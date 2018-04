Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos habría que estar muy desesperado para mantener el cadáver político de Cifuentes expuesto de cuerpo presente y confiar en que no se notara que es un cadáver o esperar que resucite creo que el PP no hará eso sino que dejará caer a Cifuentes y buscará otro candidato pero no me atrevería a descartar nada Rajoy desde Argentina dijo que esperaba que el caso se resolviera con sentido común se resolviera oración impersonal Rajoy despegado del tema como si tuviera que resolverlo cualquiera todo el mundo menos él atrincherarse la negación de la realidad escurrir el bulto eludir la responsabilidad esperas que pase el tiempo es algo que Rajoy ha convertido en sello de la casa lo grave es que él cree en muchos de sus seguidores creen que es una fórmula válida de eficacia probada Illa elogian esta es la cuestión porque convertir en algo elogiable enmascarar la verdad o dar cobertura la indecencia llamar control de los tiempos a la protección de la corrupción mientras sirva o despejar las sólo cuando se convierte en amenaza para los intereses del partido no puede ser nunca aplaudido como cualidad ni tampoco ha aceptado como un rasgo de un oficio al que es el hubiera otorgado bula para la inmoralidad considerar políticamente positivos comportamientos que en la vida ciudadana son simplemente vileza as es instalarse en la aberración de que la política tiene derecho a su propio reglamento moral a un código distinto Ésta es a mi juicio la piedra angular de la desafección ciudadana esto es puro veneno para la sociedad y una pregunta que me he hecho muchas veces en cuál de los dos códigos morales el de su política o el de la gente querrá Rajoy que es eduquen sus hijos