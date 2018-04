100 Yardas - Favoritos 2018-2019 (Programa 114)

Voz 2 00:00 bien ya fútbol americano

Voz 3 00:29 qué tal estáis bienvenidos a pie en yardas bienvenidos una semana más espectáculo de la

Voz 1025 00:34 la NFL aquí en este espacio especial que tenía hemos para disfrutar con todos vosotros para compartir para contaros noticias para trasladarnos en más o menos acertado opinión lo que vamos pensando de todo lo que está sucediendo que están pasando tantas cosas en esta temporada sí ha se han empeñado lo agradecemos realmente desde EEUU a darnos material para el programa cosa que es maravilloso esto es como los hermanos Mar Mas Madera Mas Madera es la guerra pues aquí estamos defendiendo los colores de la guerra es de San Sebastián Iker salga ticket al estar buenos días

Voz 0522 01:11 tras pues yo fenomenal y es verdad que ya empieza ese periodo de que todo se meten en capilla antes del draft para guardarse sus últimas cartas pero es cierto que está siendo una of si son realmente apasionante que la estamos disfrutando oye que dure

Voz 1025 01:25 muy bien en Barcelona el señor Lee Jones con que le saludado con buenos días hay que voy a hacer porque la segunda la hora que escuché quinientos buenas tardes muy buenas tardes

Voz 0460 01:35 pues aquí estamos de nuevo con muchas ganas

Voz 1025 01:37 el Parador para todo lo que me te voy a decir te voy a dar un par de sorpresas todavía si ya verás en un poquito te las doy calienta que vas a salir a jugar aunque hoy prohibido dos temas en dentro de esta tertulia que es ni hablar del fútbol ni hablar de las motos que es otro tema caliente televisado niego está ahí en los ojos

Voz 0453 02:00 bueno yo no sé por qué me

Voz 0318 02:02 es saludos con tanto énfasis

Voz 1025 02:05 con casi yo si te saludo muy claros

Voz 0453 02:10 eso sí de hombre claro No pregunte

Voz 1025 02:12 porque es un saludo con cariño y no te tengo al lado te tengo a distante saludo con descaro

Voz 0453 02:18 pilla la sátira corriendo

Voz 1025 02:21 por darme vivía un italiano famoso por su espíritu Antoni Así sigue el libro que hemos cambiado la versión del Quijote bueno en Hoy quiero cambiar un poco el orden del programa a él porque primero varias cosas me decía Iker con gran criterio muy bien tirada hoy hay que hablar de Green Bay porque muchos aficionados nos están pidiendo en redes sociales que que analicemos un poco el trabajo que está haciendo Green Bay hablaremos de no Packers hoy no señor sagaz y yo creo que sí que toca yo creo que toca con algunas sorpresas hay algún charlado por ahí que se dedica a llevar bombas falsas hay hay otro que se ha chocado contra un camión de basura en fin que tenemos postemporada variadas según la criatura que siendo escruta

Voz 4 03:12 la en una más da otra

Voz 1025 03:15 el que más queridas de quemas querías hablar hoy Iker Iker también

Voz 0522 03:20 pues tenemos más termitas ello también os quiero hacer alguna pregunta sobre el drama a ver qué jugadores os gusta

Voz 1025 03:25 han he pues por ejemplo bueno

Voz 0522 03:28 me apetece que hablemos de la retirada de Richi incógnito porque los Beatles

Voz 1025 03:32 yo creo que lo están haciendo muy bien el tema

Voz 0522 03:34 en un problemón ahora mismo en la línea ofensiva porque entre bajas y jugadores que se han marchado y esta retirada van a tener que rehacer la igual su draft cambia bastante a partir de ahora

Voz 1025 03:45 muy bien señor donde usted tiene algo especial a ir calentando en el puchero

Voz 0318 03:51 el puchero la más

Voz 1025 03:54 no sé si me da me da confiando me da miedo con el cariño que le he puesto en el arranque bueno os cuento porque voy a cambiar un poco el orden habitual primero nos ha vuelto a mandar un par de mensajes luego lo largo del programa los escucharemos del niño de Granada que es muy aficionado de los fins yo no lo vi vamos a sumar porque el tío sea sea Bernard lema damos un balón porque la gente cien dedicarse dijimos que el chaval se merecía un detallito y le mandamos un balón y lo ha recibido nos da las gracias y aparte está intentando estructurar a los dos y hablando de los Doll fins quién da un primer paso es Alfredo también desde México hablando precisamente de los dos Finzi idea algo que estoy seguro que Andrea Andoni no va a estar de acuerdo porque el habrá que que tenemos un problema de Bucks el otro día ya me dijo Andrea oye Weiler igual no es un problema que es una solución que realmente hay que ver de lo que son capaces los dos fines de sacar de este jugador en eso yo le dije que tenía

Voz 0460 04:52 no yo estoy de acuerdo dime dime Andrea

Voz 0318 04:55 no digo que cuando esa es una conversación privada que tuvimos sí

Voz 1025 04:59 pero pero no

Voz 0318 05:01 yo es que está sacar

Voz 5 05:04 no no no pero que vamos a ver si me refería

Voz 0318 05:12 que hay que ver en qué contexto sentir yo dije que no me parecía mala decisión que bailar en el papel que sí

Voz 1025 05:21 no dicho que yo esté a mí tampoco es eh

Voz 0318 05:23 por ese dinero hoy por hoy quién con quién estabas Frieden para ser un número dos con experiencia pues claro que sí ya eso no me parece mal dicho esto tiene una una doble trayectoria su carrera una muy buena con los Broncos luego una francamente antes colas de esas los últimos coletazos como los Broncos de no lo ha hecho más te quiero decir que no no veo que sean no

Voz 1025 05:56 que sea un problema que es lo que hablamos

Voz 0318 05:58 problema seguramente no nos aquel día te dije que era la solución

Voz 0453 06:03 no pero no de esos asquerosos como hemos comentado muchas veces

Voz 1025 06:07 no sabes con riesgo

Voz 0453 06:10 potencial que no se puede llegar pues yo

Voz 0460 06:13 francamente creo yo francamente veis un poquito más con más de más de hacha va bajo mi punto así como con más de hacha las características de juego es Weiner es un jugador que necesita necesita de una línea él no es un jugador como Rogers como Wilson que que pueden eh que pueden moverse perfectamente sin sin ser su prioridad que haya una una buena línea la línea de de Miami Hoy por hoy sinceramente de ataque no la veo en unas en condiciones por lo que a os vais leerle va a ser difícil poder

