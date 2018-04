La Vida Moderna es que el próximo hit de María Isabel se llame “Antes Huelva que Melilla”

Voz 1 00:00 no

Voz 0470 01:30 damos bueno vamos a ver detenidos a la vida moderna hoy es miércoles once abril no entiendo esta locución nueva que haces al principio de hoy en miércoles y espera que la gente diga algo pero que es lo que tienen que decir digo patriotismo

Voz 1194 01:41 en firmar Messi el día

Voz 0470 01:43 lo que tiene es el oye que la gente diga así

Voz 1194 01:46 claro pero mucha gente se queda mirándome cogiendo no no entendemos

Voz 2 01:50 se ha confirmado si la historia de mi vida

Voz 0470 01:55 vamos a ver si esto de la puta ser estamos con quienes con bufanda frío pero aquí quiero quiero describir la situación e Juanito

Voz 1194 02:05 que luego no se la quita por pereza

Voz 0470 02:08 Juan Ignacio viene con porción momento mente disculpado ante Garzón el programa pero es que eh vales han roto las teles Sara Pablo monitores Pablo puede por favor arreglando las teles

Voz 1194 02:18 den poner hostia en veces el programa en la espalda ya pueden sintonizar el programa de la tertulia de Televisión Española amigas sale así con Isabel San Sebastián es que esto

Voz 0470 02:28 esto no gente que no ha venido nunca el estudio aquí tenemos porque porque la SER tiene en el estudio central tiene exactamente cuatrocientas diez diez televisiones para ver toda todo cadenas porque tú sin formación cuando hay un programa serio claro todo esto tanto la escalera de la TDT todo la Localia todas las cadenas para que Francisco y la gente que sabe de cosas entre dos

Voz 0759 02:49 normal imagínate que ahora mismo que no creo que pase a más gente que mismo dimite Cristina Cifuentes sí claro

Voz 0470 02:54 no no entraríamos en los programas serios ponen información en las pantallas para que los presentadores sentaron Nico anotamos nosotros nos apagan una cuantas en el resto no sacan a no son

Voz 1194 03:04 los mismos como Pajín oye centrados en siga funcionando Ana Griso como cuando le pone a estos peces que son muy agresivos en la pecera que aún hay peces no lo recuerdo especie pero son muy exótico y muy agresivo Piraña necesitan no no no llegan a ser pirañas el samurái japonés muy de colores

Voz 0470 03:25 el pel loco loco

Voz 1194 03:28 E irá Ojeda no se confía

Voz 5 03:31 sí

Voz 1194 03:32 el caso es que necesitan de jugar su agresividad el PES Sánchez Dragó y el truco está en ponerle un espejo en la pecera para que ataquen asimismo pero claro porque si le mete otro de su propia especie acaban matando entonces para que no suceda eso es poner un espejo y un espejo para que hasta que se canse para que se canse de ser agresivo es como a nosotros nos por azares de lado nuestras porque ha baremos ofendiendo unos a nosotros mismos claro claro está en un bucle infinito

Voz 2 04:04 se puto padre separado miope Granadilla es tu pueblo no

Voz 1194 04:11 mí mismo claro porque es el referente que te adelante

Voz 0470 04:15 Pde Kiki cansar los eh soy yo he pecado alguna vez es por necesidad pescar una vez pescado salmones en el Ártico

Voz 1194 04:21 ah sí para eso es lo más triste para sobrevivir básicamente seguir en este mundo otras actividades que ser humano ya considera deporte sigue teniendo en el ámbito de la supervivencia

Voz 0470 04:36 pero fíjate entonces en la primera que me metiendo de obliga a pescar salmones y y yo tiraba rápido lo que merecía allí en los esquimales que hay buenas que son inuit no lo es que que se enfadan porque esquimales significa que comer

Voz 1194 04:48 me decían de todo los nombres de los inuit están picados

Voz 0470 04:54 no no no que no estoy de esquimal pese a lo que decían es que el salmón es muy zorro y entonces sí letrada de golpe eh te lo te rompe todo

Voz 0831 05:03 Temas

Voz 0470 05:04 entonces sale causarle no cansarse entonces cuando ya parece que a venir la suelta la suelta que estoy en el mar

Voz 1194 05:11 de Jaca

Voz 0470 05:15 ya está cansado al bicho tira de

Voz 1194 05:17 en Irak la rodilla es vital Gómez ya el último a golpe de gracia a Salmond ya es que el golpe de gracia cosa hay que hay que darle darle un esta cazo hay quedaron cortas la cabeza no bonito no bonito actúa como una estrategia de cacería salmo que te explico el proceso Jordi

