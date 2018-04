Laura Nuño: “Está en juego el prestigio de nuestras titulaciones”

Voz 1727 00:00 Laura Nuño buenos días buenos días

Voz 1 00:02 qué tal Pepa Laura Nuño ha sido la

Voz 1727 00:05 la persona en dimitir por el máster de Cifuentes Hinault no es una política es profesora subdirectora desde hace sólo unos meses del Instituto de Derecho Público donde impartió el máster de Cifuentes aunque ella no tuvo ninguna responsabilidad en ese máster su firma aparece en la convalidación de asignaturas a la presidenta afirma Laura no es la suya

Voz 1 00:27 no es la mía ni el documento lo conozco este documento ha sido el diario punto es

Voz 1727 00:33 ha sido por tanto su firma falsificada

Voz 1 00:37 va a ser pacificar así

Voz 1727 00:40 tema que no es la suya quebró su confianza pude imaginar que algo así pasara en la universidad

Voz 1 00:46 no la verdad es que no te estoy conmocionada sea conmocionada disgustada preocupada y un poco desbordada por toda la repercusión de de esta emisión que a mi me parece que mentir es normal damos

Voz 1727 00:59 está haciendo días duros imagino Laura

Voz 1 01:01 es muy duro porque además está en juego el prestigio nuestras titulaciones de la Universidad el Instituto en un fuego cruzado donde se está tirando todo por los suelos tenemos cuarenta y cinco mil alumnos y alumnas

Voz 1727 01:17 y quién lo está tirando por los suelos Laura

Voz 1 01:20 ahí no sabría decirte no no supongo que hay responsables varias no lo sé pero no sabría apuntar de ahí viene

Voz 1727 01:29 yo lo agradezco mucho a Laura Nuño que haya querido estar esta mañana la Cadena SER seguimos hablando con ella enseguida sigue sin producirse ni una sola dimisión en el ámbito político por este escándalo la única dimisión de momento viene del ámbito académico estamos hablando desde las ocho con Laura Nuño que es profesora desde hace pocos meses era subdirectora del Instituto de derecho público en el que se impartió el máster ese que ahora se plantean cerrar ha dimitido de este cargo Inite porque se ha quebrado su confianza al ver su firma falsificada en el acta de convalidaciones de asignatura de Cifuentes una vez que comprobó Laura que su firma había sido falsificó cada preguntó a alguien en la universidad preguntó Álvarez Conde

Voz 1 02:18 ahora pues ahora no tengo información en año la información que tienen otras que está multa con diario punto es

Voz 1727 02:25 o sea que no mayor información

Voz 1 02:27 documento antes nadie en la universidad se había puesto en contacto conmigo nadie ha dado explicaciones

Voz 1727 02:32 con este documento en la mano Laura no ha llamado a al director de su Instituto y le ha preguntado que qué es esto

Voz 1 02:38 no

Voz 1727 02:40 quién pudo falsificar su firma Laura

Voz 1 02:43 pues mire no tengo ni la más remota idea se que no es mía pero no puedo especular tienen yo estuve Rías una respuesta en una tengo sea sé que no es mi firma sea que no confirma pero no sé quién lo ha podido hacer

Voz 1727 02:58 se siente engañado claro

Voz 1 03:01 me siento engañada y un poco desbordada por el las repercusiones que ha tenido está está bueno mi dimisión no hay gente que espera explica tímida está bien hay otra gente que prefiere irse hasta que las tenga y le resulten convictos pienso

Voz 1727 03:15 hola soy de esta última

Voz 1 03:16 anda

Voz 1727 03:18 ha hablado con las profesoras que firmaron el acta del trabajo fin de máster y que ya han declarado ante la policía porque las conoce claro son amigas

Voz 1 03:25 las conozco las conozco pues hace semanas que no hablo con ellas desde antes de Semana Santa pero una vez que había está

Voz 1727 03:32 el escándalo ha hablado con ellas

Voz 1 03:35 antes de Semana Santa que con ellas IMI la información que yo tenía es que todo era cierto que el traje se había leído que el acta estaba bien bueno estaba todo bien antes de Semana Santa después de ha vuelto a dar con ellas

