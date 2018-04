El Larguero: eliminación humillante del Barça en el Olímpico de Roma (10/04/2018)

Voz 1 00:00 la vida

Voz 2 00:45 muy buenas noches bienvenidos a El Larguero de la Cadena SER ya tenemos a dos semifinalistas de la Liga de Campeones uno es el Liverpool

Voz 1375 00:54 Ana uno dos al Manchester City en el partido de vuelta y el otro es la Roma que ha echado al Fútbol Club Barcelona de la competición perdieron cuatro uno en el Camp Nou y esta noche han ganado tres cero así que por un lado del fútbol español llora pero ha tenido que fichar el fútbol italiano precisamente a un español para llevar a la Roma semifinales está por ahí el director deportivo de la Roma Ramón Rodríguez Verdejo Monchi muy buena

Voz 3 01:20 hola hay buenas noches felicidades Monchi muchas gracias cómo estás bien mataron poco más tranquilo si ha sabido ahora vamos a pensar en el partido recomendó que tenemos el derbi importante ha sido la pelea por la Champions pero también bueno disfrutando el momento

Voz 1284 01:45 bueno no no pienses en Galache ahora disfrútalo te has cargado el Barça a las semifinales de la Champions

Voz 3 01:51 sí pero yo soy un poco como si te ni poco Mato poco Lock con esto aquí estoy ya me pongo a pensar pero bueno así verdad que contento porque por todo el grupo pues vicio del pueblo aficionado y que de cara al proyecto de accedió al proyecto nosotros futuro una victoria como la veo muy importante no yo casi un año no ha sido fácil de servicios evidentemente bueno premio también para la gente que ha estado conmigo no ha apoyado a una época difícil y dando donde pudo salir de dicha medida emprender una nunca me voy contento porque también puede este pobres que tres

Voz 0522 02:34 bueno ahora hablaremos del desastre del Barça que evidentemente es la gran noticia de la noche pero sin quitar mérito a una Roma que recordamos perdisteis cuatro uno hace una semana hablábamos contigo aquí Monchi te acordarás las dos jugadas polémicas habéis tenido Un mal día dos dos goles en propia puerta vuestro los dos penaltis que no pitaron un cuatro uno que os lo ponía

Voz 1375 02:52 casi imposible en el que nadie creía en el que casi nadie creía vosotros evidentemente tenía más posibilidades de creer en que era posible la remontada y hoy había sido muy superiores al Barça es que no ha habido un Barça hoy eh que os haya hecho apenas ocasiones

Voz 3 03:08 sí creo que lo han llegado perfectamente el partido de ida resultado no fue lo que pasó en el campo pero fue demasiado un archivo no yo creo que eso no ha servido para para tremendos no para lo ha utilizado para decir oye no vamos a tener la mala suerte el otro día no dos goles a ver alguno lo evitable si están por Maribel podemos tener nuestras sabiendo que era que era difícil yo creo que el equipo ha comprado el fiel al Míchel bueno sí es verdad que como tú bien dices creo que hemos sido superiores no practicamente el Barça no ha tenido poca fíjate donde nosotros aparte del que Tirofijo le hemos tenido alguna que otra más tiempo par de ellos también no sobre todo la sensación que alguien me puede que se podía hacer no

Voz 0522 03:59 en el vestuario de El Vestuario

Voz 3 04:02 sí al Campus I

Voz 0522 04:04 bueno estuario esto es lo que se ha vivido en El Vestuario de la rama hace unos minutos

Voz 4 04:18 es una noche muy feliz para el conjunto romanos

Voz 1375 04:20 ya cargado al Barça después de un cuatro uno abajo en la ida metió en las semifinales de la Champions

