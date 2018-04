El Sanedrín: "El Barça no es un equipo que tenga crédito y ofrezca garantías en Europa"

Voz 1560 00:00 bueno tiempo para sanedrín está por ella Jordi Martí que el habíamos saludado Jordi está por ahí verdad sí señores yo estoy está también Marcos López hola Marcos que tal como estábamos buenas noches

Voz 1670 00:07 pues a Ramon Besa o la Ramón muy buenas hola buenas enseguida voy también consigue Rodríguez está por ahí en Barcelona o así que nuestro jefe de deportes en Barcelona sigue qué tal muy buenas está también Bruno Alemany no la Bruno qué tal buenas noches nos vamos a ir al mundo deportivo ya les por a ver cómo se está cocinando la portada de mañana hay por supuesto con Filippo Ricci y con Dani Garrido que están por aquí

Voz 1560 00:31 de Marcos López que titulas mañana en El Periódico de Catalunya una lección de seco en tierra aún irreal Barça Ramon Besa cuál es tu titular en el país mañana en el eterno ridículo

Voz 1785 00:46 lo del Barça

Voz 1560 00:47 el eterno ridículo del Barça uno de la ciudad

Voz 1 00:51 la eterna un poco y ya visto no no no por nuevo

Voz 0985 00:56 eh Jordi Gual es tu titular hombre a ver yo lo que días que se puede caer pero no se puede caer así no se puede caer sin competir

Voz 1560 01:07 es que vamos a hablar de todo el partido el planteamiento de quién que la señala o de por qué ha ocurrido esto sí que hay en Barcelona hemos ido a Bartomeu pedir disculpas a los aficionados es una noche muy dura lo que han hecho los jugadores hoy el

Voz 1670 01:23 Valverde desubicado que ya estaba perdido durante buena parte del partido también en la banda esto es un es un baño grande para el barcelonismo y una gran decepción

Voz 1906 01:31 es el traje nuevo del emperador sabes cuando el cuento el emperador se pasea desnudo por la calle nadie le dice que va desnudo hasta que un niño

Voz 0458 01:39 grita

Voz 1906 01:40 se ríe porque lo ve desnudo pues es lo que le ha pasado al Barça no que todos pensábamos que no terminaba de demostrar las sensaciones futbolísticas que

Voz 1560 01:49 correspondían por los buenos resultados y al final hoy

Voz 1906 01:51 pues le han pintado la cara tácticamente di Francesco es el gran triunfador porque ha planteado un partido en campo del Barça y el Barça no sabido jugar en campo propio fíjate que en el segundo cuatro ya ha metido el Barça el primer balonazo arriba y en todo el partido ha dado treinta y tres balonazos en largo y sólo dos han servido para algo treinta y tres balonazos en largo y sólo dos han servido para algo

Voz 1560 02:11 yo creo que físicamente llegar a la final

Voz 1906 02:13 copa el Barça está volviendo pasar factura les sucedió con Luis Enrique Ilia está sucediendo

Voz 1670 02:18 con con Valverde los jugadores tan trillados empezando Larguero en nuestro

Voz 1560 02:24 nuestra confianza en que éramos físicamente superiores que estábamos muy bien físicamente y mejores que que el Barça pues no se Jordi Ramón y Marcos es una noche triste para el barcelonismo muy triste para el barcelonismo está ahí la Liga está la final de Copa pero por qué ha pasado lo digo yo decía que no me parece ninguna sorpresa es que venimos diciendo if diciendo hace mucho tiempo que el Barça tiene muy buenos números pero falta brillo falta convicción falta juego o aparece Messi o no aparece casi nadie no para mí perdón Jordi Jordi Padró no no para mí sí ha sido una sopa

Voz 0985 02:56 esa yo sinceramente jamás pensé que el Barça pudiera sufrir una debacle absoluta en la que no hay ningún síntoma ni un indicador que favorezca en la que te superen tácticamente físicamente en el que te desarboló en de esta manera porque es cierto que al Barça le faltaba un punto de brillo pero también es cierto que habíamos dicho que era un Barça consistente un Barça sólido un Barça intenso hoy no ha sido un Barça intenso hasta el punto que habíamos remarcado que este es el mejor balance defensivo de la historia del Barça jamás el Barça había encajado veintiséis goles en cincuenta partidos jamás el Barça Ter Stegen había dejado a cero la portería en treinta de esos cincuenta partidos y hoy el Barça desaparece a mí sí que hay una cosa que me preocupa que es la que me apareció escucharle a Busquets que es el punto de inflexión que en Europa supone esta debacle es una cuestión emocional el Barça casos empequeñece en Europa y en la Champions el recuerdo del PSE de la Juventus hoy de la Roma tenemos un problema en Europa como dice Busquets

Voz 1560 04:02 eh Ramón y Marcos nuestra primera reflexión además de el primer titular habéis dejado para vosotros evidentemente es una sorpresa que el Barça caiga pero que me que no es un Barça que venga dominando los partidos desde el balón desde el juego desde el brillo desde la convicción es un Barça que gana al que saca muy bien los partidos adelante pero que hoy Sela pegado Isère pegado a lo mejor otra noche no sé cómo la Boris tú vosotros

Voz 1785 04:24 bueno sí es una sorpresa por el cuatro uno digamos pero no por la trayectoria del Barça la trayectoria me gustaría recordar que el Barça sólo pudo empatar en campo del Olympiacos a cero ganó cero uno en campo del Sporting de Lisboa por un gol en propia puerta de Coates empató a cero en el campo de la Juve si vivió en Stamford Bridge contra el Chelsea que sabemos dónde está fue por una jugada de Iniesta Messi después de que Williams hubiera rematado dos veces a la madera ayudó a póstumo eso para empezar es un Barça que en campo contrario Luis Suárez lleva por ejemplo sin meter un gol desde precisamente a Kiko la Roma vaya eliminatoria Suárez haya liguero quiero decir que esto son son datos sino referimos ya sólo al marcador pues esos datos también existe en el Barça no es un equipo que en Europa que se tenga crédito y tenga garantías y los rivales se atreven es decir para empezar planteamiento de la Roma se lo hace porque cree que puede ganar no lo hace para para salí para vigilar a que Annaud a no encajar esos cuatro goles se convencen de que tal como está el Barça como han visto el Barça esto era remonte pues posible nuevo si nos fijamos en esa trayectoria del Barça durante todo el campeonato ha vivido de las jugadas episódica como dicen los italianos ha vivido los errores del rival y ha vivido los goles de Messi pero no ha vivido juego y el juego no remite no remite irremediablemente a la foto de Berlín cuántos jugadores nuevos ahí de esta de la postal de Berlín creo que ese miedo ninguno más osea si el Barça no es capaz de Regent Bretón hemos pérdida ya sabes

