Voz 1

00:00

eso enfoca soy inglés originalmente ahora vive en España yo entiendo cómo es vivir con con este tipo de diferencias porque no es una enfermedad Ariza donde diferentes aspectos autismo es una manera diferente de del mundo lo lo que no la gente no entienden es que cada persona tiene su manera mundo No somos todos desiguales por ejemplo yo soy matemático físico por eso sí que salga pero eso no significa nada eso significa que yo soy muy bueno en hacer pruebas inteligentes pero soy muy malo por ejemplo como Baptista porque yo no sé yo colores y formas como una artista ir este Nobel Mondo como yo como matemático voy ordinario y por eso yo tengo muchos problemas en a hablar en en situaciones sociales porque no dicte claramente la acción del ente si están abolir sino que escuchó más entonces pensar que son en CMT electro es otra manera de ver las cosas lo que debemos hacer es en lugares decías tú no eres normal lo que tenemos que es me constriñe de El mundo como tú y luego puede explicará en tu idioma en Duma como veo Mondo yo