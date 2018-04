"Cuando ves el poder de cerca lo desmitificas"

Voz 1579 00:00 usted que conoció Jorge a los más importantes personajes del mundo el poder o el dinero que es lo que pesa más a la hora de pensar cómo se mueve los hilos luego Peres que está cambiando todo en el mundo no yo creo que una de las causas de la crisis de los partidos y era crisis que incluso hay quien habla no de la crisis del Estado tal como lo conocemos el Estado nacional tal como lo conocemos de la época de Godino es que hoy en día el Estado dejó de controlar precisamente los flujos de dinero los flujos de información y eso hace que no tenga capacidad para responder a las demandas de los ciudadanos como ha hecho hasta ahora los lujos información se refiere a Mark Zuckerberg declarando ante el Senado norteamericano diciendo que tienen que armarse ante los rusos pero desde la plataforma social lo con lo cual la respuesta esa incertidumbre es todavía peor esa la respuesta es mucho peor que lo que no sabíamos mencionó hay que armarnos ante los rusos este Face bueno yo creo que la revolución tecnológica o va tan deprisa ahí están fuerte que hay un libro que se publica hace muy poco ver muy interesante Tom Friedman que se llama algo así como gracias por llegar tarde donde explica todas estas cosas no la revolución está siendo de tal nivel está siendo tan rápida y tan fuerte que está cambiando muchas cosas no

Voz 1995 01:13 hay personas que pasan por la vida vidas muchas vidas que pasen pero una sola persona es es el caso de nuestro invitado de esta semana Parker callan

Voz 1 01:23 la vida

Voz 1995 01:24 Jorge tiene muchas pasajes distintos la de embajador en Estados Unidos el máximo responsable de la diplomacia española en Marruecos subida al frente de la embajada de la Santa Sede como director general para Oriente Próximo y África o por ejemplo como la del primer civil en dirigir los mandos del Centro Nacional de Inteligencia son muchas vías diferentes que ahora en parte están inventariados en sus memorias el anticuario de Teherán publicado por Península buenos días pues desde ayer hacer usted cuando coge el periódico

Voz 2 01:53 usted ve lo mismo que yo vamos a ver

Voz 1579 01:57 entonces sabe muchas cosas vamos a ver a hombre yo he tenido la suerte de ser curioso hoy de tener una interesante desde luego he conocido mucha gente y he visto el poder de cerca no soy político soy independiente además los sido toda la vida pero sí está cerca de la gente que ha tenido poder y he visto cómo funcionaba no hombre yo recuerdo Joaquín Garrigues cuando decía aquella frase de que si hubiera un Consejo de Ministros por el por el ojo de la cerradura el país poco yo creo que cuando uno ve el poder de cerca se desmitifica dignifica mucho como esa frase esas de las salchichas en la política que si te gustan es debido más si te gustan las trucos da la política y las salchichas mejor no ver cómo se hace bueno algo algo de eso hay no pero hombre yo cuando salí del centro recuerdo que estuve una temporada rechazando leer un periódico ver un telediario es decir tenía un exceso de información bueno eso fue hace años dado pero no cabe duda de que la vida que he tenido que da una perspectiva que te hace ver la información de una determinada manera sí es cierto yo yo hay cosas que he conocido y que tengo dificultad reconocerlas cuando volvió tratadas en los medios no sobre todo en un momento en que todo este problema de las falsas noticias está tan de moda

Voz 1995 03:10 el problema son las verdaderas deben no debería preocuparnos ahí debería alzar un poco la vista uno viendo el panorama llama ese Fini lo decía usted hace un segundo el fin de de una época se acaba empieza a otra no sabemos realmente este mejoren la que viene íbamos a ser optimistas pero desde luego estamos asistiendo al fin de una época en el libro incluyó este algunos pasajes interesantes de esos recuerdos en Francia en Palma de Mallorca

Voz 1579 03:37 este en Palma de Mallorca en Palma con nadie si yo soy de Felanitx bueno pues queda hacer no relativamente muy muy lejos en términos isleños tenía isleños eso sí no vas a hacer noche sino que bueno oye eso cambió poco pero antes y no sé si te ibas acudía no te quedabas a dormir no merecía la pena efectiva algún día no esta activamente ya hay gente porque sigue pensando eso e hice usted interesante libro CD de Carrusel de de recuerdos recuérdese la chimenea escuchando Carrusel deportivo

Voz 2 04:04 arrasando sobrasada

Voz 3 04:06 pasamos del estadio Vicente Calderón donde fue ganó hoy Atlético madrileño y Zamora José María Soria buenos días y adelante buenos días Vicente M

