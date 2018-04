HORA 25 DE 22:00 A 23:00

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:02 en la Cadena Ser

Voz 0194 00:22 hay días en los que la simple observación de la actualidad produce un inmenso desasosiego llevamos

Voz 1071 00:27 es una larga temporada con días como éstos

Voz 0194 00:30 es inquietante observar como una universidad pública la Rey Juan Carlos ha dado trato de favor como mínimo a dos destacados miembros del Partido Popular claro días inquietante saber que esta ha sido una universidad apadrinada y favorecida por el Partido Popular cuyos tentáculos en la Comunidad de Madrid alcanzan incluso a uno de los pocos espacios que parecían libres del mercadeo político es inquietante observar como un destacado miembro del PP Pablo Casado le da la puntilla su compañera Cristina Cifuentes mostrando una documentación que ella nunca ha podido mostrar y no pasa nada menos no ha pasado nada hasta esta hora en la que Cifuentes sigue siendo presidenta de la Comunidad de Madrid claro que también es inquietante ver cómo el partido que se promociona como el único regenerador las sostienen el cargo iba dilatando los tiempos dándole una y otra vez un pen ultimátum como hoy ha llamado Ángel Gabilondo a los ultimátum de ciudadanos nunca son los últimos cuando uno expira siempre llega otro es inquietante que el presidente de este país ventilan las dos preguntas que le han hecho hoy sobre Cifuentes común ya tal ese inquietante observar cómo se acusa de terrorismo los miembros de los llamados Comités de Defensa de la República detenidos hoy cortar carreteras y levantar barreras de peaje puede ser desorden públicos más puede provocar enormes molestias pero calificarlo de terrorismo inquieta incluso a expertos junto estas juristas que ya llevan tiempo inquietos pronosticando las consecuencias por la tipificación de terrorismo en nuestro Código Penal claro que también inquieta que no haya ni una rendija por donde se pueda colar la esperanza de la solución para Cataluña Ángels Barceló

Voz 3 02:03 se sientan en la mesa de análisis Neus Tomàs

Voz 0194 02:05 las noches buenas noches Cristina de la Hoz buenas noches y Nacho Corredor buenas noches si vuelven hoy los pasos perdidos de las vacaciones en las que han estado estos últimos días José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 02:17 hola buenas noches bueno podríamos decir que la modernidad de un sitio puede medirse por su puntualidad la política española no está entre las más puntuales las ruedas de prensa de hecho suelen empezar bastante tarde y eso a lo mejor puede parecer un detalle menor pero no lo es esta semana los retrasos son más largos de lo normal señal de que algo ocurre cuando se habla ahora de confianza lo conciliador preso el PP ha expresado su confianza en Cristina pero al mismo tiempo ayer Martínez Maíllo empezó bastante tarde su rueda de prensa en Génova porque la dirección del Partido Popular trataba de digerir la situación cuando ya había empezado la rueda de prensa Maíllo la siguió retrasando se puso a hablar de lo bien que le había salido al PP la Convención de este fin de semana en Sevilla en la que por cierto sólo se habló de Cristina Cifuentes

Voz 4 02:59 yo creo que además ha servido para dar un chute de optimismo somos salido con las pilas cargadas

Voz 1071 03:05 las año información en todos esos retrasos y la falta de puntualidad por ejemplo es significativa esta idea hay ruedas de prensa que empiezan tarde aunque ya estén empezadas como les pasa a algunos partidos de fútbol que arrancan en el minuto noventa o algunas legislaturas que van a empezar cuando se disuelven las camas el maestro en retrasar el tiempo es Mariano Rajoy que esta tarde con Macri en Argentina ha retrasado el momento de la pregunta por Cristina Cifuentes

Voz 5 03:27 Chrysler de de el partido era amistoso pero aún siendo amistoso no es lo mismo

Voz 1071 03:34 un resultado que otro en cualquier preferido el presidente entretenerse en el fútbol con otras cosas

Voz 0563 03:40 igual que Maíllo ayer se puso a hablar del entusiasmo del PP

Voz 1071 03:42 luego Rajoy ha dicho una serie de cosas sin decir nada sobre Cifuentes y cuando han vuelto a preguntarle por la presidenta madrileña se ha quejado de que esa pregunta llegara

Voz 5 03:50 tarde era otro asunto ya he respondido

Voz 1071 03:54 hay información en que las cosas no vayan aseguran que se llega tarde un sitio Alves Rivera tenía previsto comparecer a una hora concreta esta mañana en el Congreso y luego han avisado de que iba a ir un poco más tarde Rivera se tiene que tomar más tiempo para medir sus intervenciones porque en ellas tiene que parecer mano dura contra el PP al tiempo en que mantiene la presidencia del PP en la Comunidad de Madrid

Voz 0040 04:14 le pido al señor Rajoy que haga lo mismo que tuvo que hacer en Murcia

Voz 1071 04:20 Diez minutos ha tardado en llegar Esperanza Aguirre a la comisión que investiga en el Congreso la presunta financiación ilegal del PP parecen poco diez minutos pero en ese tiempo han empezado a oírse murmullos en las Cortes ojo que igual no viene ese llegaba decir pero como no iba a ir o que fuera como un poco de retraso

Voz 6 04:34 el mundo espera que alguien diputado esta comisión le haga una pregunta inevitable visto lo visto visto que usted ha sido capaz de asumir ustedes

Voz 7 04:42 la señora Cifuentes debe dirigir exactamente a mil si es sagaz

Voz 1071 04:48 yo creo señor presidente que esto no tiene que ver con el objeto de la comisión la modernidad ya está la comodidad de un sitio de un personaje Se mide pues en su puntualidad hay información en la rapidez de Pablo Casado por dar explicaciones la misma que hay en el día que se tomó Cristina Cifuentes para hay retrasos que permite medir la actualidad política pero había hoy en algunos comentarios de dirigentes del PP una sensación como si las cosas aunque intenten retrasar acaban llegando de cualquier manera como es el tiempo del que se ha dicho que es relativo fuera a ser al final menos relativo que un máster gracias Sastre mañana a buena cocina pregunta rápida de porque no

Voz 0194 05:25 vamos a empezar con Cristina Cifuentes que vamos a empezar con las detenciones en Cataluña Neus es inevitable la la dimisión de Cristina Cifuentes

