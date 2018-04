“Compartimos información cada vez que interactuamos en una app o en una red social”

Voz 0927 00:00 bueno con esta música de matriz nos metemos en materia Facebook la red social más importante del mundo podía haber filtrado según datos de los últimos días información de unos ochenta y siete millones de usuarios a una empresa utilizados entre otras cosas para fines electorales pensamos que lo vimos Se podían haber utilizado para otras cosas bueno el otro día Iñaki Gabilondo Nos ponía encima de la mesa una realidad que no sé si asusta pero que desde luego debería preocuparnos

Voz 0789 00:39 lo vamos notando día a día pero sin la verdadera dimensión todos nos piden nuestros datos con el máximo descaro cola más absoluta naturalidad nos piden nuestros números de móvil nuestro correo electrónico nuestra dirección postal

Voz 0927 00:54 venga o no venga a cuento eh

Voz 0789 00:57 eh porque si para las más variadas operaciones lo mismo para cambiar unos euros en libras en el aeropuerto para hacernos una muela o para comprarnos unos zapatos con los datos que facilitamos gratuita e inocentemente pensando la soga que nos va aprendiendo cada día más la política de cookies nos inunda de información sobre Portugal porque un día preguntamos por Oporto ir Nos cerca con millones de señales de cualquier cosa sobre la que algún día mostraremos algún interés son millones masas gigantescas de datos que luego se pueden comercializar que luego se pueden almacenar ese utilizan para cosas muy variadas

Voz 1 01:37 legales alegales o ilegales desde

Voz 0789 01:41 las más diversas operaciones comerciales hasta operaciones de campañas electorales de alta precisión a la medida hasta sofisticadísimos sistemas de espionaje o Deferr ahora el mundo está escandalizado con el caso de la compañía este Cambridge Analytica que consiguió acceder a millones de datos de personales de usuarios de Facebook sin permiso alguno para usos desconocidos pero que puede estar perfectamente vinculados con campañas políticas vaya política tonal toman por ejemplo la carroña política del Brexit eh el fundador de Facebook Mark Zuckerberg tendrá que ir a dar explicaciones a la Cámara de los Comunes ha pedido para explicar cuál era el sistema de seguridad en su compañía se ha venido abajo en Bolsa un golpe tremendo es la mayor crisis que nunca la ha tenido Internet se vela por tanto como ese complejo y extraordinario universo en el que simultáneamente se abre el mayor espacio de libertad que nunca se ha conocido también el mayor escenario de la mayor batalla contra la libertad que nunca se haya conocido la guerra por el control de los datos la guerra mundial por los Big Data en la que están empeñados

Voz 2 02:51 los más importantes poderes del universo esa es la realidad es es el nuevo mundo en el que tenemos de Gameiro

Voz 1667 03:03 Daniel habla muy buenas buenos días

Voz 3 03:05 los días coordinador de el servicio de ciberseguridad del INCIBE Instituto de ciberseguridad

Voz 0927 03:11 Habla Iñaki de masas gigantescas de datos legales alegales ilegales en las empresas saben demasiado de nosotros de saben muchas cosas que nosotros ni imaginamos que saben si

Voz 1170 03:23 luego saber muchas más cosas de las que nosotros somos conscientes a toda vez que vamos navegando que vamos compartiendo información hay una hay una serie de información que dábamos voluntariamente de la cual somos conscientes también información que que en que en la que no somos conscientes muchas veces recomienda por ejemplo que es habilitar el el GPS con estos tipos de sistemas que nos van posicionando por ejemplo es un tipo de de información que estamos aportando a las aplicaciones a a los servicios en la nube de etcétera etcétera que no que no somos plenamente conscientes de que estamos

Voz 0927 03:57 a esto de las cookies no es verdad no que queda un día para buscar algo de alguna ciudad te están bombardeando durante meses ofreciendo todo tipo de todo tipo de información que es es agobiante nos preocupa no nos debería preocupar