Voz 4 04:14 a dos minutos de juego el segundo tiempo y empate a cero en el marcador encuentro decepcionante en este primer tiempo del madrileño no ha hecho nada a derechas antes dispositiva defensora del Zamora con Román en gran líbero notamos una alarmante baja forma en los rojiblancos que esperamos noble porque las únicas jugadas de peligro en contra ataque que sean visto han corrido a cargo Mora que para tratar estos el muestra por decirlo lo contábamos

Voz 1579 04:40 entonces de una forma tan vibrante como ahora sí Le pongo como los italianos ayer el tercer gol me lo perdí que estaba en un avión en lo lo lo lo perdió el partido que también hubiera deseado perverso estoy seguro de que así estoy seguro de que es lo que ha hecho

Voz 5 04:57 que un viajero empedernido y

Voz 1995 05:00 porque ha habido estén me encanta sitios distintas bueno bebida

Voz 1579 05:04 sí países y efectivamente el ahí diplomática hace eso no te uno Oviedo viva en países diferentes pero no con que los visite no como un turista no sino el visite adentrándose en la cultura conociendo a la gente a aprendiendo la lengua por lo menos chapoteando la ira una forma muy distinta creo yo de de conocer y eso te hace tolerante te hace te das cuenta que la gente pues como digo persigue siempre los mismos objetivos por caminos diferentes no y que hay que respetarlos hombre yo creo que si no que vivir en en aquellas caña de la de la posguerra mundial a pobre en una isla que no había llegado turismo perdida en el Mediterráneo verdad bellas pues que llegaban aquellos barcos yo veía un cartel que decía tú decías bueno yo mundo también no entonces no había cooperación no había empresas yo tenía un tío lo que venía a mi caso un tío de queda que era embajador entonces que hablaba ocho idiomas además contaba buenas historias fascinantes no de sus y eso pues pues dije yo lo tenía muy claro no con doce años que ese es el gran diplomacia es curioso lo que usted dice porque somos dos tipos de personas los que quedan tan tranquilo en su casa donde ha sido todos los que sienten una necesidad de salir de ello no se puede explicar por qué un es así uno no es verdad verdad son dos caracteres completamente diferentes yo yo no me veo comprando el periódico en el mismo quiosco todos los días dado saludando al mismo portero apetece cambiar conocer otras cosas otras comidas otros paisajes

Voz 1995 06:28 es uno de los precisamente es que ya no hay quioscos donde comprar el periódico efectivamente ese es el problema

Voz 1579 06:34 tengo que ir a la radio no verlos

Voz 1995 06:36 sí bueno Desde Mallorca conocer el mundo usted y sus hermanos de algunas de las cosas que ha hecho porque claro usted se pone al frente del CNI en un momento muy difícil en el que en el más difícil es decir atraviesa la situación más compleja que ha habido nunca esa casa lo hace con usted al frente con el toro pasado desde la barrera se ve muy bien las cosas pero a día de hoy han pasado algunos años y todavía sigue permaneciendo

Voz 2 07:03 recuerdo tremendo aquel día de marzo en en cada vez que llega esa fosa uno empieza a temblar pasado tanto tiempo usted como recuerda

Voz 1579 07:13 esas horas en el en el CNI hombre yo recuerdo como el peor momento de Mi vida sin duda ninguna no momentos más más terrible el no haber podido olvidar aquello nos hubiéramos tenido los medios para hacerlo de verdad pero pero pero sí

Voz 2 07:28 fue terrible cuántos puntos

Voz 1995 07:32 bueno una vida muy interesante como embajador en Estados Unidos ha visto ya conocido algunos de los acuerdos que usted ha conocido ser ponía debajo el sillón cojín para parecer más alto como Zucchero

Voz 1579 07:42 perder no pero he conocido Bayo eso ponen los zapatos eso sí que constructiva o varios sí señor

Voz 1995 07:49 así decía que Sarkozy se ponía

Voz 1579 07:51 así lo hacía lo hacía este Putin no el que el que fue presidente en medio cómo se llama veintinueve Medvédev me debe se ponía en España alguno que no voy a decir también me Cambre no no no sé si usted lo dice el nombre el libro Se vende hay trabajo para Zapatero hay trabajo para Zapatero es es una profesión pero ponerse cojines para parecer más alto en silla eso eso no lo he visto no pero en fin supongo que también ocurre vamos seguir hablar

Voz 1995 08:20 entonces con el anticuario del anticuario Teherán con Jorge

Voz 7 08:28 exacto

Voz 8 09:29 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 09:38 una de las mejores maneras de contar la vida de una persona es hacerlo a través de eso

Voz 1579 09:42 el álbum de fotos no le importa que indague sensual de fotos no no no por favor

Voz 9 09:46 la abrimos y lo primero que encontramos es una foto de el Rey emérito de Juan Carlos I proclamación como Rey hace ya cerca de cuatro décadas asumí el firme compromiso de servir a los numerosos relación con Nestlé con Carlos

