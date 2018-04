La Vida Moderna es gritarle "autónomo tenías que ser" a un coche de Google por ir despacio

Voz 1623 00:00 bueno no vamos a hacer no lo vamos a hacer aunque hoy es el programa del jueves el programa dinámico el programa que nunca sabes lo que va a pasar porque no es como los otros días que hay guión ahora mismo Ignatius eh me está robando una cerveza Cruzcampo y el abridor para nos viene muy bien porque no tenemos patrocinador esta semana así hoy te ofrece el programa de becas Cruzcampo serio gratis esta Vega como la droga esta la primera gratis

Voz 1 00:43 Cruz Cruzcampo Gran Reserva fuerte aplauso

Voz 1425 00:57 vas un poco piruleta eh porque le doy la mano al mismo dos veces a las lascas si poco rompiendo la acera eh

Voz 1194 01:05 tanto Incosol estudio como dijo

Voz 0470 01:08 no ahí joder Le dije hoy al Uche que igual lo llamábamos hoy en Belén de lucha III como dijo tenía que les recordamos más un poquito mecenas

Voz 1194 01:14 a pesar de la más bonitas sí sí

Voz 0470 01:17 la mecedora buena eh si es que me he comido

Voz 1194 01:20 te y dos Cruzcampo

Voz 0470 01:22 has traído un vino de estos también de Moyano nude

Voz 1194 01:25 Córdoba Córdoba Córdoba vino dulce vino dulce de Pedro

Voz 0470 01:27 eh de Montilla a Montilla

Voz 1194 01:30 me gusta verlos para mochilas y una cosa que se el otro día estuve de quitarle la cerveza el otro ya que lo que hay que estuvo en Roma me acordé de vosotros

Voz 0470 01:49 déjate

Voz 1194 01:51 a humor mundo para de souvenirs yo creo que preciosos no sé si para ser rico precioso acerca la cámara acercar que vino

Voz 0470 02:01 el el Papa eh como que va a coger la cúpula del Palacio no de verdad que eran los más horteras

Voz 1194 02:08 encontré que buenísimo gracias sí pueden enfocar este

Voz 0470 02:12 qué suerte que son distintos sí sí sí

Voz 1194 02:16 dime tú dime acerca si puede ser con la cámara en principio está como juntando las manos estás progresando pero no es un poco también de

Voz 1 02:25 vengo de deriva del Vaticano

Voz 0470 02:29 hola

Voz 1 02:32 podré hacerlo Benito venimos de Argentina

Voz 1194 02:34 sí muchas gracias esta vez como yo

Voz 0470 02:37 en el corazón es que tengo problema Mi casa es que no puedo no de la nevera si tengo un culo con los dándolos a tiene él eh no el otro día es que me compré de hecho me compré unos unos Cimanes del Super Mario graciosos y porque me da cuenta que eran de verdad esta no es magnético no porque tiene que por encima para que

Voz 1425 02:57 todo todo igual que me contrachapado precisa y lo algo que no pero no me pongo esto ahora

Voz 0470 03:04 pues no tengo ninguna superior de metal tan grande en el coche porque entendió David tope claro está el tiempo que repiten las cosas no no no que

Voz 1194 03:17 en la primera de verdad

Voz 0470 03:20 eh pero no sé qué superficie metálica pueda vender en una casa que no son una nevera en el coche

Voz 1194 03:25 el que es que bueno hay gente que tiene claro yo conduzco Almería hay las los cubos de basura PSC del baño al lado de la tasa

Voz 0470 03:33 la verdad que poner el Papa hizo hombre

Voz 1194 03:38 abriendo por aquí va mi te has y rezo yo tengo

Voz 0470 03:44 presente todo el día es en los momentos más delicados sí sí cuando entre cuando sea

Voz 1194 03:47 sí lo tengo aquí al lado del repartidor de Wifi repetidor

Voz 0470 03:53 vale muchas gracias como siempre pasa Tánger en los que ahora vamos a hacer si os parece hoy es jueves día doce de abril es el ciento dieciocho catorce eh quiero empezar programa haciendo a pijos sacar agua no pareja frente a favor pero no directamente parece David lo que usted quiera pero antes la sesión clásicas la puta se medio Don Juan Ignacio