Voz 1170 04:12 sí por supuesto es decir en los usuarios tienen que ser conscientes de ese tipo de acciones tanto las que son voluntarias y más evidentes pues eso compartir una foto como las que son involuntarias y tanto el GPS como los enlaces que estamos visitando en una red social cuando compartimos esta noticia eh eso va dibujando un poco el perfil que nosotros tenemos es esa identidad digital que podemos estar creando Iker y que dice muchas más cosas de nosotros de los que a veces piensas

Voz 0927 04:40 lo que errores cometemos los usuarios para que las empresas puedan saber tanto de nosotros o dicho de otra forma también podemos hacer algo para evitar esto

Voz 1170 04:49 sí por supuesto es decir lo primero que hay que hacer es ser consciente de esta situación y tener mucho cuidado con lo que ya publicamos de manera de manera consciente cuando compartimos un contenido si lo estamos haciendo de manera públicas que lo estamos haciendo a un grupo de usuarios reducidos cuál es nuestra configuración de privacidad en las en las aplicaciones en las redes sociales muy importante en tomar el molestia y hacer el esfuerzo de ver cuáles son esas opciones de privacidad que las aplicaciones las redes sociales nos están permitiendo y aprender a configurar la de acuerdo nuestros intereses a la a la importancia que nosotros estamos dando realmente a esa información personal

Voz 5 05:28 lo que sí

Voz 0927 05:28 saques no para un usuario normal señor CIR vida es es muy complicado usted sí

Voz 1170 05:32 sí sí claro que es complicado por eso las aplicaciones tienden cada vez más a facilitarlo porque también existe la demanda este tipo de preocupación de es tengo desconocimiento sobre mí pero realmente quiero tener control sobre lo que saben sobre mi entonces las aplicaciones también van facilitando esto

Voz 0927 05:49 bueno y queremos contratar servicios si queremos contratar a aplicaciones pero nosotros usted sabe lo que empieza a salir cuando queremos hacer algo de esto no empieza a salir un texto un chorizo que nosotros llamamos de te estoy dice aceptar aceptar aceptar esto es necesario porque claro Si uno se le todo eso pues se puede tirar tres días encima en un teléfono móvil y al final todos decimos aceptar aceptar aceptar y Madre de Dios la que estamos lo que estamos aceptando no

Voz 1170 06:16 en algunos casos sí porque aparte bueno son cosas precios no están claras son muy no dejan de ser una especie de contrato legal con cláusulas que no entendemos etcétera pero independientemente

Voz 4 06:27 sí

Voz 1170 06:28 no son aceptar sin por ejemplo una cosa un error común es a través de redes sociales sociales los permisos que le damos a aplicaciones de terceros para compartir información de nuestra red social el típico juego E K acceder a nuestra lista de contactos bueno si realmente tenemos mucho interés en en ese juego y nuestros contactos creemos que no van a ser era tener ningún problema bueno vale lo aceptamos pero en el momento en el que utilizar ese juego retiremos los permisos es decir tengamos cierto control de manera consta no sólo cuando salen las condiciones las les llevamos ahí en Súper en detalle porque luego podemos olvidar las premisas después del transportarnos de lo que realmente hemos acepta es una tarea constante un esfuerzo constante y en el cual pues todos los ciudadanos debemos de preocuparnos de esa privacidad que tenemos de la información que están adquiriendo otros gracias a nosotros

Voz 0927 07:24 bueno terminamos enseguida pero me gustaría que escuchará lo que piensa la gente de la calle en mayoría jóvenes la guerra lo que piensan de esta guerra por el control de los datos que decía Iñaki hemos preguntado saben las empresas demasiado nosotros están bien protegido en nuestros datos somos ingenuos dando tantos datos bueno Sergio Díez ha hablado con con algunas personas y esto lo que nos han dicho pues