Voz 0453 06:48 la verdad es que al primer

Voz 0522 06:51 eso sí

Voz 0453 06:53 aunque sea a Miami de momento es que fichó no suelen para cambiar el ataque como un

Voz 0318 07:04 mundo

Voz 0453 07:04 tú tienes del banquillo uno como punto sea tú tienes son veterano que estás comprando pocos que ha demostrado en su momento que puede ser

Voz 0318 07:12 incluso bueno es que en un momento hasta los

Voz 0453 07:15 la sonda podría llegar te porque no lo sé si antes siempre una situación completamente distinta porque han circunstancias son distintas mismo comentario que hicimos fue fichado por los Jazz es decir te cuesta poquísimo sentido cristiano potencial pero bueno que se cuesta no vea pero

Voz 0318 07:37 estas condiciones es mejor como número dos o algunos de los agentes

Voz 0522 07:43 no sólo eso

Voz 0453 07:46 el decidme tres suplentes mejor es que os máis no no buscándolo

Voz 1025 07:50 de hecho por eso yo le di la razón el otro día Andrea Andrea y me hizo este planteamiento Iker email Jomon se dime tres cuatro tíos de segundo que se mejor el baile es difícil caro porque al final lo que se te queda en la retina siempre estrenos Tyler de Denver porque los bailes de Otero allí jugaba

Voz 0460 08:10 con una con una línea una línea

Voz 1025 08:13 tengo fe en la línea de los dos algo que te digo

Voz 0460 08:15 sí

Voz 1025 08:17 dada bien bien bien

Voz 0522 08:19 ya no es tan claro falta pero no

Voz 0460 08:22 de Hoy por hoy entonces quizá pensando en lo que va a nacer estaría bien por mi teoría es por lo que ve hoy en día hablando del segundo sí estoy de acuerdo da tres segundos mejor que el baile bueno difícil pues habría que sentarse a pensar pero probablemente probablemente yo también pensando un poco buscaría otras características de jugador totalmente notas características ya quitas no con un nombre como que sea que sea forjado pues bueno pues su buena tiempo le alabó la temporada quieto ahí en los Broncos ballet que tiene un nombre por eso poco más diría yo pero pelos tiene de ha mostrado que tiene las capacidades para estar en la NFL bien bien arropado pero buscaría un jugador de con otras características que pudiera ser útil lo de hoy también en que el draft marcará mucho y todavía

Voz 0453 09:13 en el remake hermanos bailes porque no

Voz 1025 09:16 te quiero empezar pero ya que estamos

Voz 0453 09:18 yo creo que a ver si tú titulares están heridos pues sí un silencio silencio

Voz 0318 09:27 Mondo mareando a Ala Amiri María

Voz 1025 09:29 ya

Voz 0318 09:33 no es que no sé cómo decir tener uno que corre

Voz 0460 09:39 no buscaría algo en esa línea en esa línea

Voz 0453 09:43 lo hizo Alonso el segundo tira fintas esperando que no se lesionen

Voz 0522 09:49 la mínima garantía

Voz 1025 09:50 claro eso te lo da vale he dicho esto ahora sí que vamos al tema que quería empezar y por eso en unos instantes vamos a escuchar la crónica de Alfredo también desde México porque esta semana no sé si estáis al tanto pero para eso estamos nosotros para echar una mano y que los seis EEUU en Estados Unidos perdón ha salido la primera lista de digamos el topten equipos para la próxima temporada cuando me da controló Alfredo dame yo no daba crédito así que nos voy a desvelar más os voy a recordar que estamos en fin yardas vamos a escuchar a Alfredo tan por cierta arranca hablando dos Weiler llorando un poco pero nada treinta segundos luego ya al resto es esto cuando termine Alfredo vamos a intentar ponerle luz a esos datos porque te juro que yo soy incapaz señoras y señores están ustedes en cien yardas

Voz 6 10:47 fútbol americano

Voz 7 10:56 sí

Voz 8 11:00 el término buenismo no

Voz 1025 11:09 tenemos tiempo para volar en cien yardas tiempo para cruzar al otro lado del charco irnos hasta Méjico a ver qué piensa Alfredo también de todo lo que está pasando en esta postemporada o pretemporada según como que te has Aria en la NFL hola Alfredo qué tal estás

Voz 9 11:25 cómo está que gozo pero sin amor fuerte abrazo en este nado hecha

Voz 1025 11:30 como digo bueno pues eh

Voz 9 11:32 que seguir pensando que conforme pasar semanas es una semana menos para poder recapitular mi primer punto una condena más que era muy muy como yo sus hijos pinchar recesivo dando el pues pues cuando golpeo bruscos Webber Miami Cossío porqué

Voz 1025 11:54 pero pero pero tú no crees que tiene futuro ahí igual igual ese es el camino y encuentra un hueco ahí de verdad ahí tenemos de pronto un gran

Voz 9 12:04 Amur tú positivismo y lo respeto pero trabas conozco bien exprese que cero pero ya sabemos que los dueños de Miami odian al equipo ahí yo hice hubiera una Segunda División de fútbol muy probablemente sería Cleveland Miami pero bueno en el que ya salieron las apuestas Si por van a los Juegos para ser campeones este Super Bowl en el próximo año la próxima temporada que era el jefe el primer lugar

Voz 1025 12:41 no se debería ser el campeón de Gehry debería ser Philadelphia o no

Voz 9 12:46 pues no otra vez unos tipos que plantearle roja que trae a un número doce les vale más otra vez son favoritos para ser campeones en las apuestas M sus pero ball de este año a basta no

Voz 1025 13:06 pero es lógico que sean los favoritos pero donde vez por ejemplo a otros equipos que lo está haciendo bien como los raids por ejemplo dos les ves ahí o no está están el en la parte alta de la lista o no

Voz 9 13:20 va rápido los diez primeros para que los podemos discutir si te parece primer lugar en Inglaterra según un artículo llamado mucho la atención

