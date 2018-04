El cojín de Mark Zuckerberg

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:12 no es seguro que ya ha habido

Voz 0958 00:16 a estas horas esa historia de diseño presentado por Correos como homenaje a León pero que incluye por error la catedral de Burgos así es Correos se ha disculpado y anuncia que tratará de enmendar ese error con la emisión de un nuevo sello pero no es toda una paradoja de la vida moderna que ese sello erróneo vaya a convertirse en un sello extremadamente valorado ese ayer coleccionistas de todo el mundo quieren adquirir esa equivocada rareza el error el fallo la equivocación por fin Se convierte lo más valioso no explicaría eso muchas de las cosas que nos pasan cada cuatro años buenos días escuchan hoy por hoy siguen escuchando Hoy por Hoy en la Cadena Ser originalmente el sello en cuestión tiene un valor facial de cincuenta y cinco céntimos hablando de valor facial el asunto Cifuentes sigue enquistado en el tres dos a uno de las preocupaciones mediáticas pero en serio no les cansa un poco la bisutería politica mientras aquí estamos con lo concerniente el mundo contiene la respiración por la respuesta de Donald Trump a los terribles acontecimientos ocurridos recientemente en Siria la tensión sube se dispara en Oriente Medio zozobra en Brasil y ayer en el Congreso norteamericano del dueño de Facebook reconoció su error en el tratamiento de la información sensible estuvo cinco horas cinco trazas compareciendo hoy vuelve a sentarse en el Senado americano entre todo lo que se dijo les ruego que escuchen la siguiente pregunta

Voz 3 01:38 señor no se sentiría cómodo compartiendo con nosotros en el nombre del hotel en el que se hospedó anoche a en caso de que se hayan exagerado con alguien esta semana el importaría lección no sus nombres no senador probablemente escogería no hacer públicos aquí esos datos Maider creo que tal vez esto es de lo que se trata de su derecho a la privacidad de cuantos FED el american moderna en nombre de conectar a la gente en todo el mundo es una cuestión básicamente información está recogiendo Facebook es quién se la están enviando y si alguna vez me han pedido permiso es justo que un usuario de Facebook lo espere