 30:19 por ejemplo puedes serlo digo el el anuncio lo hizo uno de sus cuatro componentes quién

Voz 34 30:28 huy a Ringo

Voz 3 30:31 no visitaba

Voz 1220 30:35 dicho Ringo Río dos entero dos años después la juez Paul McCartney a Paul

Voz 3 30:42 a la verdad es que el disgusto no duros

Voz 1220 30:44 mucho porque un año después ya tenía banda no

Voz 3 30:47 me By The Wings

Voz 1220 30:50 el humor o de que Lars S de rumor

Voz 12 30:54 voy a bailarlo sabe

Voz 22 30:56 a ver

Voz 3 31:00 aquí se está hablando

Voz 1220 31:03 muchas está hablando sobre supuestos siempre supuesto encontronazo entre Sofía y Letizia Doña Sofía y Doña Letizia o vas al ente pero donde se produjo en Madrid en Palma o en las afueras de San Mamés

Voz 23 31:19 sí

Voz 22 31:21 en Palmanova Palma última pregunta

Voz 3 31:24 dónde está

Voz 1220 31:27 me lo manda me lo manda por Twitter he un chavales bueno entiendo que es un chaval que se llama ciudadano inquieto dice cuál es el postre favorito de los oyentes de La Ventana te doy una pista lo vea hombre a lo visto no ha las tres ingredientes básicos huevo leche y azúcar

Voz 3 31:44 postre favorito de los oyentes de La Ventana vale vale vale el plan que ya pero pero país claro porque el flan Un Flandes no no pero es que piensa La Ventana Flash Flash Ana episcopal sino también una plaza para Xavier mental ha sido oye un fallo

Voz 1220 32:10 diez puntitos eh muy bien muy bien

Voz 3 32:12 venga hasta Arturo eh Arturo Arturo sí venga preparado sólo una parte

Voz 1220 32:24 empezar y calentar en qué deporte se disputa

Voz 3 32:26 la Liga Asobal balonmano balonmano perfecto cuántos jugadores de cada equipo ahí en la cancha al empezar un partido balonmano

Voz 16 32:37 bueno no sé cuántos jugadores

Voz 3 32:41 el año exportero no Santiago defensas si no lo sabes dice lo Arman Armand Arnau

Voz 33 32:50 siete Si muy bien

Voz 3 32:53 de qué color que colores más oscuro el claro el rojo burdeos o el rojo vivo más oscuro casos vemos lo los bueno ya así pero tiene que saber Arturo pero lo sabemos yo creo que es el número de Dios mira mira alarma muy bien dicho burdo porque en Burdeos me pues desde el ella LEAR Arturo que no digáis que es la pregunta burdeos en francés así habré dale

Voz 16 33:29 siempre Burdeos y sí sí sí sí sí sí se eh

Voz 3 33:42 a ver si esperemos que determina está muy bien ha preguntado doblega

Voz 1220 33:50 cumple años pregunta cumple hoy cumpliría Thomas cuando venga como diría ciento setenta y un años el periodista estadounidense que da nombre a unos prestigiosos premios algo así como los Oscars del periodismo vale de Ken hablamos tres opciones James Prytz creer

Voz 16 34:08 Joseph Pulitzer Johnnie Walker

Voz 34 34:14 me gusta el último pero yo creo que todo lo político

Voz 1220 34:16 sí señor eso no sólo los Pritzker son de de Arquitectura una recomendación viajera chavales y chavalas hay que visitar el Machu Picchu vale sí sí sí hay que visitarlos y por cierto Machu Picchu

Voz 3 34:28 no

Voz 16 34:29 es que suba Castel

Voz 1220 34:31 ya no significa tres opciones Montaña Alta Montaña Vieja o montaña rusa

Voz 3 34:38 como él vive mi saque y Montaña Vieja Montaña Vieja muy muy pregunta de mi hijo

Voz 1220 34:45 vale no haber Machu Picchu Montaña Vieja pero que es Machu Picchu para claro

Voz 3 34:51 claro a lo que dice el montante que que es vieja te pícaro claro lo defina habló claro