Voz 10 13:28 Coixet puro

Voz 9 13:29 el tercer lugar es una final y el impulso externos rands en quinto y sexto Minnesota se timo San Francisco así como irse timo lunar San Francisco y el octavo caso si éste no verlo Jackson mil cien X cien digamos la extensión todo esto qué equipos como Nueva Orleans Dallas aclare yo creo que estos son equipos contendientes no está en los primeros doce lugares me con la extensión los está ponerla media tabla obviamente esto es muy Ferreri a los pies en la temporada y demás es como se hace dinero me estoy comiendo si yo pudiera tomar un equipo para ser Fran plebeyos tomaría alguna la Nacional rands por cada cien mil euros tomaría a sorpresa de Ikea sería yo tomaré iba a los esto el Texas por claras siempre juergas con lo cierto en personajes pagaría mil ochocientos porque dijo esto lo que vayan a ser campeones lo que estoy son equipos que que lo que se va sin duda a las sobre todos los precios una vez sea estando entre ellos empieza a ser manejo de dinero iba a salir con Arribas con dinero arriba va a salir pero bueno eso es una recomendación en las puertas el tema deportivo símil llamado mucho la atención estos chicos no esté me pruebas por ahí bueno pues que no ve Inglaterra Pittsburgh sean los favoritos de la conferencia americana Ignacio desde la conferencia americanas para ser campeones

Voz 0522 15:05 San Francisco que arrimando te sorprende

Voz 9 15:08 oye lo que están haciendo las cosas extraordinarios no bueno pues esto la convierte los pueblos después de la tiempo a la forma en la que cerró la temporada los apostadores Fernando respecto vivo de la Conferencia Nacional rancios los hackers y los skins esto solamente arriba San Francisco sector sonando el honrados por el equipo que está mermando de los parques porque tiene la mejor estrella de los vikingos que se demostraron tener una gran ofensiva bueno pues de la mano del señor Circo sinceros como se ven pero llevamos mucho mucho la atención los que cumplen a San Francisco para facer favorito campeón mí eso es una sorpresa de esta lista

Voz 1025 15:51 amigo te llamo la semana que viene voy a empezar a pensar a dónde invierto que creo que vamos a hacer dinero este año

Voz 9 15:58 hay que es tú sabes que no sabes qué hacer dinero

Voz 1025 16:02 ah high note vuelvan loco pero lo perdemos todo un abrazo enorme Alfredo chao seguimos en cien yardas bueno insisto estamos muy en pretemporada como musa esta canción

Voz 2 16:38 hola

Voz 1025 16:39 insisto estamos muy en pretemporada pero esta lista a mí me ha dejado a cada ya la sorpresa nos caro que hace que esta lista te voy a estar ahí calladito que hay ahí

Voz 0460 16:52 mito y tal pero pero te digo te lo digo en serio oye a mí no me sorprende dejan patente

Voz 1025 16:57 ya está bien está ojo bien bien caro

Voz 0460 17:02 es que los Patriots OK pero que están Segundo nuestro estilo

Voz 1025 17:06 no obstante pues yo yo te voy a decir

Voz 0460 17:08 cosa ya mes Jamaat Melocos y además me loco lo aceptaré entenderé me sorprende más el primer lugar de New England vuelvo a decir Sony England siempre hay que pero el primer el primer lugar de Nuri The New England oye hablo de A día de oye cómo está sin pensar lo que pueden hacer la capacidad que tienen todo esto que existe vale me sorprende más ese primer lugar The New England que que las propuestas de la propuesta de ese de San Francisco ojo todo esto es me me me gustaría también tiene

Voz 0522 17:40 veis pero eso lo dices en serio próximas que los patios sean favoritos que que San Francisco

Voz 1025 17:46 ha dicho que le podemos llamar loco Iker es remota

Voz 0460 17:49 sin embargo pensando en ella te parece lo dices en serio no no lo creo lo que te estoy diciendo

Voz 1025 17:54 pero además la gente igual que perdón documento rápido y luego Andrea a ver hoy por hoy hoy por hoy

Voz 0460 18:02 huy England Barei ya sabe chato no no pensemos en el pasado eh pero luego pertenecemos

Voz 0522 18:07 en los últimos dieciocho años

Voz 0460 18:09 sí que oye que todo esto no se lo quito a toda esta historia pero siempre pero si lo analizamos hoy lo que hablamos la semana pasada este cambio tan radical que han hecho de tanto jugador yo creo que que les tiene que pasará una factura creo eh y luego veremos

Voz 0453 18:24 luego tienen

Voz 0522 18:26 sí ha cambiado es que recuperan ha estado lesionado por esa

Voz 0453 18:31 pero seguimos discrepando sobre sobre si es bueno yo creo que no es que eso

Voz 0318 18:38 nada

Voz 0453 18:39 exacto pero pero

Voz 0460 18:42 para ir te vencer incluso mejor

Voz 0453 18:45 pero para podernos a la bici

Voz 0460 18:47 vale pero acabas de decir lo podrían ser incluso mejores totalmente de acuerdo pero para entonces ponerlos en ese primer lugar con el podrían ya es la duda que Elise haré en Siria algo cansado

Voz 0318 18:59 no es que conocer mejor ser iguales

Voz 0460 19:03 bueno pero escucharme porque es la argumentación el podrían que cabe que cabe cabe perfecto pero es el podrían entonces me sorprende sin embargo San Francisco que están en situación de progresión habiéndolo demostrado lo que pudo hacer al final de la temporada

Voz 0522 19:22 aquí el condicional no era pero que sí

Voz 1025 19:25 a ver que que te

Voz 0460 19:30 el choque en también hablo sobre un hecho que tiene el final de temporada y mantiene en esa estructura Annan hecho esos cambios tan radicales entonces por eso argumento que me sorprende más ese primer lugar con un podrían contra un equipo que ha mostrado lo que mostró y mantiene esa esa las por eso eh

Voz 1025 19:49 pero luego ella ella lo dicho venga vamos vamos a entrar todo yo creo que sólo tiene una cosa a mí me parece una lista el locos parece de locos que esté Jacksonville X por ejemplo

Voz 0522 19:59 exacto exacto jugó una final de conferencia el año pasado por eso se ha reforzado yo creo que tendría que estar más arriba también estoy de acuerdo sobre lo que venimos hablando un par de consideraciones lo primero Luis no estoy de acuerdo contigo

Voz 1025 20:11 que no entiendo

Voz 0460 20:15 pero los de Al margen de lo deportivo creo

Voz 0522 20:17 que tiene mucho sentido que Patriots Pittsburgh está en el uno y el dos por qué su conferencia en teoría es más débil que la eh nacional por lo tanto llegara la Super Bowl son favoritos para nosotros no es yo creo que eso hace que suban en las apuestas al margen de eso para mí es lógico que los Patriots ya os lo dije en el vídeo ya esto para mí refuerza eso es la teoría sobre San Francisco mucho cuidado con el Ohio muchísimo cuidado porque no Oscar Hayes un proyecto que a medio plazo puede ser buenísimo sí a corto no da el resultado que de repente parece que que que esto son las burbujas de champán voy a decir los tres equipos que están por encima en la nacional de de San Francisco los Packers vale los Vikings los Ravens yo Luis sinceramente lo Rambla estaban cuartos de los grandes estará totalmente esos tres por encima no no esos tres te pregunto lo más objetivamente que me lo puedes contestar a día de hoy como tú dices tú crees que lo San Francisco frente era son mejores que los Ravens o perdón que que los seis por ejemplo o que lo sí pero los está no está por eso lo digo tú crees que lo mejor es que los Saints o que los Eagles