Voz 1194 04:21 yo creo que sí puedo programa es comunal esto

Voz 0470 04:23 como una para el Ministerio digamos como usted en una asamblea de Podemos pero claro nosotros no lo hacemos de hecho deberían

Voz 1194 04:31 afronta la base si quisieran así que les vale hacemos una una Pisco sacado pero pie

Voz 0470 04:37 a ver si ahora los canarios fíjate fíjate comento no te maleta dijo sacados

Voz 1194 04:43 es verdad que a veces como se que a veces no me entendáis me por si le pasa como te te puedas a cómo tienes que hable canario te baja te vas a arrepentir yo haciendo un esfuerzo para que haya una comunicación fluida entre ellos

Voz 0470 04:58 dijo sacados de la meseta ahí no

Voz 1194 05:00 hala de vinos hagan pero hablando sólo de noticias

Voz 0470 05:07 a Galdeano lo que nunca

Voz 1194 05:10 Paco tema tabú de la empezamos hablando de bádminton surgió el problema las polémica la casualidad

Voz 0470 05:17 alguien tiene algún algún impedimento para hacer a pijo sacado en este momento pues destaco que la

Voz 2 05:26 a pijos sacado

Voz 3 05:34 K

Voz 0470 05:39 hijos acá esto de la vida moderna y pido una cosa para inanimado

Voz 1 05:46 la derrota en la Champions se levanta temprano para ir a comprar al mercado

Voz 1194 05:56 Britta que se pueden decir si insiste precioso muy bonito lo ha dicho Bush que

Voz 4 06:06 para para

Voz 1194 06:10 sí lo que escucha aquí recuerda bares como El leer en Vallecas Carabanchel cuando tocamos el cielo yo es que llegue en el noventa y uno a Madrid yo me encontré con esos con esa película era la época bajo los bajos de Argüelles serán un poco más podemos se llama Yo soy la gente que es como de derechas que pega palizas Gemma nazis si eso el Bob Pop por cierto tuvo un golpe muy bueno en leitmotiv y a los neonazis yo quería preguntarles lo de Neo

Voz 1 06:52 claro sí perdón para todo el mundo es que te ve pero queda que yo soy me lo veré a ver si te sorprende no se comprende bien

Voz 0470 07:06 tenemos noticias de que una Lazard mal más tiempo nieve

Voz 1194 07:11 Madrid Madrid Madrid mal tiempo

Voz 0470 07:14 de nieve más más si los puertos de Cotos y Navafría necesitan cadenas para circular

Voz 1194 07:20 la prima de Rajoy tenía razón claro que no hay cambio climático es que estamos en invierno y está nevando vamos allá

Voz 0470 07:30 desde hace un mes casi cuál era tu teorías

Voz 1194 07:32 otra teoría es que hacía frío en invierno pero claro ahora es que el cambio climático el cambio climático no habíamos quedado que era recalentamiento toque mierda está pasando mal y que no entiendo es no separar al zorro puede dar volantazo la naturaleza que puede estar dando volantazo la viene muy bien para sus cosas de caro Shaquille mayo que te vas a pasar esquiando traigo un demonio puede haber mejor que Mayo con el

Voz 0470 08:00 claro en primero toda la mañana esquiando y por la tarde a la piscina La Elipa si pez en el agua que tenemos ya en la reserva al nadador cuéntanos refugiados podemos acoger ya no vamos a ver voy a echar de agua que pienso en le falta voy a ver cómo están los pantanos eh yo tengo una la de casa como están y debo decir que ha mejorado muchísimo nivel pantanos el de Valmayor ha mejorado aunque hay una hay una web que es embalses puntos

Voz 1194 08:31 se lo mejor que se llama así que gracias Franco puntos

Voz 0470 08:41 y te lanza cuando abierto embalse punto net lanza aquí como un aviso a ahora que dice quiere Gil avisaremos cuando se actualiza la información semanal de los embalses puesto a pero sí vale llegan los de La Ventana luego les te salen las aplicaciones de todo sí embalses punto net Guás los infantiles quiere que haya más casos de abusos infantiles usted debe estar donde está mire a tienes mostró notificaciones permitiera bloquear permitir emitir Frantino te vas a todo el rato Pepa Bueno saliendo ahí las alertas Pepa Bueno y una noticia de última hora Rato