Voz 8 05:32 yo creo que sí pero la respuesta la tiene Albert Rivera

Voz 0194 05:35 esos penúltima tus que me ha encantado como ha definido esta mañana Ángel Gabilondo los ultimátum de ciudadanos nunca es el último

Voz 9 05:41 sí yo creo que el PP dice que Madrid no es Murcia pero Ciudadanos está dispuesto a aplicar la solución murciana parece porque tanto Aguado como Rivera han sido muy contundentes no es decir vamos a salvar al PP pero no vamos a salvar a Cifuentes que me parece una estrategia desde el punto de vista de ciudadanos bueno bastante bastante coherente para entendernos no yo creo que ellos no pueden alinearse con la izquierda seguramente porque muchos de sus votantes no lo entenderían porque son de derechas pero en cambio de esta manera pues tiene en la cabeza de Cifuentes piscina

Voz 0436 06:18 creo que es cuestión de tiempo o no yo creo que es injusto decir lo que decía Gabilondo de los penúltima Tunes porque ya se han cobrado la cabeza de un presidente autonómico Isaac cobrado bueno los puede parecer una pieza menor hicieron causa de la dimisión de Pilar Barreiro para apoyar los presupuestos si también han conseguido es decir que los ciudadanos acaban cobrando pieza ya acaban haciendo reales sus amenazar yo creo que es cuestión de tiempo ya sí lo tiene también asumido el propio Partido Popular Nacho

Voz 0228 06:45 yo creo que Neus daba en el clavo no en la Ciudadanos tiene que criticar determinados aspectos del Partido Popular que son compartidos por el electorado conservador pero no tiene que posicionarse cerca de Podemos porque eso le permite al Partido Popular decir que Ciudadanos es enemigo de España que es lo que es cualquier persona que no está al lado del Partido Popular Cifuentes probablemente no no no repita como presidenta el tema es que probablemente sea presidente de la Comunidad de Madrid alguien que en la convención nacional del Partido Popular jaleo durante más de dos minutos a la hoy presidenta de la Comunidad luego volveremos sea todo lo referente a los más

Voz 0194 07:20 Esther a las novedades que hay en la universidad y a las novedades que hay hoy dentro del Partido Popular incluso la reacción de hoy de Mariano Rajoy cuando le han preguntado dos veces por Cristina Cifuentes y por la estrategia de Ciudadanos en su viaje a Argentina en la rueda de prensa que ha dado junto al presidente argentino pero vamos a empezar con otra de las novedades del día este que van a escuchar es la voz de la presunta líder de los autodenominados Comités de Defensa de la República dando consignas informando a través de servicios de mensajería instantánea sobre los cortes de carretera y sabotajes que se preparan durante la Semana Santa en Cataluña

Voz 0563 07:51 eh da Maya Travis dos falsa pone mañana hay previstos dos cortes en ponen cuatro en la yunquera Pirineos y tierras la a la consigna es entre hoy y mañana calentar el ambiente para que haya mucho movimiento en la calle luego poder justificar la huelga general

Voz 10 08:05 también a Barcelona a Barça lunes asqueada harán en Barcelona

Voz 0563 08:08 se quedarán distintos CD Se harán acciones más heavys y otras más festivas tipo la ANC con los niños la intención es que haya distracción policial que los Mossos y la Policía Nacional estén repartidos por toda Cataluña y no puedo

Voz 10 08:21 Nguema total a total los Mossos y la Policía Nacional repartidos por toda Catalunya

Voz 0194 08:26 la Guardia Civil ha detenido esta mañana le imputa delitos de terrorismo rebelión

Voz 10 08:30 da al salsa autopista aspiran a Mata

Voz 0563 08:33 los cortes de autopistas Se harán con material pondrán aceite en la autopista encima bolas de Page le prenden fuego esto sólo cuando llegue la policía para que la gente se pueda irlo lamentarnos volante calado por parque la mitad no quieren meterse en el aeropuerto porque es muy jodido la Guardia Civil te puede disparar allí estamos pensando en Mercabarna en el puerto si pudiéramos parar el puerto sería brutal dejamos sin suministro a las Baleares los chinos se cabrea harían lo bueno y todo lo que es de entrada de mercancías de la península y de grupos de la parte del fondo a Europa

Voz 0194 09:05 bueno pues vamos con la última hora de la operación que sigue abierta porque la Guardia Civil busca al menos a otra persona Ana Terradillos buenas noches

Voz 0125 09:12 las noches estaban previstas dos detenciones las dos por rebelión y terrorismo pero de momento sólo ha habido un arresto la otra persona no aparece esta huida según la Guardia Civil es otro de los líderes de estos comités de defensa como prueba la Fiscalía tiene en su poder una batería de audios en los que se puede escuchar consignas y planes de acción de estos comités en los audios ejemplos se oye cómo la detenida instaba a calentar el ambiente para justificar después una huelga general y cómo se prepararon sabotajes en las vías ferroviarias aunque sin recurrir a la violencia la detenida este año dependencias policiales el jueves pasará a disposición judicial en los registros que se han realizado Se han encontrado según fuentes policiales mapas y detalles del cuartel de la Guardia Civil en Barcelona

Voz 0194 09:53 a recordamos a la detenida se le imputan delitos de Terra ahorismo ir rebelión la Guardia Civil se acoge al Código Penal ampliado y endurecido en dos mil quince pacto antiterrorista que sellaron PP y PSOE un pacto muy criticado por penalistas de distintas sensibilidades y que ha sufrido algunos recortes por parte del Supremo pero repasemos los puntos más importantes de esta reforma y las consecuencias que ha tenido

Voz 0125 10:13 sí fue una reforma de los delitos del terrorismo que se introdujo principalmente para luchar contra el terrorismo yihadista contra el adoctrinamiento pasivo un punto que por cierto fue tumbado después por el Tribunal Supremo en varias sentencias por falta de motivación entre las principales novedades de esta regulación estaba la de ampliar el catálogo de las finalidades terroristas y en esta lista aparece la de causar desórdenes públicos para subvertir el orden constitucional en este punto es donde se encuadra encontraría la acusación de terrorismo que se ha hecho contra la responsable del Comité de Defensa una acusación que defiende la Guardia Civil y que sigue causando sorpresa en el mundo judicial se tipifica además el delito de desórdenes públicos el delito de sedición el de rebelión como delitos de terrorismo Si se cometen por organización o grupo terrorista o por persona personas que los cometan individualmente pero amparados