Voz 0460 21:29 la respuesta no creo que no son mejores totalmente pero pero apoyarlos pero acordaros ganamos al Borraes áspero acordaros que a los Ramsey ganamos verdad al final de la temporada pasada

Voz 0522 21:40 sí es posible hacerlo también eh

Voz 1025 21:43 en circunstancias lo también

Voz 0460 21:45 no no no no se reservaron nada eh acordados

Voz 0522 21:48 pero pero se han reforzado todavía más que vosotros vale

Voz 0460 21:51 lo que sí pero que digo que están por encima Terres

Voz 0522 21:53 sí sí sí sí no se pare están por encima totalmente de acuerdo

Voz 0460 21:56 pero cuidado se les pudo ganar muchas inútil hasta el Tíbet Luis los es

Voz 0318 22:01 por a vez no les estoy quitando en San Francisco es un equipo completo

Voz 1025 22:06 sí nos gusta

Voz 0318 22:09 las vamos estoy de acuerdo con Iker y yo dicho sin por eso quitarle nada a San Francisco ahora los de ganar un partido contra quién esto sabemos mira

Voz 0453 22:22 solamente determinados partidos ha podido

Voz 0318 22:24 han pasado el ha perdido el último minuto para que todo el mundo se vio declive Sage claro si un partido que te puedas ganar contra uno puede derogar bueno no no no quiero decir nada porque hay XXXII buenos equipos

Voz 1025 22:40 bueno en lo que pasa es que yo tengo mucha confianza amigo en el estadio de un poco de San Francisco a mí lo que me preocupa es la situación Minnesota en esta lista la situación de los Einstein está lista la las de equipos que a priori yo te diría que Carolina porque me acuerdo ahora de memoria de pero yo pero yo creo

Voz 0522 23:00 que se debe precisamente a eso a que son equipos que están en una conferencia que es muy dura y eso hace que sus o bajen en en en apuestas no que sean mejores Opel es esto son apuestas para campeón entonces esto juegas conferencia que es más dura lógicamente tus posibilidades bajan un apunte más para que quede claro a mí me encanta lo que está haciendo es San Francisco me parece que está ya me parece que están haciendo un trabajo sensacional pero ya esto lo subrayo muchísimo creo que caer en una prisa excesiva en un proyecto que quizá en en no mucho tiempo puede dar un buen resultado podría tirar un castillo que se está construyendo muy bien no esperáis que sean campeones el año que viene quizá Nick ni que llegan muy lejos esperada en mejorar en construir en hacer que ese equipo dentro de poco sea contendiente sobre todo porque tiene rivales en su división en su conferencia durísimos

Voz 0460 23:52 no estoy de acuerdo no la habían que hay gala es es que hay Gara se que se deber algo entiendo que es las ganas de ver algo diferente no me cabe ninguna duda que todos los aficionados a las tenemos vale y luego habló pasa que aquí lo expresó con como como como hooligan hablemos eh Julián controlado pero vamos vamos a Pedro por dentro tengo esa es decir oye pues a ver si hay venga partidito ha vivido así no se puede vaya viendo sigue teniendo no les voy a poner la etiqueta de de de aspirantes a la Super Bowl no sé pomo eh cuidado no sabemos de partida

Voz 0522 24:31 Nos estamos manteniendo lo quiero ver algo quiero ver algo diferente

Voz 0460 24:34 espero por dentro y calladito y muy así Si a ver si a ver si nos metemos eh

Voz 1025 24:39 no no me parece bien no no no pero si esto yo yo por ejemplo en en esos cruces yo cuando visto Jacksonville décima he dicho mira me vais a perdonar pero no puedo ver a Pittsburgh segundo Jacksonville X cuando Jacksonville se merendó a Pittsburgh por ejemplo ya me vais a decir bueno es que usted está forzando bien ya pero jugó en Jacksonville también no está reforzando bien estás listo sinceramente siempre son previas a la vez

Voz 0460 25:04 qué compararlas las de las dos de los dos hoteles de los últimos años como al al acabado al final la verdad es que tampoco hombre guarda te echamos a mí

Voz 0318 25:12 o sea no hay que confundir los Kings como no que son las cuotas de las efectivamente

Voz 0453 25:19 lo que si me dices oye han sacado una un arranque

Voz 12 25:24 te lo que discuta más

Voz 0318 25:26 quiero decir es algo que uno puede puede tener ahí sus opiniones subvenciones mejoro quienes peor aquello de hecho estoy viendo las cuatro horas que se pueden jugar aquí que no es que aquí en España escogen las cuotas llegas aquí las tengo delante corresponde sólo en parte a lo que nos lo que estamos comentando que es verdad que primero mandos patrios por lo que ha dicho Iker por qué sí lo entiendo porque porque ahí te pasas mucho lo que ha dicho que efectivamente al parecer pueden tener una conferencia más fácil luego ahí siempre cuenta el hecho de que cuentas con la experiencia y cuentas con la historia porque en definitiva cada año revoluciones del equipo el juego cada dos por tres estarán las superó puede que no pierdan poder gane

Voz 12 26:14 para tendríamos mucho y luego

Voz 0318 26:18 lo que estoy viendo yo es que el segundo más Philadelphia y luego empatar porque aquí también cuenta si no es que cuenta realmente la posición sino cuánto te están pagando es decir seis sino tercia diez y luego aún se que es puntos puntos que Philadelphia te están pagando Steelers ramas impactos que es de inmediatamente después Andrés osea si lo hubiera si no es que tiene tan poco sentido todo otro eh a mí francamente te puedo decir con lo que estoy viendo en este momento que tengo la planta de ante lo que sorprender favorablemente porque al banco al curioso British ha dicho no lo pondré es que paguen Nueva Orleans a veintiuno

Voz 1025 27:03 ya claro claro que era lo que era lo que decía Alfredo dame que si hacen los deberes ahora si eres listo en esto es probable que es mucho os os añado una cosa más te matamos estamos con esto esto está muy bien