Voz 0522 04:26 cuando ibais dos cero que te decía el el cuerpo que pensabas

Voz 3 04:31 no yo a ver es uno

Voz 0522 04:34 el partido tampoco desplante novillero

Voz 3 04:36 ya oye vamos a intentar ir al descanso bolsillo gol no le puede ser el segundo porque él tercero lo hace lo hace ya la dinámica no no se veía que no tenía que esperar porque estábamos la gente no me tire al equipo el Barcelona con muchas dudas bueno pues la primera que tuvo claro muy bien tres seis y luego bueno a balón parado que son un equipo fuerte porque tener tortura pues el Gobierno pero una vez que hacer dos cero yo sabía que si no encajaban podía no ser

Voz 0522 05:10 ya ya llega el tercero oye la primera persona con la que has hablado

Voz 1375 05:13 a la que has llamado después de clasificarlos a quién ha sido

Voz 3 05:16 no me ha llamado mi hijo está bien

Voz 0522 05:18 dicho que te ha dicho

Voz 3 05:20 no me lo he emocionado lo llevo por la buena no pero Molly quiere sevillistas Maika

Voz 5 05:30 eh

Voz 3 05:30 allí para ver el partido de mañana el servicio si yo soy una persona que las dos personas que está más cerca de mi pues han sido la primera y la tercera padre

Voz 1375 05:41 hoy con tu hijo te a tu hijo te ha llamado y luego te

Voz 0522 05:44 a su mujer y a tu madre te has emocionado es una noche para emocionarse Monchi

Voz 3 05:48 sí porque a ver no no lo personal pero también un acuerdo de un te digo no no ve lo que no estoy estoy a ver que es algo de cerilla vivo sólo Roma ha sido ha sido difícil adaptarme tiempo para encontrarme a mí mismo no pasa a ver qué Machines sistema Roma que eso a veces uno se cree que que vale para todo y que no de que tiene que corregir cosas y bueno todo oye un premio no

Voz 0522 06:19 muy contento bueno pues nada Monchi

Voz 1375 06:23 qué te has puesto en Twitter estoy viendo tu cuenta de Twitter ya expuesta hace un rato a la vez que te has alegrado de eliminar al Barça por supuesto de tus Roma has puesto en Twitter mañana vosotros Sevilla sólo es cuestión de creer toda la suerte del mundo

Voz 3 06:36 sí yo soy sevillista no lo sé no no yo no oí ojalá mañana tenido la suerte si cierto no que he tenido la Roma no yo mañana seré un aficionado madre de mi casa y ojalá todo vaya bien

Voz 0522 06:53 mira esta tarde por ahí Filippo Ricci que estaba comentando en Carrusel el partido y que va a estar ahora en el Larguero contento por la Roma evitó

Voz 2 06:59 que te saludo por aquí Filippo Ricci complemente la ir médico gracias

Voz 0662 07:05 bueno yo puedo puedo contar una cosa hombre por favor al momento del del sorteo aquí había mucho optimismo quizá demasiado sobre todo en Barcelona algunas portadas un poco ahí que si tiraban a la piscina Ramón se lo creía un poco no

Voz 6 07:21 qué razones que ahora Solbes tenías por por creer en este sector

Voz 3 07:26 a ver yo no voy a ver creo que no tiene ninguna una virtud fundamental para poder hablar él físicos como equipo fuerte físicamente pues lo demostrado no ir que creía pensaba que era no en Barcelona no tuvimos la fortuna yo creo que no faltó tampoco hoy hemos sido físicamente muy superior de todo claro lo ha llegado de tipo corrida presionado muy arriba y eso era concepto escénico fundamental no me hable agarraba no

Voz 0662 07:58 bueno ir con el Sevilla

Voz 2 08:00 ya lo Weise Rosado muchas veces te vas a dar al primer año no nadie lo consigues te vaya

Voz 0522 08:06 de fiestas así es el fútbol que Kate

Voz 2 08:09 Jets tu hijo le dijo algo Diego pero como pasa en semifinal sin el Sevilla juego

Voz 3 08:17 no pero ya sabes que yo sé participaron poco He participado poco el triunfo de cuerpo técnico y de y de lo

Voz 5 08:27 a Francesco es una apuesta tu nombre está aquí está aquí nuestra costa