Voz 1727 03:50 cuando usted ha ido viendo caer una una todas esas afirmaciones en que ha pensado el aura

Voz 1 03:57 bueno esa es una escalada de sorpresas determina ayer con mi firma y qué es lo que finalmente provoca que os dimita he pensado sepamos de piensos de horrorizada disgustada preocupada sí me preocupa mucho el impacto pero esto tiene en la escritura Juan Carlos que muchas son novedosas Si fuera de igualdad de género pero bueno en la de Juan Carlos impacto que te tienen

Voz 1727 04:27 Juan Carlos somos mucha gente trabajando

Voz 1 04:29 no dejándonos la piel estamos todo el día en los medios con asuntos en fin no debieran suceder ir al público de que tiene más de ochenta doctores y doctoras IT bueno que lo que pasa es que coincide que el director del Instituto era el de proveer máster esperamos que hay master un máster oficial no se lleva el instituto pero bueno yo creo que hay que aclarar en todas partes que es lo que ha pasado perros de procedimiento tendremos que aprovechar la ocasión para pararnos a pensar cómo se hacen las cosas siempre estamos equivocando no

Voz 1727 05:04 cómo definiría al catedrático Álvarez con del director del Instituto de Derecho Público

Voz 1 05:10 pues Enrique es un constitucionalista de referenciar los mejores manuales que yo conocía de él es que valora la gente por el trabajo y el esfuerzo de les echo él mismo soy una persona que trabaja mucho y estoy muy sorprendida con información no sé yo lo que toda la información te llega estamos que no me pega nada no no entiendo nada no estoy asustada es lo que ha pasado nunca vio nada raro nunca esto me han preguntado a veces a ver si una clase de una yo nunca he sido profesor ese más nunca jamás si en una clase faltan cuatro alumnos es una clase en la que pruebas clase tú no sabes nada nunca vi nada raro

Voz 1727 05:58 usted diría que el funcionamiento del Instituto de Derecho Público es transparente que Álvarez Conde lo ha gestionado con transparencia

Voz 1 06:06 creo que todos siempre es mejorable y creo que se puede hacer esfuerzos por otras por por incrementar transparencia el extremo aún no es creo que es mejorable la transparencia del funcionamiento del instituto en el que están la propia profesora que manda porque el el acta han este tiene servicios selectas convalidaciones pertenece al Instituto es un éxito con con ochenta profesores doctores y doctoras y que trabaja con un montón de universidades en el ámbito estatal en el ámbito internacional se reduce a una cosa es es una pena que parece que el perro se reduce sobre

Voz 1727 06:46 no hombre hace falta Laura hace falta la complicidad de muchas personas para para sacar adelante un presunto fraude como este del que estamos hablando en que cree que es mejorable la transparencia de ese instituto de la gestión de ese instituto

Voz 1 07:02 creo que es mejorable respecto al master en el máster se llevaba desde la Universidad Rey Juan Carlos yo creo que hay que mejorar procedimientos en todas partes son los de intentando desviar la atención del instituto pero intentó contestarte con muy bueno con lo cual Deus con lo que con esa actitud y yo creo que además hubiera sido quizás la autonomía en la gestión de los másteres quizás de autonomía en las decisiones quizás velar por los procedimientos ea por cómo se ponen las notas velar por los procedimientos eh creo que es un tema que que deberíamos darle una buena vuelta porque duda hemos fallado

Voz 1727 07:48 por traducir para que todos entendamos esa autonomía que quiere que es mejorable la la la supervisión de la autonomía quiere decir que el Instituto era un chiringuito del catedrático cuando dirigía sin que nadie inspeccionará lo que hacía

Voz 1 08:01 no no no no no no no no no no estoy diciendo eso es pidiendo mejorar el procedimiento en los másteres pero que los tenéis no se llevan desde los institutos luego mejorar los procedimientos y la transparencia en el instituto problema que ha con ahora sí bueno aquello por el máster es determinadas decisiones que se toman o que parece que se toman no pasan por ningún sitio pero no pasan por su sitio en ningún sitio en el ámbito de la Universidad de yo creo que debemos aprovechar esto bueno este horror que estamos viviendo para revisar procedimientos