Voz 1579 10:03 bueno yo tengo yo le tengo un enorme respeto yo yo un gran afecto al Rey Juan Carlos no creo que ha vivido ya presidido los cuarenta mejores años de nuestra historia colectiva

Voz 2 10:13 últimos trescientos años no

Voz 1579 10:16 yo creo que efectivamente puede haber habido algún error al final pero eso creo que con cierta perspectiva no puede apagar el hecho de que haya sido efectivamente el rey de la de la transición la recuperación de la de la democracia y la defensa de esa democracia no en el álbum gran embajador además de la imagen de España al exterior

Voz 2 10:37 cuestionado como usted sabe en esta final

Voz 1579 10:41 Bienal al final pero creo que eso no debe enturbiar lo esencial no creo que la anécdota no debe no debe interferir con lo que ha sido el eje vertebral de su vida no pero hay gente que cuestiona la anécdota que quizá escuche vivimos afortunadamente en un país libre

Voz 1995 10:58 esos tienen su opinión yo tengo la mía seguimos en esa época en su en su cuaderno de fotos

Voz 10 11:04 se me acusa de no frecuentar el Parlamento ponernos en fin de adoptar un modelo de gobierno

Voz 1995 11:10 en esta en esta parte sino se nos pegan las fotos también porque enseguida viene esta

Voz 11 11:15 con Felipe González Márquez queda investido de la comida

Voz 1579 11:18 en el Congreso de los diputados para formar gobierno ponga en una época muy bonita no yo fui director general durante doce años en Exteriores y durante la época de Felipe González y bueno un par de años también con con con Aznar no pero con unos años de mucha ilusión de mucho on trabajar de pelear por encima nuestro peso en la arena internacional no por devolver a España al lugar que pensábamos que le correspondía en el mundo yo cuando lo director político iba a Bruselas una vez por semana trabajamos en aquellos politica exterior de seguridad común que sigue siendo teniendo mucho entelequia pero ahí en Bruselas a los prusiano sur no sé si es que yo no tiro que tampoco no estoy muy seguro pero no pero se llevaba una reuniera muy preparadas porque queríamos demostrarnos a nosotros y a los demás que aquellos eslóganes estuviese que España es diferente no era cierto que España era igual que los demás y que nosotros éramos iguales de buenos o a lo mejor un poquito mejores no eran unos años de ilusión hombre y haber participado en todo aquello que se llamó la transición y que ahora alguna gente yo creo por ignorancia

Voz 12 12:24 se tiende a a minusvalorar las pues pues fue muy bonito no fue fue

Voz 1579 12:30 algo que no ganó la admiración del mundo también

Voz 13 12:33 no obstante José María Aznar antes de esa comparece hablé personalmente con el secretario general del Partido Socialista y con directores de medios de comunicación a los que había llamado porque hay gente convencida Jorge

Voz 1995 12:45 que gente como decía de que lo es una forma de respeto pareciera usted lo conoce desde luego como que José María Aznar ha decidido hacerse antipático a los demás cada vez más

Voz 1579 12:57 cultivar esa idea de muy distante antipatía un día no sé no sé porque fue que le dije hombre presidente a no sé si podía ser simpático alguna cosa así debí decirle un despacho de estos me dijo mira a mí no me tejido pasa simpático me han elegido para gestionar un país y estoy haciéndolo lo mejor que puedo bueno yo yo pensé no le contesté pero pensé bueno tampoco son cosas incompatibles no pero yo creo que también la simpatía arrolladora que tenía un Suárez que es de las personas como como Bill Clinton otro de una empatía ahí de una yo yo recuerdo que era el último mono

Voz 1995 13:37 sí

Voz 1579 13:38 en la en el aeropuerto de Nueva York un día que llegó allí Suárez recién nombrado yo me había parecido qué error qué inmenso error no el nombramiento parecía que era una ocasión perdida que que poner un señor del movimiento allá pero cuando llegó el último la fila que le salude eran las doce de la noche y me dio la impresión de que ha habido nueva yo sólo a saludarme que decía un hombre que tenía una un encanto personal un atractivo como no he visto en mi vida no hay gente que lo tiene gente que no lo tienes una cosa que no se gana a países que lo tiene España cosa una gran popularidad une magia imagen muy positivo mundo más que Alemania Francia e Inglaterra yo lo que he visto en el mundo sobre España es verdad esto que dices en el sentido de que es un país del que la gente admira su alegría de vivir no el el la calidad de vida la alegría de vivir de los de los españoles y yo creo que eso es un algo muy positivo que tenemos no

Voz 1995 14:35 vamos al siguiente

Voz 14 14:37 nada electoral de hoy ha contado con una alta participación que es un motivo de alegría para todos gracias a todos los ciudadanos

