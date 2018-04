Los bulos y su peligro para la salud

Voz 0313 00:00 la Ventana con Carles Francino por eso a sorprender si les digo si les recuerdo mejor que la música puede jugar jugar hecho un papel importante en nuestro estado emocional no está canción está música estamos escuchando por ejemplo ingrávido se titula esta sirve para combatir el estrés para transmitir sensación de calma porque pues porque su tempo su ritmo es es estable y eso hace que las ondas cerebrales de ritmo cardiaco Sakon pasen y al final todo junto acaba provocando ese estado de de tranquilidad de sosiego eso es así esto es así está demostrado está estudiado unas ningún bulo sin embargo por desgracia ya saben que vivimos en la era de la posguerra de las técnicos de la noticia falsas y todo eso Isidro trasladamos al ámbito de la salud pues eh pues ahí tenemos un problema un problema serio porque claro uno lee cosas como cara nos pueden hacer reír pero que hay gente que se toma en serio beber agua antes el dormir previene infartos juicios pues las sandías con grietas generan cáncer los antigripales desencadenan hemorragias cerebrales el zumo de patata cruda a cada con el dolor de espalda por no hablar de la famosa y triste historia de en fin de las vacunas y el y el autismo Carlos Mateos buenas tardes

Voz 0313 01:53 salud sin bulos que es una iniciativa de la Asociación de investigadores en en salud director además de la agencia de comunicación con salud que bueno se asoma a la ventana para darnos alguna pista más sobre esta esta moda triste y peligrosa moda de buscar remedio a nuestros males a través de Internet ya encontrarlos con lo que nos encontramos Carlos lo de la patata las sandías

Voz 0500 02:19 pues sí además es algo que que todos hemos sufrido en algún momento eh nos ha llegado mensaje de aquí en que el que confiamos que a través de Whatsapp pues que nos dice que atención que se entera de Buenafuente que cierto alimento nos va a ayudar a prevenir el cáncer o todo lo contrario que hay cierto componente que usar un cáncer inmediatamente que dejemos consumirlo

Voz 0313 02:42 el cáncer es la enfermedad que provoca genera más bulos hoy a alguna otra por ahí

Voz 0500 02:49 cuando lo relacionamos con la alimentación que yo creo que es también el ámbito que reúne más bulos pues tenemos la combinación perfecta para que se propague para que todo el mundo lo Vicente enviar a un conocido conocido con con eso con esa frase que tanto utilizábamos a veces de por si acaso no se veía

Voz 1362 03:09 sí porque además queremos creérnoslo no juegan también con el con el acto de voluntad de la las personas enfermas lo de las personas que sean especialmente obsesionados con su salud que tienden a creerse todo lo que le llega por esa por esa vía no

Voz 0500 03:23 bueno no solamente las personas que están obsesionadas con su salud e I

Voz 0500 03:30 el gran parte de la población se ha creído pues por ejemplo hay uno que ha circulado recientemente hay que ha tenido un impacto en la economía eh que es el de los de de plásticos no calentar la comida en tapas de plástico pues que producía cáncer porque ya una supuesta recomendaciones de la asociación americana bueno eso es absolutamente falso pero lo que ha ocurrido es que mucha gente ha desechado de todos los que tenía de plástico

Voz 0313 03:56 tras que bueno sabio esto de los tanques las poco interesante

Voz 0500 04:08 dos por un lado es más peligroso el otro bueno son tonterías pero mucha gente como no sabe si es cierto no es cierto pues por si acaso pueblo dejar hacer

Voz 0827 04:17 Carlos pero esto es muy interesante lo que nos estás contando porque entonces no sería todo tontería digamos de gente que difunde óvulos bueno por si cuela sino que podría haber intereses creados por parte de determinados lobbies hoy industrias y bueno para atacar o para defender un determinado producto

Voz 0500 04:37 pues efectivamente podemos tener sospechas tampoco tenemos una una seguridad porque detectar el origen de un muro es muy complicado salvo que haya un personaje conocido como todos recordaremos algunos presentadores de televisión que han difundido pues el bulo de las vacunas y lo autismo o que el limón podría prevenir el cáncer pero en la mayoría de las ocasiones es muy difícil saber el origen y es cierto puede haber gente que está interesada pues en perjudicar a un competidor Omeyer más productos de algún tipo hay otros realmente que no se sabe muy bien qué beneficio hay en eso pues no sé por ejemplo excede de que tomando el el limón en ayunas pues nos va a depurar el organismo adelgazar como no sean los importados de Limones tampoco se explica muy bien quién puede estar detrás de esto