Voz 0522 27:16 en las casas de apuestas ya saben cubrí pero cuánto pagaban a Filadelfia campeón en la cara una vez efectivamente cuánto pagaban a Atlanta que lo tuvo prácticamente ganado cuánto pagaban Adén ver hace tres años sea quiero decir es deporte no son matemáticas

Voz 0460 27:34 yo si que además es lo que debía usar ya comparar comparativas no de las anteriores de años anteriores para poder si si si cabe la posibilidad de poder la semana que viene ver la mira la dos mil dieciséis diecisiete seis estado así iría no sé si os sirve en la Liga

Voz 0318 27:54 teóricamente yo esto me he acostumbrado a hacerlo desde desde toda la vida pero quiero decir que hay en en la tele te das cuenta más todavía cada año hay algún equipo que nadie Ariana del cual nadie esperaría nada y que luego te iba o gana

Voz 0460 28:14 están ahí está la Paradiso

Voz 0453 28:18 no no pero si fuera eso lo que decía saquen pondría que dice que no pero que tú te acuerdas

Voz 0318 28:26 estoy yo hoy Fernando Robles saliendo de la retransmisión de la World en Barcelona cuando ganaron los Dragons que bajando que tú estarás loco que te del día cuidado el año que viene contaban Paco tapa canoso largo si no era nadie hizo lo que pasa es que yo hay una cosa que me fijo mucho la tendencia de las últimas semanas de un equipo de San los que supuestamente son David Inter Milan una temporada de subidón muchas veces al año siguiente tal la sorpresa

Voz 1025 28:57 pues bueno eso

Voz 0318 28:59 o sea pasó con Carolina paso con con muchos equipos

Voz 1025 29:04 muy bien pues queríamos hacer un poquito el lío con esto ya lo hemos hecho vosotros también podéis

Voz 0453 29:10 no sólo no lo tengo talante lo dio otro lo que quiero es una cruzada defensor de los débiles es como enviar

Voz 0318 29:20 qué tonta

Voz 0453 29:21 que es según estas apuestas los dorados no son el equipo más pagar no pagan en orden digamos decreciente pagan ochenta y uno los Braunschweig y luego después de los Prados pagos

Voz 0318 29:37 ciento uno a los Beatles ciento uno a los Bears ciento uno los ven Guns ciento uno los Sims que para mí no no no sé ciento cincuenta y uno los diez

Voz 1025 29:54 me vamos ya el año pasado ya lo mortal te das cuenta también

Voz 0318 30:01 es un poco un espejito Sabas no por una trampilla no porque francamente quién cree o la vida en la vida hemos visto de todo claro quién cree que entra en Brownsville vengas a su pueblo

Voz 0453 30:17 esto es así hace por mucho que lo pague ciento cincuenta obra un euro lo puedo de los ya dio nada al equipo no

Voz 0522 30:29 o sea

Voz 1025 30:30 en cambio la página seguimos

Voz 2 30:34 claro

Voz 3 30:48 cuando cambia la página hayan desde cuando todos otros temas de nos vamos hasta con Erika ahí está el hombre

Voz 1025 30:53 de ahí es viene ahí está el mítico Kenneth Garay que miedito me da hoy miedito me daba hoy antes de que Salud es que sepas que hemos pactado no hablar de motos no sea que tú mismo cómo estás hermano

Voz 13 31:08 para el cine acabo yo no soy parte del pacto porque no estoy con ustedes el trato es contar conmigo con la Cadena SER tiene que ver con corresponsalía internacional en genérico pasan muchas cosas

Voz 1025 31:23 por ejemplo del que ha pasado cómo estás

Voz 13 31:26 y ahí el Barcelona que como quedó aquí al fijas que se me dañó el Inter

Voz 1025 31:32 este otro a nosotros tres judío también Duma no no no está cerrada sí ha hablado UPD ML y lo hablamos de futuro por si quieres Andrea Andrea está ahí

Voz 0318 31:49 el gente está igual que antes de ayer del ya sabéis que a mí

Voz 13 31:55 no es que si tú no estás yo no participo

Voz 1025 31:58 hola estoy bien

Voz 0318 32:01 estaba claro estaba preguntando por el Barça no

Voz 14 32:03 no no no no no no no no no no no

Voz 13 32:07 no yo no yo yo yo soy nombrar alta pureza ni en ningún momento en un momento haría nada para molestar a nadie ni mucho menos venir aquí con sarcasmo pero bueno

Voz 1025 32:15 respecto de profesionales

Voz 13 32:17 no creo que ha sido que el profesionalismo el yo él Beckham Jr reportando se a las prácticas del conjunto de Nueva York ahora no se les olvide a los que quieren hacer mucho el tema que este jugador de Nueva York el doce va dos equipos van a llegar a un acuerdo hace parte de ruido que se está haciendo y claro es un gran receptor va a seguir con ya hayan de Nueva York de eso que no les quepa la más mínima duda en Nueva York están contentos al menos cuando el hecho de que se apuntó a los primeros campamentos de entrenamiento a las a primero de cambio de poner a punto la temporada

Voz 0453 32:50 a regular en mate la NFL no se sirvieron

Voz 13 32:53 voto de el Dalai Lama con Akon rollos eh

Voz 1025 32:57 sí señor sí señor fotos y no no sé si estaba tocando algún tipo de ayuda extra en

Voz 13 33:06 es que está haciendo una campaña con Dani capaz que es la novia ese acuerdo tal bueno claro si la foto la pilotos además de motores que hay muchas dos cosas la expiloto de check porque ya está bueno terminó su carrera en las quinientos Millas chocó están haciendo una campaña benéfica una organización caritativa ya estuvo con el Dalai Lama resulta que el Dalai Lama salió en potro y además es un nuevo hincha honoríficos si se quiere de los Green Bay Packers de ahí es más pendiente de todo lo que pase con los equipos de la NFL por eso días ya palpitante la temporada ilógico pendiendo en el tema del Beckham cambio ya ustedes un abrazo de los Estados Unidos oiga una pregunta

Voz 1025 33:48 dígame usted que tiene muchos usted

Voz 13 33:50 más porque es que está Letizia con Sofía

Voz 1025 33:54 pero yo no sólo no van ver en el corre montar Le Monde empezar a cambiar el pago este que les estamos dando yo voy con Le Cid

Voz 13 34:03 la porque qué día

Voz 1025 34:06 por eso sabrás tú este tío de los jardines del bueno señores vamos a recordar retomamos que hay más ya que he dicho es lo del Dalai Lama y Green Bay vamos a hablar de los Packers

