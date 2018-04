Jaime: "Me arrepiento de mi pasado y mis problemas con las drogas, ahora quiero solucionarlo y no sé por dónde empezar"

Voz 1 00:00 hola Jaime hola buenas noches buenas noches y adelante

Voz 2 00:05 bueno mire yo quería hablar sobre lo se llega a perder la vida puede caso particularmente

Voz 3 00:18 lo he perdido todo

Voz 2 00:22 Rubén Plus Mi mi tía Mi Salud todo prácticamente todo está totalmente arruinado cobrando una pequeña pensión no contributiva bueno imposibilitado en una cama sin nadie que me así está rastreando al todo para poder hacer lo poquito que puedo hacer

Voz 3 00:54 pasando mucho más calamidades

Voz 1 00:59 porque se encuentran en esta situación gestado para llegar hasta aquí

Voz 2 01:04 pues he friki permanente año hacer setenta y cinco empecé con el consumo de lucrar chocolate era se puede ya con la tía Ida cosa sabida me llevo tenía un negocio tenía prisa un videoclub

Voz 3 01:30 no se llegó a la

Voz 2 01:33 arruinar y tenía claro que Ferraz Pro apartado existencia porque me comí al presupuesto y bueno pues ya a a los pequeños delito a los gusto no es la entrada en prisión y en picado tormenta

Voz 3 02:02 totalmente

Voz 2 02:05 se puede hoy en día pues claro estoy muy arrepentido pero ya no encuentran salida ahora la única salida que le veo himno de ascensor darme sería poder ingresarle en un hospital que en qué

Voz 3 02:27 sí porque no muy mal

Voz 1 02:33 Jaime entiendo que ya no tiene ningún problema te adicción

Voz 2 02:38 bueno es Ci conteniendo metadona estoy en tratamiento con metadona pero no por no otras conchas no contó nada nada

Voz 1 02:56 pero entonces sin supervisión médica

Voz 2 03:02 de mi como no puede incapacitado de Vega yo no puedo no puedo andar pues vienen con un coche y llevan extra

Voz 3 03:21 claro

Voz 2 03:23 a ellos les pues yo le he preguntado lo único que me ocurre tendría unas muy pequeñas entonces no saben si hay alguna clínica que que se pudiendo hacer cargo de mí

Voz 1 03:37 on

Voz 2 03:40 yo claro cobró trescientos setenta euros menos del céntimo con para ser exactos entonces esa cantidad necesitarían sería para el pequeño contuvo de tabaco de consumo poco tabaco pero algo tabaco incapaces de hacer nada nada para los demás no me importaría entregarlo todo pero no sé a dónde acudir

Voz 1 04:18 Jaime porque más que un hospital usted lo que necesitaría es pues no se una un lugar donde estuviera tranquilo donde donde lo cuidara en donde lo acompañaran

Voz 2 04:30 si no

Voz 1 04:34 sí

Voz 2 04:36 dónde si no no hay recurso allí no han propuesto que me fueran a Argento trató de drogodependencias

Voz 1 04:45 sí

Voz 2 04:48 me siento incapacitado para todos no puedo ex ninguna función necesita unos cuidados especiales bien tengo diabetes problemas de no sé cómo decirlo o no psicológico creo que algún chico lógicos lo que Popper me ocurre lo sencillo pues se yo no sé nada ya me han comentado muchas personas que ya hay una ayuda una pequeña o por sentencia puedo hacer enfermos de larga duración de hepatitis crónica

Voz 3 05:52 pero no no

Voz 1 05:54 no hundan pesaba sin Jaime que en el mismo lugar donde le están administrando la metadona vial no hay una persona que le pueda asesorar

Voz 2 06:03 sí pero no sabes nada de él

Voz 1 06:07 no sabe a qué centro podría usted no se una fundación una asociación incluso una ONG

Voz 2 06:14 no yo me dicen que no que que tratara de hablar con los servicios esenciales pero claro lo rifles denunciada extendió tengo el día que hay cosa que me imposible para él traslado no poder cherón lavarme tengo muchas muchas trabas a la carrera