Voz 0470 05:41 vamos a ver todo esto viene de Jaime I claro

Voz 2 05:45 a tope

Voz 0470 05:48 te porque hablábamos de esto no sé pero sí

Voz 2 05:51 digo Alba pero capaz virus sabemos perder como que hay algún equívoco ves que soy del Barça por estas cosas por lo que pasó ayer te lo juro hecatombe no Pierre desde hoy perdido

Voz 1194 06:13 lo siento yo no estoy en la competición no no un desmembramiento totalmente desmoronamiento tranquilos

Voz 4 06:21 no te levantas

Voz 2 06:23 lo de lo que lo que tiene del Barça frente a la muerte de Vito Corleone tambaleándose

Voz 4 06:31 oye vaya Perú

Voz 2 06:36 déjame Hunter vistos viendo la caída no se pueden perder de una manera más que soy del Barça

Voz 0470 06:44 en Roma la Ciudad de la Luz

Voz 1194 06:46 lo coger Roma dejarlo preparado de Roma

Voz 0470 06:50 no estoy en Roma las calentarle calentó el ambiente lo pudo catalanes separar de Alitalia

Voz 1194 06:55 la otra vez por cierto me enteré que godos godos es una palabra italiana está claro que tenemos los canarios para arreciar a la gente

Voz 0470 07:08 a veces lo que utilizaban los no sé quién ha para hablar de lo bárbaro no

Voz 1194 07:14 cita suele más bien visibles de juegos godos también go go doce la llamada los españoles que se quedaron en Italia le lo con los Chris los cristianos alianza se crían más puros porque eran los verdaderos cristianos ya los cristianos que venían de España como se les suponía que estaban mezclados con los árabes y medio enraizados y tal eran inferiores claro ya ellos se les concederá cristianos de segunda fila Bodo despectivamente godos tal como alguien alguien que no es puro nadie que que que alguien bastardo Taquan está cansado

Voz 2 07:51 te has cansado cayendo en ferias verme en posición horizontal

Voz 1194 08:01 buscando aire cansa de eso de estar consumiendo oxígeno es lo más bonito aún la etimología de modo de preciosa Despres desprecio pero al mismo tiempo de una manera Carmona manera elitista como si fuéramos más puros los canarios adiós Cecil es el insulto perfecto canario que ya solares

Voz 0759 08:24 Dios yo creo porque ya no sé no sé cómo

Voz 1194 08:27 el famoso popas a Pantani el sentido de que cuando cojo esto se lo dijiste tú el otro día iré muy buena definición cree que es verdad que no lo conocen más en personal cuando agarra la linde no no las igual que le pasa a otra gente sí entonces eso es como cuando entras en un tema a repetirlo

Voz 6 08:52 Vidal Ibiza hay en cada Ale

Voz 2 08:55 la gente que me conoce sabe que soy un sentido

Voz 1194 08:58 que de de de que soy muy visual veremos pero con lateralmente pero soy feliz porque una vez agarro la presa se nunca yo yo os pregunto a de verdad en esto ha quedado claro

Voz 4 09:16 ya ya

Voz 0759 09:20 vamos a consulta a las bases ha quedado claro

Voz 1194 09:23 pasamos a la siguiente tema cuenta que el pan mi música es mezcla de música el pan de hecho pasamos al siguiente tema de hecho aquí por favor porque se basa en la repetición tienen la integración yo creo que ha quedado sketch más bonito es el de te acuerdas de lo de Wikileaks nada de Wikileaks para Wikileaks cuando yo más a gusto me he sentido vamos ya por Millas tarea

Voz 0470 09:52 según el monólogo de Wikileaks puedes hacer en la en la en la convención anual de ingenieros informáticos de cada año lo podías hacer porque eso es un bucle de programación

Voz 1194 10:00 el otro nunca salen que tengo desde la casualidad casualidad la casualidad Bill Cosby la que una mujer negra en la serie los hijos son negros otra casualidad te vas a esquiar a un sitio Chema Sierra Nevada y la gasolinera que es una silla

Voz 2 10:16 nevada Sor rodeado

Voz 1194 10:18 es que algún día los señalarle aquí en el programa tiene un tatuaje contra muslo se como medio oculto escrito en Comic Sans que pone tatuada

Voz 0831 10:27 sí joder la las uno

Voz 0470 10:30 corrobore de podemos salir ya llevamos tres moviendo papeles pero ya no lo vamos a hacer sólo quiero decir que no oído muchas cosas ha comentado pero dos en concreto que me gustan mucho una que me trajeron ayer a un chaval bueno programa el martes que es una bebida energética

Voz 1194 10:45 veis que se llama bebida energética

Voz 2 10:47 Pedro

Voz 0470 10:48 no sé de qué comercio e pero la la vidas Gemma Energy Dream y es una Energy