Voz 1284 08:34 nada no te preocupes vete con el técnico te dejamos Monchi un abrazo impuestas traducida desde aquí desde España gracias hasta luego Moncho es la cara bonita de

Voz 1375 08:43 el fútbol esta noche la de la Roma al igual que la del libro

Voz 1284 08:46 porque City

Voz 1375 08:47 pero enseguida tenemos todo el larguero por delante para hablar de la gran el gran batacazo que se pega al Barça esta noche en la Liga de Campeones está Flaqué en el Olímpico de Roma que no sana al partido en Carrusel Deportivo hola friki muy buenas hola Manu qué tal muy buenas la noche más triste del año para el Barça que deja que caras y que protagonistas ahora mismo en directo

Voz 1296 09:07 bueno ahora mismo Izquierda aquí en la tribuna principal del Olímpico de Roma todavía quedan los mil doscientos seguidores del Barça los que todavía no han dejado salir del campo por cuestiones de seguridad y la sensación que tienen es de incredulidad de no creerse lo que han visto de cómo ha desaparecido su equipo ideal como se ha hecho el ridículo es ha salido de Europa su temporada por la por la puerta de atrás era más trágica en cuanto a declaraciones hemos escuchado ya a Ernesto Valverde que ha dicho que la Roma ha sido muy superior que el Barça otro equipo no ha tenido ningún tipo de capacidad de respuesta reconoce que es una derrota dolorosa que van a venir días duros ahora a partir de ahora

Voz 2 09:42 hombre es una derrota dolorosa no tengo ninguna duda todos

Voz 0588 09:46 todos tenemos ilusión cuando empieza ahora en una competición en poder ganarla al final sólo gana uno y el resto se queda en el camino a esos nos ha tocado quedarnos el camino hoy de una manera inesperada para todos nosotros y tenemos que seguir adelante tenemos que aguantar el tirón ahora serán unos días duros

Voz 1994 10:05 no tengo ninguna duda

Voz 0588 10:08 los que centrar en las dos competiciones que nos quedan intentar ganarlas porque no hemos ganado nada una derrota así pues duele duele mucho nos de la nosotros duele a nuestra gente bueno y ahora hay que mirar hacia el

Voz 1296 10:18 entre un Valverde evidentemente triste en la rueda de prensa que ha asumido toda la responsabilidad del ridículo que ha hecho hoy

Voz 0522 10:27 el Fútbol Club Barcelona escuchamos el corte de Valverde el segundo iba tira Flaqué

Voz 0588 10:31 o cuando pierdes un partido de eso siempre siempre piensas en todo lo que has planteado anteriormente no lo que has pensado te lo planteas todo realmente también cuando ganas pero cuando pierdes pues con más con más claridad al final el entrenador es el responsable del del equipo no es así es la cabeza visible el que hace la alineación el que hace los cambios el que plantea el partido el que plantea la temporada

Voz 1375 10:56 bueno eso es lo que ha dicho Valverde y vamos a tener tiempo para analizar todo enseguida con Jordi Martí con Marcos López con Ramon Besa estamos aquí Dani Garrido la Dani director

Voz 0522 11:04 hola qué tal muy buenas sólo vamos a estar

Voz 1375 11:06 en el mundo deportivo en el sport vamos a estar en la calle en Barcelona Quiero vuestra opinión también en el Whatsapp del Larguero seis cuatro ocho cuatro siete tres siete sesenta horas hoy la mía seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta crees que el batacazo de esta noche del Barça deja marcado a Ernesto Valverde para lo que queda de temporada es un fracaso de quién ha sido la culpa de los jugadores el entrenador quiero tus opiniones enseguida las vamos a poner aquí en el Larguero seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta tu nota de voz como siempre al pasar del Larguero que nos interesa mucho también la opinión del que estáis ahí al otro

Voz 0522 11:36 al lado de la radio escuchando escuchando

Voz 1375 11:39 pero enseguida el Sanedrín pero sigue sabiendo protagonistas está a Busquets en el micrófono de Adriá Albets hola

