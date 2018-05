El papel principal de los actores secundarios

Voz 1 00:00 tu Lillo buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa con un arma en la mano que seguro que da más miedo

Voz 3 00:41 hola buenas tardes a La Ventana es mío y me ha sonado tubos ahí rotunda porque tengo la ve los cascos demasiado pues sí sí sí sencillo bajas estoy haciendo por insultar a un bebé

Voz 0313 00:53 es viene hoy a mitad mitad ilusionar

Voz 4 00:55 Ada indignada ilusiona

Voz 0313 00:58 nada porque una serie de la que hablábamos hace muy poquito aquí en en Movistar Plus ha triunfado por todo lo alto en su presentación en el Festival

Voz 3 01:04 el Festival de Cannes que hay un festival de Cannes series así una revolución solo fue el primer capítulo que tendríamos que pensar si no enserio se puede juzgar sólo por un primer capítulo o no es un tema difícil ahora lo hablaremos pero haciendo

Voz 0313 01:17 por qué no pues allí ha causado seis

Voz 3 01:19 esa acción fue una ovación brutal no sólo a Leonardo Sbaraglia como como protagonistas sino a la trama era difícil porque a tiene humor y entonces traducir el humor ellos siempre tienen ahí como esa especie de espinita de saber si se se verá bien y se entenderá bien ha sido un exitazo y estamos muy contentos por se es porque las serias muy buena porque en fin porque eso nos coloca en nuestra producción avisarnos de vamos a estar Carles Francino

Voz 0313 01:46 esa es la parte de ilusión la parte de una cierta indignación pero también teñida de de ilusión por lo que puede hacer es que por fin alguien se ha atrevido va a atreverse con una serie de televisión

Voz 3 01:56 pero la guerra civil de la guerra civil que es una cosa que nunca nunca se ha hecho hemos hecho cine pero no Tele quién la va a hacer Carles Francino porque claro quiénes pues David Simons que es el uruguayo el usar de entrado poco raro no obstante si estoy hablaré Slovan han dicho que sí bueno una de las cosas una de las claves va a ser los brigadistas unidades internacionales que estaban allí pero bueno Él ha puesto la mirada sobre la Guerra Civil ha dicho que no así que tienen que venir de fuera para hacer un producto audiovisual que seguro que será bueno porque este señor todo lo que describe lo escribe bien señora sobre un tema tan nuestro que deberíamos tener ya mil veces visto en televisión

Voz 0313 02:38 el título decías antes de cine a lo mejor a veces incluso han hecho bromas sobre si nos hemos excedido sea si ya se ha hecho al sur

Voz 5 02:45 veinte que se va a ir es que no hay datos que lo rebaten eh Olmedo por eso dicen que es menos eso el Utah me enteré que tengamos un exceso de películas a tanta sí pero pero sobre todo películas bien bueno veremos esa serie de Davis y más que seguro que seguro

Voz 0313 02:59 bueno yo en La Ventana de la tele vamos a apostar por eso que mencionábamos que decimos sí que defendemos tan a menudo del trabajo en equipo de los proyectos corales porque lo habitual lo decía hace un ratito en una serie de televisión cuando se promociona pues es llevar de gira entrevistar a los grandes protagonistas muy bien pero qué pasa con los llamados actores actrices secunda qué pasa con el amigo en la hermana el novio el padre la vecina al cuñado el compañero trabajo del protagonista que acabas siendo imprescindible bueno en la afición española encontraríamos bastantes ejemplos algunos los ha seleccionado Marta Estévez

Voz 3 03:32 me piden que hable de los actores secundarios en la tele

Voz 6 03:34 la verdad no sé por dónde empezar

Voz 7 03:37 se echó mano del diccionario algo socorrido veo que define secundario así segundo en orden y no principal que tampoco me aclara mucho entonces busco actores secundarios dice pueden ser fundamentales o vitales para la trama e incluso imprescindibles añado yo un ejemplo Carmen Machi pasó de secundaria en siete vidas a tener su serie Aida con Igor pocos política es que estoy

Voz 8 04:02 desde luego está castañuelas lleva cuatro años sin de abril no llevaba tres en la cárcel sí pero el año anterior tampoco