Voz 1194 09:20 que aquí podemos manipular La Ventana

Voz 0470 09:22 bueno es que son dos días cuando venga a Pepa por la mañana y esto no va a estar aquí en el embalse de Valdecañas setenta Pepa

Voz 1 09:29 a chupar concentrada en la Universidad Rey Juan Carlos y de repente el embalse llegaba dimitió ya

Voz 1194 09:37 que sepamos no ha dimitido seguimos

Voz 1425 09:40 no no me voy a cuánto cuánto

Voz 0470 09:45 que no pero que con esa sonrisilla del Mago de Oz soy es viento del norte

Voz 1194 09:56 venga Rajoy arroba almohadilla si humilde

Voz 1425 10:04 vamos a ver la progre del PP pero vamos a ver eh

Voz 0470 10:07 cuánto creéis luego Parra no no no lo veo no lo merece a cuánto cree que están los embalses en España en global yo creo en tanto por ciento

Voz 1194 10:14 ya no nos podemos permitir más agua y más agua sería robar robarle sería obsceno

Voz 0470 10:22 a cuánto creéis que están yo creo que la Iglesia

Voz 1194 10:25 hasta hay un embalse como cuando vas para Asturias que en la iglesia de Riaño y se y la Iglesia marca yo creo que la Iglesia ya está sumergida sabías este hecho y muchos los sumergibles un pueblo y tuvieron que desalojar ese pueblo para hacer un seis un embalse en muchos sitios pasan ya estamos a punto de soterrar sí pero una cifra una soterrar tras echar tierra pero echar agua como sería inundar

Voz 1425 10:56 hoy over

Voz 1194 11:00 cuando pase el cargo a vuestra disposición cuando la bases te ponen en tu si si queréis echarme hoy este es el momento es muy bien yo buscando para poder expresar esto en nuestra cultura

Voz 0470 11:15 Diego Diego que está en primera fila que ha vuelto hoy a Diego no podremos Bétera veterano Blind People eh lo primero que ha dicho han sido inundar dos Hay como Rachel pero tiene que un porcentaje del PIB

Voz 1194 11:33 al el porcentaje setenta y dos haya poniendo ochenta no tanto

Voz 0470 11:41 del cinco por ciento tampoco el deshielo todavía

Voz 1194 11:44 dice claro predice que la misma semana

Voz 0470 11:46 la de dos mil diecisiete min cincuenta nuevos estamos por encima fíjate yo perdono este año este año sesenta y cinco el año pasado había cincuenta y nueve la media de los últimos diez años un setenta por ciento Estamos

Voz 1194 11:56 por debajo la verdad que cuando la Atlántida porcentaje de cuanto está inundada me cuando ya estaba en Canarias defiendo bueno Canarias forma parte de la Atlántida o viceversa o viceversa pero digamos que ella es la parte visible de la del del mito

Voz 0470 12:13 se se sustenta sobre

Voz 1194 12:15 en Canarias es lo único que hay en este planeta que está con un pie en el mito y con un pie en la realidad aparte de Puerto Hurraco Cifuentes vale pues son datos

Voz 0470 12:32 de que esto no tengo ni a la noticia de Madrid se Madrid nieva pues pero que bueno

Voz 1194 12:40 Carlos ida no está nevando en la sierra ayer y hoy ha nevado

Voz 0470 12:43 sí vale paso la noticia eh venga de nieve lluvia no venga dinámico venga dinámico vale y a ras teología temporal nieve la nieve obliga al uso de cadenas no os lo juro de luso en el puerto Navacerrada

Voz 1194 12:59 pensé que los campos de algodón del sur de la nieve en España obliga a EEUU a retomar la esclavitud o sea no hay negro para tanta nieve Eddie Murphy

Voz 0470 13:24 a recoger otra vez sino que no sabía bien que alguien me diga Vega Baja

Voz 1194 13:29 cuando tenga que ver con la cuando cuando se iba a quitar el anuncio del de que ponen los aviones de está prohibido fumar ya suena pero acordar

Voz 0470 13:40 estaría eh todavía cuando te montas en un vuelo

Voz 1194 13:43 hoy recordamos que este son bueno en el que no está permitido fumar hace tiempo que eso ya sí que no