Voz 0759 10:53 no engaña a nadie van de frente da lo que promete

Voz 0470 10:56 otra cosa que lo Gabi uno dos chica murciana da para tanta ido para J murcianos ahí lo que es si la hoja del limón limón con con que llevan relajadita

Voz 7 11:07 pero bueno nada o al bar dada al dado que es no lo sé

Voz 1194 11:13 eh

Voz 0759 11:16 Cuén parada en la propia hoja del Limonero como favorito

Voz 1194 11:21 empanada como rico es una hoja de limón es empalar una hoja si esto sucede en Murcia

Voz 2 11:34 luego vamos a hacer reportajes en Papúa Nueva Guinea no parece que hay que buscar aventuras ahí fuera no tenía Murcia es el

Voz 0470 11:43 si te por supuesto que es la primera que jotas dice que como Jove había cómo estáis

Voz 0831 11:48 es todo lo decimos pero luego hay que poner

Voz 0759 11:50 lo Leao eh yo voy para sí venga memoria

Voz 0470 11:55 el no se come pero queso

Voz 1194 11:57 bueno la broma también que te hacen mucho de si todo entero

Voz 0470 12:00 pero acá que tiene esto que tiene esto es es una baja de limón empanada toma toma toma toma

Voz 1194 12:06 pero otras cómo se come sino se come no habló de alrededor se consume

Voz 0470 12:11 aquí Jon relleno de esas caro osea que decir podían haber puesto un trozo cartón le da igual a un bordillo

Voz 0759 12:22 además la casualidad que vamos a Murcia este fin de semana es verdad ponen no porque

Voz 1194 12:29 el caso es que tengo problemas hoy

Voz 0470 12:32 de qué de de tienes una Energy Dream

Voz 2 12:35 no me cuesta me cuesta coger ahí

Voz 0470 12:39 ya está abierta e de cuestionarle vamos a empezar el programa hasta arriba de azúcar porque usted se convierta para entero a perro el cabreo no lo hago ni con la bufanda puesta aquí a la ciudad que es esto vale vale que me falta ir

Voz 2 13:00 tirarme al suelo tuvo

Voz 0470 13:02 quién tu tocaya lluvia un trago de un trabajito

Voz 1194 13:06 exacta caducada como la del otro día aprobamos una ojalá caducada de hace diez años si si si luego no no demuestra que el CAT no sabe lo que yo no soy una cosa es una historia que se han montado algo caduca es un estado mental caducado a lo dijo un ministro eh Cañete

Voz 0759 13:24 hola me como los yogures caducados claro veías y efectiva no

Voz 1194 13:27 me da esa sensación

Voz 0470 13:29 vale pues me voy a beber un trabajito DNI Lily con el con la energía que me den un subidón voy a pedir un aplauso para todo el mundo y empezamos a ver la cata

Voz 1194 13:45 qué energética setenta es una bebida energética la verdad es que me queda como estaba

Voz 0470 13:52 a esto toda la vida moderna

Voz 8 14:46 sí

Voz 1194 14:59 cero

Voz 4 15:10 Miguel Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete

Voz 0470 15:27 esto cada vez más es un espectáculo para niños coreando cosa moderna Schuster ya lo dijimos Un día en la vida moderna para para niños

Voz 1194 15:36 aquí no hay nosotros hacer el programa en una guardería pues a ver cómo reaccionan

Voz 0470 15:41 vale esto es la vida moderna hoy es once de abril miércoles es el programa ciento diecisiete de la cuarta temporada y seguramente será el trescientos así normales en total pasó y pico cuatrocientos de de de

Voz 0759 15:52 heridos de la puta mierda estas madre mía así

Voz 1194 15:54 vale más que Los Soprano llevaban más

Voz 0759 15:57 muchos de los Soprano IBI casi más que a esparcir no creen eso es imposible

Voz 0470 16:02 Valentín para Bolton más Amar es para siempre Varane mil ocasiones

Voz 0759 16:05 sin XXXVIII se llevarán más que nosotros pero más que Los Soprano sí que su poder Los Soprano Laurent seis temporadas

Voz 0470 16:10 pero aquí están esquiva a decir un iba hace unas una analogía con personajes de Los Soprano ha visto claro cuáles son

Voz 1194 16:16 Vito Tony Soprano a Tony Carmela la mujer Toni vale pido un aplauso para Tony Soprano Carmela

Voz 2 16:27 el Barça hasta la muerte

Voz 1194 16:32 el Barça cayó porque bueno la mala suerte de los listos claro igual que la tijera de Cristiano Ronaldo fue la suerte