Voz 1670 05:59 le recuperamos Marcos López dime no Aquila

Voz 2 06:03 hasta aquí la grasa es hacía aquí la sensación es que el Barça

Voz 3 06:08 ha vuelto a quedar desnudo sea literalmente desnudo siete sucede una vez puedes entender que es un accidente si si te ocurre dos veces ya es un problema pero si te ocurre tres veces sea aquí el Barça viajado en un año de París a Turín y acaba en Roma y eso no es propio de un equipo con jerarquía dominio con Gobierno de los partidos en Europa es decir el problema podía ser el tridente en su momento pero ya no está el problema podía ser Luis Enrique pero ya nuestra Luis Enrique el problema es real el Barça no compiten no tiene la energía no tiene la fuerza para competir en Europa son tres años consecutivos el Atlético de Madrid en el penúltimo año de Luis Enrique la Juve en el último año de de Luis Enrique ahora la Roma en el primer año de Valverde en realidad como bien decías Ramón es el mismo equipo la misma foto de Berlín dos mil quince el Barça invertido trescientos millones de euros o más casi cuatrocientos millones de euros con DVD con Coutinho que no puede jugar con Paulinho con remedo y al final sólo se miedo es el que era el que estaba jugando titula digo que es una derrota que deja desnudo a todo el mundo porque afecta primero a la estructura ejecutiva del club pero fundamentalmente a los jugadores que no se han revelado para mí esa es la gran sorpresa no se han rebelado ante un partido que el estaba enviando señales y así lo decíamos en Carrusel

Voz 4 07:24 el gol de Dzeko al minuto seis el gol

Voz 3 07:27 el el gol de penalti de De Rossi minuto cincuenta y tantos hiló era inevitable que llegará el tercer gol era inevitable y no ha llegado antes porque Ter Stegen ha estado fino y ante eso ni jugadores de este nivel se han revelado el entrenador se ha quedado paralizado

Voz 1670 07:40 literalmente paralizado al minuto ochenta realiza

Voz 3 07:43 primer cambio que es un cambio ya sé que Iniesta estaba jugando mal evidentemente estaban jugando mal no había nadie que jugara bien esta noche en Roma pero el primer cambio ya es el mensaje de todavía intentar defender algo que no que no has sabido defender durante ochenta minutos quitas a alguien que te puede controla el balón y colocas Andre Gomez si de repente a la salida de un córner no sé quién demonios ordenaba al Senado marcara manolas alguien más alto a alguien con más corpulencia

Voz 1560 08:06 es que esto es un sitio ese ha sido el duelo en esas jugadas griego manolas

Voz 3 08:09 ah y por lo tanto todos desde el primero al último Iggy fundamentalmente por un entrenador quedan retratados en un partido que sobre todo deja bajo sospecha que este equipo ya no compite en Europa

Voz 1560 08:21 y un micrófono de la Cadena Ser en Barcelona que dice el aficionado del Barça es una noche triste pero a la vez es una noche de cabreos micrófono de la SER que siente esta noche el culé

Voz 1608 08:31 la Ventana la verdad lo que dicen es

Voz 5 08:33 en paseos el respeto ha sido

Voz 0035 08:36 sí

Voz 6 08:37 un fiasco de hecho el ridículo pues mira decepcionado con el va con el Barça creo que ha sido un partido que no podían no podían salir como han salido muy de sobrados con muy poca intensidad para hacer el Barça dando por hecho que estoy estaba ganado

Voz 1608 08:52 claro que estoy cabreado porque un cuatro alguno no te lo puedes deja remontar la imagen cada una imagen pésima bueno pues yo la perdidos con toda la regla mundo que no no no tiene más yo pensaba que iba a pasar de sobra al final han sido sorprendente bastante bastante sorprendente

Voz 7 09:13 yo no los he visto para nada el mundo motivados

Voz 1560 09:16 no no es que se pongan

Voz 7 09:19 pero eso es un desastre

Voz 8 09:21 a los socios y para toda la gente que siente el Fútbol Club Barcelona es un desastre para toda la gente que siente el Fútbol Club Barcelona Dani Garrido director de Carlos el queda tocado Valverde queda señalado sin duda

Voz 0458 09:32 sí porque creo que los grandes equipos están diseñados para para el día de turno de abril y mayo rendir y hacerlo bien y que quería decir que que que Valverde en sus equipos los que le hemos visto en en el Athletic Club o Le vieron también en en Valencia menos en Villarreal porque ahí no lo hizo demasiado bien en el Español su su trayectoria ha sido muy muy buena no es nivel Barça es obvio nunca amo el vértigo siempre a él siempre le gustaron los equipos muy equilibrados para mí es un grandísimo entrenador ahora ha marcado a él siempre le gustó el cuatro cuatro dos y yo creo que manejaba hay mucho la idea en su cabeza antes lo hablaba con con Filippo de esa banda derecha de meterse medio en cuanto al portugués el entendiera que estaba dando un buen rendimiento que para mí está muy verde para el Barça poder meter a Sergi Roberto donde donde contó sí que que que que quería no él lo transmitió pues inicio de temporada en en el centro del campo creo que la muerto con esa idea creo que hoy es la puesto en el campo el equipo que él quería y los millones que que decía Marcos que ha gastado el Barça pues bueno está por ver si los gastó vino no más allá de que Coutinho no podrá jugar el partido pero tú a seguir así armado Adén vele por ciento y pico kilos para no ponerlo el día señalado para que tenga el rendimiento que ha tenido Tú pagaste cuarenta millones por por un perfil de un futbolista como el de Paulinho que no tenías para no utilizarlo en este tramo de temporada quizá hoy para intentar sujetar el dos cero a mí no me ha gustado nada el cambio era era más la figura de Paulinho nombre más experimentado y luego intentar rematar con algo más más veloz arriba yo creo que que que si a mi me encanta Valverde siempre me va a gustar pero estos equipos están diseñados para rendir por supuesto en diciembre enero febrero y marzo pero el día de Hora H