Voz 2 11:45 sí qué tal muy buenas aquí está Sergio Busquets en esta caótica zona mixta del Olímpico de Roma vamos a escuchar a uno de los capitanes del Barça muy difícil

Voz 1890 11:54 la verdad que ha habido una noche triste para olvidar los han superado en todos los sentidos eh nos han llevado al terreno que querían porque tenían que conseguir una renta importante

Voz 0867 12:06 y desgraciadamente harán conseguidos has jugado infiltrado ha esforzado para estar imagino que el palos todavía más duro no

Voz 1890 12:14 sí bueno está claro que sí pero eso queda al margen por desgracia al final hay que hablar de la derrota y no de individualmente y bueno pues sí ha sido muy dura como he dicho antes una noche para olvidar sólo queda a pedir disculpas a la afición porque ha sido muy duro no han no porque gane o pierda sino por la manera en la que ha sido imponer resultado que traía de la ida y poco más no ahora se me pasa pocas cosas por la cabeza que se pueda decir a parte de eso nos queda era centrarnos en la Liga y en la Copa pero hoy ha sido una noche muy dura y más después de lo que veíamos de vivir el año pasado pero así es el fútbol

Voz 0522 12:52 es el pasado

Voz 1890 12:55 sí está claro que se puede explicar de muchas maneras y te centrase en lo deportivo pues que ellos han sido superiores y bueno se tenían que jugar no al casi a todo o nada porque necesitaban goles necesidad que no le marcamos han hecho una un sistema diferente han estado mejor colocados han cogió segundos balones han aprovechado los errores han hecho goles han presionado bien bueno muchas cosas no que que está claro que es que por eso había este resultado merecido o no al final es es lo que hay

Voz 0522 13:27 más que es el golpe más duro que tú has recibido desde que estás en el Barça sí probablemente

Voz 1890 13:32 si no por la manera en que ha sido y sobre todo por el resultado de la ida con una buena temporada que estábamos haciendo pero al final lo que importa es el partido a partido veníamos de de mucha de una buena temporada en una dinámica muy buena pero hoy pues se ha cortado todo desgraciadamente y acabó nuestro camino en la Champions

Voz 0867 13:54 cómo se negra para todo el equipo que el Barça en los últimos dos años fuera de casa os cueste tanto competir bien porque venir es la temporada pasada en en París ante la Juve hoy también cómo es que al equipo le cuesta tanto competir fuera de casa ultima

Voz 1890 14:09 no bueno resultados que como tú dices estos dos últimos años han sido muy malo fuera de casa en las eliminatorias ya sea contra ANV hoy contra Roma quizás es un punto de inflexión para para competir con los grandes clubes de Europa en un futuro no en una Champions en los cruces sí Isabel que hay que hacer cosas diferentes cambiar cosas para para si queremos ganar algo llegar más lejos en la Champions en el futuro está

Voz 4 14:36 rotan

Voz 1890 14:37 bueno ahora mismo sí esperemos que no que sea lo menos posible porque como he dicho antes tenemos dos competiciones que ahora mismo en la noche de hoy no no sirven de consuelo pero que es la realidad que nos queda una final de Copa aparcada y que nos queda la Liga con con una ventaja importante bueno pues es lo que intentaremos no acabar de la mejor manera intentar conseguir estos dos títulos que no sería una mala temporada pero sí que hoy queda empañado pues con la manera de que hemos caído aquí en Roma

Voz 0017 15:07 bueno pues esta es Sergio Busquets uno de los capitanes del Barça este es el mensaje del Vestuario después de esta dolorosa derrota en el Olímpico de Roma

Voz 1375 15:16 gracias Adriá Adriá Albets Aiko han protagonista con Sergio Busquets también flaquea ahí en el Camp Nou vamos al tiempo de opiniones seguir escuchando protagonistas antes un paso muy rápido por Manchester donde está Álvaro de Grado eh el City será pero se la pegó en la ida Gisela la pegado en la vuelta le ha ganado Klopp los dos partidos de esta eliminatoria tenía que marcar hoy cuatro goles el sitio igual Adela ha marcado uno lo han expulsado en el descanso por protestar le ha Mateu Lahoz queda eliminado en cuartos de final el multimillonario proyecto de Manchester City con Pep Guardiola al frente hola Álvaro de Grado en Manchester muy buenas