Voz 6 07:45 tras la gente que lo típico los anuncios que te salen van sobre las búsquedas que has hecho en Google sobre las conversaciones que has tenido en guasa la información que está dando en una no sabes cómo al final acaba repercutiendo en otra y al final llegue a las empresas

Voz 1667 07:58 es que las empresas en general y las tecnológicas como Facebook en particular tienen demasiados datos de nosotros de nuestras vidas

Voz 6 08:06 hecho el otro día me di cuenta de que cuando le das asistiría un evento todo el mundo puede asistir al evento y puede ir a buscarte a ese evento absolutamente desde tu fecha de nacimiento está la persona al sexto que te gusta hasta dónde has comido qué sitios visita

Voz 7 08:22 hoy dónde vives es un ejemplo muy claro me parece lo más reciente que ha pasado con él la gente comparta información privada importante como por ejemplo en este caso lo de que eran VIH positivos y luego esa información era compartida con terceros como compañías de seguros

Voz 1667 08:37 con farmacéuticas crees que estamos protegidos como consumidores por organismos internacionales estatales lo que realmente estamos muy desprotegida

Voz 8 08:43 para nada pueden utilizar tus datos sin ningún problema porque tú darte cuenta en los estás dando así que no creo que no estamos nada

Voz 0789 08:50 no creo que las normativas estatales están todavía por detrás de las nuevas tecnologías

Voz 8 08:55 pues todo esto es muy nuevo y todavía no hay unas leyes que nos protejan

Voz 1667 09:00 crees que damos demasiada información sobre nosotros sobre los viajes que queremos hacer sobre a qué sitios vamos

Voz 9 09:06 no suele publicar mucho en la redes

Voz 1667 09:08 señales pero sí que es verdad que veo que

Voz 9 09:11 es que hay una cierta

Voz 10 09:13 adicción a publicar por lo menos una vez al día lo que estás haciendo no sólo lo que estás haciendo sino dónde estás qué es lo que más me preocupa creo que cada vez tiendo a compartir más de verdad que sí que me lo pensaba más bien y ahora ya no no me lo pienso

Voz 11 09:29 tantos que eso es la cultura que se está creando otra persona una versión metí en las redes sociales que él

Voz 0927 09:34 cómo puede pasarte factura sino sino tienes cuidado

Voz 11 09:36 si te diría que también la gente mayor

Voz 6 09:39 eh especialmente te lo puedo decir por mi Margaret ella junto con su grupo de amiga están súper adictas a todo el hecho de compartir fotos imágenes donde han estado que han comido

Voz 1667 09:52 consideras que es más grave que utilicen esa información que obtiene sobreviví para vender te algún producto con fines comerciales o que es más grave que puede utilizarse información con fines electorales

Voz 8 10:01 a mí eso me parece horrible lo de que las selecciones puedan manipular de tal forma en los en los que son las redes sociales porque pueden hacerlo podemos hacerlo a ver yo creo que es más preocupante que pueda influir en campañas electorales que los datos con fines comerciales puedes poco privado de tu intimidad pero no tampoco te afecta pero que pueda influir en campañas hoy en política pues sí que lo veo bastante preocupa ambas me parecen que estamos

Voz 2 10:28 nosotros tu yo sino mis

Voz 8 10:32 lo comercial bueno al final de sí estuvo muy no es para tanto pero en el ámbito político el Barça aquellas llevar las cosas poco a poco muy lejos

Voz 0927 10:42 bueno ya vemos que bastante alegres con los datos pero también preocupación no porque claro nos debe preocupar que aunque sea muy bonito el hecho que podamos en un establecimiento unos digan donde están las ofertas sabiendo perfectamente lo que nos gusta tiene las dos caras no sé de dónde sacó todos estos datos que nosotros no hemos facilitado al establecimiento por ejemplo sí sí eso está ya el primer paso