Voz 1906 11:08 de hacerlo bien está el caso el partido de hoy no es muy diferente del del Sánchez

Voz 9 11:14 Juan en lo que pasa es que el Sevilla falla un montón de ocasión

Voz 1906 11:16 es el Barça termina empatando por esa genialidad de Messi pero ya había recibido en en los tres últimos partidos dos avisos importantes el el Barça sobre lo que estaba diciendo Ramón y lo que comentaba Dani de los fichajes Si y el poco peso que tienen en el equipo titular es importante porque si miramos la mediana de edad del Barça es alta se corregirá esta temporada cuando se marcha Iniesta treinta y cuatro años pero fíjate Piqué XXXI Rakitic treinta Busquets treinta Messi XXXI Suárez XXXI la columna vertebral del equipo ya tiene una cierta da eh

Voz 1670 11:52 te pregunto por la rama Filippo pero octubre se queda señalado y Valverde sí seguramente

Voz 0035 11:56 sí vamos a ver el futuro también porque bueno hay en este fútbol moderno de agua hay dos niveles no hay bueno nivel Top donde llegan todos los equipos que hemos señalado antes también está el Sevilla puede estar el Athletic bien después el otro nivel el Oscar y como dicen los franceses el Tourmalet que son estos estos partidos cuánto ha jugado volverte hoy es tremendo de yo para mí el error eh es un poco enmascarado por el resultado mal errores en el Camp Nou el cuatro uno es un resultado falso pero claro es falso de su cuatro uno y tienes que aprovechar pero es un resultado la aroma jugó muy bien ya en el campo y hoy lo hemos visto a otra cosa Leo Messi ha marcado siete goles en este el segundo marcador y del Barça es autogol metió cinco autogol después de Messi autogol autogol con cinco y después hay una serie de jugadores con un gol uno esto no bueno puede ser porque hoy para mí el gran problema del Barça es que no así no ha estado Barça yo yo decía antes llevo aquí doce años nunca he visto jugar tan mal el Barça en un puede haber perdido unos clásicos y da pero siempre jugando es que hoy la pelota no lo sé

Voz 1560 13:16 Clemente hubiera habido mucho más debate me voy enseguida al mundo deportivo para los compañeros a ver cómo están cocinando esa aportaba hoy por dónde van mañana en los periódicos catalanes además del titular de la portada que ya hemos nos hemos leído antes pero probablemente hubiera ido más debate durante la temporada con todo este que hoy estamos contando si los resultados hubieran sido

Voz 1 13:32 claro pero claro cuando ves que el Barça lleva te

Voz 1560 13:34 pinta y un partido sin perder en Liga cuando está alcanzando ya igualando el récord de la Real Sociedad cuando ves que noche tras noche Messi te entusiasma si hace que lo demás pase a un nivel secundario lo demás no importa si es que tenemos a Messi pero claro probablemente estas cosas que esta noche están diciendo que ya las hemos dicho otras semanas que el juego no convence y que el resultado está muchas veces muy por encima del juego probablemente el resultado hubiera acompañado estos debates a lo mejor vieran

Voz 0985 13:59 digo antes la sesión en febrero la clave para

Voz 0035 14:02 mi Stamford Bridge después la vuelta la vuelta Messi le marca tres veces son dos veces si uno lo hace destroza el Chelsea solo pero en Stamford Bridge podía salir perdiendo tres cero Elche el Barcelona yo ha pasado claro es un equipo con menos pedigrí nadie se esperaba un cuatro uno

Voz 1560 14:22 bueno en hay noches que marcan el insisto im vale más que todo lo que hayas hecho en la temporada Anteriormente Illa de hoy se va a quedar en la en la mente de los barcelonistas pase lo que pase a final de temporada y sobre todo no quiero ni contar como el Madrid sigue adelante y acaba acabe esto es así esto es así la redacción del mundo deportivo está Fernando Polo hola compañera muy buenas hola buenas por decir algo por decir algo

Voz 10 14:47 David por decir algo y cuéntanos por donde va aparte de la portada y el principal titular por donde va mañana el mundo

Voz 1560 14:54 Deportivo y sobre todo que es crees que queda tocado señalado Valverde los jugadores tu opinión Fernando

Voz 1709 15:01 a ver primero el IVA por debacle eh porque aquí en toda regla la puerta tiene tintes cinematográficos aquella película de la caída de Roma eh no sea que ha sido un desastre

Voz 1375 15:15 en todo esto

Voz 1709 15:17 de un imperio como el del Barça se ha caído en el Olímpico de Roma yo creo que sí que queda queda retratado Valverde pero no sólo Valverde Valverde es el entrenador este año aquí lo que hay que ver es que hay una plantilla para mí es una plantilla de jugadores extraordinarios maravillosos le

Voz 11 15:36 varios pero que ya va teniendo una

Voz 1709 15:38 edad que las piernas pesan porque además se han encontrado un entrenador que yo creo que he sido muy respetuoso que además ha dado el libreto del entrenador clásico que es poner siempre a los mejores ir cuando vas a por la Copa a por la Liga allá por la Champions llega un momento en que al una rotación tienes que hacer porque si vas a por todo con unos jugadores con muchas batallas en sus piernas y además los nuevo como habéis ha apuntado tienen poco protagonismo a pesar de que le impresionó haya sido grande al final llega un día en que las piernas no no te pueden ir lo peor de todo ha sido que el Barça hoy no sido reconocible

Voz 12 16:15 sí porque hoy el Barça la receta la tenía

Voz 1709 16:17 aclara es meter un gol el Barça metió un gol hoy que yo creo que la Roma bueno llegar a meter tres si mira lo han conseguido pero meterte

Voz 9 16:25 que no hay ninguna pega un tiro a puerta casi

Voz 1709 16:28 pero el Barça casi no genere peligro que no tenga veneno con los futbolistas que tiene con un Messi con un Suárez que llevo una racha fuera del Camp Nou sin marcar goles brutal que esto también sería para analizar lo que tu delantero centro bueno esté gafado fuera de casa ante el gol que que que se con marque más la diferencia que tu que tú nueve no y es pues lo que hemos dicho Andrés Iniesta con la edad que tiene pues ya lo intenta pero es que tiene una edad pero es que Valverde en su primer año ha querido amarrar amarrado tirando prácticamente de el once que la gente se saber moría entonces qué pasa que cuando te llegan al día vea a la hora H como hemos dicho pues como te encuentras un rival muy potente como es la Roma

