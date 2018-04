Monchi: "Esta victoria va para la gente que ha estado conmigo en un momento difícil"

Voz 1375 00:00 así que por un lado el fútbol español llora pero ha tenido que fichar el fútbol italiano precisamente a un Espanyol para llevar a la Roma semifinales está por ahí el director deportivo de la Roma Ramón Rodríguez Verdejo Monchi muy buena

Voz 1 00:13 hola buenas noches

Voz 1375 00:14 ciudad de Monchi

Voz 1 00:19 bien me pongo a tranquilo sí

Voz 2 00:26 ya hace ahora vamos a pensar en el partido recomendó que operan en el derbi importante en la pelea por la Champions pero también bueno disfrutando el momento

Voz 1375 00:39 pero no no pienses en la Lazio ahora disfruta el Barça en las semifinales de la Champions

Voz 2 00:45 sí pero yo soy un poco chinitas bien poco Mato poco Lock con esto aquí estoy un poco a pensar pero bueno hacía verdad que que contento porque por por todo no por el grupo pues dice que el pueblo aficionado y que de cara al proyecto la credibilidad al proyecto nosotros al futuro es una victoria como lo veo oí importante no yo llevo casi un año no ha sido fácil de servicios y bueno un premio también para la gente que está conmigo no le va de una época difícil de mi vida no donde tuve que salir de dicha club tiene vida siempre en tener una camino y bueno contento por también puede que pobres que

Voz 1375 01:28 eh ahora hablaremos de el desastre del Barça que evidentemente es la gran noticia de la noche pero sin quitar mérito a una Roma que recordamos perdisteis cuatro uno hace una semana hablábamos contigo aquí Monchi te acordarás las dos jugadas polémicas habéis tenido Un mal día los dos goles en propia puerta vuestro los dos penaltis que no pitaron un cuatro uno que os lo ponía casi imposible en el que nadie creía en el que casi nadie creía vosotros evidentemente tenía más posibilidades de creen que era posible la remontada y hoy habéis sido muy superiores al Barça es que no ha habido un Barça hoy eh que os haya hecho apenas ocasiones

Voz 2 02:02 sí creo que lo digo perfectamente negro que incluso el partido de ida resultado no fue eso lo que lo que pasó en el campo pero fue demasiado castigo no yo creo que eso no ha servido para para tremendos no para ni te lo utilizado para decir oye vamos a tener la mala suerte el otro día no goles a ver alguno de siesta y él y sabiendo que era que era difícil yo creo que el equipo ha comprado el fiel al Michel sí es verdad que como tú bien dice creo que hemos sido superiores no practicamente no ha tenido ocasiones nosotros aparte de que decir estoy goles y alguna que otra más tiempo tiempo también eso sobre todo lo sensación que alguien me puede que se podía hacer no

Voz 1375 02:53 has entrar al vestuario al baja El Vestuario

Voz 2 02:56 sí al Campus I

Voz 1375 02:58 ahora estuario esto es lo que se ha vivido en El Vestuario de la rama hace unos minutos es un derroche muy feliz para el conjunto romano se ha cargado al Barça después de un cuatro uno abajo en la ida metió en las semifinales de la Champions cuando ibais dos cero

Voz 1 03:21 que te decía el el cuerpo que pensabas no yo era de uno juega el partido tantas veces antes no yo decía

Voz 2 03:31 vamos a intentar ir al descanso Bueno Boris y recibir ningún gol pues hay que ser el segundo porque él prefiero lo hace lo hace ya la la dinámica no se dedican por Sevilla que que espectáculos fíjate porque estábamos la gente pide al equipo el Barcelona con mucha duda bueno pues es la primera que tuvo el Principado pudiese tres seis que luego bueno balón para no que somos un equipo fuerte puede tener su tortura pero una vez que hacer dos cero yo sabía que no encajaban podido ser

Voz 1375 04:04 ya ya llega el tercero oye la primera persona con la que has hablado a la que has llamado después de clasificarlos a quién ha sido

Voz 1 04:10 no me ha llamado mi hijo me ha dicho que te ha dicho

Voz 3 04:14 no malo puede posicionado volvemos a la enhorabuena no

Voz 2 04:19 de derechas Molly quiere sevillistas allí para el partido de mañana el Sevilla yo soy una persona mujeres así que las dos personas que te acerca de mi pues han sido doctrina de Valladolid y la tercera por completo dijo mi hijo me llamó

Voz 1375 04:37 a mujer y a tu madre te has emocionado es una noche para emocionarse Monchi

Voz 4 04:43 por qué

Voz 1 04:44 mover

Voz 2 04:46 no no lo que personal pero también un acuerdo de de no ve lo que no estoy estoy en mi casa a ver que es algo de cerilla vivo sólo ha sido ha sido difícil adaptarme don tiempo para encontrarme a mí mismo no pasaba el que Monchi necesitamos la Roma que eso a veces uno se cree que que vale para todo y de que no hay que tiene discurrir y bueno puedo oye un premio no

Voz 1 05:14 por eso contento no

Voz 1375 05:16 por cierto has puesto en Twitter estoy viendo tu cuenta de Twitter que ha expuesto hace un rato a la vez que te has alegrado de eliminar al Barça por supuesto de Tour Roma has puesto en Twitter mañana vosotros Sevilla sólo es cuestión de creer toda la suerte del mundo

Voz 2 05:29 sí sí yo soy sevillista no lo sé no no me he perdido no oí ojalá mañana a la suerte si era cierto que he sentido di Roma no yo mañana estaré un aficionado casa y ojalá todo vaya bien

Voz 1375 05:47 eh mira entrando por ahí Filippo Ricci que está comentando en Carrusel el partido y que va a estar en El Larguero contento por la Roma evitó

Voz 1 05:52 mira que te saludo por aquí Filippo Ricci complementos

Voz 1375 05:55 eh

Voz 1 05:56 la que dice Amico gracias a mí

Voz 0662 05:59 bueno yo puedo puedo contar una cosa hombre por favor al momento del del sorteo aquí había mucho optimismo quizá demasiado sobre todo en Barcelona algunas portadas un poco ahí que si tiraban a la piscina Ramón cero creía un poco no en qué razones tenías por por creer en este en este libro

Voz 2 06:20 a ver yo lo voy a ver creo que si nosotros tenemos una virtud fundamental para pueden hablar aquel físico como equipo fuerte típicamente

Voz 1 06:32 claro no creía

Voz 2 06:35 pensaba que no en Barcelona no tuvimos la fortuna yo creo que no falta tampoco esfuerzo hoy hemos ido físicamente muy superior de todo lo que ha llevado me picó corrido ha presionado muy arriba y eso era un contexto técnico fundamental a te agarraba

Voz 0662 06:52 bueno ir con ese día lo vais Rosado muchas veces te vas a al primer año nadie lo consigue pero bueno esto está así es el fútbol que tienes tú y yo te digo algo pero como la semifinal sin el Sevilla

Voz 2 07:11 recordó que vio participaron poco He participado poco pues el triunfo de cuerpo técnico y de y de nuevo

Voz 1 07:21 el ministro checo es una apuesta tú como está aquí está aquí presente bien no parece avalar posturas no estamos solo