Voz 2 16:40 hoy en la mala suerte de los hay una escena

Voz 0470 16:43 apreciará consecutivo tercer año consecutivo

Voz 1194 16:46 este año consecutivos siendo grandioso tocando fondo de una manera colosal ahí hay

Voz 0759 16:53 fíjate como aficionada al Athletic y creo que hay que un poco luchaban contra la mística de la derrota claro porque hay un momento que la derrota tiene también un punto muy muy bueno

Voz 1194 17:01 pero sí que ha caído el Athletic en eso el Athletic cayó mucho tiempo exacto pero el Barça no el Barça siempre sorprende cuando cuando cuando pierde pero lo de ayer me pareció especialmente reseñable

Voz 0759 17:15 además la perdido tan guay no haya perdió la

Voz 1194 17:20 la mística de la la derrota por ejemplo

Voz 0759 17:21 lecturas lleva hasta hasta el final de entonces y hasta la derrota final su carrera bueno vamos a Gary momento déjame que describe

Voz 0470 17:29 la porque como hemos repartido para de murciano donde la canción claro hasta la gente el público probando los éxito parece que los hemorragia de un naufragio mano comiendo pan para joder qué tipo de invención del Nuevo Mundo es esta

Voz 1194 17:41 esta buenísimos que estamos muy bien

Voz 0470 17:43 no una otra gran invención de Murcia otra otra más

Voz 0759 17:46 qué sorpresas no guardará en Murcia para este fin de semana

Voz 1194 17:50 Murcia Alicante Murcia íbamos vamos ahí la España rica Bruce ir a tope a tope para allá además fue de la burbuja inmobiliaria exacto que empezó por ahí

Voz 0759 17:59 además esta semana haciendo para para J esta semana estamos un poco la semana después de una de una semana movidita sí en unas cosas que no pasaba a la semana un poco de de la conciliación no está conciliar el mensaje que queremos mandar esta semana que que que cada semana mandamos a la comedia la comedia sí es conciliación Ignatius la suya es es si vamos a reírnos junto a hacer comedia sobre un tema

Voz 1194 18:26 no necesariamente significa menospreciar ese tema

Voz 0759 18:28 ahora nada eso tiene que quedar muy claro entonces hemos intentado cerrar heridas por lo menos no reabrir las con Huelva esa gente maravillosa con la gente del autismo que también hemos intentado cerrar heridas pero claro y nos queda nos quedan puntos sin cerrar actual que que ha sido casi casi es más conflictivo todos cual quién Cruzcampo

Voz 2 18:52 pero creo que ahí tenemos Regàs eso que parece que el otro no

Voz 0759 19:01 el caso es que queremos de Brad comedias conciliación sería hoy nuestro lema por lo menos esta semana es ese ir y en este programa se ha vejado sea vejado al campo lo ha habido una célula habrá que la gente o el el community manager que maneja

Voz 0470 19:16 hondos e Twitter es un lo hace muy bien entendí muy bien la broma

Voz 0759 19:19 tendero muy bien la broma yo creo que deberíamos hoy ya cerrar el asunto no que el community manager de Cruzcampo nos lanza un reto por tuits como único comunicado oficial comunicado oficial de Cruzcampo nuestro lanzaron seguramente un sábado por la tarde

Voz 1194 19:38 todos los comunicados son por la tarde de bandas terroristas

Voz 0759 19:40 sí el comunicado oficial de Cruzcampo sí que que

Voz 7 19:48 el Ignatius hacen una Review

Voz 0759 19:51 esta cuidado con el con el agente

Voz 0470 19:54 el está viendo es lista una revive honesta

Voz 0759 19:56 de la nueva Cruzcampo especial independientemente de la puntuación podemos empezar a hablar de la promoción es decir podemos empezar a hablar de que incluso Cruzcampo después de todo el conjunto

Voz 1194 20:06 yo miro sería eh eh nos patrocine

Voz 0759 20:08 como en los vinos ofrece la ofensa

Voz 1194 20:11 esa esa acaben patrocinando el próximo viernes

Voz 0470 20:13 serían se serían al calor de putas

Voz 1194 20:17 en este caso el tema aquí muy grande por hacer lo comentaré el director cómico Antonio Miguel ha dicho que directo directo

Voz 0759 20:26 hice en cuanto a Broncano por no vale con que haga las veces de moderador efectivamente lo bien recojo este me pongo pero pero la quiero ver aquí la Service vamos a ver hostia yo molesta

Voz 0470 20:43 yo tirándole farol eso es iniciativa de que que actualmente como un como un lobo solitario