Voz 12 17:12 te pasa por encima yo veo al Barça le han pasado por encima no sea el desaparecido si ha sido si es que no habrá acuerdo

Voz 1709 17:18 es muy extraño esto en un partido ganado

Voz 1560 17:20 yo ha salido han sacado de centró han tenido dos ocasiones el Barça dos un par de llegada y es que el Barça perdió el timón del partido no sé cómo acabó la posesión porque a poco del final estaba en cuatro sin que que el seis

Voz 1709 17:31 Barça fíjate que estaba a poco del final del partido

Voz 1560 17:33 van igualados cincuenta cincuenta al final acabamos saque cuatro el

Voz 12 17:36 quién es ahora colista como como por ejemplo

Voz 1709 17:39 ahora a toro pasado es fácil decirlo pero tú tienes que preocupara que aquel hombre llama Kolarov que es un incordio por aquella banda izquierda te lo sabe porque desconoce

Voz 1 17:49 han metido dos laterales dos partidos seguidos

Voz 1709 17:52 pero pero pues si es un delantero a lo mejor Kolarov tiene que defender un poquito aparte de de atacar no pero bueno que le pues es nuevo este año y ha tirado pues de la experiencia porque yo creo que Valverde en este sentido pues muy jerárquico yo creo que llega el momento de que en este Barça histórico legendarios con jugadores eso pues de leyenda haya que pensar un poquito menos que las jerarquías

Voz 0107 18:15 dijo estar por bueno Portillo es potente

Voz 1709 18:18 es fuertes jóvenes que le den sangre nueva porque sino bueno noches como la de Roma o la de Turín o la de París son muy dura si son muy duros cuando tienes el presupuesto que tienes tras los números que

Voz 1560 18:29 durísima noche para el Barça nos lo cuenta Fernando Polo desde la redacción del mundo deportivo de Ballack debacle histórica del Barça en Roma un abrazo Fernando

Voz 1709 18:36 gracias a esta mañana gracias a ti en las relaciones

Voz 1560 18:39 el diario Sport San Antonio o la Luis muy buenas

Voz 1670 18:41 iba iba iba perdona Iván pero cambiarla e Iván San Antonio que por la mañana el día

Voz 1560 18:46 es por qué titula Saquín señala que si crees que queda tocada Valverde

Voz 1709 18:51 lo hablamos de un fracaso sin excusas inminente de también de planteamiento defensivo que conservador que ha hecho

Voz 13 19:00 pero a Valverde para mantener la ventaja de cuatro uno

Voz 1709 19:04 yo me quedo sobre todo incluso más que la que la derrota de eliminación que es muy o los pero lo que hay me fastidia es no pensar que que la Roma ha creído que era posible después de un cuatro uno yo creo que eso es más o de del mérito de de de culpa del Barça de haber dejado que la Roma creyese que no que a la Roma que haya tenido a la posibilidad de creer me explico a el Barça para ganar una Champions necesita ser él mismo yo creo que esta Champions pese a los resultados no ha sido el y cuando el Barça ha ganado toda la Champions que que tiene en sus vitrinas y lo ha hecho porque ha sido superior al Barça el Madrid el Barça necesita sentirse superior demostrando sobre el campo y luego pues que ha eliminado evidentemente pero ha yo recuerdo eliminaciones como por ejemplo la de límites

Voz 13 19:59 es donde bueno a hubo un atraco

Voz 1709 20:01 on ha del árbitro portugués en en en Milán y aquí pues le anularon un gol la abolición que que que evitó la que el Barça jugase la final de la Champions en el Bernabéu también por ejemplo la la del Chelsea ha con un penalti fallado por por Messi en el Camp Nou la pero al que no es que que puede ocurrir lo que no pudo ocurrir nunca es es perder tu identidad soy lo que el Barça está haciendo de esta temporada es perder su identidad me sabe mal decirlo pero es que yo creo que en gran parte nuevas historias que este año no dominamos partiendo vinos sino el marcador hirieron yo creo que este año lo están disfrutando el Barça son Messi

Voz 12 20:40 sí sí

Voz 1560 20:42 al final cada uno lo estamos contando hubiera manera pero todos coincidimos en lo mismo es un Barça muy por encima sus resultados de su juego insinuó esta Messi aquí en aparece nadie así va así titula mañana en el diario Sport los compañeros en Barcelona gracias Iván un abrazo a vosotros esta mañana noche muy dura Ramón Jordi Marcos Dani Garrido está Bruno alemán está Filippo Ricci tenemos que hablar de lo del Manchester pero nos llegan un montón de mensajes algo Hazard de El Larguero queriendo opinar todos también vuestras opiniones de quién es la culpa de Valverde de los jugadores es un fracaso lo de esta noche queda ha señalado a Valverde

Voz 14 21:15 me imagino que lo fue vistas de Barcelona hoy machacaron a Valverde con machacaron a Simeone últimamente por el Barcelona jugó como juega el Atleti lo que pasa es que para jugar como para decir que saber defender She's todo hace Luis Enrique lo fusilados entre todos

Voz 15 21:29 el Barça depende de Messi no cree dar cuenta sin él

Voz 9 21:32 es el mejor

Voz 16 21:34 del mundo el mejor del mundo la Liga porque en la Champions de momento

Voz 17 21:40 bueno lo de veo lo que hay que hacer si en un un ridículo que hemos hecho pero pero que ya que no pasa nada que dice puede ganar la Liga hace puedan a la Copa

Voz 18 21:50 esta durante toda la campaña pasada Zidane tenía una flor en el culo quitado el Rambo que tenía el Barça

Voz 19 21:59 pues ya que no que se acabó la afloran señora de nuestros verde se pensaba que estar en el Barcelona era una bicoca era galas por el escudo con la camiseta o ganar por Messi

Voz 18 22:10 ya te la la la culpa de los jugadores del Bayern que mide el club es del alma la de vuelta del PSG si lo hace vuelta pueblo fuera el gol