Voz 2 34:20 escucha cien yardas

Voz 4 34:42 los paquetes de ayuda de

Voz 1025 34:44 Dalai Lama o las cosas

Voz 0460 34:46 dar mejor para esta temporada quién es viejo analizando lo que yo he dado lo único es que mantengan a a Rogers pero es al Dalai Lama denme Andrea

Voz 0318 34:59 ahora sólo es abriese ganaron paréntesis rapidísimo porque era rancio un comentario sobre es que no quiero con esto sea tutelar de nada ni yo estoy de acuerdo con probablemente terminada siguiendo los Jazz pero el hecho de que este participante ahora en los entrenamientos tiene truco es que sea para ir a entrenar cada una pasta

Voz 0460 35:23 claro pero es su contrato

Voz 0318 35:25 intenciones con lo cual él puede perfectamente y el completamente entonces ganado o bueno haciendo lo que tiene que hacer pero que esto no quiere decir nada de cara al futuro aunque yo insisto si compensa

Voz 1025 35:38 yo creo que hicimos

Voz 0318 35:41 con facto sí pero que el factor esto es no va a ser un factor pista

Voz 0460 35:46 hombre yo creo que si tuviera fíjate Andrea yo creo que sí sinceramente sí claro que la pasta que va a ganar si verdaderamente fuera un pulso de verdad oye me voy yo no sé qué pero ese dinero

Voz 0453 36:01 estar aquí el domingo impulso del estado esperando el hotel El de en algún momento cuando ésta no puedo igualmente cumple contrato y napalm

Voz 0318 36:14 está

Voz 0460 36:15 vale pero sí yo esa soy se piensa de que todo esto afinada Cavaco leer en los Giants eh

Voz 0318 36:21 que si es lo único que está claro es que no nos dejemos guiar por eso porque eso no es una pista

Voz 0460 36:27 hombre ha habido jugadores que verdaderamente estaban haciendo pulsos directora pero se infantil

Voz 0522 36:33 pues por presentarse decide

Voz 0318 36:35 estos estos que viene Cannes estas estas concentraciones no son obligatorias a menos que éstos no tenga bueno siguen sin ser obligatoria lo que pasa que él en su cláusula en su contrato yo no voy a decirte cobra

Voz 0460 36:50 si es que no quieren ir nómada y normalmente

Voz 0318 36:52 dicen como no son obligatorios no influyan en tu contrato

Voz 0453 36:56 me explico lo mejor es que sí lo tienen

Voz 0318 36:58 claro que la a no

Voz 0522 37:02 sí yo cuando vosotros pienso que que Beckham acabará Nueva York salvo que en el draft volvían se vuelva loco pero vamos no me extrañaría mucho no pinta por lo que están pidiendo me extrañaría ocho bueno

Voz 0318 37:12 a mí lo que me extraña mucho igualmente la semana pasada que haya alguien dispuesto a la verdad el puente acabarse el futuro

Voz 1025 37:20 sí seguro que no

Voz 0318 37:22 es lo que le tiendo el draft lo que les va a costar es lo que les va a suponer el coste lo que les va a suponer tener un jugador en esa posición que cobran tanto con con lo que cuenta ya provocaran el no vestuario y el mercado a esas condiciones es es lo hubiera lo imposible para los difícil que alguien realmente Lococo otra cosa es cuando te quedas en tu propio equipo donde ya es una estrella en donde todo esto se puede asumir de otra manera

Voz 0522 37:52 ya tienes ese estatus hotel Beckham cobrando

Voz 0318 37:55 te millones sean los Jazz creo que crea muchos menos problemas cobrando veinte millones en Londres

Voz 1025 38:00 totalmente de acuerdo si se venga pasamos a Green Bay señores como veis el futuro de Green Bay los deberes que están haciendo en postemporada buen pretemporada como decía antes porque ya no sé dónde estoy si estoy en postemporada Villa empezar la pretemporada el año que viene

Voz 0522 38:13 yo diré que me gusta mucho cómo están haciendo las cosas yo diré que creo que va a ser un equipo que también va a estar muy arriba el año que viene la última vez que hablamos hace yo creo que ya más de un mes a mí me preocupaba la Secundaria bueno pues han traído de vuelta a tramos en Williams tramo Williams has Clinton Dix Kevin Keane ya me parece algo serio que me gusta han perdido a Burnett creo que tienen que cubrir ese es el otro puesto de safety lo hará ya veremos qué hace en edad pero me gusta mucho su fueron Seven y en ataque al señor Aaron Rodgers al que encima le están dando armas yo creo que pinta bien el futuro para

Voz 0460 38:50 no puedo ser los Packers yo voy a ser muy básico pero me voy a remitir que mientras tengan Alon Rogers que no se preocupen sinceramente porque la influencia de ese jugador no es sólo el ataque

Voz 1025 39:00 lo que pasa en dos Payá cuando lo perdieron a la que se montaron Dios

Voz 0460 39:05 el tema está aquí el tema es el tema estar allí bien están cubriendo otras posiciones del Milán señalado Rogers tienen a un jugador que que influye tanto en ataque como le como en la defensa

Voz 0522 39:16 perdona perdona me de verdad que te haga que te pongo este ejemplo no perdona que te pongas ejemplo vale pero pero desperdiciar los mejores años de Aaron Rodgers no rodeando le de un equipo potente es el Barça de despreciar a los mejores años de mes

Voz 1025 39:32 no no no no estoy y me parece un ejemplo

Voz 0522 39:34 muy parecido sea quiero decir claro que Rogers sólo por su estoy de acuerdo en lo que es su mera presencia tiene un influjo en el ataque en la defensa porque él lo crea él tengo este jugador claro me motiva porque él nos va a llevar a ganar pero si si le has ilegal armas puesto entonces igual en vez de tener una Super Bowl los igual puede entrar más

Voz 0460 39:53 Donato totalmente de acuerdo total y como

Voz 1025 39:56 pues Andrea el futuro de los Packers para la próxima temporada

Voz 0318 40:00 ahora está mente no los que la temporada pasada no la tengo en cuenta porque ya no me hacía mucho del equipo

Voz 0453 40:06 vale nada luego con la lesión de rollos y todo eso

Voz 0318 40:09 eso colocó realmente fueron necesarios para mí o sea yo les voy yo personalmente lo veo como una incógnita en todos los aspectos no sé por qué hombre lo que decía las cosas que se están haciendo bien están cambiando