Voz 16 34:58 Arturo muy fácil que que es viable hacían montaña yo que si ya está

Voz 34 35:03 que que que claro claro que tenga más pues tú será montaña

Voz 35 35:10 Nino baches Toledo

Voz 1220 35:12 el piso y ayer anunció la marcha de Madrid Fernando Torres luego dicen que si el Madrid no sabe cómo es que bueno que la salida que no fue un acto que en Finca sacando Torras que no voy a meter en este lío

Voz 3 35:27 que sí anunció ya anunciada

Voz 1220 35:30 G pero bueno que le apodan el niño como todos sabemos Fernando Torres pero ya no es tan niño hecho cuántos años tiene Fernando Torres y te doy arriba otro abajo

Voz 16 35:41 vale treinta y cuatro

Voz 3 35:45 a sí pero yo no sé yo yo yo más o menos tenemos el leche Mancebo de yo tengo treinta y no como si fuese

Voz 0801 35:57 no no es cosa de sí mismos amigo bueno

Voz 1220 36:00 hablando hablando de niños hablando de niñas que tenemos aquí muchos niños hoy un Rembrandt a ver si lo sabes

Voz 16 36:07 al vino y al niño ahí hay que tratarles con que al o cariño con cariño siempre es

Voz 3 36:15 la última pregunta se abre el telón y aparece un hombre desnudo

Voz 1220 36:22 este legal no sé la verdad es que la imagen

Voz 3 36:26 la segunda cuitas como en todos los sentidos cambian los impuestos y criminal

Voz 1220 36:34 aparece un hombre desnudo llegándose al pulpo por el cuerpo esto

Voz 0230 36:40 clave

Voz 1220 36:42 son como se llama la película muy parecida a una

Voz 33 36:45 de así un director de poco violento

Voz 3 36:50 todo tal vez con John Travolta sabe está un hombre desnudo reflejando negándose un pulpo

Voz 1220 36:55 con el cuarto

Voz 3 36:56 yo lo sé la verdad sí

Voz 0230 37:03 yo creo que el salario que estuviera desnudo lo requiere garra civismo Starr estrenando el pulpo cualquier superficie

Voz 1490 37:12 bueno

Voz 3 37:12 va estar vestido vamos a hacer igual te hemos pillado

Voz 0230 37:18 esto es Fraga

Voz 3 37:22 a ver si aprendemos has dicho una duda sería mucho peor siempre pues bueno a partir de ahora en en en todas las preguntas cuidado la gente va a estar desnuda la misma que han sido diez oye te gusta

Voz 1220 37:41 ha crecido que además hoy vamos bien de tiempo vamos

Voz 3 37:45 en algo se elige primero Xavier

Voz 1220 37:48 eliges ya sabes que la segunda parte son dos cinco preguntas temáticas para cada uno vale tenemos dos opciones Xavier eliges tu primero vale

Voz 3 37:56 en el top cinco

Voz 1220 37:59 en venta de discos y el otro es el cinco en discos más vendidos osea gurús

Voz 3 38:07 pues a ver cosas no no no

Voz 1220 38:10 cinco de músicos en grupo o individualmente que han vendido más discos y se y el otro es el top cinco de los discos más vendidos

Voz 3 38:19 el unas de las entonces segunda opción la de discos más vendidos discos más vendidos se gestó este esa

Voz 1220 38:27 Javier vale he Arturo otra es el top cinco de grupos o solistas que han vendido más discos a lo largo de la está vale entonces empezamos por sabe a ver a ver Xavier tiene a Pilar de ayuda Pilar que no puedes decir pero puedes tararear

Voz 3 38:46 está claro hay esto muy sabia empezar empezamos

Voz 1220 38:53 el primer puesto en el top cinco de discos más vendidos de la historia tres opciones Hotel California de los Eagles el Thriller de Michael Jackson o me siento viva de Rosa

Voz 3 39:09 bienvenido

Voz 34 39:09 Jackson de de largo porque no quedado muy bien

Voz 1220 39:13 ah muy bien a sentó nada perfecto pero segundo segunda puesto en pocos más veo la tarea sin vocales seno de E L ahí a estar a venga tararea más en el segundo segundo lugar tres opciones Back in black de AC DC Never mal