Voz 7 04:11 que entre otros galardones tiene cinco premios Ondas un premio que también ganó en el dos mil dieciséis Cecilia Freire gracias a su Rita The Velvet mire me había propuesto no

Voz 1 04:21 meterme en esta historia

Voz 7 04:24 secundaria de lujo extrovertida y habla Dora fue la gran confidente de Ana que era la protagonista como lo era Satur de Águila Roja su fiel escudero

Voz 8 04:39 luego empezamos a perder miembros a mí me da algo

Voz 6 04:43 como lo eran los atracadores de la Casa de Papel ellos han triunfado aquí y fuera siguiendo el plan minucioso del profesor poniéndonos conocéis

Voz 9 04:52 y quiero que siga siendo así no quiero nada de nombres ni preguntas personales por supuesto relaciones personales menos planes

Voz 7 05:02 o al menos no tan sofisticados son los que tienen en la comedia allí abajo donde a los dos protagonistas les acompañan muchos secundarios de lujo que hayan periódico

Voz 1 05:12 haciendo como escala semanas llegaba al señor de Carrusel deportivo

Voz 7 05:18 pero si de secundarios se trata esto la serie que primero nos descubrió una amplia nómina de actrices desconocidas para la mayoría fue vis a vis

Voz 1 05:26 Macarena Ferreiro

Voz 7 05:30 como lo está haciendo ahora Fariña con un Javier Rey que ha dejado de ser de la atractivo Mateo en Velvet para dar vida a Sito Miñanco

Voz 10 05:42 aporte millones de pesetas al grupo que siempre todas las condiciones pero esos acabó sino se lo dijera antes fue porque sabía que iba a montar un numerito o peor aún trajo la pistola porque sólo pegando un tiro para impedir que el letrado

Voz 1 05:55 qué cabrón yo te doy tu primera oportunidad

Voz 6 06:06 pues vamos a quedarnos con Fariña y con Visa vis porque esta tarde en La Ventana de la trenes acompañados con mucha Vidal aquí con nosotros en Radio Madrid de lucha buenas tardes bienvenida en Radio Coruña con Iglesias con las tardes buenas tardes hola os conocéis por cierto los otras dos

Voz 0313 06:23 no nos conocéis aunque que lleváis mucho tiempo en esta tarea que quiero que contéis un poquito de los oyentes en qué consiste de seleccionar los los actores los secundarios el elenco de de una serie en en definitiva te lucha empieza tú Ivy estamos por lo básico porque no sabemos nada cuánto dura a una audición es decir un aspirante un aspirante a a un papel de actor actriz secundaria cuánto tiempo tiene para lucirse entre comillas

Voz 1593 06:48 bueno la verdad es que en un principio va a depender un poco del proyecto y del momento que estemos de en el proyecto no entonces bueno lo primero es tener una selección de las actrices en este caso que fue vis y y a partir de ahí pues bueno le entregamos el texto en la secuencia ya entonces se le dejamos Un tiempo para que se pueda preparar la convocamos primero en una primera vuelta simplemente con con el equipo de cásting y entonces ahí intentamos según lo que nos ha contado producción ejecutiva sobre el personaje y sobre el oye acto pues dirigir esa escena con con esa actriz y acercarlo lo lo más posible contarle todo lo que podemos y sabemos sobre sobre dicho personaje porque claro yo sólo tienen la secuencia entonces no sabe

Voz 11 07:37 de dónde vienen de Granada de la serie

Voz 1593 07:40 y entonces bueno pues intentamos en un principio pues contarles a todo lo que sabemos sobre el proyecto sobre su personaje a partir de ahí empezamos a trabajar no sois tan malos como

Voz 6 07:52 es casi la tendría que en contestaré llover Zabala Villa aquí tenéis con sí me han dicho que si mi futuro eh

Voz 3 07:59 vuestras manos eso que dice la gente cuando llegan a un cásting voy de Castell encaste Conchi tú qué dices

Voz 6 08:06 no sabía cómo la llevas cuantas personas se para Fariña

Voz 12 08:09 bueno para Fariña pues vimos alrededor de poner el número exacto no lo sé pero estuvimos como una seis semanas en Coruña hicimos el casting aquí en Coruña unas seis semanas a razón de unas quince dieciocho personas diarias que sí