Voz 9 11:00 por un grupo terrorista gracias Ana

Voz 0194 11:03 hasta luego Jacobo picos profesor de Derecho Penal acreditado como catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid muy buenas noches

Voz 11 11:10 hola qué tal buenas noches desde que el pacto

Voz 0194 11:12 torista entrara en vigor más de cien penalistas entre académicos y magistrados firmaron un texto que ya advertía que extendía el concepto de terrorismo a conductas que en ningún país libre tienen esta consideración es lo que está pasando con esta supuesta coordinadora de los autodenominados Comités de Defensa de la República

Voz 11 11:30 vamos a ver en primer lugar no puedo pronunciarme respecto el concreto caso porque sólo tenemos unos hechos muy muy aislados con lo cual pues no quisiera tomar posición a este respecto ahora lo cierto es que eso no se está quedando una cara de una cara de Casandra

Voz 12 11:45 en una carrera de de haber anunciado

Voz 11 11:47 venían los males que cuando cuando se produjo esta reforma que no se nos hiciera caso y los estamos viendo ahora eh muy notable desde desconozco si efectivamente en este caso pudiese haber algo más pero sí desde luego de lo que estamos hablando es de tratar como a terroristas sede como como a Bin Laden Marta Palo a alguien que calienta el ambiente para una huelga general prepara una huelga realiza cortes de autopistas con quemas de ruedas intenta parar un puerto bueno pues nos encontraremos entonces junten una revisión de cómo funcionan cierto tipo de movilizaciones que incurren a veces en delito no lo negamos a veces hay delitos pero una cosa es que a veces haya delitos y otra cosa es que nos encontremos con terrorismo es decir con ese tipo de delincuencia ante la que el Estado saca su arsenal máximo frente a lo cual tenemos detenciones incomunicadas prohibiciones de contactar con el propio abogado y asignación de abogado de oficio detenciones prolongadas juicios por parte de la Audiencia Nacional etcétera

Voz 0194 12:42 como me decía sin entrar en el caso concreto sin saber si hay más detrás que es evidentemente lo que se va a investigar cortar carreteras levantar peaje eso barreras de peajes de autopistas se puede considerar terrorismo

Voz 11 12:56 pues que es que no la respuesta es que no es decir este tipo de conductas eh que nosotros eh que advertimos puede haber un riesgo de que se incorporen conductas como las de Gamonal al tipo terrorista si digamos que maticemos este no en principio una interpretación no ponderada una interpretación no restrictiva una interpretación poco atenta a que estamos bajo un régimen constitucional podría intentar extender estas vagas menciones a por poner un ejemplo desórdenes públicos para intentar que los poderes públicos hagan algo dejen de hacerlo que sería la cuna de las definiciones el terrorismo actual podría llegar hasta ir a también debemos confiar en una interpretación judicial atenta a la Constitución decimos me interpretación conforme a Constitución que no nos lleve a considerar que por poner un ejemplo conductas muy habituales extremadamente habituales en huelgas desórdenes que con frecuencia acompañan huelga que pueden no ser legales ya que desde luego en ningún país democrático son consideradas terroristas

Voz 0194 13:58 es lo que tú llamabas hoy en Twitter haber convertido al delincuente activista en delincuente terrorista

Voz 11 14:03 efectivamente es decir el hecho de que durante unas durante movilizaciones puedan tener lugar con que efectivamente puede ese ilícitas nos vamos algunas de ellas pueden ahí vendas y algunas de ellas pueden constituir delito para actos vandálicos pues sí evidentemente son actos que deben ser sancionados pero lógicamente no podemos entrar inmensas

Voz 12 14:21 deriva de tratar

Voz 11 14:24 el disidente como terroristas y efectivamente es es la espita peligrosísima que se abre a la reforma de dos mil quince podéis encontrar este texto que firmaba el catedrático Manuel Cancio mediada de la Universidad Autónoma se llama Pacto Antiterrorista por la pendiente resbaladiza hasta el fondo del barranco yo no sé si estamos ya en el fondo del barranco pero es que luego llevamos una llevamos una dirección extraordinariamente preocupante a todo esto ideado un pequeño matiz le acompaña la interpretación desmesurada del concepto de violencia que ya se ha criticado en varias ocasiones y miento

Voz 13 15:00 no

Voz 11 15:01 eh eh que nos lleva a considerar que son violenta violentas actos que no se refieren a una persona

Voz 13 15:09 es absolutamente absurdo hay mucha diferencia de lo que se considera terrorismo en España en lo que se considera en el resto de Europa

Voz 11 15:16 sí lo ir a pesar de que en algunos de los de los Apolo jetas de esta reforma intentando justificar justificarla diciendo que lo que hacían era transponer éxitos europeos como hacían el resto de los países lo cierto es que la transposición que hacía euro España de estos textos europeos era desmesurada no cogía los elementos restrictivos que figuraban en estas definiciones europeas de lo que constituía terrorismo sí por supuesto basta ver las huelgas a las que estamos asistiendo recientemente en Francia por cierto huelga referidas a un patrón que es el Estado por ello obviamente si cogemos la de vídeo española estaríamos hablando de actividades y desordenes públicos organizados dirigidos aquí los poderes públicos si tienen algo dejarán de hacerlo obviamente a nadie en su sano juicio en Francia se le ha ocurrido a estar hablando de delincuencia terrorista

Voz 0194 16:11 una última pregunta más de valoración Jacobo porque el pacto PP PSOE lo contábamos antes se realizó en principio para adaptar la legislación española ese Código Penal español a los nuevos terrorismos de Daesh crees que había segundas o terceras intenciones que iba más allá del terrorismo de Days

Voz 11 16:29 la respuesta a me me me me planteó un juicio de intenciones no puedo conocer cuál es la intención real pero sí puedo conocer cuál no era la verdadera porque es muy fácil es decir se dijo es para luchar contra los lobos solitarios señores en el año dos mil catorce teníamos perfectamente criminalizado la conducta del terrorista individual la teníamos ahí desde hacía más de una década es lo hacemos para responder a la criminalidad de aquellas personas que se incorporan en el extranjero a grupos terroristas formándose con ellos por supuesto que teníamos la habilidad de actos de adhesión pertenencia o colaboración realizados en el extranjero por ello lo que sí podemos decir es no fue impulsado para cubrir unas necesidades que ya teníamos cubiertas cuál fue la verdadera intención motivación eso está para mi capacidad de análisis