Voz 1727 08:38 no pasa por ningún sitio quiere decir que nadie supervisa las decisiones que toman

Voz 1 08:42 que no tiene que ver con el cumplimiento de un instituto de un me tiene que ver con eso y con ello no quiere decir que no haya que darle una vuelta el funcionamiento de todo eh

Voz 1727 08:52 Laura usted tiene usted cree que usted quiere al rector que insinúa que fue engañado por el director del Instituto o Álvarez Conde o cree Álvarez Conde que dice que el rector lo presionó para que le diera papeles con los que justificar que todo lo de Cifuentes estaba en orden

Voz 1 09:10 pues que no estoy en condiciones de de poner en duda la palabra de nadie en no me permitirá esquinado a quién creo pues es que esto está la Fiscalía no no me puedo aventurar quién cree que no creo no lo sé se va a llevar su caso

Voz 1727 09:30 yo a los tribunales como han hecho otros dos profesores con la firma falsificada en las convalidaciones

Voz 1 09:36 bueno es que el caso está en los tribunales esas están Fiscalía es la firma no es mía por lo visto hay un perito una perito caligráfico que ha determinado además que no es mía es decir que supongo que en lo que es el curso la investigación pues me llaman por supuesto iré

Voz 1727 09:54 llegado ya ya me imagino que va a colaborar con la justicia no no claro vamos pero por supuesto de hecho ha dimitido es la primera dimisión que nos llega ahí del ámbito académico llegados a este punto Laura por lo que hemos conocido cree que Cifuentes obtuvo trato de favor

Voz 1 10:10 pues no tiene buena pinta la cosa no tiene sentido

Voz 1727 10:15 lo realmente el master

Voz 1 10:20 pues bueno es lo mismo que no tiene buena pinta no tiene buena pinta

Voz 1727 10:26 Nos están escuchando muchos padres muchas madres muchos estudiantes familias enteras decidiendo donde cursa el niño o la niña el máster el año que viene les recomendaría usted la Rey Juan Carlos

Voz 1 10:38 tenemos a ver este problema incluso su dimisión que luego con la repercusión que ha tenido en medios que yo no me la esperaba yo creo que arañó ahí mismo preocupa quiero añade la el prestigio de la universidad la Universidad Rey Juan Carlos tiene más de Sofitel estupendos tiene titulaciones que funcionan muy bien titular novedosas sino que se en el marco de la profesionalización y esto está empañando a mí lo que más me preocupa es eso está empañando lo que decir prestigio el funcionamiento ido que subirá Rey Juan Carlos como una institución como una universidad pública pruebas que el alumnado en un momento dado pues decida

Voz 1727 11:22 no es nuestro caso Laura pero es que no es sólo el caso Cifuentes en la falsificación de las convalidaciones hay otros nueve alumnos tienen convalidada asignaturas con firmas falsificadas

Voz 1 11:34 la vida es un horror pero esto es un master dio a ver yo trabajo en la Rey Juan Carlos conozca a mis compañeras y compañeros si como seres a la él se la calidad es titulaciones abre una mejores otras peores en todas una tienen calidad un master Esther insisto yo estoy horrorizada pero esto no puede empañar el resto de las titulaciones aunque lo está haciendo bien

Voz 1727 12:04 ya usted va a seguir en la Rey Juan Carlos y cree que hay que cerrar el Instituto de Derecho Público

Voz 1 12:12 a ver yo creo que hay que actuar con contundencia y con cautela a la vez eso no podemos ir el vamos a ver cómo están las cosas pueden mejorar que no se pueden mejorar hay que cerrar todos los másteres oficiales no lo que hay que hacer es revisar los procedimientos yo sería yo creo que que vigilar revisar los procedimientos mejorar los mejorar la transparencia ese algo no funciona pues intentar subsanarlo sean hubiera que cerrarlo pues cerrarlo pero pero que es mejor pero es sólo mi opinión en creo que es mejor actuar con contundencia pero con cautela la paso a paso y en la buena dirección

Voz 1727 12:51 Laura Nuño repito las gracias porque este estábamos a nosotros se un abrazo

Voz 1 12:56 a vosotras gracias un abrazo