Voz 0313 08:25 más más de cien bastantes más

Voz 12 08:27 había días que más había días que menos pero sí estábamos haciendo el Castellón Carlos sedes que es el director de la serie y en este caso también productor ejecutivo yo iba equipo pequeñito de modo esto de de casting

Voz 3 08:41 no es que el caso de las dos series son serios muy corales con muchísimo secundario en el caso de Fariña hay cien personajes allí pululando alrededor y en el caso de visados también ahí básicamente era la primera vez que se día que había una actriz más o menos muy muy conocida y el resto que eran perfectas desconocidas para el gran público eso supongo que era una apuesta importante no sé si esas dos

Voz 1593 09:04 es una apuesta importante y eso se busca otros muchos surge

Voz 0313 09:06 lo de de repente una actriz poco conocida que que que Tiger pelotazo bueno primero

Voz 1593 09:12 hay que ver es un diseño de producción no es decir un poco quién compra el proyecto determina haya establece si tienen que se actrices conocidas o desconocidas no entonces la línea que ese marco fuera fue que que fuesen actrices desconocidas no entonces a partir de ahí elabora su un poco el listado de las actrices que que crees que pueden encajar en en dichos perfiles empiezas a trabajar las audiciones no bueno de hecho hay veces que que como todavía no teníamos los guiones sólo tienes las las escenas hay actrices que a lo mejor hemos visto para un personaje Iwo cuando es la enseñamos a producción ejecutiva ellos nos decían que que para este personaje no pero que sí se habían imaginado claro efectivamente no y entonces vas construyendo un poco todo todo el puzzle no cuando son

Voz 0313 09:58 conocidos vuestro trabajo no no consiste en parte de ese encasillar a los actores quiero decir me estoy acordando ahora por ejemplo cómo salían él en la pieza que hemos dicho de nuestra compañera claro al protagonista de Fariña venía de un papel que estaba en las antípodas y que a lo mejor cualquiera de nosotros ya no eso

Voz 6 10:15 reto a era muy arriesgado que salió Helen y Denis salido eso cómo se hace Conchi

Voz 12 10:24 bueno en nuestro caso en el que el protagonista de Sito Miñanco Javier Rey y tanto la cadena como la productora tenían como bastante claro que querían que fuese el Javi Javier Rey es un profesional como la copa de un pino es un tío que que ocurra mogollón que es muy egoísta egoísmo en el buen sentido de la palabra

Voz 13 10:50 aquí me den para Viña y no pero no no

Voz 6 10:56 es el egoísmo tiene dijiste

Voz 0313 10:59 está sólo tiene un buen tiene

Voz 6 11:01 puede significa Donostia es querer siempre lo mejor para uno antes a querer siempre lo mejor para uno consigue

Voz 12 11:08 es que

Voz 6 11:09 que las cosas salgan muy bien también actuar Miñanco un poco así también afortunadamente no lo conozco me daría un poco me decía Conchi cuando hablamos el otro día que ya leía el guión veía

Voz 3 11:23 a tres o cuatro personajes para cada uno de los narcos Charlines que tiene otro capítulo

Voz 11 11:28 bien lo de las mujeres de Boris de Fariñas es maravilloso

Voz 3 11:33 ah claro decir porque esos actos están ahí en Galicia de toda la vida de toda la vida que no hay un

Voz 0313 11:40 pero fuera no hay de los no les conocíamos a muchos pero buenos es normal eso no

Voz 12 11:45 claro que la inmensa mayoría de los secundarios de que sabían Fariña pues son actores profesionales que llevan trabajando como unos veinte o treinta años haciendo

Voz 14 11:56 yo cine

Voz 12 11:58 en teatro o televisión es gente que está muy rodada aquí hace pues eso diez o quince años no puedo cuando la tele se instaló en la Televisión de Galicia y creó pues un poco a su alrededor una infraestructura no de productoras que alimentan con proyectos a la tele no me plantearé lleva

