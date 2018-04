El vestuario del Barça cuestiona el modelo Valverde

Voz 1375

00:00

el batacazo del Barça después de el batacazo del Barça después de una derrota que no sé si es la crónica de una muerte anunciada pero que este Barça no convence que no convence querrán así pero lo hemos dicho muchas veces y ojo ojo que no lo pensamos sólo nosotros que lo piensan los aficionados y que parte del vestuario aquí está parte del Vestuario y esto no es una opinión es información también de alguna manera no digo que cuestionen a Valverde pero ellos saben lo que vemos todos cómo no lo van a Sabri son futbolistas