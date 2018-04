Días de inmenso desasosiego

Voz 0194

00:00

hay días en los que la simple observación de la actualidad produce un inmenso desasosiego llevamos una larga temporada con días como éstos es inquietante observar como una universidad pública la Rey Juan Carlos ha dado trato de favor como mínimo a dos destacados miembros del Partido Popular claro días inquietante saber que esta ha sido una universidad apadrinada y favorecida por el Partido Popular cuyos tentáculos en la Comunidad de Madrid alcanzan incluso a uno de los pocos espacios que parecían libres del mercadeo político es inquietante observar como un destacado miembro del PP Pablo Casado le da la puntilla su compañera Cristina Cifuentes mostrando una documentación que ella nunca ha podido mostrar y no pasa nada menos no ha pasado nada hasta esta hora en la que Cifuentes sigue siendo presidenta de la Comunidad de Madrid claro que también es inquietante ver cómo el partido que se promociona como el único regenerador las sostienen el cargo Iván dilatando los tiempos dándole una y otra vez un pen ultimátum como hoy ha llamado Ángel Gabilondo a los ultimátum de ciudadanos nunca son los últimos cuando uno expira siempre llega otro es inquietante que el presidente de este país ventilan las dos preguntas que le han hecho hoy sobre Cifuentes común ya tal es inquietante observar cómo se acusa de terrorismo a los miembros de los llamados Comités de Defensa de la República detenidos hoy cortar carreteras y levantar barreras de peaje puede ser desorden públicos más puede provocar enormes molestias pero calificarlo de terrorismo inquieta incluso a expertos juristas juristas que ya llevan tiempo inquietos pronosticando las consecuencias por la tipificación de terrorismo en nuestro Código Penal claro que también inquieta que no haya ni una rendija por donde se pueda colar la esperanza de la solución para Catalunya Ángels Barceló