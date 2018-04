Busquets: "Es el golpe más duro que he vivido como jugador del Barça"

Voz 1890

00:29

sí bueno está claro que sí pero eso queda al margen por desgracia al final hay que hablar de la derrota y no de individualmente y bueno pues sí ha sido muy dura como he dicho antes una noche para olvidar sólo queda pedir disculpas a la afición porque ha sido muy duro non no porque gane o pierda sino por la manera en la que ha sido imponer resultado que traía de la ida y poco más no ahora se me pasa pocas cosas por la cabeza que se pueda decir aparte de eso más que ahora centrarnos en la Liga y en la Copa pero hoy ha sido una noche muy dura y más después de lo que veíamos de vivir el año pasado pero así es el fútbol es lo que ha pasado hoy sí está claro que se puede explicar de muchas maneras y te centrase en lo deportivo pues que ellos han sido superiores bueno se tenían que jugar no al casi a todo o nada porque necesitaban goles necesidad que no le marcamos han hecho una un sistema diferente han estado mejor colocados han cogió segundo balones al aprovechar los errores han hecho goles y han presionado bien bueno muchas cosas no que que está claro que es que por eso había este resultado merecido o no al final es es lo que hay