Voz 0470 13:48 a día venían recordando que no permitiría fumar en la calle

Voz 1194 13:52 mira lo que he dicho es un cómico negro Estados otro nosotros de fumar en la calle fumar en la calle en la calle si no hay de todo como digo dónde vas a ir a fumar pensaba que iban con Stalin pero por favor que hay mucho en por ejemplo Estados Unidos ya es difícil por eso eh

Voz 0470 14:15 estilo donde hay concentración en una en una parada oyente

Voz 1194 14:18 en la calle en la puerta de las empresas de Aquino pues te tienes tu veías el cielo puede sumar mi tope no

Voz 0470 14:27 que yo no fumo en la calle en la calle así a cara perro sí pero en la calle

Voz 1194 14:32 hemos y donde poder concentración de gente nombró la palabra ciento dos o en la puerta de un sitio nombra Joy diría que en Barajas también lo han lo han hecho sus afuera que antes hay sitios ADN de fumar gira llega faena dado terminal

Voz 0470 14:46 te quita el aeropuerto Castellón la TF claro puesto que pues las salas de fumadores para España queréis fumar vale tengo aquí mira venga o que no sea de nieve máster pero es que

Voz 1194 15:03 lo leo esta eh

Voz 0470 15:06 Cifuentes Master Ábalos Ábalos es el secretario de Organización del PSOE Ábalos dice que hace dos años

Voz 1194 15:12 nombre de Avatar no

Voz 0470 15:15 su nombre de Second Life

Voz 1 15:17 arroba roba Ábalos

Voz 0470 15:21 se llamaba sin no había un los lo sugirió desintegrado los sin sí estaba los ciudadanos no le queda otra que apoyar la moción si quiere mantener su dignidad

Voz 1194 15:31 jo apoyamos ha dicho que nada de nieve es una de Ciudadanos

Voz 5 15:37 eh

Voz 0470 15:41 ya no serán cocainómanos eh dice aquí

Voz 1 15:48 sabe antes dijo Juan había casi más información de la necesaria sí

Voz 0470 15:55 desde que José Luis Ábalos afirmaba que no le queda otra si quiere ser coherente mantener la dignidad la política madrileña

Voz 1194 16:02 pero vamos a ver qué va a pasar porque tenía una ha dimitido ya de sí sí sí yo creo fuentes de rectora de la Universidad es que es que se nos hemos sorprendido siempre pasa lo mismo

Voz 0470 16:18 quiero que Cifuentes se va a convertir una especie de como un transformer no va a ir a base de negarlo todo se va a ir Se va a poner un cerebro artificial

Voz 1194 16:25 no yo creo va a dimitir un minuto antes de la moción de censura que cuando es que un par de días creo no lo sé en un minuto antes un minuto antes de la más me voy yo porque yo quiero

Voz 0470 16:35 claro no me Xaime Bello y José POTA y que se vaya echando queroseno y quemando la parlamentos ya la hostia montada en un Dragon Ball que ayer me hice una foto con el presidente Juan Carlos usaron sabía que fui yo fui a recoger a mi hijo

Voz 1194 16:51 la su colegios ya está en los colegios amigo

Voz 0470 16:53 no podemos siempre eso sí que es un caos salen lo que tu dijo muy inteligente pero joder el Col

Voz 1194 17:02 es que de mi hijo está justo al lado de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles entonces yo fui con mi hijo esta foto a ver qué sé yo aquí posando delante de la entrada no hay suma aquí no no les instó

Voz 0470 17:17 enseñamos tanto en la entrada suya delante de la todos

Voz 1194 17:22 a la gente que algún día pensó que yo era un fraude como cómico plasmando este mensaje turista el máster de comedia

Voz 0470 17:30 allí cachondeo remate de delantero

Voz 1194 17:37 este es un selfie pero mi hijo Él mismo me me sacó mucha foto la gente nos veía delante yo explicando a mi hijo se mira qué ha sucedido esto ya pretendemos hacer comedia y es por lo que tú me tienes que sacar fotos en la entrada dejó pensando esto José Mota nunca hijos

