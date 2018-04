Iniesta: "Es una derrota dolorosa porque no la esperábamos nadie por la renta que teníamos"

tampoco adaptara al tipo de partido que que que era hay no son unos han superado los final de la Champions penaliza penaliza mucho que el equipo tardó tanto en reaccionar Andrés no nos hemos visto superado sobre todo la primera parte con con con la intención siempre de poder tener el balón no sacarlo a veces se cometen mucho mucho riesgo si hay teníamos que haber hecho pues tipo de partido aunque no no les gustase lo hemos intentado la segunda parte hemos tenido algo más el balón pero no vamos a nosotros falta adiós

Voz 0165

01:29

no no en el fútbol aunque parezca inexplicable pueden suceder este tipo de cosas sobre todo cuando no no hace las cosas bien no no es una cuestión de no querer au especular sino que te superan no sabes adaptarte y la la Champions no no si pasan estas cosas sobre todo pasan en competición las como estas