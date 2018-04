"El Homo Sapiens se está autodomesticando"

Voz 0958 00:00 afirma María que el rasgo que nos define como especies que nos hacemos preguntas hoy es un día de suerte para Tommy para mí en tanto que está piensa vamos a hacerle preguntas alguien que realmente hace honor al nombre de sapiens es la savia María Martinón Torres directora del Centro Nacional de Investigación sobre Evolución humana María buenos días buenas día sobre la evolución humana deberíamos redefinir el término porque evolucionar en estos días no piensa más que estamos involucrando

Voz 1 00:33 pues mira todo es cuestión verdad de de matices e interpretaciones y además es muy interesante porque mucha gente pregunta pues realmente seguimos evolucionando no realmente hemos visto cambios importantes en nuestra especie los últimos años Si si los hay no sé si todos nos gustan demasiado la verdad

Voz 0958 00:54 Iker que cambios en esa

Voz 1 00:56 eramos precisamente con los Homo sapiens de hace doscientos mil años que se está hablando tanto de ellos estos días por unos yacimientos nuevos que se han descubierto por ejemplo en Israel y que ha investigado pues una de las características principales físicamente de nuestra especie no son ya grandes cosas sino un poquito pues una gran civilización somos como más delgados menos pesados menos robustos también se ha descrito que la posibilidad de que se haya reducido un poco nuestro cerebro

Voz 2 01:24 bueno he ido este dato es inquietante este tiene algo que ver con nuestra adicción a la tecnología se puede ser un factor

Voz 1 01:31 pues mira pueden ser varias factores precisamente si lo que se ha dicho es que no necesariamente es algo malo que parte de nuestras funciones de nuestra por ejemplo nuestra capacidad como comentas de almacenamiento de datos ya no es necesaria en el cerebro porque ahora tenemos un gran descanso en la tecnología y en otros humanos es decir no empezamos desde cero o no volvemos aprender cómo se construye una rueda realmente utilizamos cosas y tecnología que no sabe cómo se construyen pero también se ha hablado algo yo creo que eso es un poquito más inquietante que que esta serie de cambios que se ve en los humanos y que en nuestro caso también con esta reducción del tamaño cerebral con unas caras mucho más planas sin más gráciles es lo que se ve también cuando se compara un animal domesticado con su un salvaje osea que quizá tengamos que plantearnos que el Homo sapiens se está auto domesticado

Voz 0958 02:18 vaya muy interesante

Voz 2 02:21 te estás quedando pocos imparable Mastella

Voz 0958 02:25 tamaño más sea de la forma de de lo grande y lo pequeño la evolución física dejan de preguntar de yo entiendo la dificultad incluso de la propia del propio enunciado pero irán más tú estás en Burgos hay cada día te asó más allá dónde dónde están los primeros de nosotros no lo es que hace muchos años ya estaban aquí déjame preguntarte ellos eran más felices que nosotros

Voz 1 02:49 pues qué difícil que es difícil contestar eso porque nos gustaría saberlo son ese tipo de preguntas que van a requerir mucho ingenio para poder dar respuestas desde el punto de vista científico pero sí que me han me planteo si algunas de las cosas iba a decir de los problemas incluso de salud dificultades que tiene el hombre el ser humano en el día a día son diferentes de las que había en el pasado cuando analizamos por ejemplo las enfermedades son los problemas que tenemos día a día a las personas pues diría que sufre esto y la gente dirá pues de la edad o de depresión o de

Voz 3 03:22 eh pues de de de infelicidad

Voz 1 03:24 se pregunta eran esta las mismas cosas que sufrían los humanos en el pasado por ejemplo hace poquitas habla de de las principales causas de muerte en la actualidad pues muchas veces están relacionadas con un en en periodos además tempranos de juventud por ejemplo con el suicidio nos imaginamos que el suicidio fuesen por ejemplo un problema realmente en el pasado o no quisieran muertes más relacionadas con la vida en el aire libre quizá ahora esas sean reducido y tenemos un tipo de enfermedades nuevas también por ejemplo las que se asocian a morir unos de frenada Escadio barco vasculares de infartos esas cosas asociadas un tipo de dieta un tipo de vida ya sedentaria realmente habrá que preguntarse felicidad no lo sé la gente se queja mucho verdad no sé si a lo mejor también es una característica humana

Voz 4 04:07 sí cerebro más pequeño Nos quejamos muchos no estamos saliendo bien extraño

Voz 1 04:11 es un mensaje positivo es que también creo que somos una especie con la mayor capacidad de transformación de nuestro entorno y eso no podemos olvidarlo para lo malo dicen algunos pero yo creo que para lo bueno también