Voz 1995 14:46 Zapatero fue la persona que decidió elevar al frente del CNI y mandarle primero como embajadora presentase

Voz 1579 14:54 después a EEUU no vamos a ver si cuando yo cese en el CNI si efectivamente conoces es decir después de los terribles atentados del once de de marzo yo había llegado al cine y de la embajada en Marruecos quise volver a una bajada no quise meterme en empresa privada ni políticas ni cosas de éstas volvía a lo a lo que era mi vida a lo que a lo mío efectivamente me ofrecieron la embajada en la en la Santa Sede que yo me equivoque y no al principio no la quería porque pensé que hablen

Voz 1995 15:28 que ser conocer los intríngulis

Voz 1579 15:31 pero tío mente efectivamente como embajadora y además coincidió con una época era era ya es que me nombró no fue no fue Aznar fue a fue Rodríguez Zapatero Zapatero Naciones Unidas no fue andar pero en ella Marruecos pero a entrar conocer por dentro Vaticano o intentar conocerlo pues un mundo muy opaco muy difícil muy muy muy complicada donde no hay partidos políticos donde hay un soberano pues que derecho divino que está por encima de la ley donde no hay no hay periódicos donde hay sin embargo hay grupos de de de fuerza dentro entre cardenales y que juegan y que tienen hombre y que tiene la influencia global desorbitada en relación con su tamaño real no hubo coincidió con una época de mucha tensión con la Santa Sede como consecuencia de la política que hizo el Gobierno de Zapatero le dio aquella han bajado un interés enorme yo me alegro mucho de ha desempeñado porque porque porque fue muy interesante fue época apasionante

Voz 1995 16:27 además Jorge la gente y cualquier turista español que ha pasado esa plaza de España donde no

Voz 1579 16:31 a la nace de la embajada vaticana española pagaría por entrar sólo por entrar bueno puede entrar ahí pues sólo si pagaría sólo por entrar imagínese lo que es lo que es vivir ahí donde donde estuvo pues el padre el conde duque de Olivares como embajador dónde dónde Velázquez pintó La fragua de Vulcano en un sitio que fue ahí donde tomen planchado sí sí ahí que tienen una estatua de Bernini en una cabeza de Bernini maravillosa Venus salón todos estos dos cabezas de Bernini claro es una tan lleno de historia esa embajada tiene dos récords mundiales es la embajada más antigua del mundo porque he establecido mil cuatrocientos ochenta y tres que se dice pronto antes había embajada sólo de Venecia Venecia dejaron de existir Venecia dejó de existir como sujeto dicho internacional la embajada más antigua del mundo permanente ante los embajadores era gente que iba un país hacia una gestión y cortaban la cabeza volvía cargado regalo de medio en su caso como fue la segunda creo no yo tenían bajada pero bueno que afortunadamente no regalos mi cabeza afortunadamente era otra época no si luego es la embajada que está en el mismo lugar físico sin cambiar desde mil seiscientos todas las embajadas del mundo a que se ha quemado han cambiado de sitio esta esta entonces es una embajada cargada de historia no cuando uno entra en aquellos salones será cuenta del peso de la historia que España supuso que España pesó en el Vaticano en Italia ido que el Vaticano pero a España

Voz 1995 17:56 bueno sí el libro está lleno de fotos está lleno de personajes como Bill Clinton Obama Juan Pablo II el Papa Benedicto pero se nos acaba el tiempo en que yo mire le oigo Jorge me encanta este libro de memorias yo creo que lo bueno empieza ahora usted ahora está jubilado retirado espero que no dependa su futuro de las pensiones que está la cosa un poco mala pero yo le digo que estamos perdiendo dinero si hacemos una serie de rutas Dezcallar por los recovecos del mundo que usted conoce un cuaderno de viajes y hacemos una ruta de sitios que ver porqué en cada uno de los entornos nosotros Ramos Jorge tamos gusté yo estamos perdiendo dinero bueno hace pasado

Voz 1579 18:34 está claro yo estoy jubilados de libre rutas Dezcallar Nueva York conmina justo en aquella esquina donde porque sabe tan yo he vivido tanto hay un sitio nuevo ahí York donde dar unos unos angulas buenísimos angulas angulas y los americanos miran a los que comer angulas diciendo que has cuesta gente come gusanos mejor pero el resto no dejó claro pero hay hay claro que sí podemos hacer algo podemos hacer

Voz 1995 18:54 es bueno que haya evidente es lo mismo es el fin de nuestra relación y me voy con Dezcallar a conocer el mundo incluyendo Teherán está más de moda últimamente pero desgraciadamente estamos perdiendo dinero Jorge Dezcallar anticuario de Teherán historias de una vida diplomático la intensa vida

Voz 1579 19:11 una gran vida Jorge un placer muchas gracias muchas gracias