Voz 16 39:32 en de Nirvana o Menudo es El Fary

Voz 34 39:38 a menudo menudo y backing Back in black de ACS

Voz 1220 39:43 muy bien van a te hace CDC perfecto vayamos con el tercero tercer disco más vendido tres opciones como siempre el fantasma de la ópera la la ópera

Voz 3 39:55 sí sí sí sí ese fantasma exacta

Voz 1220 39:58 dos De Mul el lado oscuro de la luna de Pink Floyd

Voz 34 40:02 es qué grande es esto del amor

Voz 1220 40:04 Café Quijano

Voz 34 40:06 discos más veloz

Voz 1220 40:09 sí muy bien perfecto oye tres de tres si Quart a no sé he dicho el thriller anda sesenta millones de discos o Black es el segundo entre cuarenta y cinco cincuenta o así y el tercero de Pink Floyd lleva cuarenta y cinco vamos con el cuarto tres opciones Sargent Pepper's de los Beatles Saturday Night Fever de bicis o a mi manera de vertiginoso

Voz 3 40:32 ha acudido a cuidar cuidar a estar ahí

Voz 34 40:37 he repetido por favor

Voz 1220 40:39 el Pepper de los zurdos

Voz 34 40:42 ahí

Voz 1220 40:43 Saturday Night no sabes algo de venga la región de libre por último quinto quinto tres opciones para el quinto disco más vendido de la historia el grandes éxitos de los Eagles el primer disco de Back Street Boys cuidado con este Obi Bill de David Bustamante

Voz 3 41:09 si bien no sólo sigue es correcto Xavi a Chop pleno tocadiscos a la vista cuidad que pueda pero cada día pero ojo que aplausos y arroz

Voz 1220 41:24 toca toca Arturo Arman estás el rebote vale en el top cinco de la venta de discos de la XX hablamos de artistas que no ostenta qué grupo o solista ha vendido más discos a lo largo de la historia dos oros tres opciones si los Beatles los Rolling Stones o Taburete

Voz 0470 41:49 hombre los los Beatles Star

Voz 1220 41:52 certificados doscientos setenta millones pero calculan que han vendido mil millones de discos segunda puesto ahí Led Zeppelin Elvis Presley o Itt

Voz 0470 42:04 chiquito felizmente

Voz 12 42:10 el Rey Elvis Presley estimados seiscientos millones

Voz 16 42:14 más viene quedan tres Si aciertas las tres

Voz 1220 42:18 está en los dos con opción de tocadiscos para eso será la semana que viene tercer puesto todos opciones Guns N'Roses tres opciones perdón Michael Jackson o Melendi

Voz 34 42:30 como he dicho antes el Rey ahora el rey del rock

Voz 3 42:33 a mi cuerpo arriba Michael Jackson nos calentamos Michael Jackson

Voz 1220 42:42 son perfecto sobre trescientos cincuenta millones de discos y vamos con el cuarto te quedan dos sólo para alcanzar cuarto Lasa opciones son Madonna Celine Dion

Voz 3 42:55 o a vaya ahí Alfred Alfred Hitchcock

Voz 34 43:02 más aún con Madonna aunque Armando estás cantando nada

Voz 3 43:06 no estás detrás que vamos a hacer una cosa no va a falta una Madonna armas y si hay algo

Voz 1220 43:19 Arturo tú no digas nada primero que cantar Man luego grabarla hasta vale venga quinto tres opciones Elton John Julio Iglesias cuidado como Manu Tenorio Arman

Voz 2 43:39 sí

Voz 3 43:41 espera

Voz 1220 43:41 estás estás haciendo entiendo Julio Iglesias no vale a Artur Mas pero no es obligatorio que sigas osea armado él cree que es Julio Iglesias pero que ha ganado igual

Voz 34 43:55 me va me va me va me va y lo sabe

Voz 33 43:59 tú lo sabes

Voz 3 44:02 no

Voz 33 44:05 claro

Voz 1220 44:05 amigos amigos y el quinto certificado es Elton John Julio Iglesias es el quinto en SCI

Voz 3 44:13 más hay pero muy complicados pero nunca vetado yo estaba habla recordándoles vestía el principio he hablado de

Voz 34 44:21 nación