Voz 0107 15:51 hola buenas noches pues efectivamente hoy caras tristes en el Manchester City ha dicho Guardiola sobre Mateu Lahoz que es un árbitro especial que cuando la gente ve una cosa a él le gusta generalmente y ha recordado el evento del año pasado contra el Mónaco en el partido de ida iba uno uno el partido eh Agüero se iba delante del portero de su Gatti no le pitó penalti el árbitro Mateu Lahoz que era también el árbitro del partido el Mónaco el año pasado la siguiente Marco en Mónaco a recordar un poco lo que es en el pasado estos encuentros entre el City Mateu Lahoz lo que ha pasado es esta noche vamos que a Guardiola lo ha expulsado por recriminarle que no pitará el gol legal de San Eix lo anulara lo que habría sido el dos cero uno que habría acercado un poco más el City al clasificarse algo que al final no ha conseguido como dices sí que se queda en estos cuartos de final

Voz 1375 16:36 luego estamos en Manchester esto en la portada del Larguero batacazo del City de Guardiola eliminado del Barça en un fracaso rotundo de este equipo de este club en la competición más importante en la Liga de Campeones una vez dicho lo dicho arrancamos el larguero un coche a Roma Manchester

Voz 2 34:49 pero bueno el carrusel de todos los goles valen la Cadena SER

Voz 0522 35:08 con

Voz 2 35:12 pues ponerle el titular que queráis

Voz 0522 35:14 yo desastre un escándalo lo que quiera cada uno pero es una noche que dejará huella parado la temporada bueno tiempo para el Sanedrín está por ella Jordi Martí

Voz 1375 35:25 que el habíamos saludado Jordi estás por ahí verdad señores yo estoy

Voz 0522 35:27 también Marcos López hola Marcos que tal como estábamos

Voz 2 35:30 buenas noches a Ramon Besa hola Ramón muy buena

Voz 0522 35:33 hola buenas enseguida voy también consigue Rodríguez está por ahí en Barcelona así que nuestro jefe de deportes en Barcelona sigue qué tal muy buenas está también Bruno Alemany no la Bruno qué tal buenas noches nos vamos a ir al Mundo Deportivo Sport a ver cómo se está cocinando la portada de mañana hay por supuesto con Filippo Ricci y con Dani Garrido que están por aquí

Voz 2 35:54 Marcos López que titulas mañana en el Periódico de Cataluña

Voz 17 35:58 una lección de seco en tierra aún irreal

Voz 2 36:04 Ramón Besa cuál es tu titular en el país mañana

Voz 0107 36:07 en el eterno ridículo del Barça

Voz 2 36:10 el eterno ridículo del Barça

Voz 0522 36:13 sí sí sí

Voz 2 36:14 la eterna visto no nuevo

Voz 0662 36:18 sí

Voz 1136 36:19 Jordi Gual esto titular hombre haber yo lo que días que se puede caer pero no se puede caer así no se puede caer sin competir

Voz 0522 36:29 eh es que vamos a hablar de todo el partido el planteamiento de quién queda señala o de por qué ha ocurrido esto sí que hay en Barcelona hemos ido a Bartomeu pedir disculpas a los aficionados

Voz 2 36:41 es una noche muy dura lo que han hecho los jugadores hoy el el

Voz 0522 36:46 Valverde desubicado que ya estaba perdido durante buena parte del partido también en la banda esto es un es un baño grande para el barcelonismo y una gran decepción

