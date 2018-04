Pantomima Full valoran el uso de nuestros datos por parte de internet

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:35 así que Rober Bodegas Alberto Tolima Fun constan más crítico del Madrid ciento uno del Madrid Sergio sí sí sí sí Sergio Castro igual al de la Amanita hay que está redondo es saludando que dan muy bien muy bien he hablamos hoy de la comercialización de los datos en internet Cesare sí estuvo de Facebook Mark Zuckerberg va volverá hoy vuelve a esa comisión mera durante el cómo o de los senadores de los Estados Unidos y la verdad es cosa seria una semana miserias pues igual entereza

Voz 3 01:14 en nuestra opinión echarnos flores pero sabemos que vamos a arrojar luz no porque últimamente hay una oleada de gente no diciendo que no podemos de Facebook de Instagram de Twitter porque utilizan nuestra información para hacer negocio

Voz 4 01:27 además esto no lo dicen por Facebook o Twitter ha llegado a leer en Facebook hay que quitarse Facebook

Voz 3 01:33 si esta red social que me resulta útil para decirte lo que tienes que hacer a ver si me borro va a ser por no aguantar te no por lo que han comido datos

Voz 4 01:41 nosotros venimos a un poco para todo lo contrario a todo esto vale no no nos importa que comercialicen con nuestro

Voz 2 01:46 toda la lo de gas que se ha negado ante las preguntas de los senadores de oiga usted contarme con quién no no no lo voy a contar

Voz 3 01:55 pues aquí tiene argumentos para su defensa porque vamos a desmontar los argumentos en contra del uso de nuestros datos

Voz 4 02:02 el argumento más típico el principales pueden saber lo que hacemos en cada momento a ver

Voz 3 02:08 hay que ser muy flipado para pensar que Zuckerberg que Companyia llegaba a casa después de ganar un millón de dólares dicen y ahora lo importante voy a ver qué ha hecho Luis Vallejo de Alcorcón este miércoles de abril

Voz 4 02:18 no vamos a ver esas suena otro argumento que hay es en los tienen localizados siempre si hay gente que con

Voz 3 02:25 esta psicosis desactiva la localización de su móvil para que Google nunca pueda saber dónde está

Voz 4 02:30 claro sí para Google esto es un drama porque para Google no saber si estamos en Mercadona o en el bar pues se les les pone de los nervios les ponen de los nervios y le dan ganas de cerrar el chiringuito unos

Voz 3 02:40 entendemos que si eres terrorista a lo mejor lo más inteligente es usar Google Maps para ver cuánto se tarda en ir del piso franco al objetivo

Voz 4 02:46 pero si eres un chaval Rando sin nada que ocultar da igual donde esté realmente Osán no le importa ni a Google ni a tus amigos tampoco salas da igual

Voz 3 02:54 sí eso sí si un día te pierdes en el monte es más fácil que te encuentres Google que tus colegas

Voz 4 03:00 otro otro argumento que hay es que utilizan nuestras búsquedas para vendernos cosa ojo eh ojo ahí

Voz 3 03:05 es que no pero sí pero no sabemos qué tiene de malo sea quiero decir te quiero comprar las zapatillas y cada dos por tres te estás metiendo en webs de Zapatero pero si te aparte de las zapatillas que te mola de oferta un banner

Voz 4 03:17 pero esta es la te molesta no quieres que Google te encuentras mejor precioso eso te molesta de hecho yo echamos en falta que Google no sepa más cosas

Voz 3 03:26 que que que no avanza la información no por ejemplo te has metido en Google pues yo qué es el lunes para ver si quedan entradas para nuestra ecuaciones en Santiago y Corulla de este finde sabéis si estáis en Santiago y A Coruña este finde y luego pues claro te sale todo de entradas para el pues lo lógico sería que Google de ese siguiente paso partí

Voz 4 03:46 claro que te diga restaurantes buenos para cenar cerca el teatro párkings garitos para tomar la copa que Google te de ella todo el plan no web

Voz 3 03:54 a una becas comprar la entrada pues que te diga pues ahora cenar aquí pero hay muchas más quejas e Chema se pueden ver tus fotos privadas sí

Voz 4 04:03 pueden ver tus fotos privadas a ver los nueve selfies que te has hecho hasta que has salido medio guapo para colgar el Stories ese en realidad no quiere no quiere verlos

Voz 3 04:10 ah no sea bastante poco interesa es el que sales bien como para interesar los los bocetos

Voz 4 04:15 el miedo de mucha gente respecto a esto es que alguien pueda haber sus fotos íntimas foto sexo al tener fotos sexuales

Voz 3 04:22 esto es curioso no te da vergüenza mandar una foto de tu pena una chica acabas de conocer por Tinder pero que esa foto pueda haber un tal Richard Scott en Palo Alto

Voz 4 04:30 Carlos ahí eso sí hay que tener la vea ese señor ya te daba el sí dio por Pascual

Voz 5 04:35 sí sí sí sí es decir a palo bajo

Voz 4 04:42 minuto venga las conspiraciones vale conspiración

Voz 3 04:44 sí gente que dice el otro día hablé con un colega al Primavera Sound y me meto en Internet y me sale Public Primavera Sound como saben que queréis si no ha hecho ninguna búsqueda en Google buen saberlo bueno punto uno es una cosa que se anuncia bastante generales como como si piensas en comprar colonia una luce colonia es es una cosa que estoy a dos a lo mejor lleva un mes escuchando a todos los grupos se ha sido los últimos cinco años y señor Internet ha dicho pues igual estaño chaval repite

Voz 4 05:09 la otra conspiraciones que hay que tapar la web cam porque no sabe sino si te ponen está grabando vale

Voz 3 05:14 esa es verdad es verdad Internet graba todas las webcams del mundo y tiene una sala de realización del tamaño de Toledo con miles de millones de Pantani de pantallas pequeñitas donde cuatro empleados de Google en turnos de ocho horas observan lo que hacemos en nuestra habitación con el objetivo de nada

Voz 4 05:29 hay una máxima de Internet que dice Si algo gratis el producto eres tú

Voz 3 05:33 ponerme a bastantes servicio nos están dando gratis para la mierda de producto que esos muchachos no

Voz 5 05:37 si no olvidarlo progresar que hay que aprovecharse de la cuenta de que no vale nada con las conclusiones butrones

Voz 3 05:45 bueno pasamos a valorar el uso de nuestros datos por parte de las compañías de Internet preocupación pura pues se te quejas pero que usando todo valor de la información pocos saben que buscar vuelos baratos Si pueblos con encanto beneficio sale ganando correo redes sociales y por gratis practicidad alta mejor que te salga antes que de cosas que Mall que que no Icon secuencias puedes hacer vida normal está por todo esto el equipo de pantalla Full ha decidido que la puntuación del uso de nuestros datos por parte de Internet sean eh

Voz 1 06:18 te con más fugitivo

Voz 6 06:23 peor que un capítulo de Black Mirror todo esto

Voz 4 06:26 lo mejor que un reportaje de equipo de investigarlo