Voz 1170 11:03 para ser conscientes de del problema es esa preocupación entonces eso eso desde luego los los usuarios que que han intervenido que evidentemente ya están preocupados por todo esto entonces ya están actuando para no compartir más información de la que realmente quieran compartir en ese sentido es muy importante ser conscientes de que ese tipo de situación desde que cuando estamos realizando una búsqueda hoy o cualquier otra acción a través de estos servicios realmente ya estamos dando pistas sobre lo que nos interesa así una cuestión comercial in también tenemos nosotros nuestro a beneficio de la última oferta bueno pues perfecto pero también estamos dando ese tipo de información de manera más e indirecta para para con terceros entonces sí que es importante pues ser conscientes de que estamos compartiendo cosas cada vez que interactúa con una aplicación una red social

Voz 3 11:55 Daniel firmada coordinador del servicio de ciberseguridad de INCIBE Instituto de ciberseguridad muchísimas gracias

Voz 1170 12:02 muy bien muchas gracias bueno también

Voz 0927 12:04 está con nosotros Pedro Colmenares que es subdirector de Inspección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos hola muy buenos días

Voz 4 12:10 eh buenos días ustedes ponen muchas sanciones incluso

Voz 0927 12:13 a Facebook pero realmente ustedes creen que están protegidos nuestros datos

Voz 4 12:18 en términos generales creemos que sí que nuestros datos están suficientemente protegidos en términos generales pero bien es cierto que estaba escuchando a las intervenciones anteriores e incluso la la encuesta de hecho a pie de calle es verdad que esa protección de datos a esa seguridad en la protección de los datos y se basa en tres pilares si se me apura no como estaba escuchando Anteriormente primero las personas no las personas tenemos que ser conscientes y hay árida que sea la tarea cuando tenemos un dispositivo móvil un PC un ordenador personal cuando es cargamos una aplicación cuando navegamos por internet ser conscientes de dónde estamos navegando que rastro estamos dejando etcétera no es el primer pilar luego también el otro pilar serían las entidades que recaban datos yo creo que podemos decir que por lo menos en el caso de española esa mayoría de las entidades son entidad responsable sabe de gestión de datos respetan el tratamiento que hacen de los datos de terceras personas luego siempre en último término están las autoridades de control en el caso nuestro deseo la Agencia Española de Protección de Datos es decir al principio que nosotros ponemos muchas multas hombre todo es proporcional por de muchas faltas

Voz 5 13:28 seguramente no estarían más todavía

Voz 4 13:31 cosa que una de las una de las caras que tiene la Agencia Española de Protección de Datos sacará a la policía al vamos a decirlo así o o de controlo de régimen sancionador pero también habría que pensar todas las que no ponemos precisamente porque la mayoría de las casas no hay tales vulneraciones

Voz 0927 13:49 claro bueno cuando damos datos a una empresa de cualquiera para lo que sea pueden utilizarlo libremente hay límites los otros sin querer como decíamos antes realmente estamos a utilizando la utilización de esos datos sin saber realmente en qué los van utilizar después

Voz 4 14:04 después no deberíamos porque si me permite le veían a Pizarro el cómo me he hecho la pregunta usted dice que cuando damos datos a una empresa si la pregunta da la sensación de que cuando yo estoy dando unos datos a una empresa Se acabó o los datos yo no los tengo ya no lo controlo yo creo que hay que ser conscientes de lo siguiente nuestros datos son siempre nuestros otra cosa es que cedamos el uso de los datos a un tercero para que haga una determinada utilización pero usted

Voz 0927 14:31 B que se dan datos a una empresa que se venden a otras empresas sin que estén autorizado