Voz 1 17:54 de José Mota no me haría esto

Voz 0470 17:58 tengo una noticia que no es ni de nieve ni de Cifuentes de nada ahora con lo cual mal Patrimonio Mundial previsión el paseo del Prado y el Retiro sueñan con ser Patrimonio Mundial de la Unesco

Voz 1194 18:11 dicen al patrimonio mundial de la crisis lo pasé a solas reservada

Voz 0470 18:16 sueñan sueñan con ser conserven lo pasé paseo no sueñan pasó el retiro pero con que sueña con ser Patrimonio Mundial de la Unesco una

Voz 1194 18:26 calle del Prado y el retiro porque porque son para porque porque no pero porque tiene árboles retiro estaba mejor que Central Park mejor que bueno ahí te has flipado sembrar mira quedan ese retiro

Voz 0470 18:43 está guay yo creo que central pero centrar Parc Central para eso solar tres veces más grande pero ya por tamaño también es muchas veces más grande de Ucrania que que que actuaría si Maceo Parker

Voz 1 18:54 yo creo que como parque como parque

Voz 1194 18:56 pero cómo se puede citar la yo creo que el retiro

Voz 0470 18:59 más mejor y más guay que Central Park y no lo digo

Voz 1194 19:01 pero yo creo que vuelva para que el retiro en el centro de Huelva es mejor que el retiro yo no estoy de acuerdo creo que bastante de Central Park es un es un solar campal

Voz 0470 19:16 es muy grande pero este ranking está todo estatuas

Voz 1194 19:19 ya en Nueva York en serio estoy pero que tiene Rincón aparte alzó Italia ese rincón de hippies adorando a John Lennon si suena el retiro no lo hay porque no hemos matado a ningún famoso

Voz 0470 19:32 claro que no se grapa que el retiro

Voz 1194 19:37 la esquina de Enrique

Voz 0470 19:40 claro o mataron cantante ahora estaría feo es un sacrificio para que sea mejor que Central Park donde tal de Pignoise

Voz 1194 19:49 patrimonio de la humanidad si si está moqueta que la moqueta de la SER que no me peguen retiros precioso joder esta moqueta Central Park es una rara avis está yo lo he estado no se está yo no estaba sustanció la mayor nunca he estado en Estados Unidos no Estado

Voz 0470 20:07 tiene una pista de tenis en pista de y tiene una pista detendría Juanito

Voz 1194 20:10 dejaron en donde hay una pista y no me retiro sino no porque así si sí

Voz 0470 20:16 estas el retiró juego Juan Antón

Voz 1194 20:19 por eso está jodido tu hija pero que que no funcionó que que que con lo que hemos notado el Park durísima declaraciones de David Broncano puse arroba Rudolph Giuliani se quemó el paro pero oye rollo Losantos amenazando alemán que hemos el parque

Voz 0470 20:44 vale a cosa de de hacer esto

Voz 1194 20:46 peticiones de hacerlo Patrimonio Mundial el propio paseo ha dicho no ha pues la propia a la Unesco tú tú tú mandas una solicitud ya te lo conceden o no lo Salamanca es patrimonio de la humanidad que parte de Salamanca el centro histórico todo es todo desde hace veinte veinticinco años de Salamanca no hombre otra es una ciudad muy bonita no como otras habrá un momento más cosas Patrimonio de la Humanidad que humanidad claro es que la humanidad no lo tendrán que echar un cable pues las bestias y el muy salvaje

Voz 0470 21:29 claro el parking de fábrica patrimonio mundial del escualo mira vale lanza otra otra cosa venga vale cuando me digáis eh dime tú vale esto no me la Comunidad de Madrid previsiones avance os lo juro otra vez decía es que le gusta

Voz 1194 21:49 pero vamos que que yo por qué le gusta tanto a la gente saber qué tiempo va a ser

Voz 0470 21:53 no no no te el tiempo te Rey Juan Carlos y critican cincuenta todo a vale y que las sedes por lo mismo los vinos en vida yo ya vale dime tú Juan Ignacio tú me digas Wi Fi lo juro lo estoy bien

Voz 1194 22:06 Cifuentes más razonable

Voz 0470 22:09 pero vamos a ver lo juro no novia bromea toda vez que me lo diga este chaval el de la camisa de la sudadera de rayas como tú me digas es Pontiac eran todo verdad Pepa Bueno