Voz 1906 36:54 en El traje nuevo del emperador sabes cuando el cuento del emperador se pasea desnudo por la calle nadie le dice que va desnudo hasta que un niño grita ríe porque lo ve desnudo pues es lo que le ha pasado al Barça no que todos pensábamos que no terminaba de demostrar las sensaciones futbolísticas que correspondían por los buenos resultados y al final hoy pues le han pintado la cara tácticamente di Francesco es el gran triunfador porque ha planteado un partido en campo del Barça y el Barça no sabido jugar en campo propio fíjate que en el segundo cuatro ya metido el Barça al primer balonazo arriba y en todo el partido al lado treinta y tres balonazos en largo y sólo dos han servido para algo treinta y tres balonazos en largo y sólo dos han servido para algo yo creo que físicamente llegar a la final de Copa al Barça está volviendo pasar factura le sucedió con Luis Enrique

Voz 0522 37:40 idea está sucediendo ahora con con Valverde los jugadores tan trillados empezando Larguero en nuestro nuestra confianza en que éramos físicamente superiores que estábamos muy bien físicamente y mejores que que el Barça pues no se Jordi Ramón y Marcos es una noche triste para el barcelonismo muy triste para el barcelonismo está ahí la Liga está la final de Copa pero por qué ha pasado lo digo yo decía que no me parece ninguna sorpresa es que

Voz 1375 38:04 dimos diciendo venid diciendo hace mucho tiempo

Voz 0522 38:07 que el Barça tiene muy buenos números pero falta brillo falta convicción falta juego o aparece Messi o no aparece casi nadie no

Voz 0985 38:15 pues para visiones perdón Jordi Jordi Padró no no para mí sí ha sido una sorpresa yo sinceramente jamás pensé que el Barça pudiera sufrir una debacle absoluta en la que

Voz 1296 38:26 no hay ningún síntoma ni un indicador que le

Voz 0985 38:28 favorezca en la que te superen tácticamente físicamente en el que te desarboló en de esta manera porque es cierto que al Barça le faltaba un punto de brillo pero también es cierto que habíamos dicho que era un Barça consistente un Barça sólido Un Barça intenso hoy no ha sido un Barça intenso hasta el punto que habíamos remarcado que este es el mejor balance defensivo de la historia del Barça jamás el Barça había encajado veintiséis goles en cincuenta partidos jamás el Barça Ter Stegen había dejado a cero la portería en treinta de esos cincuenta partidos hoy el Barça desaparece mí sí que hay una cosa que me preocupa que es la que me apareció escucharle a Busquets que es el punto de inflexión que en Europa supone esta debacle es una cuestión emocional el Barça casos empequeñece en Europa y en la Champions el recuerdo del P

Voz 0522 39:18 es de la Juventus hoy de la Roma tenemos

Voz 0985 39:21 un problema en Europa como dice Busquets

Voz 0522 39:25 eh Ramón y Marcos esta primera reflexión además de el primer titular que habéis dejado para vosotros evidentemente una sorpresa que el Barça caiga pero que me que no es un Barça que venga dominando los partidos desde el balón desde el juego desde el brillo desde la convicción es un Barça que gana que saca muy bien los partidos adelante pero que hoy Sela pegado Isère pegado a lo mejor otra noche no sé cómo la haber visto vosotros buenos y es una sorpresa por el cuatro uno digamos

Voz 0107 39:49 pero mismo por la trayectoria del Barça Sharon la trayectoria me gustaría recordar que el Barça sólo pudo empatar en campo del Olympiacos a cero ganó cero uno en campo del Sporting de Lisboa por un gol en propia puerta de Coates empató a cero en el campo de la Juve Easy vivió en Stamford Bridge contra el Chelsea que ya vemos dónde está fue por una jugada de Iniesta Messi después de que Williams hubiera rematado dos veces a la madera ayudar a apostura eso para empezar es un Barça que en campo contrario Luis Suárez lleva por ejemplo sin meter un gol desde precisamente a Kiko la Roma vaya eliminatoria Luis Suárez no haya alguien pierde no quiero decir que esto son son datos sino referimos ya sólo al marcador pues esos datos también existe en el Barça no es un equipo que en Europa que se tenga crédito y tenga garantías y los rivales se atreven es decir para empezar el planteamiento de la Roma se lo hace porque cree que puede