Voz 20 22:26 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen

Voz 0985 22:30 por seis euros al día sin pagar entrada

Voz 20 22:32 Ada mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo

Voz 21 22:35 el pueblo no hubo Risto de un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con My renting estoy contrariado también un golfo Warrick por solo diez euros al día oferta Polo por seis euros al día Golf por diez euros al día como paguen mil renting consulta condiciones hemos bajen punto es falsa

Voz 1 22:48 cada vez que repuestas treinta litros de carburantes BP Ultimate con tecnología Teeth consigue

Voz 22 22:53 sesenta y seis puntos mi PP extra y además extras en el sorteo de una Experience Renault Sport Formula Pandit en el Fórmula uno Gran Premio de España dos mil dieciocho así que acostumbrando al ruido

Voz 1 23:04 participa hasta el veintidós de abril más información y bases legales en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1296 23:09 sabes esa sensación de cuando te despiertas

Voz 23 23:13 sosegado

Voz 1560 23:14 preocupado bueno pues

Voz 24 23:17 es multiplica esa sensación por los nueve millones de euros del Cuponazo de la ONCE por los quince millones del cuponazo XXL cada viernes Cuponazo de la ONCE no existe en el mundo una sensación igual

Voz 25 23:29 sí al sexo funciona todo funciona soy Carlos Sobera para disfrutan más del sexo toma energía Seal vigor con energía Il triunfará si repetirá su energía y vigor de OTC Cuco

Voz 26 23:49 el Madrid ochocientos diez de media ciento cinco punto cuatro F

Voz 1 23:56 en abril de dos mil once una mujer ganó dos veces la lotería norteamericana en un solo día eso es un golpe de suerte

Voz 27 24:04 otro que puedas llevarte en Tíber motor todo un polvo V

Voz 1 24:07 treinta por menos de diecisiete mil euros Icon

Voz 27 24:09 ventajas de polvo Josele vehículos de ocasión certificados

Voz 1 24:13 de Motor concesionario Volvo en Getafe Alcorcón y Méndez Álvaro Tíber motor SUR punto es

Voz 1560 24:18 llegan las Jornadas del Marisco a Taberna la gaditana

Voz 1 24:21 el mejor pescado y marisco de la Bahía de Cádiz de un fabuloso menú degustación atún rojo de almadraba desgraciadas día si hasta seis platos por solo veintinueve con cincuenta euros por persona no te pierdas las Jornadas del Marisco en taberna gaditana Fuente del Berro veintitrés Taberna la gaditana punto com

Voz 28 24:40 miles de óptica de sangre y los graves mientras que él no puede bueno entonces escucha gruesos

Voz 26 24:47 hasta ahora había está al cincuenta por ciento de descuento en los cristales progresivos de tus gafas nuevas grupo ópticas Gabino desde mil novecientos cincuenta y nueve treinta centros en Madrid especialistas en progresivos Barbie Jobs vendernos informa tensan camino punto com

Voz 29 25:03 vuelve río Pavel el festival más refrescante del verano Enrique Bunbury Crystal Fighters BB todo Juanito mandé a la vida

Voz 1 25:11 Miranda The Cat Empire cuántica

Voz 29 25:13 muchos más seis y siete de julio la mejor música en directo al aire libre en Ifema Feria de Madrid abone

Voz 21 25:20 ya a la venta en está más información en Festival Río Babel punto acaban aún no conduces en verde eso es porque no conoces la tecnología híbrida bi Fuel Gene temas gasolina de Opel con

Voz 1 25:29 la gama Opel GLP cines hasta cinco mil euros de ahorro y cuatrocientos euros de regalo en carburante Repsol Auto Gas más kilómetros más ahorro hicieron restricciones de tráfico acércate ahora tu concesionario Opel empieza a conducir en verde reto de la Comunidad de Madrid puedes esperas encontrarte un trébol soplen una pestaña Juana próxima alineación estelar o podría realmente ir a por él deja de darle vueltas y fina el nuevo nubosidad activista Mejor Coche del Año por nueve mil novecientos noventa euros con el Plan Confianza sea disfruta de cinco años de mantenimiento asistencia garantía informa de Seat punto es estar mobbing

Voz 31 26:17 de lunes a jueves el nuevo My Lol queremos que sea número uno viral en Spotify

Voz 32 26:24 a la vida moderna con David Broncano

Voz 31 26:28 afgano que que en una Toulouse han conseguido convertir el himno del programa la canción más viral de Spotify en España

Voz 32 26:36 O Mine los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 33 26:49 El Larguero con Manu

Voz 1 26:51 Parreño va

Voz 1560 26:58 doce y treinta y dos damos

Voz 1670 26:59 a Jordi Ramón Marcos una noche fácil Jordi Ramon las han tenido mejores eh Dani han tenido no Chema más alegres al pobre Jordi yo creo que en los últimos años en apuró darle pasó los últimos años lleva

Voz 9 27:11 en los últimos años desde el dos mil quince el Barça no sabe lo que es pasar de cuartos de final de una vez de cinco no más pero y anteriormente por lo tanto once Cuartos de final seguidos los últimos cinco pasados un AVE

Voz 1560 27:25 alto nada es que además estaba diciendo un oyente ahora en la tanda mensaje esto lo hace Luis Enrique verdad naturales con médicos y Roberta tapa para que has fichado en velé vale ciento sesenta bien pero para cuando las ficha o para venderlo en verano no se puede no se puede dar la sensación de ser una amarra Tegui oye que sigue muy bien Valverde conservador defender puestos un esto es un fracaso rotundo desde la alineación pero

Voz 3 27:47 desde de los cambios tamiles de los cambio del cambio minuto ochenta yo ya sé que lo fácil ahora puede ser pensar en el cansancio y es verdad pero yo creo que esto no se entiende desde el cansancio es entiende desde desde una división en toda regla del equipo porque insisto la falta de rebelión de estos jugadores es lo que más me sorprende y luego cuando sale es dice no hace falta que digamos que vamos a aprender de esto porque hemos demostrado que no hemos prendido clara una verdad que no aprendimos de París no aprendimos de Turín lo aprendimos de Roma no aprendimos del Calderón y eso un equipo de este nivel de este nivel insisto deben estar preparados para llegar no llegaban en una situación difícil

Voz 9 28:22 ya van con cuatro uno cuatro uno a favor es que aquí Valverde perdona Jordi no sólo tiene que aprender