Voz 1194 22:17 no fue a ser el programa antes de la Universidad Rey Juan Carlos I no dejar tuvo que sólo desde la furgoneta fue lo mismo que nos pasó a nosotros en el valle lo que es lo mismo Roberta analogía

Voz 0470 22:30 vale el niño del pijama de rayas cuando me por delante sólo tenía que tienen rayas y rayas vale no no no lo hagas Raúl García de cómo te llama perdona Serge cuando me digas el Pontiac me llamó Epi cuando me di Hans el paro e va a ser cuando quieras vale gastronomía

Voz 1 22:57 gracias por sacarnos de hablando con voz de adulto

Voz 0470 23:03 el gasto más mal Gastronomía Solidaridad alta cocina y modas salían ponen plomo el por el empleo femenino en la sexta Soul Food Nights un total de veintisiete cocineros estrella Michelín

Voz 1194 23:13 en en beneficio en beneficio del empleo en beneficio de Acción contra el Hambre del empleo femenino de la a mí pero como juntas las dos cosas que no sé no estoy leyendo con los cocineros locos está tortilla francesa por el empleo femenino fiesta está está banderilla la aceituna la inicial

Voz 0470 23:36 lleva también tampoco tampoco sus a la aplicación de esta sosa eh que no estando chicha juego porque esto claro

Voz 1194 23:42 será será que hemos llegado Un mundo feliz es que no está dejando será que nos estamos quejando porque no hay guerras no haya atentados

Voz 0470 23:52 es que todos los noticias de hoy que nieva que aquello que hay que estar al cincuenta por ha mentido raro que que que el desempleo femenino hay que censurar

Voz 1194 24:02 puedes a la cúspide de la humanidad estamos dando cuenta que el otro día puede estar tocando techo como civilización y lo estamos despreciando que el otro día estuve viendo

Voz 1425 24:13 tuvo el monólogo de Ricky Gervais

Voz 1194 24:16 absolutamente recomendable tiene esa teoría que lo has dicho tope el cual hemos vivido los cincuenta mejores años de la humanidad hostias y luego llegaron las redes sociales

Voz 0470 24:26 igual ir muy interesante si a ver si dos mil quince dos mil dieciséis lo más feliz que sea estábamos en el mundo pero nos hemos dado cuenta de cara a partir de ahora

Voz 1194 24:35 no oí este día en concreto otro otro día hemos tenido que hacer esfuerzos para sino esta no la vamos a comentar porque es muy peliaguda delicadas hoy todo lo que ha salido puede que sea éste el día más feliz de la historia de la humanidad

Voz 1 24:50 lograrlo lo más trillado por colocar

Voz 0470 24:53 el cambio tiene a la felicidad

Voz 1194 24:56 Cruzcampo te ofrece el día más feliz de la felicidad era esto si la felicidad era que no pasa nada decir cómo siendo está así me entretengo con algo

Voz 0470 25:05 es que estoy es que de verdad aquí en la en la aplicación que de noticias La Ser sale todo de aquí no hay ninguna noticia la mala es que igual hemos hecho hemos tocado la boya hostias

Voz 1194 25:14 había que celebrarlo les llevaría a todos de las manos ya celebrarlo tampoco cantar algo hombre cantara algo

Voz 0470 25:22 déjame déjame que bese

Voz 1194 25:25 dejan el primero tiene así no sé qué decir vamos a ver

Voz 0470 25:27 lo bien a nivel científico vamos a ver que no hay ninguna noticia busca algo truculento si hay algo así que diga orquesta de músicos aficionados ofrecerá un concierto gratuito en en el hospital Puerta de Hierro venga mejor vía no pasa nada es que es el mejor guía ojo fijo un chico negro aquí sentado entre el público no le ha pasado

Voz 1 25:49 nos estamos dando cuenta estamos

Voz 0470 25:51 viendo una utopía día más feliz del hombre está habría doce de abril abril el diera feliz dos mil dieciocho

Voz 1194 26:00 un momento escuchábamos alguna noticia

Voz 0470 26:01 a ver pásela a estos allá él quejó de la fiesta vamos a ver el agua fiesta a ver qué pone