Voz 0958 04:24 y eso precisamente era lo que Stephen Hawking definía como inteligencia la capacidad adaptación la capacidad de de transformamos de evolucionar te dedicas sea tu trabajo como antropóloga sea una falange el descubrimiento de una falange puede tirar por tierra años y años destruye de hecho hace pocos encontró un fósil de un hueso del dedo de un sapiens que había hace noventa mil años en Arabia Saudí se podría para algunos es podría cambiar la primera migración humana habría sucedido hace más tiempo de lo que creíamos de forma que un dedo una falange cambia de un día de la noche a la mañana todo Dutra

Voz 1 05:00 pues mira yo ese sentido mi lectura siempre es mucho más positiva no creo que lo eche por tierra ni diez sino que ahora es una investigación casi una investigación policiaca y lo que tenemos son más datos somos mucho más precisos el relato de la evolución humana siempre digo que es como un edificio en construcción lo que estamos haciendo es abriendo nuevas ventanas oeste con ahora tenemos una vista panorámica antes sólo podíamos ver un poquito de este paisaje eramos hecho inventara el más grande y en este caso nos permite mirar hacia atrás y ver que la Historia en este caso de nuestra especie de Homo sapiens todavía se alarga más en el tiempo la historia de sus viajes con los métodos que teníamos y con los fósiles disponibles hasta el momento creíamos que no hacía más que hace cincuenta mil sesenta mil años que Homo sapiens había sido capaz de adentrarse pues en territorios mucho más lejanos del África sabíamos que estaban en el en el Levante pero mucho más casi algunos llamaban a esto una dispersión fallida como bueno no ha sido el gran viaje sabes casi no te has dado más que la vuelta a la manzana en este fósil lo que decimos es que no es que Homo sapiens ha salido de África es lo que seguimos creyendo pues hace tiempo pero antes de lo esperado yo creo que plantea nuevos interrogantes si la historias más fascinante que ha salido que es lo que le ha posibilitado salir ha requerido algún cambio anatómico importante para poder aventurarse a viajar

Voz 0958 06:15 es fascinante hablar con con María hay poner todo en cuestión y aprender que básicamente es lo que pretendemos hacer aquí nosotros a menos todas las mañanas María tienes que dejarme hacer te una pregunta sobre tu familia porque esta inacción sobre el entorno familiar en el que te has criado tú y tus hermanos siete hermanos que se quedaron con veinte mil libros uno ellos es catedrático de Arqueología Londres otra es pediatra referencia mundial en vacunación otra pediatra premio extraordinario por su tesis doctoral analiza obras de arte han informado sobre esta como como es criar una familia de genios como cómo es vivir en ese ambiente de niño

Voz 1 06:55 bueno muchísimas gracias por el piropo mira creo que la vida la naturaleza pues dos genes desde luego algo análogo el ambiente el ambiente pero no es cosa de mi familia de cualquier otra familia diría lo fundamental ha decrecido en un ambiente y eso pues lo he tenido con mis padres a quién les debo todo es que se nos ha posibilitado siempre en sentido positivo a hacer lo que queríamos ha sido la cultura del esfuerzo tú puedes hacer lo que tú quieras y confía sentí estás dispuesto a trabajar y esa idea positiva de superación supongo que ha sido lo lo más importante sea que bueno creo que porque si han sido cariñoso es la manera de de ponerla hoy de comentarlo este cielo de que hay muchísima gente en situaciones muy parecidas

Voz 0958 07:37 si os parece muy bien que señales sobre todo el esfuerzo trabajar la constancia el tesón porque como estos días afortunadamente y yo no sé si la Sima de los Huesos cepilla bien la radio o internet ahí hay wifi hay wifi la él así

Voz 5 07:52 dos de los huesos cree que no hay además es mejor tener lugar no que refugiarse a veces de aislarse aquí estos días lo que es trabajo esfuerzo pues no no siga pero

Voz 0958 08:02 centremos vamos a intentar visualizar si van conduciendo no lo hagan pero si tienen oportunidad me gustaría María que describiera la Sima de los Huesos en Atapuerca nosotros vamos a cerrar los ojos insisto si va conduciendo uno no que no lo hagan pero cómo cómo es eso de encontrar

Voz 6 08:22 un lugar eh tres

Voz 0958 08:25 catorce metros de caída libre en vertical otros catorce en rampa inclinada luego casi mil metros de distancia por vericuetos y pasas estrechos como como es encontrar el origen de quiénes somos nosotros un lugar así como es ese lugar María

Voz 7 08:41 mitos que trabajaba y además llevan mucho tiempo trabajando un lugar único pequeño