Voz 13 17:20 Jacobo Dopico como siempre muchísimas gran

Voz 0194 17:22 días

Voz 13 17:23 muchísimas gracias a vosotros hasta luego buenas noches el hecho es que la imputación del delito de terrorismo a la presunta coordinadora de las actuaciones de los ha generado

Voz 0194 17:31 a una cadena de críticas en Cataluña también algunas adhesiones las de las direcciones del PP y Ciudadanos vamos con el repaso Barcelona Pablo Tallón

Voz 0563 17:39 he estado enfermo y autoritario problema democrático insulto a las víctimas persecución o criminalización de una respuesta pacificar son algunas de las expresiones que se han escuchado la rueda de prensa conjunta de Cataluña Esquerra que la CUP que ya trabajan en un texto de apoyo a los CDR es que quieren aprobar en el próximo pleno ordinario Frances dado a masas es diputado de la lista de pulmón Rubén Wagensberg de la de los republicana

Voz 8 18:01 los cuando se utiliza la represión judicial la representa la represión policial cuando se utilizan leyes extraordinarias que ha deberían no estará en vigor como las leyes antiterroristas significa que la democracia española está enferma

Voz 14 18:15 contamos también con molestado puede banalizar el terrorismo y la violencia como lo está haciendo y equiparando actos terroristas con

Voz 0228 18:21 al levantar una barrera de una autopista

Voz 0563 18:24 los independentistas intentarán sumar también al PSC y a los comunes que aunque son críticos con los CDR consideran desproporcionada la actuación judicial una cosa es que yo pensé a la estrategia política afanarse de Heras no cree que serían en declaraciones a SER Catalunya Ada Colau asegura no compartir ni la estrategia ni el objetivo de estos grupos pero B

Voz 0228 18:42 la barbaridad acusarlos de generar violencia

Voz 0563 18:45 también va en una línea parecida a la socialista Eva Granados algo

Voz 9 18:48 las figuras jurídicas y cree

Voz 15 18:51 vemos que hay que tener especial cuidado antes de aplicarlas desde el respeto a la actuación de la de la Audiencia Nacional nosotros no vemos motivo para aplicar una legislación antiterrorista

Voz 0563 19:02 pero no lo ven así ni ciudadanos ni el PP vamos a escuchar a Fernando y Albert Rivera yo me alegro

Voz 0040 19:07 que aunque sea unos días después por lo menos hay una actuación en este caso de la policía para estudiar si hay delitos en esas actuaciones

Voz 16 19:15 le apliquen las normas de la kale borroka me parece absolutamente adecuadas porque oiga mire es que están generando miedo entre la población

Voz 0563 19:24 el portavoz adjunto de Ciutadans en el Parlament Fernando de Páramo ha evitado valorar si considera o no terrorismo las acciones de los cederles

Voz 0194 19:32 lo último sobre Cataluña antes de entrar en el análisis ya saben que Mariano Rajoy está de viaje oficial en Argentina esta tarde se ha reunido con el presidente Mauricio Macri en la rueda de prensa posterior se ha referido a la decisión de un tribunal de Alemania de dejar en libertad a Puigdemont al descartar el delito de rebelión ya los comentarios de la ministra de Justicia que ha elevado la tensión entre España y Alemania con desmentidos y aclaraciones de por medio bueno según Rajoy el Gobierno alemán ha tenido un comportamiento moral

Voz 1487 19:57 los jueces españoles han dictado una euroorden la fiscalía alemana apoyó la euro orden ya ha habido un juez en Alemania que ha tomado una decisión distinta que todavía no es una decisión definitiva pues bueno nosotros respetaremos la decisión que se tome al final el planteamiento que ha hecho el Gobierno alemán ha sido modélico ha dicho lo que no tiene por qué entrar en un tema que como Gobierno no le corresponde porque eso es un asunto judicial y que por tanto nadie de ningún Gobierno debe entraran hacer comentarios sobre este tema tanto el comportamiento del Gobierno alemán me ha parecido un comportamiento propio de una nación europea de las clásicas de primera

Voz 0194 20:43 bueno pues vamos con el análisis después iremos a la parte más política pero por la detención de esa presunta coordinadora de los denominados Comités de Defensa de la República acusadas de delito de terrorismo de rebelión con las dudas y el debate vamos a pedir más que sin duda así debate que genera incluso entre los propios expertos judiciales acaban de escuchar aquí a Jacobo Dopico además hablando de un texto que ya hicieron público un comunicado que hicieron público más de cien penalistas cuando se produjo la reforma del Código Penal Neus

Voz 9 21:13 es que lo ha explicado también si no puedo decir nada más

Voz 17 21:16 no pero como he venido a hablar hablar pues a ganar al algo algo algo