Voz 4 20:50 vamos a ver

Voz 0759 20:51 Copacabana Semper espera que te lo has buscado tú no

Voz 1194 20:54 todo ello sé va sacar una bolsa de plástico Mika

Voz 0759 20:56 para ir al Mercadona ya de decir una cosa

Voz 2 20:59 en el Mercadona no venden Cruzcampo especial

Voz 0759 21:02 se venden Cruzcampo normal si Cruzcampo bueno normal lo que sí ha encontrado es como Cruzcampo ojo Gran Reserva te llama bonitos Gran Reserva estos supo el tope mejor que la componen

Voz 1194 21:17 eso sí nosotros hacemos la Review se compromete

Voz 0759 21:20 por lo menos no se comprometen dice podemos empezar a hablar de la la dar una vueltita tengo aquí Cruzcampo especial vale eh voy a abrir un par de botellas ir adelante está fresquita

Voz 4 21:35 no bueno pero

Voz 2 21:38 es que para las y encima caliente pero poniendo a prueba para cata de cerveza

Voz 1194 21:46 tiene que estar temporadita hombre con para hay que acabará como noticia porque total frío entra todo sea tan claro pero será en la manga de Cruzcampo de siempre vamos la vendían súper frías Gran Reserva eh bueno hostias

Voz 0470 22:01 pero vamos a uno de tu momento momento un momento vetos de gran

Voz 1194 22:03 emoción y no quiere líos institucionales para eh está vamos a ver porque no estaba moviendo si estaba mover la muñeca es una presión que utilizamos ahora mucho que

Voz 2 22:15 clic de famosos

Voz 1194 22:19 vamos a un poco la muñeca muy bonita bonita

Voz 0470 22:21 eso de Andreu Buenafuente

Voz 1194 22:24 el Racing claro muy muy errante que es esta noche habrá que mover un poquito las muñecas ahora casi todo ya sabes dónde moderador dicho que modere Broncano cómo hacemos esto las dos a la vez primero uno luego vamos a ver

Voz 0470 22:40 vamos a ver de todo de déjame que ve al tuit otra vez que no me lo que ha hecho Cruzcampo que no quiero que esto derive en otro incendio cuando sale comunicado afinidad si esto de Cruzcampo verifica

Voz 0759 22:51 es real o no aguantó mucho tiempo con una cerveza abierta también

Voz 0470 22:54 hacen una Review honesta de la nueva Cruzcampo especial independientemente la puntuación bar para el campo ellos

Voz 1194 22:59 ya no está cuál menú

Voz 4 23:02 vamos a ver

Voz 1194 23:05 vale ya como y si estoy nervioso a un alcohólico no le va bien

Voz 0759 23:10 los estos retos bueno voy Palha acabamos

Voz 0470 23:15 que que Ignatius están bebiendo Cruzcampo a morro como si fuesen dos palomas vale vale vale vale pero pero en un momento pero la la pero la catalana versará

Voz 4 23:24 pero no menor hombre no la botella entera no

Voz 2 23:44 adiós así no se puede catar joder joder así no se puede catar la botella entera amarró hola veremos lo hemos probado

Voz 1194 24:02 aquello no gastar una cata cerveza yo pensé que eras si pasa una papel que sólo solo

Voz 2 24:09 yo de verdad de verdad te lo digo esto esto anima a todos los españoles que cree que quien sean emprendedores que quieran montar una empresa si habian sido capaz de montar una gran empresa con este brebaje Cualquiera puede hacerse rico en las tu rabia

Voz 1194 24:32 está buenísima esas tu e mail debido es eso esto fomenta el capitalismo pero hacerlo y New no es aborto sino de de la verdad es que no pedía el voy a decir una cosa honesta decían honesta la Gran reserva está mejor que normal es más que la casualidad de cero

Voz 4 24:51 él

Voz 1194 24:52 vale pero bien cien por ciento entre todos lo mejor que hay

Voz 2 24:58 esto que yo me uno a a Nacho Le doy

Voz 1194 25:01 quién a otra le doy doscientos

Voz 2 25:04 es que me gusta que el Gilito

Voz 0759 25:06 estoy tan tan tan está realmente buena eh

Voz 1194 25:09 con esta buena joder macho saber por qué

Voz 0759 25:11 no sabe cómo la norma

Voz 2 25:14 han conseguido O'Leary asignar

Voz 0470 25:17 si alguien piensa que todo está patrocinado oscuro que yo me tendrás todo esto es también ahora en pasarme otro hombre el vale perfecto vamos a abrir otra cosa para que que el sobre

Voz 2 25:27 sí

Voz 4 25:32 Ignacio Delgado Alemany Granadilla de Abona mil novecientos setenta y tres que demuestra que esto no pública

