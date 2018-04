Manu Carreño: "A alguien le ha venido grande esto"

Voz 1375

00:26

noches que marcan toda una temporada esta noche marca todo el año de el Barça de Valverde que para mí es el principal señalado ahora escucharemos todas las opiniones pero hoy a Valverde da la impresión de que le ha venido grande para mí no es una sorpresa porque esto que hoy ha pasado lo hemos venido contando diciendo durante tantos domingos tantos miércoles tantos martes que números del Barça que números del Barça sin embargo o aparecía Messi como actor principal y casi único o los demás en una buena función de dar al equipo una mayor sensación de juego de mejor juego defensivo un centro campo más compacto un mejor Rakitic es cierto Un Jordi Alba muy bueno han encajado muy pocos goles pero le falta o brillo lo hemos venido haciendo todo el año durante la temporada a este Barça le falta brillo ganan buenos números no han perdido todavía en Liga sólo perdieron un partido en la Copa con el español en luego remontaron pero le faltaba brillo no es un Barça que esté arrollando que convenza que tenga el balón quedó vine es que hoy no ha comparecido en Roma el Barça hoy no ha comparecido en el Olímpico de Roma le ha pasado por encima es que ganaron en la ida con dos penaltis que no pitaron a la Roma dos goles en propia puerta y hoy le han remontado un cuatro uno pero no es casualidad no es que el Barça venga dominando y jugando de cine toda la temporada al contrario muy buenos números es más yo no recuerdo tendría que hacer mucha memoria ya vamos teniendo unos años no recuerdo un equipo con tan buenos números y que a la vez tenga un juego que nos deje tantas dudas casi una semana sí y otra también por eso digo que lo de hoy no es casualidad o aparece Messi o casi nada y hoy no apareció Messi no ha habido nada habido frente una rama muy buena y hemos empezado felicitando a Monchi por por ello pero repito hay noches que marcan todo un año esta noche marca a Valverde es así le marca el Barça ya no vale de nada llevar treinta y una jornadas sin perder en Liga ya no vale van a ganar la Liga la tienen en el bote tienen opción de ganar la Copa pero hay noches que marcan lo mismo que si el Madrid acaban cuando la Champions y acabará ganando a ver qué pasa mañana con la Juve pero ese acabarán ganando nadie se va a acordar de todo el desastre que han hecho de temporada en la Liga pues aquí es lo mismo al revés hoy el barcelonista está jodido está cabreado porque