Voz 3 12:15 tele lleva más de veinticinco años se quiero corregir pasa

Voz 6 12:22 pero bueno no pasa nada dicen perdona que ya lleva algo ha pasado porque crea hace XXV el que no se de que no se enfade te da por favor que usted puede como el motor de también de estamos quedando visual gallego estamos quitando muchos trienios si de repente repente hay que mucho

Voz 0313 12:41 es una curiosidad miráis en la buscáis en las redes sociales además de las de las convocatorias de casting donde la gente sabe que puede presentarse tal miráis a escudriñar por ahí a ver si hay algo

Voz 1593 12:54 podemos estar mirando las redes sociales un poco para que te puedan dar una idea y además hay que estar con los tiempos y con con con las nuevas herramientas no pero claro nuestra base es el teatro de hecho todas las actrices que están en el reparto es vasallo llevó más de veinte años bueno unos veinte años más menos trabajo veinticinco también con un

Voz 13 13:16 oye oye

Voz 1593 13:18 qué pero bueno en en Globomedia no entonces actrices que están ahora mismo en la serie son actrices que yo recuerdo haber visto hace veinte años cuando ellos ya salían de la escuela no entonces claro es una cosa que que tú vas viendo ibas con viendo todas sus carreras incluso actrices que a mejorar a están y están dirigiendo sus propias funciones de teatro no entonces bueno pues vas teniendo un seguimiento luego hay un producto dónde tienes la suerte de poder llamarlas y entonces empiezan a ser conocidas para al público masivo de vosotros tenéis un

Voz 3 13:52 pelotazo de estos de habéis cazado una estrella

Voz 1593 13:55 luego en pantalla se ve claramente hay una especie como

Voz 3 13:58 orgullo y decir esto lo he creado yo como como se vive eso

Voz 15 14:02 hombre estás dando trabajo y oportunidades a a a un montón de gente no

Voz 1593 14:07 entonces siempre lo que yo lo que siempre pienso es ojalá aproveche esta oportunidad Johan

Voz 15 14:12 la continúe no con con todo

Voz 1593 14:15 el esfuerzo por qué porque es una carrera de de mucho Mondo entonces claro hay veces que yo creo que te puedes despistar no la cantidad también de actores actrices que estás viendo en audiciones que son maravillosos pero no encuentras montajes donde poder darle un papel que dices hay que P Annan ojalá algún guionista lo pueda escribir en algún momento

Voz 0313 14:37 sí el papel el peso de los de los secundarios actores y actrices ya sé que me diréis que depende de la serie no pero el caso de Fariña por ejemplo Fariña Sito Miñanco en fin lleva mucho peso arrastra mucho es evidente pero hay una cantidad de personajes ahí de de ramificaciones de la trama que sin sin ellos la serie no tendría el éxito que ha tenido que que qué tanto por ciento de de de éxito atribuir cuando una serie funciona bien a los secundarios aún buen cásting de las segundas terceras filas

Voz 12 15:05 yo creo que es es fundamental que solo

Voz 0313 15:07 Marina me parece excesivo claro en el caso de Fariñas

Voz 12 15:10 es decir lo tiene claro el otro día Palmou uno

Voz 6 15:14 ah bueno hombre no sé qué manera ni de que no que no que no se le sí perdona perdona nada nada bueno yo creo

Voz 12 15:31 pues eso que en el caso de Fariña hoy en todos los proyectos los secundarios son fundamentales son un poco el sostén de la historia si el el protagonista puede ser muy bueno pero sí tiene un amigo que el pobre no no no ha muy bien pero no nos lo creemos no o esa esa mítica cena en un restaurante llega al camarero que tiene tres frases y canta por bulerías cuando sale pues te fastidia la cena romántica la gente no

Voz 16 15:58 bueno en fin

Voz 3 16:00 que Laureano se haya quejado de de sus escenas de sexo por ejemplo

Voz 6 16:05 la de Laureano como nadie para nosotros

Voz 3 16:10 la belleza sí sí sí oye esta leyenda urbana

Voz 0313 16:13 que caza hay estrellas por la calle porque yo me creía que esto era leyenda pero no hace mucho vi abrochado