Voz 0470 25:43 eh repetidamente una cerveza el campo Un café con leche y una bolsa pequeña el café con leche

Voz 0759 25:51 hombre en el coche y una bolsa pequeña que te ha costado dos céntimos a la pequeña la última la grande cinco creo

Voz 0470 26:01 la verdad es que tu tarjeta bancaria tu cuenta y que te atendió una tendrá que la compra no El Escorial Ricardo desde aquí el mercado El Escorial la que teen como como cajera como cajera

Voz 1194 26:14 oye Juan

Voz 2 26:16 a a tope no tenemos me pues me ya no estoy cansado me puedo tirar al suelo otra vez

Voz 0470 26:21 la Cruzcampo campo te da la vida en el vale no tienen tenemos un té

Voz 1194 26:27 ligero muy ligero un día especial que viene de invitado

Voz 4 26:34 sí

Voz 2 26:39 no pasaba en la SER desde los tiempos ahora hombre tranquilo que estoy acostumbrado llevo

Voz 1194 26:48 entre nosotros entre nutrias actuando

Voz 2 26:50 los sitios donde la gente era mi ecosistemas estas curtido antes dije la frase en

Voz 1194 26:58 es una es parte del espíritu de modernidad que reírse de algo hacer comedia intentar hacer comedia un tema no significa necesariamente menospreciar ese tema si hace bien no nos notas menospreciando pero se puede hacer mal yo tengo la opinión de que un cómico también pueden meter la pata no salirle bien el asunto y esto quede del chancanismo el chamán

Voz 2 27:20 no pude vaya giro eh no no es que

Voz 1194 27:22 el chancanismo pienso que es la raíz común que tienen todas las artes escénicas ideas escénicas en la magia de la comedia la se basan en una convención en el que la gente de la sociedad a la gente de la tribu la gente del clan a una persona al chamán le leerán cierto margen para comportarse en cierta manera él tiene ese poder en su mano ese poder se puede utilizar para el bien o se puede abusar de ese poder se puede darle un mal uso a ese poder señoras y señores uno de los mayores especialistas sobre sobre historia de la magia general

Voz 2 27:56 aquí esta noche un fuerte aplauso para Ramón Mairata

Voz 0470 28:07 eh eh Ramón bienvenido a la vida quién es un es

Voz 1194 28:13 la cervecita no

Voz 0470 28:15 esto es la puta se da cuenta nosotros bueno no sé muy bien de qué va esto es que de acuerdo

Voz 1194 28:21 el autor de libros como fantasmagórica con sobre magia terror mito y ciencia un libro muy bien editados era de La Felguera que también Servando Rocha estuvo chiíes

Voz 0470 28:31 en tanto que el mago es el enemigo natural del cómico

Voz 1194 28:35 que los odiamos Samuel verdad verdad Pique con los impagos

Voz 2 28:42 lo más porque los youtubers con los coches

Voz 1194 28:44 incluso cuando todo se enreda

Voz 0831 28:47 sobre todo es que se mezcla no porque hay magia cómica también si el conflicto no es que haya cómicos que hagan magia

Voz 0759 28:57 la magia como cuando empezó la primera Mora de los monólogos y tal hubo algunos magos que les sentó mal que que bueno que

Voz 0470 29:03 los pagos tenían tenían el monopolio de de los bares

Voz 0759 29:07 de la sala y además de todos llegamos nosotros con los monólogos y hubo mucho más mago que se reciclan conmigo que es muy cara

Voz 0831 29:14 seguís en guerra todavía por supuesto

Voz 1194 29:17 el las infinitas Camara nunca lo encontraremos estas batallitas asilo

Voz 0470 29:22 ante girará su momento que la gente pasó de preferir los truquitos a preferir pues ayer con mi novia madre mía joe mi madre con la zapatilla pero seguramente volverá a girar la gente volverá preferida

Voz 0759 29:33 la magiar muy cíclica e se pone de moda cuando cuatro por por ejemplo además decía hace poco otro de sesenta española piensa

Voz 0831 29:41 el Mago Pop lleva un millón de espectadores

Voz 0759 29:43 bueno pocos espectáculos ahí que haya lo demás porque además partimos teatro con él en la gran

Voz 1194 29:49 vía vemos el club de la comedia actual después que el saco ante el nivel de fans que tiene el lo que mueve sea hombre

Voz 0831 29:56 es Ignacio está convencido que la magia

Voz 1194 29:59 hay que pones a lo mejor es común que tienen

Voz 0831 30:07 no es fácil de entender adelante hubo un tiempo

Voz 0470 30:10 el larga en el que funcionaba era

Voz 0831 30:14 la Concepció mágica de la vida qué quiere decir eso que la gente cuando le pasaba algo pensaba no pensaba en que había una causa sino que había unos poderes sus superiores que intervenían en la vida