Voz 4 14:35 sí pero les decía esto como cuestión de principio que decir para que quede claro que los datos impresos nuestro es verdad que yo puedo dar a una persona a una empresa en este caso una entidad pero por lo menos cuando lo los damos tenemos que exigir al menos tres cosas no que nos diga exactamente qué datos quieren que nos diga para que los quiere con qué finalidad los va a usar no no vale pedir datos y que no medían exactamente para qué van a ser utilizados esos datos ya más que media durante cuánto tiempo va a necesitar esos datos poco lo que lo decía antes no yo estoy cediendo los datos a un tercero para que los use para una cosa durante un tiempo claro concreta puede incluso que ese tercero me está diciendo oiga además te lo voy a dar las empresas bien me lo tiene que decir pero esas empresas estarán sujetas a esos mismos límites al tiempo que pueden utilizar mis datos para la finalidad para la que pueden utilizar esos datos

Voz 0927 15:30 en cualquier caso el usuario puede pedir a esa empresa que deje de utilizar esos datos o dárselos otra persona incluso denunciarlo Yuste de sanción ante sustanció en muchas veces no

Voz 4 15:39 efectivamente vale dice que también me gustaría dejar claro que incluso en determinadas categorías lo que llamamos categorías especiales de datos obviamente a esos controles son un poco más rigurosos aún como por ejemplo son datos cuando hablamos de categorías especiales de datos estamos hablando de categorías que revelen el origen étnico de una persona lo desean racial datos de salud creencias políticas religiosas etcétera pero si me permite para que las normas tampoco pueden llegar a ser absurdas los datos de San en estos datos de salud evidentemente no se pueden ceder a cualquier sin sin sin una mayor claridad y neonazis en una mayor información previa sobre todo con una finalidad la protección de la salud de la persona que lo está cediendo eso cómo te va de suyo no bueno pues son así como las normas no pueden ser absurdas hay supuestos en lo que esos datos de salud esos especialmente protegidos puede ser utilizados pero cuando nos lo va a decir la ley cuando estamos defendiendo protegiendo el interés vital de una persona claro es que hay que está en juego la vida de una persona o por ejemplo con fines de investigación científica pues va de suyo que con esos fines con esos fines de investigación porqué porque hay un interés público superior pero siempre limitado acotado dentro de los términos que la ley permite bueno para terminar yo

Voz 0927 16:56 Colmenares qué hacer si vemos que alguien está utilizando nuestros datos que se los hemos dado ya muchas veces ni sabemos dónde en una encuesta en cualquier pero están saliendo Dator nuestro nos están llamando los están utilizando para enviarnos lo que sea publicidad que podemos hacer que tenemos que hacer denunciarlo ustedes una de las cosas

Voz 4 17:12 leer a denunciarlo a nosotros efectivamente es además de efectivamente que se sienta que Iceta que sus datos personales la siendo vulnerados deja ser un un derecho fundamental tiene el recurso de acudir a la Agencia Española de Protección de Datos de poner en marcha el funcionamiento de de esta esta institución sí que es cierto que en cuestión de un par de meses en lo más del veinticinco de mayo incluso a las empresas buena parte de las empresas tienen una obligación se subraya la obligación que ya tenían pero ahora se subraya más de tener una figura el delegado de Protección de Datos al que pueden acudir tan bien eh cuando se sientan que sumó su derecho a la protección de sus datos está siendo vulnerado de tal suerte que la entidad reaccione lo más inmediatamente posible está muy bien pero sin lugar a dudas de la agencia siempre está no no solamente para sancionar sino también para ilustrar para enseñar hacia una cita una actividad de pedagogía es muy importante la está desarrollando en los últimos meses y con todos los sectores y también especialmente dirigiendo nos a a menores etcétera para ayudarnos a comprender un poco qué es lo que podemos hacer que es lo que debemos hacer cómo debemos debemos de gestionar costosa

Voz 0927 18:29 el reto de este tema hablamos cuando se ponga en marcha le parece más ampliamente

Voz 4 18:32 perfecto pero Colmenero colmena

Voz 0927 18:35 Ares Colmenares subdirector de Inspección de datos de la Agencia Española de datos muchísima gracia hasta la próxima muchas gracias a Dios

Voz 4 18:41 es