Voz 1194 26:08 al menos doscientos cincuenta y siete muertos al estrellarse un avión militar a pie pero en Argelia

Voz 0470 26:17 vamos a ver todos los Argelia estamos porque

Voz 1194 26:23 es decir en Murcia

Voz 0470 26:26 me mira mira más noticias eh es que igual claro igual hemos hecho tope

Voz 1194 26:31 hay y habrá que tiene el loco es

Voz 0470 26:34 no porque enseguida claro no

Voz 1194 26:36 todos muy contento tranquilo que yo tengo es decir más información privada

Voz 0470 26:40 sea sometió al mal rollo pero no no de verdad las alertas activadas de dramas punto com fíjate era orquesta de músicos el concierto gratuito otra vez y máter ciudadanos instó al PP a zanjar el caso mato el bien eh Méndez de Vigo la universidad resolvieron sus problemas

Voz 5 26:55 no

Voz 1194 26:57 puede que tengamos aquí una persona que ha intentado sabotear Gemma felicitamos

Voz 0470 27:01 espera espera prometió tenemos que sacrificarlo

Voz 1194 27:04 vamos a poner sobre la mesa a sacrificar porque tú eres el que nos impide legalice

Voz 0470 27:11 pero espera espera que Gemma noticias e una por una comunicación municipios Algete desarrolló una aplicación para trasladar novedades a los vecinos

Voz 1 27:20 gente de Algete que ya está informada de la altura

Voz 1194 27:26 la estamos dando cuenta Diego puedes quitarte los decir si ves bien

Voz 0470 27:31 sí porque eso sería ya maravilloso ojo pero que éstos no podemos escritas no lo digo yo y a ser un Gimme no no no no que ya falló ya falló lo que no era hoy no

Voz 1194 27:43 pero hoy puede que sea un geek mi Faith pero Give the gift

Voz 0470 27:48 ojo que te varias hasta que haya una mal de verdad que en un crescendo más

Voz 1194 27:53 algún problema Quique diga me encuentro mejor

Voz 0470 27:56 no pero espera ahora ando Bud vivienda coyuntura la compraventa de viviendas subió un catorce poniendo en febrero en Madrid

Voz 1194 28:01 perfecto oscurece a lo mejor a las chicas las chicas las chicas podéis mirarnos a ver si tenéis Pere

Voz 1 28:08 porque a lo mejor todo perfecto pero vamos a ver lo mejor y es un día para celebrar la perfección la perfección para que es que las chicas tengan pene igual aquí de rapado se pide perdón tienes que hay gente que lo es

Voz 0470 28:30 ojo mal día libro Federico García Lorca protagonista del Día del Libro

Voz 1194 28:34 la lo si llegas todo género García Lorca resucita

Voz 0470 28:39 hoy el jinete pero por estos delitos que estaba escribiendo voy a mirar a ver si si es protagonista entablada en plan teórico ha ido a firmar libros suya la os

Voz 1194 28:50 esta firmando el Federico García Lorca esta tarde en la FNAC firmando esperada que se llama abrirme otra Marini este municipio viéndole la muñeca pasa me pasa me el abridor toma toma hasta que celebrarlo de verdad que no encuentro ninguna mala eh a ver venga tio tiene que haber algún la noticia que los pasasteis era verdad lo de Argelia sí sí pero puede ser que tu si tú desaparece

Voz 1 29:20 yo termina el programa sacrificando

Voz 1194 29:23 es es el único que no está en pidiendo que no saltaron

Voz 0470 29:26 la información sacrificar a este hombre ya

Voz 1194 29:28 a continuación con Diego El sobre la mesa Diego yo haciendo un guiño apuñalando le

Voz 1 29:40 el sacrificio de de

Voz 1194 29:43 aquí señor te hace un sacrificio como llama Bram no pero hay que no

Voz 0470 29:50 acusado de matar a un anciano en un paso de peatones

Voz 1194 29:53 un paso de peatones no fue en su casa ya lo sabemos que un paso peatones bueno hay cierto mayonesa hay riesgo de la Constitución no derrumba eh ha sido un anciano no os idea bueno haría que los pasos de peatones se utilizaran para eso lo que sucede en los pasos que se queda en los pases que rige la Constitución no no nos dirá convencerlos de que buena idea