Voz 0759 30:28 hay que ver con la religión entonces quién tenía

Voz 0831 30:30 mía relación con esos puede superiores quién podía ir al otro mundo y ponerse de acuerdo con los puede ser superiores el chamán

Voz 1194 30:39 chao

Voz 0831 30:43 el hombre se ayudaba evidentemente de algún tipo de sustancia

Voz 1194 30:51 pero claro luego lo tenía que explicar a los demás que no

Voz 0831 30:53 que han tomado Cruzcampo ni sustancias

Voz 0470 30:56 no tenía experiencia sustancias psicotrópicas entra del extra

Voz 0831 30:59 Connio pues seguramente nos lo lo desconozco pero es pues si la mejor droga

Voz 1194 31:05 en ese momento

Voz 0831 31:07 claro tenía que acudir a una representación lo utilizaba de todo desde una más cara a un muñeco a la entre lo Kia hacia un chiste es una comedia o un drama bailaba hacía música Ése es el origen de casi todas las artes mostrar aquellas cosas que no existe en la realidad material pero sí existen en nuestra psique los dioses por ejemplo los sueños

Voz 1194 31:34 a dar más visibilidad a todas irreal

Voz 0831 31:36 mostrar todo esto y ahí está el origen de prácticamente todas las artes techo las cuevas prehistóricas siempre pensamos que es raro que unos señores a pintar ahí dentro en unos sitios donde no se podía ver en realidad eran un lugar en donde se representaba el más allá y era un viaje hacia más allá el que envían el chamán con con las gentes de tanto es que ocurría que cuando de pronto alguien estaba enfermo pues no le daba en una aspirina ni nada que curar a una causa natural de su enfermedad sino lo que hacían a representar aquello que el está pasando en su interior la lucha entre entre esos seres sobrenaturales que en su interior y que le ponían enfermo y entonces sabía un determinado momento que de algún modo es lo mismo que hace el psicoanálisis no que explica los los las cosas que están ocurriendo en el cerebro humano y en el interior de las gentes para para lograr una curación

Voz 1194 32:32 es el lenguaje sexual del psicoanálisis que el fondo es un literatura hablar de que sí pero aquí está

Voz 0831 32:40 mentes relacionado con los mitos etcétera y todas las historias que en aquel momento se contaban entonces hay un momento en que sin embargo ya tienen que hacer algo para mostrar que la curación es cierta y entonces acuden a la magia acuden en esa primera época aún exclamó Teo en donde de pronto lo hacen surgir del cuerpo de él la persona enferma pues por ejemplo pues una pequeña a la serpiente de color negro que representa el mal que le han extraído y así el enfermo ve que que realmente ha sido

Voz 0759 33:14 pero la mentira claro pero

Voz 0831 33:16 pero mentira es también todas las cosas que hacemos porque el noventa por ciento de las cosas que hacemos no son reales fijáis la gente nos pasamos no sé cuántas horas de viviendo en una ficción cortante no Ramón pero me está no me sosegado

Voz 1194 33:34 como una afición constante tú me dirás hombre hombre no desea Shakespeare cuando estamos echando la misma material del que están hechos los sueños porque digamos que nuestra vida eficacia pero quienes es un estado mental pero vamos a ver una afición consta

Voz 0470 33:52 darlas no pues vida pues yo no vivo en la que la realidad

Voz 1194 33:55 cuando por Night sí pero la realidad es una cosa que realmente nosotros fabricamos pero no sólo eso sino que de pronto ya

Voz 0831 34:01 a la ciencia por ejemplo entonces acaba de jodió todo

Voz 1194 34:04 no no al contrario se hablaba el pensamiento

Voz 0831 34:07 y entonces qué ocurre pues que la gente no le divierte nada ese tipo de explicación de las cosas desaparece la extrañeza el misterio desaparecen todo este tipo de de seres que habían con las que hemos convivido desde hace mucho tiempo de los mitos las brujas los mostos

Voz 0759 34:25 no sólo acierto lugar

Voz 0831 34:26 desaparece pero sin embargo subsisten en nuestro en nuestra cabeza que de algún modo representan nuestros temores nuestros sueños nuestras etcétera y entonces qué ocurre pues que

Voz 1194 34:38 la magia y el resto de estas actividades como

Voz 6 34:41 no yo hago la analogía el antiguo

Voz 0831 34:43 yo tal pues se convierten en artes cuya misión fundamental es volver otra vez a transmitir esa sensación de misterio

