Byung-Chul Han, el filósofo que nos hizo un 6 y un 4

Voz 0313 00:34 habrá que inventarse una salida yo creo tiene Lozano buenas tardes hasta las al menos lo piensa no hay días semanas donde se acumulan tal cantidad de problemas de malos rollos con una salida bueno si fuera bueno hay ancho una para cada una para cada una para cada problema efectivamente es curioso que últimamente se están convirtiendo en fenómenos virales entrevistas o reflexiones informaciones sobre sobre filósofos no es como si hubiese una especie de de tendencia o bueno o demanda de ideas que nos ayuden a reconocernos en un mundo cada vez más complicado que lo es sin duda no hace unos meses recuerdo que Irene nos traiga el el caso de de una entrevista de los años sesenta con Hannah Arendt en la televisión alemana Chen comentase

Voz 3 01:17 negro en fin una ahora

Voz 0313 01:20 formato absolutamente antagónico a lo que hoy puede verse en cualquier canal de televisión bueno pues tiene más de un millón de visitas en Alemania los consiguió en pocos días y está cerca ya hoy de los cinco millones fíjate es una auténtica barbaridad bueno hoy tenemos otro caso otro ejemplo el del filósofo surcoreano bonos surcoreano alemán Beautiful Jan del que hemos hablado también alguna vez aquí en La Ventana porque una crónica en el diario El País sobre él sobre su pensamiento que se publicó en el mes de febrero en febrero tuvo más de medio millón de visitas en los dos primeros días Joy hoy porque lo hemos revisado se mantiene entre los contenidos más vistos del de el diario El País tiene un montón tiene millones de de lectores hoy aquí lo atribuyó es todo esto Irene

Voz 0813 02:03 yo creo que es verdad que hay una necesidad general de de ideas que trasciendan un poco la la rapidez de la información y la rapidez en nosotros subimos todos estos lado en concreto es que el pensamiento de Jane's muy atractivo porque él analiza muy bien y con mucha firmeza la la sociedad actual y además tiene un lenguaje muy claro sus libros son breves son asequibles que se claro desde ayer que se agradece se habla mucho de la experiencia de lo que hablamos también aquí en concreto mucho de la experiencia de la sociedad en general pero muy en particular del mundo del trabajo que yo creo que es algo que que a todos nos ocupa la mayor parte del tiempo

Voz 0313 02:38 el interés y no si nos nos nos sitúa nos coloca frente al espejo yo creo uno de es borde de un filósofo en general pero de este en particular

Voz 0813 02:46 si hace un retrato él define la sociedad actual así a grandes rasgos como la sociedad del cansancio y la sociedad de la homogeneidad no en la que todos estamos siempre cansados todos estamos siempre ocupados todos

Voz 0313 02:57 somos iguales incluso cuando queremos distinguir nos también nos parecemos en ese querer distinguir unos de los demás intentamos dibujar el retrato robot el perfil de lo que sería todo un ser humano un habitante de este universo que describe de filósofo venga lo intentamos va

Voz 4 03:13 Marta es un ser humano de nuestro tiempo

Voz 5 03:16 las dos de la madrugada a las dos de la madrugada ya casi que prefiero levantarme pronto mañana y terminar las dos reuniones pasar qué tiempos aquellos en los que se decía que la previsión no salía libre

Voz 4 03:27 Marta es un ser humano distinguido

Voz 6 03:30 ya has visto un traje espectacular por doscientos euros cariñoso de pobres el sábado vamos a Serrano

Voz 0813 03:36 un poquito de por favor Marta es uno

Voz 7 03:38 ser humano eficaz no perdamos el tiempo seamos prácticos hay que sacar veinte pedidos hilos vamos a sacar lo vamos a conseguir Canedo

Voz 4 03:48 yo cuando voy Marta es un ser humano positivo

Voz 8 03:52 en mi diccionario la palabra no no existe

Voz 0813 03:55 tener los ojos muy abiertos

Voz 8 03:58 para otro claro Marta

Voz 4 04:00 es un ser humano conectado Fisac

Voz 7 04:02 pues de Facebook me quieren me adoran me sobra la ex en Instagram soy un artista una artistaza en Twitter soy libre que hoy toca Cifuentes Fuentes que hay que elegir entre Márquez y Rossi pues vio de Rossi por tocar las narices que me apetece una mandarina pues la encargo y me la traen chico hasta pelada sí que sí que vale que aceptó las cookies y lo que haga falta

Voz 4 04:26 Marta es un ser humano diferente

Voz 7 04:28 hoy si no te diferencias no eres nada por eso todos nos parecemos en la diferencia Marta

Voz 4 04:35 es un ser humano informado claro

Voz 6 04:37 llegan alertase todos los medios y redes mira la última se descubre una fábrica ilegal ya cita de Palma en Elche de hace veinte segundos