Voz 1362 05:27 creo que la sociedad de médicos de Familia de medicina familiar se ha adherido a la campaña de salud sin bulos que algunos los médicos actúan como o algunas personas Sanitat personal sanitario que tiene mucha parroquia en twittero en redes sociales adherido a esta a esta iniciativa para actuar de embajadores pero no crees que a veces en la celeridad o o digamos la no sé la premura en ADE en en en adelantar ciertos avances científico puede también contribuir a a la falsa esperanza de de la gente por ejemplo desde que ese desde que se anuncia una un avance la investigación hasta que se traduce en un tratamiento concreto pasa mucho tiempo y quizá esa esa digamos no se optimismo y voluntarista también también puede influir en el estado de ánimo de la gente y creer cosas que todavía no son ciertas

Voz 0500 06:18 sí eso lo vemos con mucha frecuencia comunicación a veces serán como ciertas terapias que ya están funcionando terapias que es simplemente un ensayo que se ha hecho en ratones realmente pero claro a ver eh también en los medios en esto tenemos que hacer un poco de autocrítica los periodistas se quiere conseguir un plis se quieren conseguir que haya mucha gente que entra en la noticia exageran exageran titulares

Voz 0313 06:44 oye Carlos y como cómo podemos que eso es muy importante cómo se puede distinguir en Internet hablando de de de salud una noticia seria de una noticia falsa hay alguna característica algún elemento que no esté poner en guardia bueno aparte de sentido común porque si lo piensas un poco igual nos igual igual lo va a misa como se suele pensar no para empezar

Voz 0500 07:07 es tan fácil el sentido como por ejemplo este de los papel eh piense su lógica muchos de estos bulos también elaborados ya cuando ciertos componentes del plástico altas temperaturas algo que no te explica muy bien que tiene unas temperaturas que no se inicien en el caso del microondas en fin y así pasa pues con el agua embotellada con mil cosas más no que que pero bueno realmente en muchos de esos bulos sí que se pueden detectar pues mirando la fuente no yo creo que esa es la pymes la principal modo de saber si eso es un bulo no son bolo mirar si hay un organismo oficial que lo podemos comprobar fácilmente podemos entrar en Internet Bercy pues desde el Ministerio seña de una consejería de una sociedad científica están realmente diciendo eso que que no ha llegado a través de un amigo por Whatsapp etcétera en cualquier caso siempre tenemos que desconfiar de esos titulares alarmistas tanto para bien para mal decir que esto te va a producir un cáncer e inmediatamente o que todo lo contrario no eso te va a prevenir todas las enfermeras del mundo no lo creo que eso lo tiene que hacer reflexionar y en ese y en caso de duda pues hombre sobre podemos consultar con un profesional sanitario

Voz 0827 08:10 sí pero está claro desde luego que en Internet es la principal enfermedad es la pereza es decir ser tutea pues seguida un mensaje hice rebota sin confirmar y es verdad lo que te dices Carlos solamente con el enunciado del bulo que nuestra escriben que tú lo metes en Google y casi siempre te sale en la página de la policía la de la Guardia Civil páginas especializadas en localización de bulos que ya lo han desmentido pero no ahora sino a lo mejor hace tres años pero a veces los bulos vuelven a a reactivar

Voz 0313 08:39 nadie lo que decíamos que uno quiere creer no a veces se oye Carlos por curiosidad cuál es el último bulo que a veces mentido

Voz 3 08:46 bueno pues tenemos justo a uno de ellos e hacía precisamente es de de la pieza puesto muy de moda de que se tomando el agua

Voz 0500 08:56 o con limón en ayunas Se mucha gente que ya incorporado al sumario en su alimentación pues eso nos ayuda a distintos el organismo a prevenir ciertas enfermedades incluso adelgazar no pues ya hemos explicado darme que que no no perjudica está bien Malabo pues Inés vitaminas y tal pero vamos a igual que de Thomas cualquier otra fruta bueno incluso mejor que te tomas una fruta para desayunar

Voz 0313 09:22 muy bien Carlos Mateos coordinador de Salud símbolos gracias por asomarse a la ventana

Voz 0500 09:26 gracias un placer adiós buenas tardes soy o estado