Voz 1 08:45 quizá en el sentido de cavidad física pequeño pero tan enorme en su dimensión yo diría que que el que puede bajar a la Sima de los Huesos está viajando a un país y único es como cuando alguien dice me gustaría hacer este viaje a un lugar especial pues es un lugar único en el planeta es un lugar con magia un lugar recóndito está en el corazón de la tierra y en este caso pues nos lleva en esa profundidad de las cuevas en esta pequeñísima cavidad está concentrado pues parte de la humanidad parte de las preguntas yo creo que más inquietantes que tiene a día de hoy el ser humano que es lo que nos hace humanos que es lo que nos hace diferentes siempre hemos creído que tiene que ver con algo relacionado con nuestra consciencia con esta percepción del otro no sé quizá incluso el planteamiento de una vida más allá de esta vida terrenal bueno pues en la Sima tenemos eso tenemos un yacimiento único es como un cofre del tesoro donde podemos incluso plantearnos ese tipo de preguntas se cuando se produjeron los primeros enterramientos cuando nos vemos de manera diferentes singular

Voz 7 09:45 les los unos a los otros es un lugar único un planeta singular

Voz 1 09:50 importante para la humanidad entera para el que vaya allí físicamente no que sepa que aquí pues en Burgos ha de Atapuerca tenemos una parte fundamental de la historia de la humanidad

Voz 0958 09:59 qué siente sino que el despacho serán sitio fantástico con el que ha condicionado la radio puesta a las comunidades pero qué siente alguien como usted que ha dedicado su vida investiga conocer a descubrir quiénes éramos cuando en la soledad esa cueva entiende que ahí está todo que quién ese pequeño lugar se concentra todo lo que fuimos probablemente la gran explicación de lo que seremos

Voz 1 10:22 pues son muchas emociones y sobre todo yo creo que en la investigación importantes la emoción está siempre dispuesto a a dejarte sorprender por la curiosidad y la sorpresa por incluso yo iba a decir a veces descubrir que no tenías razón mucha gente se plantea que si es frustrante pues lo que comentábamos antes en el ámbito de la ciencia descubrir que aquello que querías no es a mí me parece fascinante a mí me parece fascinante que del propio trabajo dinamismo derive una respuesta inesperada una pregunta precisamente el particular en el trabajo de la antropología de todos aquellos incluso que arqueólogos mereció ya no sólo antropólogo sino paleontólogos que trabajan en en en el campo y en las excavaciones eh hay dos tipos de Placeres iba a decir

Voz 7 11:03 por una vez por una parte el trabajo en el campo es puede ser solitario pero diría que sobre todo más trabajo en equipo porque realmente necesitas contar con gente necesitas coordinar te necesitas estar muchas veces en en situaciones de de esfuerzo físico

Voz 1 11:18 Dante en la cima es un ambiente enrarecido en lo que se tiene que esforzar y no tienen las grandes comodidades pero es un Se disfrutan equipo All pero luego el laboratorio de tienen el despacho eh a veces tiene también ese punto de soledad de números de estar encerradito y ese momento íntimo de Eureka de que quiere es que estás conectando los puntos de ese mismo paisaje que todo el mundo tenía ante los ojos de igual manera y lo estás viendo de una manera que antes nadie lo había hecho no sabría sabes no sabría cuál distinguir me gustan ambos creo que ambos son importantes y que además Comas erige muchas veces Jiménez de muchas veces pues también José María Bermúdez de Castro

Voz 3 11:53 mi mentor mi mi amigo pues hay que ser antropólogo debata y devota las dos cosas no está mal

Voz 0958 12:03 o el de María Martinón que buen ejemplo hay de grandes grandes profesionales y que no sirven además estos días más que nunca siempre pero estos días más que nunca poner encima de la mesa el trabajo el esfuerzo la dedicación la curiosidad el motor de la vida es es muy importantes mariano

Voz 1 12:20 el esfuerzo es importante yo creo que la gente incluso cuando hablábamos antes de que hay gente que no está contenta aunque infelices porque te falta un poco la satisfacción de conseguir algo que te ha costado un esfuerzo

Voz 4 12:30 pues no descarte María que aparecemos hay cualquier día con las botas

Voz 5 12:34 hay encanta eso no todo sobre todo con las botas que

Voz 0958 12:38 si descubrimos y nos asomamos a ese origen y final de todo María Martinón palentino prologa directora del Centro de Investigación de Evolución Humana en Burgos un auténtico placer gracias por ejemplo gracias

Voz 1 12:50 gracias a vosotros hasta pronto