Voz 1296 28:28 los jugadores es que parece que Marcos el mensaje cuando tú miras hacia atrás y ves que tres años seguidos sin llegar a semifinales en Champions teniendo a Messi en el equipo lo hablabais antes de la fotografía de Berlín el club es el que más tiene que aprender es que el Barça se está quedando atrás

Voz 8 28:40 es lo que costará desde Europa cree que lleva una de siete con esta temporada no la Champions es una de las últimas de Messi desde la era Messi del mejor jugador del planeta una de siete con Luis

Voz 10 28:52 Enrique con el Tata Martino con Valverde

Voz 0985 28:56 oye algo está pasando el Barça salió Europa aquí decíamos tiras a final de los de siempre bueno y es verdad que probablemente Andrés Iniesta le veamos en el once inicial de España ya Busquets probablemente también a Piqué probablemente también y es una de las favoritas para mundial ya Rakitic probablemente también Jordi Alba te quiero decir que al final lo que sí que falla es que los reservas las alternativas que tú has escogido por la razón que sea André Gomes no ha convencido a Paulinho se ha caído como consecuencia de que lleva un año jugando sin parar y está fundido

Voz 1560 29:27 André Gomes no ha convencido es el primer cambio que hace hoy

Voz 0985 29:30 por eso te digo pero no para amarrar el dos cero

Voz 1560 29:32 hoy para tiras de los de siempre

Voz 0985 29:35 por qué por qué pueblos Roser los reservas o la alternativa fíjate el resultado que tenían André Gomes no convence Paulinho se te ha caído porque llevo un año seguido está fundido de embeleso un misterio pero ya hemos hablado aquí tantos

Voz 1560 29:48 como tú de cuestiones extradeportivas Coutts

Voz 0985 29:50 no ha tenido poca presencia pero en el once inicial hoy el Barcelona veremos personas que igual están en selecciones que son favoritos para ganar el Mundial a mí lo que más me duele hoy insisto es que ni un momento se ha visto una reacción del Barcelona es que durante en noventa minutos no se he visto en ningún momento capaz de reaccionar y luego por lo tanto insisto en esta cuestión es como caes es el como hay una cosa que sí que me disgusta Valverde ese tiene que llevar lo suyo pero ella ha sacado un once justamente para decir oigan en este partido de trámite pero la poca intensidad de según qué jugadores hay me sorprendió mucho

Voz 1906 30:25 ha sacado un once muy condicionado por cómo jugaba el rival ya lo hizo

Voz 35 30:29 la ida esos transmitir miedo aquí

Voz 1906 30:33 entrenador de la Roma ha ganado la partida táctica Valverde se ha quedado sin responder dos veces ahora bien si dos veces exacto ahora bien también digo una cosa si cuando el Barça gana las portadas las lleva a Messi cuando pierde también se las puede llevar Messi porque no ha decidido hoy en cuartos de final no decidió el año pasado en cuartos de final donde recuerdo que falló un gol que siglo falla Paco Alcácer lo colgamos de la plaza Sant Jaume eh hay al hilo de lo que decías tú al principio ha salido Iniesta ha salido Busquets que son capitanes pero Messi también excapitán e ir algún día

Voz 1560 31:04 para dar la cara el seis uno de París

Voz 0035 31:07 es de Neymar los últimos ocho minutos no son del son de Messi

Voz 1785 31:10 mira está porque Santi Giménez Suárez tres cuartos de lo mismo que lleva un año se enmarca dentro sí que vaya elimina

Voz 1560 31:14 podría la verdad está Boris antigérmenes compañero del diario ASEM Barcelona hola muy buenas

Voz 12 31:19 hola qué tal cómo estáis aquí aquí al apareciendo en en la carnicería esto esto es el Burger King ya sea que hay carne picada pero Bagdadi repartidas a lo mejor

Voz 1560 31:32 ha tardado en llegar no sé si estaba

Voz 12 31:34 sí me contento con como estaba siendo la temporada del Barça

Voz 1560 31:37 así crees que ha tardado en llegar la carnicería Si crees que ahora somos ventajistas a ti qué te ha parecido lo de esta noche si veías venir al una noche como la de hoy e ante los resultados están siendo muy buenos pero el juego no tanto no sé a quién señalas tú esta noche santa

Voz 11 31:51 yo ahora lo fácil es ella señalara aquí a hay hay hay una serie de empezando por el entrenador que creo que lo está haciendo muy bien en el cómputo global de la temporada se puede señalar que esté muy de acuerdo con sí que Messi está para hacer

Voz 1709 32:06 claro

Voz 11 32:06 para ir para hacer señalado en estos momentos me parece que que el partido de Messi es impropio de un jugador de de su tamaño de su categoría

Voz 12 32:16 lo lo de un Titi

Voz 11 32:18 es para para decirle que vaya a pedirle el aumento de sueldo a su suegra así

Voz 12 32:24 gente que bajón ha pegado eh sí sí sí

Voz 1560 32:27 está envuelto en esto no de ahí están vueltecita

Voz 11 32:30 es decir no es casualidad casualidad pero pero sí que sí que lo ha dado y hay un problema de de que si se podía haber venir estoy bastante de acuerdo con los planteamientos que estoy diciendo de que es el el planteamiento de la personalidad del equipo que ha sido ha sido muy triste yo soy mira ahí está

Voz 12 32:48 ha ido a comer con con el rico que es

Voz 11 32:52 seguramente los tipos que más sabe de fútbol del Barça y Miguel me ha dicho si no marca el Barça está eliminado catapultó sea aquí lo lo ha acabado yo estaba bastante de acuerdo con él yo creo que el resultado de la ida era absolutamente engañoso a viven a parte de justicia poética que Rossi manolas que se marcaron dos goles en propia puerta fueran lo han sido los que han marcado dos goles decisivos para para el Roma que ha sido mejor el imán no hoy en el cómputo total de la eliminatoria

Voz 1670 33:24 totalmente pero la romana

Voz 1560 33:26 sí sí el cuatro uno del de la ida fue

Voz 11 33:29 a ganar veinte ficticia absolutamente ficticia no y aquí me parece que hay una esperamos como para no seguir con la máquina de carne picada digo que el el Barça ha vivido hoy una regresión al mes de agosto sea ahora el barcelonismo está como cuando el Real Madrid le pasó por encima en la Supercopa Valverde demostró que en base a la prudencia a armar un equipo que se acaba de ir Neymar lo volvió a conseguir tienen mucho más terreno ganado bueno devolverlo hacer hay hay una cosa que puede que puede volver la construir pero quedan que que la gente señalada