Voz 0231 40:41 a ganar no lo hace para para salir para vigilar a que no a no encajar

Voz 0107 40:45 tres o cuatro goles se convencen de que tal como está el Barça como han visto el Barça

Voz 0522 40:49 esto era al remonte era posible

Voz 0107 40:51 el nuevo si nos fijamos en esa trayectoria del Barça durante todo el campeonato ha vivido de las jugadas episódica como dicen

Voz 1906 40:59 Llanos ha vivido los errores del rival

Voz 0107 41:02 pido los goles de Messi pero no ha vivido del juego y el juego no Rémy no remite irremediablemente a la foto de Berlín cuántos jugadores nuevos ahí de esta de la postal de Berlín creo que ese miedo ninguno

Voz 0231 41:15 las osea si el Barça no es capaz de Regent cuando perdido hemos pródiga ya Ramon Besa

Voz 0107 41:22 legal recuperamos Marcos López dime no Aquila

Voz 5 41:27 aquí aquí

Voz 17 41:30 tienes es que el Barça es ha vuelto a quedar desnudo sea literalmente desnudo siete sucede una vez puedes entender que es un accidente si si te ocurre dos veces ya es un problema pero si te ocurre tres veces sea aquí el Barça viajado en un año de París a Turín y acaba en Roma y eso no es propio de un equipo con jerarquía dominio con Gobierno y de los partidos en Europa es decir el problema

Voz 1375 41:53 a ser el tridente en su momento pero ya no

Voz 17 41:56 el problema podía ser Luis Enrique pero ya nuestra Luis Enrique el problema es real el Barça no compiten no tiene la energía no tiene la fuerza para competir en Europa son tres años consecutivos el Atlético de Madrid en el penúltimo año de Luis Enrique la Juve en el hurto

Voz 2 42:11 baño de de Luis Enrique

Voz 17 42:13 ahora la Roma en el primer año de Valverde en realidad como bien decías Ramón es el mismo equipo la misma

Voz 1375 42:18 foto de Berlín dos mil quince el Barça invertida

Voz 17 42:21 no trescientos millones de euros o más casi cuatrocientos millones de euros con DVD con Coutinho que no puede jugar con Paulinho con remedo y al final sólo se miedo es el que era el que estaba jugando titula digo que es una derrota que deja desnudo a todo el mundo porque afecta primero a la estructura ejecutiva del club pero fundamentalmente a los jugadores que no sean revelado

Voz 2 42:41 para mí ser la gran sorpresa no se han replegado

Voz 17 42:44 ante un partido que él estaba enviando señales y así lo decíamos en Carrusel el gol de Dzeko al minuto seis el gol el el gol de penalti de de no se minuto cincuenta y tantos hiló era inevitable que llegará el tercer gol era inevitable y no ha llegado antes porque Ter Stegen ha estado fino y ante eso ni jugadores de este nivel se han revelado el entrenador se ha quedado paralizado literalmente paralizado al minuto ochenta realiza el primer cambio que es un cambio ya sé que Iniesta estaba jugando mal evidentemente está jugando mal no había nadie que jugara bien esta noche en Roma pero el primer cambio ya es el mensaje de todavía intentar defender algo que no que no has sabido defender durante ochenta minutos quitas a alguien que te puede controlar el balón y colocas Andre Gomez de repente a la salida de un córner no sé quién demonios ordenaba al Senado marcara manolas alguien más alto alguien con más corporal

Voz 0522 43:29 yo diría que es un sitio ese ha sido el duelo en esas jugadas griego manolas

Voz 17 43:33 por tanto todos desde el primero al último Iggy fundamentalmente por el entrenador quedan retratados en un partido que sobre todo deja bajo sospecha que este equipo ya no compite en Europa

Voz 0522 43:43 y un micrófono de la cadena

Voz 1375 43:46 Air en Barcelona que dice el aficionado del Barça es una noche triste pero a la vez es una noche de cabreos micrófono de la SER que siente esta noche el culé

Voz 10 43:53 lo lamentable la verdad lo que dice que hicieron