Voz 0470 34:53 claro un como gimnasios toma el relevo aquí a eso el dedicáis

Voz 1194 34:55 nosotros yo creo que eso conlleva para poder conlleva una gran responsabilidad ha cerrando el discurso lo que quiero decir hombre ir cerrando sí sí lo lo cerramos con con si te parece Ramón porque quiero decir no me parece a mí

Voz 2 35:09 que es lo que yo iba

Voz 1194 35:12 en un principio que que este gran poder que tiene un mago cómico que le otorga la sociedad se puede abusar de eso me gustaría Ramón me contó varios ejemplos hay uno muy curioso me me encantaría que Ramón

Voz 0831 35:27 querría yo decir una cosa

Voz 1194 35:30 es decir una cosa importante

Voz 0831 35:32 porque hoy aquí una serie de problemas que habéis tenido tal y hay una cosa que decía Chesterton que me encantaba no sobre Chesterton entender lo que es el arte y la ficción no entonces eso ya

Voz 0759 35:43 pues tenemos un problema con eso Gur niño

Voz 0831 35:46 ejemplo cuando es pequeño coge un palo de una escoba y lo convierte en un caballo se pone a jugar pero si su madre le llama niño a merendar lo que tira no es un caballos y no el palo de una escoba decir eso habrá que vienen los niños para entrar en el juego para saber que eso es lo que es jugar al claro es que no lo es

Voz 1194 36:05 de agosto será conveniente es extensa

Voz 0831 36:08 sí era por el resto a través de las ondas

Voz 2 36:11 sí gracias por el apoyo chinos antes de la metáfora el palo sería Huelva hay un poquito el tiempo no

Voz 0470 36:22 es que no es una

Voz 2 36:23 porque me me me dio ejemplo histórico día

Voz 1194 36:27 ella que te Hull un mago que un espiritismo que quiso dar las darle un mal uso a ese poder que otorgaba a la gente un fraude y quería engañar y jugar con los sentimientos a todos los espiritismo fíjate giro el giro de Argamasilla me gustaría que

Voz 0831 36:41 pícara Ramón y bueno fue descubierto fotografía de Argamasilla decía que tenía el poder de ver a través de los cuerpos opacos después de muchas historias que no pueden hemos contado en este momento judío ni descubre que es un fraude regresa a España como era un hombre muy de derechas todos los periódicos de derechas sostuvieron que había realmente engañado a judío ni que había triunfado arroparon bien hombre arroparon no era poco antes de la Guerra Civil Houdini buena del veintisiete pues un poco diez años antes Sagra civil cuando llega la termina la Guerra Civil curiosamente Argamasilla este hombre que se dedicaba esas cosas que había dejado de hacer este tipo de experiencias precisamente porque Houdini Judi ni las había puesto en entredicho termina convirtiéndose en el hombre que crea la censura cena cinematográfica el nuevo régimen y al final acaba siendo dirección director general de Cinematografía

Voz 1194 37:38 el jefe de la censura franquista en España era el fraude espiritismo que Home Billy en Nueva York es Mascaró Jackie fue arropado por el que decidía lo que era permisible y lo que no es metáfora

Voz 0831 37:55 pues siempre andamos

Voz 1194 37:57 libro que con destruido porque me parece muy gracioso el libro que está preparando a la Ramón trata sobre historia de la magia y hay casos tan curiosos que Hernán Cortés como sabía que se iba a encontrar en México en el Nuevo Mundo con chamanes llevaba magos

Voz 0759 38:11 de España

Voz 1194 38:15 así pues nosotros tenemos nuestro no que a las imágenes de los magos españoles enfrentándose a los chamanes década

Voz 4 38:24 el día que no mira mira el truco del enredo que es el galardón

Voz 0470 38:34 hombre también violaría los chamanes allí haciendo unos unos Juegos de estramonio lo quisimos hermanos españoles lo que llevasen son pistón

Voz 2 38:40 hola Se llama polvo de Anaya

Voz 0470 38:47 ah claro ha conocido el truco del Trabuco con pólvora gracias y Simó Atahualpa

Voz 2 38:53 lo llamamos ciencia

Voz 0470 38:56 hemos habla muy bien Raimon Ramone eh hace una sembrado aquí el conocimiento te ve futuro en esto eh

Voz 0759 39:03 sí como lo que es hoy te veo mucho futuro en el mundo

Voz 0470 39:07 el eh me va a dar tiempo a un chaval joven eh como muchas de una prensa para Ramón matiza la vida moderna es que el próximo hit de María Isabel se llame antes Huelva que Melilla quién a está maravillado maravillas de arroba Rodri de

Voz 10 41:01 este setenta te voy a seguir ahora mismo que muchas gracias como siempre es la gente de modernidad manteniendo de Jesús y la verdad es que