Voz 0522 40:26 hombre la sensación es que va a ir a más la sensación se luego hay que jugar claro siendo sinceros creo que hay que esperar

Voz 0318 40:33 a ver si si la referencia es el año pasado claro no pero yo me refiero a cuando hablamos de Packers estamos hablando de Packers candidato a su peruano no porque sino para que tienen no los sí por eso que no lo sé porque también es

Voz 0453 40:48 pues es durísima muy muy muy

Voz 0318 40:51 muy duras

Voz 0522 40:52 yo que siempre los mismos su división

Voz 0318 40:55 contra como los Fay quien que que son los Mary King's unos labios que ha mejorado mucho y unos versos que nos van a ser la Cenicienta

Voz 0522 41:03 no no no para nada

Voz 0318 41:05 es decir que pues te voy a decir una cosa

Voz 0453 41:08 no tengo dudas

Voz 1025 41:10 es lo que te digo ahora

Voz 0522 41:12 Chicago y también creo que es otro equipo que no para allá pero para un no quiero poner a la altura de San Francisco pero que aún tengo a medio plazo puede ser un equipo muy interesante

Voz 1025 41:24 pero muy apetecible pero cortó a mí no me da la sensación que esta temporada

Voz 0318 41:28 alguien habla no pero estamos hablando de una división del

Voz 0522 41:33 incómoda eso todo

Voz 0318 41:36 sí sí si el año pasado sobre el papel era débil ya no es tan debe pues

Voz 1025 41:41 es más difícil hay división hay división es mucho más

Voz 0453 41:44 hables claro no quiero decir con eso

Voz 0318 41:46 porque que los que los Pearson ha ganado la división no se pero no creo pero

Voz 0522 41:51 no pero seguro que visitar Chicago va a ser incómodo ya

Voz 0453 41:55 por eso eso seguro yo que lo que quería decir

Voz 0522 41:58 sinceramente creo que para hacernos una dimensión de de cómo está acabando como cierran esto los Packers hay que esperar al draft y van a intentar cubrir esos huecos que todavía tienen entonces vamos a ver qué equipo les queda pero de momento yo me reafirmo creo que lo que vienen haciendo está bien y me gusta

Voz 1025 42:15 sí bueno pues suman los Packers a ver si lo estemos en el grupo de favoritos nosotros ahora estamos aporta de draft que lo sepáis usaba que tenemos que hablar de estas cosas

Voz 2 42:26 estás escuchar

Voz 3 42:47 como guardián de hablar de la una de las noticias de la semana es precisamente en

Voz 1025 42:55 en torno a un y de los hackers lo más Iker la mitad de estas que yo no entiendo tío te me van de la mano

Voz 0522 43:02 esos niños para ver si para para que os hagáis una idea a ver cómo lo vamos a vamos a ver cómo lo cómodo contamos para que la gente lo lo entienda bien ideal la dimensión de esto en un país donde en el en los aeropuertos hay cierta psicosis por no decir muchísima Psicosis todavía un reciben de los precisamente los anime Packers Trevor Davis no se le ha ocurrido mejor idea que en el aeropuerto de Los Angeles en Lac hacer una broma como que llevaba una bomba bueno no veis la que se ha montado detenido llevaba para dentro por protocolo antiterrorista no era nada más que una broma como acabáis es decir de un niño pequeño sea monta una por por una chiquillada de verdad yo entiendo que son gente joven que viven en tronos de oro

Voz 1025 43:50 pero un mínimo de sentido en EEUU hace unas mínimas esto o se te revienta una bolsa de plástico y gire a la mitad de la seguridad de los Angeles es uno de los más importantes de Estados Unidos

Voz 0460 44:05 no es tan aumentaba porque eso sí porque claro

Voz 15 44:07 de chats comentaba Andrea que que me parece que esto

Voz 0460 44:10 yo había antecedentes no

Voz 0318 44:12 le pasó a alto le pasó a todos a dos mil dos mil catorce otra vez en el aeropuerto de Los Angeles saque lo mismo exactamente altamente Los Ángeles

Voz 0460 44:23 el prometa

Voz 0318 44:25 sí lo que pasa es que es en su caso sólo fue un susto detuvieron pero sí que vamos Tosar hubo hubo problemas que generan

Voz 0522 44:36 bromas no hubo hombre

Voz 0318 44:41 de todas maneras el digo una cosa sabiendo en son ahí es que te puedes evitarla pero mira no porque porque ya ha pasado hombre tú estás aquí yo qué sé entonces me encontré al aeropuerto de aquí porque ves que son sin partidismos está puedes decir estupidez servía todo lo que hay que seguir siempre que te deja tendrán cuatro años

Voz 1025 45:10 es bueno

Voz 16 45:13 el control que permitan audio no

Voz 0318 45:16 no pero por lo visto la cosa porque él iba con una chica cuando le preguntaron si tenía algo que bueno algo a lo que tenía algo en una maleta que no pueden la bolsa y el Mirror la Le dijo as guardado los explosivos

Voz 0453 45:35 que sí hablaron

Voz 0318 45:36 para saber dónde está

Voz 0453 45:39 que he tenido

Voz 0522 45:41 claro es que te te lo estás buscando intuye días antes al al Don Smith que no es precisamente el mejor ejemplo de comportamiento así por ser

Voz 1025 45:49 por cierto ya que hablamos de que no se me olvide ahí ya una campaña en marcha para celebrar las cien temporadas de de los Packers que sabes que se fundaron

Voz 0460 46:01 en mil novecientos diecinueve

Voz 1025 46:04 el once de agosto si no me acuerdo mal porque hablo de memoria eh pero están en camino sea van a hacer todo una campaña especial para empezar ya a las celebraciones las fiestas patrias de los cien años de Green Bay Packers osea que también sale ahí no he sido yo solito la camiseta

Voz 0318 46:22 en el parche conmemora si ya ha salido a

Voz 0522 46:25 imagínate pues no no es cualquier franquicia

Voz 1025 46:28 a Efe el sino del de la historia del deporte de Estado

Voz 0460 46:31 es de las más queridas por el público ninguna duda

Voz 1025 46:34 bueno vamos a hablar de de draft antes dos cosas la primera este a ver si este es el chaval

Voz 1490 46:41 hola Ponseti Alfonso Granada recibir el regalo mucha gracia a Togo afamado ni aquí si me paso por Madrid iré con mi ropa tímido ido visitaremos

Voz 1025 46:57 muy bien estar a estar a la primera parte el agradecimiento entre a ver que el chico sabes exactamente a quién le tiene que dar las gracias no será da Luigi donde Iker no las da aquí ya que hay descaro portavoz del bacalao la segunda parte del mensaje el buen Amira

