¿Cuándo dejará de llover? El meteorólogo de la SER tiene la respuesta

la respuesta es que va a dejar de llover claro otra preguntas sería cuando cuando fue la respuesta no es el diluvio universal eso lo podemos confirmar la respuesta precisa sería venga un poquito de paciencia dos tres días íbamos a tener un descanso que bueno ayer apuntaba maneras pero viendo hoy actualizaciones los mapas que usamos a muy largo plazo nos dicen si si a partir del domingo lunes martes incluso miércoles de la semana que viene la mayoría de la gente va a ser feliz podremos disfrutar del sol de ese ambiente de terrazas sea del abril con máximas de veinticinco grados pero todo bueno ve a indicar que va a ser una mejoría insisto a partir del domingo que se alargaría hasta mediados de la semana que viene pero no va a ser persistente ir claro Altés con ánimo os considerábamos diciendo es que pensad hay que ser solidarios hace falta que llueva para el campo el luego los afecta a los precios de los productos que compramos del campo para las reservas de agua pero claro llega un momento en que todo esto ya está solucionado y la lluvia casi que sólo molestia no sólo sólo un pequeño matiz en nuestras conciencias no en todo el país ha solucionado la sequía todavía en puntos del Mediterráneo aún persiste pero bueno vamos a quedarnos con esta idea que me pedías que dejara de llover lo dejará hacer hoy en gran parte del país pero mientras sigue lloviendo con mucha intensidad en otra parte no sobre todo hoy en el Mediterráneo pero una mejoría general insisto a partir del domingo se alargará hasta mediados de la semana que viene todo apunta que después volveríamos a este baile de borrascas que les ha nos han cogido cariño pero eso no paran de visitarnos