Voz 9 21:20 lo tendría que decir no no pero en serio que yo creo que el centenar este de catedráticos de Derecho Penal que que son muchos y con nombres muy notables deberían al menos invitará a la reflexión no a los que insisten en que se ha producido rebelión en Cataluña o que hay terrorismo antes cuando comentaba es la posición de los partidos fíjate que Rivera no en un momento ha hablado de terrorismo yo y los compañeros que estaban en el Parlament a Fernando de Páramo un compañero le ha preguntado directamente usted cree que hay terrorismo en Cataluña no ha querido contestarle porque es que la respuesta es muy evidente en la línea de lo que explicaba lo que explicaba el profesor es decir yo la pregunta que me hago ya desde las primeras sentencias de Llarena hablando de de de la rebelión es dónde está el límite de la escalada judicial para intentar desactivar al independentismo porque en el caso por ejemplo de los CDR podemos estar de acuerdo seguramente que han cometido delitos delitos de desobediencia pero es lo que explicaba Terradillos digo Penal del dos mil quince lo que hace es te da una amplitud de delito y una amplitud en la aplicación no que es lo que te dicen los expertos que hay un momento en que es fácil pensar yo en este caso lo pienso Se pierde la mesura se pierde la proporcionalidad y a partir de ahí te encuentras y yo mira hoy escuchaba a Robert Manrique víctima del terrorismo de verdad víctima de Hipercor sabes que ha dicho que comparar levantar las barreras de un peaje con el terrorismo le parece una locura y una exageración brutal osea es la literalidad porque porque me apuntado a partir de ahí oye a que quieran intentar hacer creer que había una violencia organizada que había unas bandas criminales detrás los CDR no son una no son no son movimiento jerárquico movimiento horizontal no porque lo diga yo que tendría mi opinión y ya está pues ha dicho hoy el ministro Zoido en la tele y aparte que si yo te digo una cosa yo no que sepa que sea consciente no conozco ningún terrorista pero yo conozco gente que están los cederles porque lo Serres antes verdad que levantan las provocan levanta las las barreras ni provocan los incidentes y por tanto si hay hay un delito de desobediencia hay de desobediencia y un delito de de desorden no es órdenes oye pues que los juzguen y la condena que el experto que pues que sabes que los CDR es también son los que lanzan globos amarillos en el Hospital Clínic hay un CDR hay colegios donde hay padres que han organizado CDR eso también son los ceder y una última cosa me da la sensación que es esta lo explicaba muy bien cuando se se hablaba de la reforma lo Penal del dos mil quince aquí lo que se está intentando es aplicar la plantilla vasca eh hemos escuchado cómo se hablaba de la kale borroka bueno se intenta utilizar la misma plantilla es que esto no es lo mismo por suerte también te digo

Voz 8 24:24 qué

Voz 0436 24:24 hala vamos a ver yo creo que hay un proceso de las batas humanización en las protestas en Cataluña no se trata de hechos aislados no se trata de que cortas la carretera y mañana no haces nada ya dos días no yo creo que estamos hablando de de de de una especie de no voy a decir terrorismo creo que nuestro ritmo porque además voy a hacer una reflexión que me parece que me va a llevar a que lo considere terrorismo lo considero terrorismo porque yo creo considerarlo terrorismo su grado superior pero es verdad que se está produciendo amedrentamiento Se está produciendo señalamiento se está ocupando ya no solas las carreteras sectores estratégicos de Mercabarna Barna del puerto se ha intentado real rodear las subdelegaciones del Gobierno se ha intentado rodear cuarteles de la Guardia Civil es decir todo eso unido no es una no tiene nada que ver con una manifestación de Astilleros de estibadores que te cortan la carretera y te queman cincuenta cincuenta neumáticos porque el objetivo de unos y de otros es muy distinto el objetiva de los estibadores uno de los señores de los astilleros unas reivindicaciones laborales suelen ser protestas muy duras y esto lo que lo que en su propio nombre con lo indica en estos comités de defensa la República lo que buscan realmente subvertir el orden constitucional evidentemente ellos lo que lo que quieren es dar una una validez legitimar un un referéndum del uno dos tu abre estimando que toda la sociedad catalana debe ser que que Cataluña haberse independiente porque toda la sociedad catalana ha decidido que Cataluña sea independiente entonces el objetivo es otro no es no es no diría yo que es una legítima y la reivindicación laboral o no estoy yo creo que tiene un grado por arriba que luego sea muy diverso que luego es verdad una una seria dificultad en encontrar quién dirigía este tipo de organización que no se sabe quién lo diría es muy transversal me horizontal lo habéis dicho pero yo creo que no es comparable a una protesta laboral no ha protestado otro tipo yo creo que estamos ante ante el hecho de otra de otra categoría que yo tampoco me atrevería calificarla de terrorismo en esta sentencia de que hemos conocido de de Alemania tan criticada por el Gobierno no cuando dice que no ve delito de rebelión en en en en el señor Carles Puigdemont en la la el juez alemán no dice que no había violencia

Voz 0194 26:42 pero no en el grado que no es una violencia

Voz 0436 26:45 que sirva para doblegar a las instituciones pero sí admite la existencia violencia violencia así dice pero no una violencia que haya servido para doblegar que esto pues interpretables se quiera o no

Voz 9 26:56 pero yo no creo que estamos ante un

Voz 0436 26:59 calada que sinceramente que si no se le pone coto esto puede puede acabar con un proceso eso yo creo que es esta Batasuna Lizandro sin ninguna

Voz 0228 27:07 una previa dos observaciones y una conclusión la previa como uno de los últimos mexicanos de la tercera vía es decir que en fin acusarlos de terrorismo es es una exageración como lo es decir que España no es una democracia que es lo que se dice por parte de determinados sectores de la sociedad en Cataluña es una hipérbole de la realidad que se retroalimenta primera observación hay quien quiere que se asuman responsabilidades cuando se cometen delitos porque hoy los políticos no pueden ser impunes no yo soy uno yo soy uno de ellos hay quien quiere que se acepte el marco de juego de la democracia que es la ley y yo soy uno de ellos pero hay quien quiere que la asunción de responsabilidades o la vuelta a la normalidad institucional sean un pretexto para criminalizar una opción política no yo creo que lo verbalizó hace muchísimos años el número desde el Partido Popular Ángel Acebes dijo el estatuto catalán está tutelado por ETA hay que había ahí había un intento de criminalización de una forma de entender la la política ir vemos desde el uno de octubre momento en el que se introduce en el plano político mediático judicial la palabra tumulto cada vez que se habla de una manifestación de los independentistas y la palabra violencia cada vez que se habla de una manifestación independentista no es no es inocente la segunda observación los CD R provocan desórdenes públicos no yo yo además pronunciado y además en los medios en Cataluña muy en contra de la estrategia de los de los de los Cd R los líderes políticos independentistas han desobedecido todo el mundo tiene que asumir responsabilidades de lo que de lo que hace pero no entiendo o entiendo demasiado bien el populismo penal de imputar un delito de terrorismo casi cualquier alteración del orden público o acusar de protagonizar un golpe de Estado imputar al mismo delito un señor que entre en el Congreso metiendo tiros que unos señores que a la hora de la verdad ni siquiera rieron la bandera de España de la Generalitat esto lo decía Jacobo Dopico se está viendo por parte algunos un intento de criminalizar al disidente Jordi Amat que es uno de los exponentes también de los últimos mexicanos de la tercera vía lo decía La Vanguardia hace unos días toda cultura política cuando quiere conquistar au dispone ya de la hegemonía en disputa tiene la capacidad de imponer la interpretación de la realidad que más le conviene para afirmar su poder y eso me lleva a la siguiente conclusión y es que lo que en el fondo está en juego aquí por eso hay intentos por parte de algunos de hablar de violencia cuando se habla del del independentismo es que Visión de España construimos para los próximos cuarenta años y qué papel tiene el nacionalismo catalán que has sido fundamental para la historia de los últimos cuarenta y algunos lo quieren fuera yo lo que digo delante de esto es que quienes lo quieren fuera del pacto de convivencia que es la Constitución son los mejores aliados lo que que tiene el independentismo que también quieren estar fuera de ese pacto de convivencia