Voz 4 04:45 Marta es un ser humano que nos

Voz 7 04:48 un conejito desde hace el voto pues un poco de Hellín fisio Running y a correr

Voz 4 04:53 Marta es un ser tan real como la vida misma

Voz 0313 05:05 está Marta que ha encontrado Pepe Rubio es un ser humano absolutamente lleno de contradicciones y que lo de la vida contemplativa sosegada en fin lo tiene no ya archivado lo tiene absolutamente devolverá Guardiola Pino probablemente

Voz 0813 05:19 si esto esto es el está muy bien está muy bien el retrato es tal y como lo tal y como lo dibuja a esa sociedad del rendimiento esa vida activa en la que estamos todos inmersos en la que el ocio casi casi no existe desde luego no el ocio no consumistas e incluso cuando existe existe como instrumento para que luego podamos seguir trabajando mejor no está esta idea de que el trabajo no solamente nos ocupa una gran parte del tiempo sino que cada vez más es un factor de prestigio si tú llamas a un amigo oye haber cuando nos vemos cuando quieras tengo un montón de tiempos es porque es un fracasado

Voz 9 05:54 la lo que lo de ser un triunfador hoy en día consiste en no tener bien Pony para ver a ver hay una contradicción ahí porque la la obsesión por por ser productivos no resta creatividad lo hacen menos creativo claro esa es la de todo el rato movimiento uno de los grandes

Voz 0813 06:09 es problemas que además es una preocupación importante hoy en las empresas es que para una sociedad digital la creatividad es fundamental para el mundo hacia el que vamos es mucho más importante la gratuidad de lo que era en la sociedad industrial sin embargo ese ambiente de extrema eficiencia de productividad Jan lo explica muy bien poniendo el ejemplo de andar no como puedes andar de otra manera pues puedes andar muy deprisa muy deprisa que es correr que en realidad la misma actividad no tiene nada de innovador sólo que más rápido y más eficiente o puedes bailar bailar es una actividad creativa es una actividad exclusiva del ser humano no hay ninguna especie que baile no ninguna especie por lo menos entre los mamíferos dicen entonces ahí se ve la diferencia entre la productividad y la creatividad y probablemente muchos de estos problemas que se ven hoy en las empresas de falta de creatividad es por una excesiva obsesión por la productividad

Voz 10 07:02 como si es cierto con Campbell se sentía de fiesta yo quiero ver que aquí sobre la espina dorsal

Voz 0313 07:40 el estaciones de Franco Battiato son a veces un pequeño tratadas filosofía cuando las entiendes que no siempre se consigue pero está muy bien apuntar en esa en esa dirección hoyo por seguir con el con el espíritu

Voz 11 07:53 el retratista que que tiene Jan de unos escribe nos sitúa ante un dilema o no auto realizamos que fantástico con nosotros tuvimos no hay término medio no lo lo que él dice

Voz 12 08:04 que en estas en esta sociedad del rendimiento excesivo y de la productividad en esa búsqueda permanente del auto realización de uno mismo lo que a lo que aboca a la autodestrucción pero además es de una manera siempre positiva esto del espíritu positivo que también aparecía en el Marta en el retrato robot

Voz 0813 08:21 en el que nuestras metas no tienen límites tú sabes que a mí me gusta mucho utilizar los anuncios para sí como reflejo del espíritu de nuestro tiempo no pues es sede de Nike de hace muchos años que era el lema era Impossible is nothing Nada es imposible no esta idea que está por todas partes de que todo es posible de que no tenemos limitaciones puede ser lo que quieras en esa búsqueda de la realización en el fondo lo que lleva a la autodestrucción porque es un imperativo tan fuerte que además no no no nos impone nadie sabe está como en el ambiente nada es imposible puedes hacer cualquier cosa pero a lo que lleva es como a la tiranía con uno mismo a esa tiranía de de él él lo llama de una manera muy bonita el cansancio de devenir uno mismo no ese cansancio de me tengo que auto realizar me tengo que que llegar al límite de mi potencial y eso pues nos acaba auto destruyendo

Voz 13 09:09 algunos escuchan asimismo en lugar de escuchar lo que dicen los demás él está encontrar pero cuando aparecen recuerdan que si te proponen ese cargo aunque las criticas que hagan nada de los España o qué que no existe en noviembre le inquirió el Milan es imposible

Voz 0313 09:48 el anuncio de Nike al que hacía referencia no ahí aparecía

Voz 3 09:52 en Mohamed Ali Zidan Moris Greene hayan Sor Gebrselassie deportistas de