Voz 12 34:09 para mí Titi Busquets

Voz 11 34:12 no estaba en ninguna situación física para poder jugar creo que es lo que es Busquets lo que ha aparecido Busquets en el campo es es es una sombra de lo de del jugador que es hiló de estado escuchando diez días el el espíritu amarra TI

Voz 1560 34:29 cuenten velé para mí también

Voz 1670 34:31 ya en el banquillo quería hablar Ramon Besa a Ramón

Voz 1785 34:36 bueno no ya se han dicho muchas cosas pero sí que me gustaría recalcar de que si el Barça gana la Liga será un poco como un milagro porque fue lo que hizo Tito Vilanova en la misma liga que cuando empezó a tirar y el Madrid quedó descolgado el Valverde y el Barça fue listo vio que el Madrid no estaba y lo que ha hecho es tirar hasta que hasta ha asegurado la Liga porque el equipo sabía que en cualquier otra competición era mucho más difícil me recuerda mucho porque el Barça acabó acabó acabó eliminado por el Bayern de Munich en una eliminatoria en que Messi practicamente tampoco estuvo porque estaba lesionado esto uno segundo esto me lleva a pensar en que es precisamente a un problema de personalidad os decía del equipo y no de futbolistas es verdad como dice Jordi Martí que todos esos jugadores en sus respectivas selecciones a son internacionales y juegan pero no participan del mismo plan de juego esta plantilla se ha acostumbrado a jugar sin que nadie le diga nada juegan como señoritos nadie les da la dirección deportiva no existe una de las grandes erró uno de los grandes de pues que está cometiendo Bartumeu y antes Rosell es eliminar la figura del secretario técnico y el director deportivo sólo quiere ejecutivos que el fútbol es importa un carajo no hay una dirección repasemos lo que está ocurriendo en el baloncesto repasemos lo que está ocurriendo en el balonmano quizá la única sección que tiene dirección deportiva con Barrufet Icon O'Callaghan repasemos lo que está pasando en las distintas secciones del fin de del Fútbol Club Barcelona veremos que mientras los equipos europeos son los equipos a excepción hecha del Real Madrid que es una cosa que tiene una vida parte con Florentino Pérez la mayoría de equipos tienen pues como la Roma aún secretario técnico se llama Monchi y un entrenador que se llama Di Francesco y entonces el Barça es una relación entre entrenador y jugadores y los jugadores han permitido que todo a ellos asuma la verdad y la entidad por lo tanto cuando pierden también ha es culpa suya y luego también seguramente de la prensa somos nosotros los que hemos vendido tripletes estridentes y no sé cuántas Dhanga más es decir cada uno tenemos que asumir pues el grado que nos toca eh pero somos también osea aquí es un pack en el que de una forma se aprovecha el precisamente la falta de liderazgo de mando en el club el club está en un plan lesa FAA YSL Sefer en una entidad como la del Barça al está llevando a la ruina

Voz 1560 36:53 y pasa que es verdad que no lo hemos vendido es que que viejo al Barça eh eso sí que no lo hemos venido nunca porque porque no ocurría

Voz 9 36:59 yo no quiero señalar a nadie me estoy metido de verdad

Voz 1560 37:03 mira estoy contigo que es vedad que vendemos el triplete ya hemos dicho que el Madrid ya ganaba la Juve y hay que jugar mañana si eso es verdad que nadie pensaba que un cuatro un claro es que claro no es decir pues que el Barça está clasificado nadie espera que le pinte la cara hoy la Roma ahora lo que no hemos vendido nadie ninguno en todo el año no es que que viajó a este Barça y es lo que más me sorprende que ese debate haya desaparecido de Barcelona porque este Barça está ganando pero no está jugando

Voz 9 37:27 esto a sueldo muy este Barça ha perdido este Barça perdido la

Voz 1560 37:30 esencia Iker sabes lo que pasa que Valverde es un tío cojonudo que nos cae muy bien que no mete la pata que es un tío con sentido común que se ha ganado a la prensa los jugadores al vestuario que es un tío respetabilísima Iker no le ponemos un pero pero la manera de jugar de este Barça

Voz 1375 37:48 no le gusta al culé

Voz 1560 37:50 que es el que siempre discute el estilo el estilo con Valverde no es el que le convence al Barça pero como llevamos treinta y una jornadas Hinault Palma

Voz 1375 37:58 eh

Voz 1560 37:58 cómo está la final de Copa todo vale hasta que llega la noche que se mete en el batacazo por no decir otra cosa y entonces todos empezamos a decir claro es que no sé que es que no sé que los resultados han tapado la verdad del juego del Barça este año que es ramplón en el sesenta setenta por ciento de los días pero es que lo decís vosotros lo dice aquí lo decimos en Carrusel lo decisión El Larguero es que es una cantinela que se viene repitiendo todo el año hasta que te mete la leche iconos de la metes dice esa sí pero pero no cuestiona al estilo no cuestionó dichos

Voz 3 38:26 eso Manu es intolerable que el Barça pierda hoy que con otro examen exacto con el estilo a no poder perder el Barça eh con el Z porque en realidad no ha salido al campo osea el gran drama del Barça es que no ha jugado el partido insisto minuto seis uno cero minuto cincuenta y dos cero minuto ochenta tres cero da igual todos los mensajes que recibía primero el equipo como decía Santi las grandes estrellas Suárez Messi Busquets Iniesta Piqué Umtiti todos todos los que recibían ninguno tenían reservada del entrenador tampoco

Voz 1560 38:57 me refiero Marcos todos que quedó del estilo de la esencia del Barça de Guardiola el jugar hay que hay que perdóname perdóname Santi hay que ganar desde el juego desde la posesión desde el dominio yeso

Voz 1375 39:08 hoy que va a misa luego que ha quedado Luis Enrique

Voz 1560 39:12 sí con la msn lo demás no valía para nada ni centrocampista ni Xavi Iniesta que balón arriba hay que los tres iban a resolver que queda es que está quedando el primer año de Valverde que un Barça más sólido que es un Barça que defiende mejor dónde ha quedado el debate del estilo el barco es que no ha existido en todo el año hasta que Palma y se mete en el batacazo dime Santi