Voz 0194 29:43 vale pero mientras vamos escalando en la terminología mientras estamos en el debate de la terminología de la rebelión

Voz 1 29:51 terrorismo lo que no estamos encontrando Neus o ni siquiera se está buscando es una solución al problema

Voz 0194 29:56 al contrario

Voz 9 29:57 claro Antesa Mata mates es muy amigo mío hoy le presente libre por lo tanto suscribo el cien coma dos por ciento de todo lo que escribe como casi en tu caso Nacho si quiero disfrutarlo pero claro hay que juzgarles por la responsabilidad de lo que hayan hecho no de lo que no hayan hecho y eso sirve para los que están en la cárcel para los que se han ido o para los de los CDR es

Voz 8 30:29 querían parar el puerto sí pero no lo pararon entonces

Voz 9 30:34 claro de penalistas hay además hemos entrevistado aquí a a uno y bueno pero a mí me parece súper peligroso la deriva que está tomando todo esto a partir de ahí la solución una opinión personal como todas que ojalá algún día sea si yo creo que la solución vendrá por parte de lo que toda la vida había sido en Cataluña el catalanismo que es transversal que va de derecha izquierda que no se mueve por el radicalismo y que es capaz de negociar de negociar intensa accionar que parece una obviedad en política pero que cada vez más complicado en el Parlament y también en el Congreso por eso para mí la solución antes lo comentaba es la solución vendrá pues seguramente por una parte el independentismo no todo vendrá por una parte de lo que queda del nacionalismo que puede estar lo que eran los herederos de Unió podríamos decir no que están catalanismo de centro huérfano en estos momentos seguramente de opción política vendrá de de del PSC y vendrá de los Comunes tiene que estar ahí el marco de hecho se intuye muy tímidamente en el Parlament que los discursos van un poco por ahí costará costará mucho como socialmente costará mucho eso porque ese verbo que se ha utilizado tanto no el de reconocer pero vendrá de las fuerzas de los partidos sobre todo los líderes que no quieran vivir del conflicto y por eso en este caso excluye a Ciudadanos puede excluir a la CUP sí porque viven del conflicto por lo tanto mi teoría es que si no se había funcionado en un momento funcionó durante mucho tiempo y no estoy hablando del oasis no estoy hablando la charca no estoy hablando la sociovergencia ya estoy hablando de intereses que muchas veces superan los partidistas en defensa de lo que puede ser el interés común y aquí sitúo desde la lengua a la institución como la Generalitat

Voz 0194 32:36 pero habrá que desee escalar primero no seguro

Voz 9 32:39 lo seguro habrá que les escalar la tensión

Voz 0194 32:41 son habrá quédese escalar claro y eso es

Voz 9 32:44 después habilidad un poco de todos ellos los primeros que para eso son los representantes a los que pagamos el sueldo pero sabes llegado a la conclusión que no sólo ellos es decir te voy a poner un ejemplo esta tertulia serena que podemos tener aquí gente que a veces pensamos de forma muy distinta incluso en el tema catalán muchas veces podemos estar en las antípodas pero podemos tener un debate sereno podemos reconocer que alguien que piensa distinto nosotros puede tener razón este modelo debería ser exportable a otros medios sabes que la imagen muchas veces que se traslada en algunos medios catalanes pero algunos medios también con sede en Madrid fuese un poco más realista por parte de todos y que ese esfuerzo pues los que tenemos un altavoz delante lo hagamos pues será así pues bien común

Voz 0194 33:39 Cristina

Voz 0436 33:40 pues mira la solución pasa porque los señores que que suman mayorías en el Parlamento catalán se pongan de acuerdo para formar un gobierno cuál es la gran dificultad que tienen pues posiblemente que llevaron en las listas a las personas equivocadas que llevaron a unas personas imputadas con un horizonte judicial ya no estoy hablando ni siquiera de la rebelión sedición un mismo delito de malversación que puede ser castigado con ocho años tenemos antecedentes de de dirigentes de catalanes inhabilitados es decir el problema nace justo en el momento en que los que han llevado Cataluña hasta este punto hasta este casi precipicio deciden seguir adelante de envolverse a presentar con todo lo que ha pasado después no entonces yo creo que que lo que está ocurriendo ahora y la imposibilidad de formar gobierno era una crónica anunciada o porque parecía que era eso lo que estaba buscando no que se llegase a un así estación total de bloqueo porque si en ese momento hacer unas listas sin hacer dejación de tu de tu ideología independentista pero hace unas listas que permitan a una investidura hay que permitan formar un gobierno que permitan asumir como han asumido públicamente muchos dirigentes independentistas de ahora no es el momento ahora no teníamos la mayoría suficientes ahora nos somos el propio más de bueno a lo mejor es verdad que hemos engañado a los ciudadanos esto lo hablamos en esta tertulia de que lo lo admitió pues a lo mejor pues miren vamos hace un Gobierno que que acepte la ley que intente pues cambiar el hay que intente darse tiempo porque a lo mejor llega un momento que gracias a la escuela conseguimos que vaya creciendo la la la base no de apoyo al independentismo no han querido hacer nada de esto no han querido queridos aplican ciento cincuenta y cinco que es único objetivo fue convocar elecciones es decir tenían una oportunidad haber dicho bueno tenemos la posibilidad de volver a ganar las elecciones y devolver a gobernar y volver intentar hacerlo esto de otra manera Hinault como lo hemos hecho saltando a unos la ley parece que hay sigue en el bucle esto tiene vigencia hasta el veintidós de mayo se haya elecciones yo no descarto que en absoluto que vuelvan a a ganar pero bueno ellos mismos además están forzando que salarial ciento cincuenta y cinco yo creo que que la sociedad catalana realmente se merece otra cosa desde hace mucho tiempo