Voz 0313 09:59 de altísimo nivel de personas éxito en definitiva

Voz 0813 10:02 sí bueno claro que está bien tenerlos como

Voz 0313 10:05 como referente no pero obligarnos es que somos explotadores de nosotros mismos y claro

Voz 0813 10:09 lo que el plantea y además claro todo esto todo estos o se hace Se impone porque tiene una parte de verdad osea es verdad que todos tenemos creencias que nos limitan y que no siempre se puede superar pero una cosa es que uno se pueda superar y otra cosa es que nada sea imposible pues sí oiga hay cosas que son imposibles de otra cosa es que todo lo que uno se propone con voluntad basta para hacerlo pues no él él señala en en esta esta idea del auto explotación que es muy importante cómo el individuo sea en la sociedad él lo llama la suciedad disciplinaria que era un poco la sociedad industrial todos o estamos obligados o tenemos cosas prohibidas no tenemos unos horarios que cumplir unas obligaciones esto no lo puedes hacer esto estás obligado a hacerlo en la sociedad del cansancio nada es obligatorio hay una apariencia de libertad absoluta pero nos metemos en esa espiral de hiperactividad y de pero atención si paradójicamente porque Hannes muy bueno también señalando paradojas la hiperactividad el el hacer tantas cosas como al final se convierten en una cosa mecánica a lo que lleva es a la pasividad la hiper atención qué es esto que también hemos hablado otras veces de la multitarea de atender a demasiadas cosas lo que nos lleva a que es la atención cómo están pobre la atención tan empobrecidas que ponemos en la cosa pues al final es la dispersión absoluta no entonces es como una una saturación que por querer hacer algo llegamos a la a la anulación de eso mismo

Voz 0313 11:32 recordemos que la película del diablo se viste de Prada

Voz 14 11:35 yo era la segunda ayudante de Miranda pero su primera habitante ha sido ascendida yo soy la primera sustituyes a ti misma no intentan miran de hecho a las dos últimas chicas después de pocas semanas necesitamos a alguien que pueda sobrevivir entiendes si clara quiénes Miranda por tíos fingir que acabas de hacer esa pregunta ella es la redactora jefe de RAM y a parte de una leyenda se trabaja son año con ella encontrarás empleo en la revista que quieras Un millón de chicas matarían por hacerlo es una gran oportunidad tengo dudas

Voz 15 12:08 no miedo

Voz 16 12:14 Aranda

Voz 3 12:26 que hace Jan al final

Voz 0313 12:27 describir nuestro nuestro modelo de vida en nuestro mundo como una paradoja total general global constante

Voz 3 12:34 si continuo esta idea de que

Voz 0813 12:37 tras creo que me estoy realizando no me estoy destruyendo mientras creemos que tenemos una ley

Voz 17 12:42 el absoluta en el fondo nos imponemos la actuación a nosotros mismos

Voz 0813 12:47 mientras creemos que estamos haciendo mil cosas no estamos centralidad haciendo en aro o mientras creemos que estamos muy informados centralidad están la superficialidad del esa conexión que en realidad que no dijimos nada no dijimos nada claro oye lo que comentabas de la homogeneidad que tú

Voz 0313 13:03 en subraya Jan todos hacemos lo mismo prácticamente lo mismo claro te tenemos

Voz 0813 13:08 vidas todas bastante homogéneas y además

Voz 0313 13:12 como vivimos en un mundo tan incide

Voz 0813 13:14 cierto que no sabemos lo que va a pasar tan cambiante etcétera en lo que dice es que esa esas estructuras más o menos homogéneas nos dan seguridad la poca seguridad que tenemos hoy que es una época muy incierta pues nos la da esa moneda por eso hay tantos claro que no que no como todo cambia tanto pues cosas que no cambian no pero hasta las tiendas del barrio los vecinos con esto de la justificación Osasuna no piensa el nombre es muy concretos todo cambia muy rápido a nuestro alrededor y entonces lo que él dice es lo que buscamos dentro de esa homogeneidad primero será auténticos pero incluso en la búsqueda de autenticidad nos parecemos porque claro y buscamos todos más la autenticidad y luego también señala como eso se refleja por ejemplo en el rechazo a los refugiados no que es el rechazo por el mero hecho de que de que son diferentes de que vienen a perturbar esa homogeneidad y que los vemos como una carga ni siquiera porque porque realmente planteen un problema económico un problema social real no es desfilando no es casual

Voz 0313 14:09 que habláramos aquella palabra de Adela Cortina obvia verdad hace hace unas semanas que sea que sea probó en incluirla en el en el diccionario Bono y una conclusión a la que llega Jan que no tiene nada que ver ni con las teorías de conspiran hoy has nada de eso es que en última instancia Si todos más o menos hacemos lo mismo si todos estamos cuasi permanentemente ocupados si apenas tenemos tiempo para pensar lo que se dice pensar somos seres humanos moldeable por no decir