Voz 3 16:19 esto no es verdad

Voz 6 16:22 vi vi vi un reportaje This

Voz 0313 16:24 dos de Españoles por el mundo y creo que había un señor no recuerdo si era en Singapur en Pekín que era español que estaba trabajando allí allí de actor decía que es que un cazatalentos alguien de cásting le había cazado por la calle que le había dicho tú eres exactamente lo que

Voz 3 16:37 y qué hace en Singapur producción audiovisual no

Voz 0313 16:39 bueno sí de aquí en Singapur

Voz 3 16:42 que curioso que eso no

Voz 6 16:44 venga haciendo de cara a lo mejor

Voz 1593 16:48 a personajes a lo mejor esa con peso no pero sí que es verdad que a lo mejor estas porque es verdad que que la mente yo creo que está funcionando las veinticuatro horas incluso cuando duerme pensando y los personajes no en los actores entonces es verdad que a lo mejor es que te acabas leer un un personaje bueno por ejemplo con abril no Zamora que está en en esta temporada pues a lo mejor quien vas al teatro que acabas de leer un personaje y entonces pone John Key no sólo era porque era para justificar una trama y entonces bueno te la encuentras en el teatro dirige ahí si hay algún personaje me encantaría me gusta mucho la serie entonces claro luego lo hablamos en el departamento hicimos y porque no no lo hablamos con con el productor ejecutivo con Iván y luego lo hablamos también con Fox y al final ese personaje que sólo eran párrafo Se decidió pues que que pese que se quedará en las series

Voz 3 17:43 hay algún personaje bomba en la nueva temporada de Visor sí pero mucho ahí sí hemos de decir que es de la Fox también que es una cosa curiosa semana porque esto abre el abanico ya hay valiosísimas sí sí pero además abre ya no se desconcierta ya para para el panorama audiovisual Si ya lo teníamos muy fragmentada Oraya esto supongo que para las actrices también eso es muy interesante

Voz 1593 18:05 yo creo que mucho primero porque a nivel de de que te puedan ver te pueden ver en en también incluso en en mí

Voz 6 18:12 sí sí

Voz 1593 18:16 luego porque también yo creo que ahora mismo hay muchísima producción y entonces eso es una maravilla no es decir es es posibilidades de trabajar no sea tanto en web series como en diferentes plataformas entonces yo creo que que que ahora mismo hay un movimiento que que yo no recuerdo haber visto antes pues nada se estrena allá

Voz 3 18:36 veintitrés abril no siempre interesarle nueva temporada vamos a ver FAES

Voz 6 18:40 niña con Mariño Jaime si no se muere nadie más va a morir ahí queda Berlanas puedo adelantar nada

Voz 12 18:50 que verla hace chicas pues nada un trabajo

Voz 3 18:52 pena no estamos encantados de ir a trabajar

Voz 0313 18:56 con el acento también gallego e a los que lo hacen

Voz 3 18:58 esto ha sido puesta recibo decidieron no sí sí sí

Voz 12 19:01 en la puesto una el acento es una apuesta muy muy buena por la por parte de la productora Hay por parte de de la cadena de que eso pudiese ser así es muy curioso lo que pasa con los acentos con el acento en los buenos actores cuando hicimos el casting lo decíamos a todos la mayoría eran autores gallegos la decíamos que viniesen con su acento con su acento gallego con el que tenemos todos y no nos damos cuenta no y entonces bueno llegar allí nos saludamos con todos normal en el momento de decir acción cambiaban es acento se anulaba completamente sí porqué están muy acostumbrados a hacer casting fuera para otras producciones acaban en todas partes le piden acento neutro no

Voz 0313 19:43 ya

Voz 12 19:44 entonces vamos lo decíamos el acento ya volvía pero como no tenía no lo tenía

Voz 6 19:51 sí eso creo es una de las claves de Fariñas y luego el rodaje había una lenguajes

Voz 12 19:56 hasta que les ayudaba que claro que

Voz 16 19:59 junto con los guionistas también adaptarme

Voz 12 20:01 el guión a a las expresiones gallegas sea el acento

Voz 0313 20:05 a Iglesias que muchísimas gracias a los dos felicidades por el trabajo hoy con a nosotros

Voz 6 20:12 mucha yo no quiero ser mal vale vale todo eso