Voz 0470 30:25 buenos días senos está no monta el día más feliz del mundo

Voz 1194 30:28 sí pero pero el extremo vida del anciano el anciano

Voz 0470 30:31 atropellada por los ancianos de vanguardia

Voz 1194 30:34 civil por lesiones poblaciones por lesiones

Voz 0470 30:38 por lesiones a una Antitaurino hostia

Voz 1194 30:45 a las dos Españas no no no no no no jodió todo de repente se que se imágenes que hace guardia civil se le condena a tatuarse en el pecho la palabra hay de todo hay varios sucesos sucesos la gran concierto de Taburete el PSOE Pitt bueno

Voz 0470 31:10 el PSOE pide de Cats en millones a exhumaciones redefinir el vaya a los caídos a redefinir a redefinir vallas caídos y redefinir volarlo por los retiene la hacer una es cómo está el payés claro

Voz 1194 31:25 son estas vueltas del lenguaje que ahora de no no lo mamá lo hemos abatir lo hemos redefinido un valle de los que se tira

Voz 1 31:45 además como tú baje

Voz 0470 31:48 eh no no ha podido ser qué pena eh porque

Voz 1194 31:52 si descubrimos el Mundial de punto a punto

Voz 0470 31:54 Mohamed un matrimonio y su hija heridos al volcar el coche

Voz 1194 31:57 tú seres humano siempre aspirando siempre aspirando hemos tenido unos minutos de felicidad si no hay que volverse loco

Voz 0470 32:03 pero enseguida ya se lea esto

Voz 1194 32:06 sí pues no fueron unos a dar una lección de lo que es la felicidad

Voz 0470 32:10 qué es la vida donde mismo felices felices

Voz 1194 32:12 te das cuenta apostó por aquí

Voz 0470 32:15 a eso vez avisó conscientes hemos sido todos feliz rozando felicidad fin hemos sido felices roza la perfección Motta cuenta ahora

Voz 1194 32:23 claro pues hecho como la Capilla Sixtina y luego sí

Voz 0470 32:25 luego la mano manos y ahora ya volvemos a la inquietud pueblos zozobra a la molicie

Voz 1194 32:32 eso es un dolor al desasosiego al capitalismo ahora volvemos a España España Arcadi tampoco qué putada que empezar el programa sí pero bueno pero ahí lo tuvimos lo hemos tocado pero que buena lección también en realidad bonito bonito que

Voz 0470 32:59 en la aplicación de la SER no allá nos haya shot de noticias jodidos para que esto no no fantasea somos con la

Voz 1194 33:08 no lo podemos ser felices a posterior

Voz 0470 33:10 sí eso eso es posterior a los decimos allí muy vimos el Insight muy atrás Sun fui Félix Domanes Román no no pero estamos al latín Domanes que seamos Felice pero no lo Sapere Manolos a Pere los apremió a dos Domanes más Jedi se era

Voz 1194 33:37 no era sólo del Barça vamos a acogernos todos de la mano ya cantar estuviera de Word todo el mundo

Voz 0470 33:50 el tú sentado que no se te ve que no se debe a verdad

Voz 1194 33:53 en todo el mundo

Voz 6 33:55 todo vale pero en pero en español en España para que se entienda que Juanita comunión pone también español hay programa eh momento como entró como esperen cada vez

Voz 0470 34:06 payá paga y lo siento porque me sudan las manos eh habrá que sí vale eso no pero dando la entrada hay dar somos el mundo somos los niños

Voz 7 34:16 yo tres

Voz 0470 34:18 el mundo

Voz 8 34:22 no

Voz 5 34:31 por

Voz 0470 35:58 la vida moderna es gritarle autónomo tenías que ser un coche de Google por ir despacio la Infanta eh bonita

Voz 9 36:07 yo sí de muchas de fines sin pidan cinco

Voz 0470 36:10 esto ha sido la vida más que hemos acabado la entidad muy bonito el chico negro que está aquí con nosotros desde aquí todos cogidos de la mano el sorprendió huyendo de verdad me dejáis participar con vosotros es es duda fuese

Voz 1 36:26 qué bonito bonito bonus bonus Wii

Voz 1194 36:31 a sí

Voz 10 36:34 siete días sin guiris