Voz 1490 47:15 también cuando se vaya acercando el drama que nadie pasan lo pasamos muy bien con Claustro de los Texas que mola estilo que voy a hacer mimo tras haré del uno al once el Colmenarejo

Voz 1025 47:31 muy bien pues ya te voy a mandar a ahí su Ponce que eso no lo hace cualquiera no no no más a nosotros nos costaría alturas demoraba lo que queríamos era empezar a situar algo no querido Iker sí señor

Voz 0522 47:47 ya no no canta David Simon toda la cantera de yardas que podamos tener es bienvenido eso fijo IPI yo os os lo comentaba antes a micrófono cerrado quedan dos semanas para para el draft sin tener que entrar a fondo me apetece mucho preguntaros por el que os de la gana un nombre que os llame la atención por lo que sea por no lo sé pero que los cuatro digamos un jugador que nos apetezca hablar un poquito del día ya has ir poniendo alguna pista ya según se acerque ya ya hablaremos un poquito más

Voz 0460 48:18 pues me tiro

Voz 1025 48:20 las de dos contigo

Voz 0460 48:23 el pico muy probablemente sería por mi posición y todo hablar de Buckley pero creo que a estas alturas Buckley quién Nole con Lopera ya al running back que habitualmente es pueda ser el primero no pero fuera de aquí que sería mi elección e Iker

Voz 0522 48:36 que no nos gusta no creo que vaya a salir de los tres primeros Barclays

Voz 0460 48:39 no hay fuera de aquí que sería lo lo típico yo me voy yo me estoy fijando en defensa Nacho bastante de Defensa Nos habéis oído a tremendo tema es claro que sí ballet temer en un niño pero es porque eso es niño de diecinueve años diecinueve años de metro noventa seis que parece un animal extendió podía estar en la línea perfectamente es una auténtica mes podría estar en la línea

Voz 0522 49:04 eso sí exacto

Voz 0460 49:06 es decir esa ahí de de sexo corriendo corriendo como con una agilidad y una versatilidad para hacer kilos con las piernas le ves entrenar buscar buscar Bynum cosas jugadas un tío vamos bueno está jugando en se secundaria vale pero pero fijaros en metro noventa y seis ciento quince ciento once ciento once kilos en el el animal

Voz 0522 49:29 el angelito un portento de la naturaleza pero mirar

Voz 0460 49:31 la agilidad que tiene Irán dio a mí me encanta

Voz 0522 49:35 también me gusta mucho también no me encanta

Voz 0460 49:38 ya el cheque sería que yo destacaría francamente es un tío que no se me encanta

Voz 0522 49:42 sin intenté añade una cosa a lo que dice es Luis es que que hay que fijarse en Berkeley por supuesto pero alguna decíamos dejado alguna algún comentario sobre eso sí Barclays al mejor Randy Mc pero estamos ante una de las mejores clases de Running bache de los últimos años eh

Voz 1025 49:56 era muy muy acento es que no sólo es hoy y eso sí que creo que lo hablamos tuyo el otro día Andrea ahí tomando un café estamos ante un draft especiales

Voz 0522 50:06 efectivamente entonces una clase buenísimos de

Voz 1025 50:09 pones aquí eso ojo porque puede marcar las diferencias porque este tipo de drama son los que de pronto empujan de verdad la Liga hacía dar un paso adelante de pronto tenemos este año X nombres que van a ser las futuras estrellas sino son ya una realidad de de la EFE la eh si no sé si habéis visto un safety Fitzpatrick de Alabama otro a mí me parece otra bestia parda otro importante

Voz 0522 50:37 eso sí Fitzpatrick van a salir los estás muy arriba eh

Voz 1025 50:39 ya a mí me gustó mucho de Florida State ahí como se llama chaval ese que también James

Voz 0522 50:45 Darwin del Chen

Voz 1025 50:48 oye este que también me gusta mucho por ejemplo

Voz 0522 50:51 quién que bien que estemos con secundaria porque yo también tengo un nombre de esos pero Andrea tú cuál te tienes guardado

Voz 0318 50:57 soy guardados te gusta algo unas exóticas

Voz 0453 51:03 no

Voz 5 51:04 dado de calor o por el uso

Voz 0318 51:07 en un vídeo en un dedo entero sea con todo el hay que hay este año un sobrecoste al final desinflar activa que no creo que lo hagan porque hay mucha presión ahí al final yo creo que con el húmero no fueron

Voz 0453 51:23 cuarta probablemente porque el demasiada presión y no puede ser

Voz 0460 51:28 Brian es qué tal

Voz 0318 51:31 él no pero es yo sigo pensando que el número uno yo este año por calidad como número uno que que

Voz 0522 51:40 sí por lo que tienen

Voz 0453 51:42 poca porque sí que por calidad y por qué cree

Voz 0318 51:45 creo que es un jugador porque es verdad es una clase buenísima eh

Voz 12 51:50 pero pero sí confirma las expectativas

Voz 0318 51:55 lo que tiene tiene la Pin tiene pinta de ser uno de estos meses

Voz 0453 52:00 tarea luego tú puedas encontrar

Voz 0318 52:03 a una joya en segunda ronda en tercera ronda como ha pasado en estos años no

Voz 0522 52:08 esta sexta sí claro Andrea antes de que déjame decirte una cosa que es que además es con lo que dice si cumple las expectativas se pueden pasar mil cosas en la playa pero se cumple las expectativas es que quién de nosotros no hubiera cogido a Barry Sanders al número uno

Voz 0453 52:25 quedo siempre que puse yo

Voz 0318 52:27 no es que hubo Running Baksi paro momento a toro pasado es fácil

Voz 1025 52:32 el lunes todos somos cuatro baches

Voz 0453 52:34 a Barry Sanders con el uno lo hubiese merecido la pena

Voz 1025 52:41 claro

Voz 0318 52:41 sabes que te digo claro que sí que llegaron Betis con el uno hubiera una hubiera sido queda claro que merece la lidia un velo hubiera sido no

Voz 0453 52:52 ya te digo yo si pudiera coger número

Voz 0522 52:55 también una franquicia claro

Voz 0318 52:57 ahora dicho esto yo porque estos mismos jugadores así me encantan no sé es único es un poco una apuesta arriesgada pero esperando a un tipo más bajo o incluso te diría o a lo mejor una ronda una segunda ronda yo con una puesta a la mar Jackson larga