Voz 0813 14:37 el habla es directamente no os y dudas sea hay él lo que refleja una una sociedad en la que estamos muy controlados creyendo no es que estamos muy libres que en realidad es el esas digamos el el el estado más más perfecto de de de coacción o de control es aquel en el que quienes controlado no es consciente de que es controlado claro

Voz 1826 14:58 porque es además si todos nos parecemos si alguien encuentra la clave para manipular es posible que manipule a una masa quema

Voz 0813 15:06 no lo hemos visto no fenómenos que se dan en elecciones en redes sociales pero también para no ser completamente pesimistas Carlas las las dos opciones que que salen de de leer sus libros el el hacer una vida más contemplativa poner mucho el acento en vamos a ser un poco menos activos de a trabajar menos vamos a Bush mire no Ramonwere aburramos Adela aburramos no vamos a buscar ese tiempo de no hacer nada absolutamente nada o para para darle un poco de sentido porque él también pone el énfasis en cómo vivimos en una sociedad sin creencias llano sin creencias religiosas sino sin creer incluso en la realidad os empezamos a a dudar de que exista algo común que podamos llamar realidad pues para encontrarle un poco de sentido a todo eso las humanidades no como como ha ocurrido siempre que ayuden a dar sentido a la experiencia la la filosofía la poesía la literatura el teatro

Voz 18 15:58 once dos semanas de respiro para ocuparme de mí misma quieres que un año antes tenía mucho entusiasmo por vida ya desaparecido

Voz 2 16:13 muchos años atrás muchos amigos muchos experiencia perdiera Tutu dinero tranquilo Gas recuperarlo todo volverá a Bali entonces yo te enseña haré todo lo que

Voz 19 16:33 al menos puede entrar la Avenida ha vuelto a pasar enero propia independiente de la mía

Voz 0313 16:48 escuchábamos antes antes de Drexler eran fragmentos de Come reza que también es una película viene muy al pelo para lo que comentábamos ejercicios filosóficos en La Ventana AVE Roberto Matías que que tenemos vamos a parar colaboró

Voz 1826 17:00 Ginés esta en la que estamos enloquecidos porque tenía mucho que ver el ejercicio vernos propuso Irene la pasada semana era contar hasta mil decías que se suele tardar como unos veinte veinte minutos siete días no Tiverio dice quince o veinte minutos sólo para contar hasta mil no empecé a hacerlo por la noche en el sofá sobre las once me dormí me desperté acabé a los cinco de la madrugada en mi caso seis horas así que imaginad si sigue valorado lo que significa mil Irene Marín dice que ha hecho en varias ocasiones este ejercicio pero que a partir de cincuenta empiezo a bostezar celebraba la lengua imposible siempre me pasa lo mismo escribe cuando era pequeña

Voz 20 17:39 lo que me entraba era sobre todo sueño y eso qué significa que no pueda pasar de cincuenta Irene en fin algo significados o simplemente es fatiga porque bien porque dice que el sueñan con mal primero que entraría tardo más pero porque se durmió entre muchos otros puede pasar eso que decías antes de la multitarea no que cuando lleguemos a veinticinco cincuenta ya estamos pensando tengo que estar haciendo otra como siempre comento voy a decir

Voz 0813 18:00 Tino dice que contar hasta mil le hizo

Voz 1826 18:02 lograr cuando de pequeño maestro le obligó era un castigo a escribir mil veces no debo hablar en clase lo hizo Il le dolió la muñeca durante días recuerda así que es una cifra que para Tino

Voz 0313 18:14 duele de mal recuerdo el recuerdo haber viene

Voz 0813 18:17 ejercicio filosófico para la próxima semana bueno pues hablando de esto de Trafalgar tanto a hablando del de trabajar tanto antes de que todo el mundo trabaje siete días el ejercicio es trabaja un día de fiesta estopa a los periodistas aquí en la radio se que es habitual

Voz 0313 18:33 no vamos a hablar de la lluvia

Voz 0813 18:37 entonces ahí hay que hacer las mismas rutinas que hace unos siempre un día de trabajo pero observando todo lo que cambiar alrededor para pues si vas a trabajar a una oficina darte cuenta que es mucho menos ruidosa que incluso el transporte Sevilla es menos ruidoso que los despachos están vacíos pero incluso si trabajas en casa también va a notar diferencias que sea nada que baje a la calle qué tal entonces él lo plantea cómo cómo cómo se construye colectivamente también nuestra percepción no con lo que miremos y con lo que hacen los de alrededor

Voz 0313 19:04 pues a ver que no sale Irene Lozano hasta la próxima semana ya te digo