Voz 9 35:57 en un apunte sólo un punto muy rápido yo creo que lo que estamos viendo responde más a una estrategia judicial marcada por los abogados en muchos casos por ejemplo en el caso de volver a pedir que Sánchez sea candidato que que en el caso político que sabían perfectamente que no lo puede ser otra cosa de momento

Voz 8 36:17 no se han saltado la ley en esta nueva etapa

Voz 17 36:20 algunos asaltar no sé si es el tema El no no es que haya gobierno no te la ley sólo faltaría

Voz 8 36:26 bueno sí podrían eh

Voz 9 36:29 es decir podemos es no no no te recuerdo que la CUP pidió implementar la República algunos sectores de Cataluña pedían ya asambleas constituyentes no lo han hecho quiero decir que la descripción también es esa

Voz 17 36:42 no me parece que gobierne levante el me acuerdo yo lo quiero también el el detalle el detalle que apunta Neus Tomàs ojo porque aquí

Voz 0228 36:50 en esta legislatura nadie ha incumplido la la ley lo digo porque en el debate públicos estaba viendo a instalar en fin que que nombren a un gobierno de una vez que es lo que tienen que hacer y dejen ir dejen de marear la perdiz de momento han propuesto a diputados del Parlament de Cataluña ella puede parecer que hay un un elemento propagandístico en algunas de las propuestas pero de momento lo único que han hecho es proponer a miembros del Parlament de Cataluña

Voz 17 37:12 era para presidir la la Generalitat no pueden proponer a miembros del Parlament no pueden propone

Voz 18 37:18 sí sé lo que quiero decir es precisamente lo que digo es que me me me me me me parece me parece muy real

Voz 0228 37:23 Dante que que es este asumiendo con naturalidad que un diputado electo no puede no puede ejercer todos sus todos sus derechos insisto me parece que hay mucho de propaganda en toda la operación del independentismo de someter a las instituciones del Estado todo el tema es que esta cayendo yo creo que está generando ese ese estrés y veremos dentro de diez años cuando todo este proceso acabe en tribunales internacionales que es lo que nos que es lo que no responden y yo espero que cuando pase eso diez años porque llegara a los tribunales internacionales no haya nadie en la cárcel porque como espero que no haya nadie en la cárcel lo que yo soy partidario en el corto plazo es que el los partidos independentistas se dediquen a recuperar las instituciones generar un entorno de de estabilidad institucional

Voz 8 38:05 y empezar a negociar los indultos en el en el medio plazo eh

Voz 0228 38:10 yo creo que hay dos opciones no de de de solución que es ruptura o reforma va a haber una tentación ahora de de recentralización va a tener éxito muy probablemente en el corto aquí en el medio plazo pero esto va a ser como el péndulo esto esto esto volverá yo diferencia de Neus por poner algún elemento de de disensión hay asumiendo también la reivindicación que hacía del diálogo y de la responsabilidad de quiénes tenemos de quiénes tenemos voz yo creo que la solución vendrá de los extremos yo estoy en ese espacio de Amate de los tercera vida estas a pero la solución no vendrá pronto no estará protagonizada por los que piensan o pueden pensar como un euro o como yo estará protagonizada por los extremos nuestra responsabilidad en todo caso es

Voz 17 38:55 en general cuentes entre este extremo pero tanto osa me quedo en la parte del extremo no es digamos

Voz 19 39:01 que en el año catorce de enero llegaron las

Voz 17 39:04 en el año pero te has quitado no ha terminado

Voz 0436 39:06 la extremidad ya no no no no pero

Voz 0228 39:09 yo ahora no me quiero adelantar pero seguramente en un referéndum de independencia pues tú respondería es que no otro respondían que sí y otro respondería a que a que aquella aquella fórmula tan ambigua que hubo el nueve de noviembre del dos mil catorce que es sino no pues ahí hay un espacio un espacio político la reforma que tenga que haber y que y que dé solución en esto concluyó yo las la resumiría

Voz 8 39:30 en que se entienda que ser catalán es una forma de ser español y que se entienda que España es como su bandera donde está el Reyno de Navarra donde está el Reino de León y dónde está una una señora

Voz 0194 39:41 una última cuestión para cerrar el tema de Catalunya hay te lo pregunto directamente latinos que estás allí que además tocas la información de primera mano el viernes ese pleno de investidura que bases

Voz 17 39:52 bueno yo creo que el pleno está convocado pero no está claro que se celebre la última vez y por eso te lo pregunta usted no hay un candidato que Jordi sino que está en la cárcel y que no actualización para asistir al pleno si no hay presencia del candidato no hay defensas de de la candidatura con lo cual no puede haber no puede haber debate yo creo que todavía no lo tienen claro pero sí que

Voz 9 40:14 verdad que había gente en los partidos independentistas que eran partidarios de desconvocar el jueves jueves a última hora y no esperar a dejamos de ser así que es a un pleno que volverá a montar entonces siempre por parte de unos y de otros creo no sé creo alguna información me ha llegado de de que el presidente del Parlament y estaba un poco por eso por evitar un pleno que no que no que no que no era un pleno pero pero tenían el debate por lo tanto convocado está ahora yo ya veremos si se celebra

Voz 0194 40:48 bueno vamos con el otro tema estrella de estos días los másteres tanto el de Cristina Cifuentes como el de Pablo Casado vamos a empezar por la todavía presidenta madrileña porque aunque Mariano Rajoy ha viajado hasta Argentina en visita oficial no ha podido evitar las preguntas de los periodistas sobre este asunto conviene recordar antes de empezar lo que dijo Rajoy hace justo una semana un día antes del pleno de Cifuentes en la Asamblea de Madrid

Voz 8 41:09 Cifuentes ha dado sus explicaciones

Voz 1487 41:11 es aportado unos documentos también la universidad lo ha hecho yo supongo que mañana reiterará por porque no se va no va a poder dar otros argumentos distintos las mismas explicaciones ante el Parlamento regional de Madrid yo creo que eso es una oportunidad para terminar con esta polémica que en mi opinión es bastante estéril

Voz 0194 41:32 bueno pues en el día de hoy Rajoy no se ha mostrado tan rotundo y quizá lo más relevante desde hoy Cifuentes ha ingresado en la lista de Los sin nombre no ha pronunciado el nombre de Cifuentes primera pregunta Rajoy sobre las declaraciones de Albert Rivera señalando que la resolución del caso Cifuentes está en el tejado del PP en concreto en el tejado de Mariano Rajoy el presidente del Gobierno contesta esto

