Samuel: "Mi madre tiene cáncer y quiero estar a la altura de las circunstancias"

Voz 1 00:00 hola Samuel buenas noches hola buenas noches adelante

Voz 2 00:05 y es que que come Tarque de Mi madre de cáncer de mama hace

Voz 3 00:17 semana en poquito sí

Voz 4 00:20 la operaran no sabemos si este jueves la semana que viene y principio luego está fase uno no está en peligro su vida pero como hijo me preocupa el el en qué momento va a ser más necesaria la ayuda o cómo ayudarla porque sé que hicieron no no corre peligro su vida pero sí ese tipo de operaciones más a la paraban mujer al cero coma son

Voz 2 00:53 entona especialmente vulnerables en este aspecto no

Voz 5 00:56 sí sí

Voz 2 00:58 no sé cómo afrontar lo realmente yo como hijo

Voz 4 01:03 para para poder ayudarle

Voz 6 01:05 la mano dura

Voz 5 01:08 a estar a la altura de lo que necesita a su madre ahora ya acompañarla en esto no más que el miedo que tiene usted realidad lo que le preocupa es

Voz 2 01:19 en él el ayudar a superar mi serie

Voz 5 01:22 además es una mujer fuerte

Voz 2 01:24 te ideal afrontar todo ha afrontado que soy es siempre una currante nata pero me preocupa la parte emocional y al en el posoperatorio por decirlo así porque hasta hasta aquí no pero yo sé que dialogó medianamente bien pero el él después que también lo más preocupante es lo que no sé cómo afrontarlo como ayudarla

Voz 4 01:56 sí hombre yo bien

Voz 2 01:58 imagino que alguien que me escucha tiro o pueden escribir en lo que sea no lo sé es que tampoco se aquí en pedir ayuda para eh esto porque pueden hablar con amigos o lo que sea pero alguien que realmente para

Voz 1 02:15 eso se puede porque ella cómo está cómo se encuentra

Voz 2 02:20 ella hacen fue bien porque además a nivel físico va a ser el pasaje fue se lo detectaron en un en un examen rutinario que aquí ya prometieron a ya que viene escucha tanta gente a este caso otra eres a que hagan eso eso me rutinarios porque es súper importante en eso para que no peligre su vida y hecho sucesos me cuando te tienes que sentada años cara los años pues recuerdo mal que hacías tú estás en el último de lo detectaron por lo tanto físicamente no tenía dolores no no tampoco entonces que mi que recuerden que es muy importante el el el ese encuentro

Voz 3 03:07 sí ella entonces se encuentra bastante bien porque no las a nivel físico y emocionalmente es súper fuerte ideal

Voz 2 03:17 afrontar todo con esa fuerza pero dejar algo que no se va a superar IED que lo supere sé que lo voy a intentar ocultar por porque su naturaleza yo lo buenos que así no no va querer demostrar sudor donde debilidades esto se también quería saber un poco pero legalmente cuáles son esas debilidades o algo o alguien que haya pasado por eso o algún algún familiar de algo saber en qué momento fallido

Voz 5 03:51 Samuel porque esto ha hablado usted con ella usted le de dicho Mamá quiero estar a la altura quiero acompañar te en todo esto quiero que

Voz 3 03:59 es un no directamente pero

Voz 2 04:02 yo si por ejemplo Negrín todas las pruebas que la leche luego lo di estos días me han hecho el escáner y la resonancia he querido acompañarla acompañarlas de todo sólo me acompañe El día que asumo a a la oncóloga para que el templo en el caso de la resonancia o o la cita con el cirujano ella misma en con con su propia actitud no no hace falta que las acompañan son unos son unas pruebas sólo de nos faltan observados ella es una persona que no no lo quiere recibir ayuda sino que no me gusta afrontar las cosas sin ayuda pero me niego eso porque sé que necesitan esa ayuda entonces como sé que ella no me lo me lo ha pedido

Voz 3 04:50 claro nos tampoco cuando incomodar a mí cuando mi no sea estoy un poco

Voz 5 05:02 no nos Samuel se entiende perfectamente se entiende perfectamente usted lo que no quieres fallarle y estar a la altura así lo ha dicho al comienzo de la que la conversación claro pero mi curiosidad era esa saber si ella sabe que puede contar con usted desde luego lo ha acompañado o no a las

Voz 2 05:17 hombre a la renacer fue mi madre yo tengo treinta y uno años las reglas es cubrir madre pues claro no es mala pero y tampoco es que sea muy buena entonces la relación un poco es la la más cariñosa de la más aquí de mayor confianza y y entonces me cuesta mucho

Voz 4 05:42 y hablar de sentimientos

Voz 2 05:47 puedo hablar de muchas cosas pero llegar al nivel de sentimiento pues me han pasado tantas cosas Gilad ha decepcionado en varias ocasiones que yo creo que ya no espera que esté a la altura

Voz 7 06:03 yo quiero está

Voz 5 06:09 por qué no espera que ustedes la altura

Voz 2 06:18 que en otras ocasiones nuestro estado cosas que no tienen nada que ver pero ha dado la ocasión

Voz 5 06:43 es es muy importante para usted verdad no fallar esta vez

Voz 4 06:48 claro es con ella allí no puedo no hay opción a al error global

Voz 5 07:04 está pensando Samuel que a veces es muy difícil estar a la altura de una madre no porque ellas lo dan todo de una manera que desde desde la posición de hijo o de hija

Voz 7 07:21 no es así estar a la altura no

Voz 4 07:26 verdad es que no me quitaran madre tiene sus particularidades para mí Nani Simao creo es bastante exigente muy yo también lo heredado por eso creo creo que lo es realmente porque yo no soy alguien que yo creo que es normal desde pequeño no sé

Voz 5 08:11 Samuel vamos a pedir a alguien que haya pasado por lo mismo que nos llame que nos cuente de qué manera la acompañaron a ella o en el caso de un hijo y una hija que nos quiere llamar de qué manera acompañó Samuel muchísimas gracias

Voz 4 08:28 a mí puedo escaquearme rotor quedó fijado Denis