Voz 11 39:28 el Barça se quedaba colgado de la brocha es el pintor que está con las que le quitan la escalera está pintando el TT se queda la brocha es el resultado el Barça se ha quedado colgado de la brocha y cuando se les engancha porque vives el resultado no le ha ido mal no leído mal en la Liga básicamente por lo que decías Ramón antes que es una cuestión de que ha tenido la inteligencia de aprovechar una desconexión increíble del Real Madrid que es una cosa para para para para analizar también en otra en otra parte pero el Barcelona ha ido cumpliendo sus objetivos porque tiene una plantilla mucho mejor y además que se ha gastado la millonada se gastado en Denver tío yen en en Paulinho y en todos los jugadores que acabe de niño que hay en el mundo mundial

Voz 1785 40:15 pero que hemos fichado Santi

Voz 12 40:18 claro fichó a Paulinho quién ha fichado ha temblado y la dirección deportiva es que el presidente Romano el presidente perdona pero no están y Vini Zubizarreta no está no hay una idea de chicles Illa illa illa no es tan de la idea Si tú no Ramón lo ves debajo que es lo que está pasando en el Barça es que ni está Robert

Voz 1785 40:38 porque Bandrés acreditado ni ni

Voz 12 40:41 si miramos cómo va al bar sale por ejemplo XXXVI fichaje por eso está diciendo no

Voz 1560 40:46 eso no es una cuestión de del del Fútbol Club Barcelona Armin hay pero es una cuestión de club Ramón y además mucho más profundo os dais cuenta cuánto os dais cuenta cuantos debates salen esta noche por lo que estamos viendo toda la temporada porque no es un Barça que eso esté convenciendo entonces esta noche salen muchos debates porque será Regal Barça Silleda haber ganado esta noche a la Roma

Voz 1375 41:06 no pasan

Voz 1560 41:06 nada que bien Valverde que bien vale pero sí que no porque salen todos los debates que se han tapado con los resultados

Voz 11 41:12 es que hay una frase que es la que que diga Messi

Voz 12 41:15 claro claro exactamente vas pasando el día a día empeño

Voz 11 41:20 ibas aquello pasito a pasito a Bashar Perpinyà IVAs más tirarlo y luego ya los plantearemos el año que viene cómo jugamos pues no eh esto esto podía podía pasar pero lo lo lo lo pas

Voz 0107 41:34 duro es que ha pasado en una web

Voz 11 41:36 son de espíritu que es la que se le suponía al Barcelona una cuestión de competitividad ha destacado

Voz 1560 41:43 al principio sí

Voz 11 41:44 la competitividad es que un equipo que sacaba el orgullo que a los partidos este partido no ha sido muy diferentes desde que el que está perdiendo dos cero el Barça en el campo del Sevilla

Voz 0107 41:54 de ahí bueno Messi y lo arreglo

Voz 1670 41:57 vamos a tener tiempo durante todos estos días de seguir hablando de el batacazo del Barça pero no nos podemos olvidar de que el presidente de la Roma se ha tirado a la Fontana de Trevi Bruno Alemany pero se ha tirado literalmente el presidente de la Roma

Voz 1375 42:08 no

Voz 9 42:09 es decir algo más nada pasemos a día a las bondades que yo sepa mediante entrenar de aficionados de la Roma más o menos que animándole a que tiene y al final ha subido sí se ha adelantado a he

Voz 36 42:30 chapado evidentemente y bueno

Voz 9 42:33 no sé si habrá porque no hay mucha eh es es un ha hecho un Gaspar lo que hizo Gaspar en sobres pero es que para ellos es casi como una una Champions en clave Roma tiene narices Filipo qué justo el año después de que se retira el mejor jugador de la historia de la ropa Fernando Toti Toti se meten en semis de Champions y eliminando

Voz 37 42:52 para hoy estaba al lado de casa partido partidos van a notar vaya

Voz 9 42:59 bueno ya sabéis tendría que fichar a un español Filippo para meterlas

Voz 0035 43:02 es decir pero lo que él es el Sevilla no sé qué piensan el Sevilla se se va Monchi se meten en semifinales hay muchas historias se con Londres

Voz 12 43:10 por si alguien todavía tampoco no a pasar pasa a esperar pero mañana para mí

Voz 0035 43:15 hay que hablar también poco de esto no que aquí se yo he escuchado pregunta sobre una final Madrid Barça en Kiev cuidado es que el fútbol hoy por eso te dirán estaba tan preocupado porque esto puede pasar así que hay que hay que ver también

Voz 1670 43:30 el pongo las cosas de nada

Voz 11 43:32 porque Valverde ayer Biologye la rueda de prensa había advertido claramente Valverde dijo una cosa que es diez minutos malos te echan

Voz 9 43:42 bueno no

Voz 37 43:47 no pero sí lo dijo

Voz 0035 43:50 pero después no no actuó en consecuencia

Voz 1670 43:54 claro claro no no ha ido la la pintura de los que han vuelto y vamos a hablar mucho más de el Barça y hablaremos de de la Roma pero

Voz 1375 44:01 este es el mensaje que nos quiere aquí el batacazo del Barça después de el batacazo del Barça después de una derrota que no sé si es la crónica de una muerte anunciada pero que este Barça no convence que no convence que gana así pero que lo hemos dicho muchas veces ojo ojo que no lo pensamos sólo nosotros que lo piensan los aficionados que parte del vestuario aquí está parte del vestuario y esto no es una opinión es información también de alguna manera no digo que cuestionen a Valverde pero ellos saben

Voz 1560 44:37 lo que vemos todos cómo no lo van a Sabri son futbolistas

Voz 12 44:40 se dan cuenta cada día que han crecido que buscaba

Voz 1560 44:44 en el que Exactamente ellos saben perfectamente que Valverde está sacando los resultados pero que el estilo no es el estilo del Barça y eso lo saben jugadores del vestuario del Fútbol Club Barcelona tenía que llegaron anoche en la que se la pegaran para que saliera a este debate esta noche ha llegado

Voz 1670 44:58 que Iturralde González hola muy buenas

Voz 1560 45:01 muy buenas noches hay que sacar amarilla de momento en el Sanedrín algunos bastante tiene los que tienen bastante tienen con lo suyo

Voz 2 45:08 la carnicería salvo es bastante bastante

Voz 9 45:12 cada uno oye oye oye noche de cuchillos largos anoche es una noche dura