Voz 9 41:53 tu es un tema de los partidos no sé si alguien no

Voz 1487 41:55 me Naza o advierte Feng debería explicar porque lo hacéis desde luego ni amenazas ni advierto pero ese tema tiene su lugar donde esta residencial y espero que allí se resuelva a la mayor celeridad posible y con el mayor sentido común posible que Fall

Voz 0194 42:11 segunda pregunta más directa un compañero de Onda Cero le pregunta si es partidario de cambiar o no a Cifuentes escuchamos la pregunta y la respuesta de Rajoy

Voz 20 42:19 que se que es una cuestión de de partidos Si es usted partidario de cambiar o Noa a Cristina

Voz 5 42:27 era otro asunto ya he respondido

Voz 0194 42:30 GG en cambios de actitudes que siempre termina siempre termina con esta especie de de risa el cambio de actitud de Rajoy entre la polémica estéril de hace siete días a las evasivas de hoy es más que evidente además de la vertiente política que ahora iremos en el supuesto máster de Cifuentes tiene otra vertiente judicial el caso está en la justicia después de las días de los estudiantes de la propia universidad al apreciar irregularidades en este curso después de la investigación que realizaron la policía ha empezado a tomar declaración las profesoras que aparecen en supuesto acta de la universidad sobre el tribunal que valoró el trabajo final de máster de Cifuentes y que ella aportó como prueba bueno dos de las tres profesoras que aparecen reconocieron que sus firmas habían sido falsificadas Pilar Velasco buenas noches

Voz 1743 43:11 muy buenas noches según adelanta el diario punto es la unidad adscrita a la Fiscalía comenzaba a tomar declaración a las tres profesoras que firmaron el acta presuntamente falsificada según el diario punto es una de las profesoras a declarar ante los agentes que tiene grabadas amenazas del director del máster de Cifuentes está docente asegura que Álvarez Conde le presionó para que participase en la falsificación de las pruebas que presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid y que incluso la amenazó con frustrar su carrera docente según el testimonio de esta profesora publicado por el diario que tiene soporte de audio pero hoy no habría aportado a los agentes dos de las tres firmantes cuyas declaraciones ante la Policía continuaron a partir de mañana ya confirman en la comisión de investigación de la Universidad que habían falsificados firmas del acta de presentación del trabajo de fin de máster de Cifuentes la instrucción está en fase de diligencias previas así que las profesoras acuden en calidad de testigo es posible también que se cita a declarar esta semana Laura Nuño la subdirectora del Instituto de Derecho público que ha dimitido hoy y que según fuentes de la investigación es una de las docentes claves por su cercanía al director del Máster Enrique Álvarez Conde que también tendrá que prestar declaración

Voz 0194 44:14 lo que valga de contar Pilar el escándalo Cifuentes ya tiene su primera víctima la primera división no es ella no Stephen de fuentes tampoco es el director del máster en el rector de la Rey Juan Carlos es la hasta ahora subdirectora del Instituto de Derecho Público de esa universidad departamento en donde se impartía el supuesto máster de Cifuentes se llama Laura Nuño ya dimitido argumenta que por una crisis de confianza a raíz de todo este asunto además dice que nunca fue profesora del Máster le dio clases a Cifuentes y que la firma que aparece en una de las actas de una de las asignaturas no es la suya que está falsificada Mariola buenas noches

Voz 0259 44:47 buenas noches la primera víctima del escándalo del fraudulento máster paradójicamente no es Cristina Cifuentes que sean Roca es una profesora la subdirectora del Instituto de Enrique Álvarez Conde renunció esta mañana a cargo

Voz 9 44:58 mi dimisión es una decisión personal que tiene que ver

Voz 21 45:00 con un estado de ánimo que es la es la hacían que en ningún caso tiene que ver con el máster de la Rey Juan Carlos ni con el funcionamiento el Instituto de Derecho público sino con una por una quiebra de confianza hay

Voz 0259 45:14 las publicaciones lo que ha sido publicado lo publicado en el diario punto es son firmas falsificadas entre ellas la suya de profesores en un acta Kelly con válida tres asignaturas a Cifuentes

Voz 21 45:24 pues no esa esa no es una es mi firma no hecho nada ilegal nada bueno de hecho no he sido profesora en el máster Ny ir ni digo que nadie ha hecho nada ilegal es decir yo no he hecho nada ilegal dice que no tiene nada que ver con el máster ni como docente ni como número dos del Instituto la presidenta madrileña nunca fue su alumna a no no no le dejó clases nunca fuentes los que tampoco irá en portada esperamos que la cuestión es que no Leal nunca nunca clases a Cifuentes otra de

Voz 0259 45:52 las afectadas en el acta falsa es la catedrática de Salamanca Ángela Figueruela anuncia una querella para aclarar qué

Voz 0194 45:58 en falsificó también su firma ya políticamente el caso Cifuentes asaltado a nivel nacional ya son los líderes del PSOE y de Ciudadanos quienes lanzan los mensajes en público Pedro Sánchez presión a Rivera y a los suyos para que cambien el color del Gobierno de Madrid con la moción de censura socialista hay Rivera desvía la presión hemos escuchado antes a Mariano Rajoy Oscar García buenas noches

Voz 1645 46:18 qué tal buenas noches a pesar de que en el PSOE dan por hecho que Ciudadanos quiere sostener al PP al frente de la Comunidad de Madrid su líder Pedro Sánchez ha dado hoy una vuelta de tuerca más a la presión que ejerce sobre Albert Rivera

Voz 22 46:30 la consecuente que esas Guarente que si de verdad vamos

Voz 0228 46:33 la recrearán la vida democrática en este país

Voz 1645 46:36 empecemos por la Comunidad de Madrid no se puede responder a un nuevo escándalo de corrupción en el PP decía Sánchez con más PP Rivera que hoy reunía a su grupo en el Congreso también ha aumentado su presión pero no contra Sánchez sino contra Rajoy al que le ha pedido que en los próximos días busque un candidato limpio para que gobierne de forma interina la Comunidad de Madrid hasta las próximas elecciones como ocurrió en Murcia