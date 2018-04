"Un señor como una casa" un documental que narra el día a día del Párkinson

Voz 0313 00:00 esta tarde en La Ventana vamos a hablar de fútbol es esta Michael Robinson P pero no sólo de fútbol de hecho diría que el fútbol aquí es casi casi como una excusa como un elemento decorativo estamos escuchando una canción de mana a vivir sin aire ya sabemos que no se puede vivir sin aire pero si con determinadas enfermedades que por cierto no tienen buen cartel nos da miedo no da You dolencias de las que preferimos no saber muchas cosas por si acaso pero que están ahí como por ejemplo el Parkinson hoy es el Día Mundial de esta enfermedad el Parkinson afecta en España casi medio millón de personas esta segunda de tipo neurodegenerativa con cifras más altas y seguimos ignorando como curarlo aunque ha habido avances notables sobre todo en el terreno de la detección precoz para mejorar la calidad de vida de los enfermos por eso es muy importante que para dar información para dar visibilidad para todo eso es muy importante que personas personajes conocidos se hagan notar cuando padecen algo de esto no que no que no se escondan nuestro invitado de hoy es es archiconocido porque ha sido uno de los narradores de fútbol más reputados este país un tipo con un estilo nada estridente muy didáctico flemático bueno hasta que un gol histórico como aquel de España contra Malta le hizo perder la flema señor invicto

Voz 0313 01:34 año parecidos a los de Michael Robinson con el gol de Iniesta en Sudáfrica sus ya sabe de quién les hablo lo saben pero no voy a presente Arroyo que le o que lo haga el mismo bueno en realidad ya lo ha hecho en el documental Un señor como una casa

Voz 2 01:47 soy José Ángel de la Casa tengo sesenta y siete años enfermo de Parkinson tengo una mujer tengo unos hijos tengo unas hermanas te buenos amigos tengo una ambientes en mi pueblo y entonces los añadido algo que yo conocí era el Parkinson lo veinte entonces con que conviva conmigo fundamentalmente ICOM me ambiente no lo voy a dar más de lo que le corresponde pero evidentemente sigue que te represente está ahí Iceta a mí y que bueno mientras yo me valgo por mí mismo no tengo una dependencia de su sitio además pero nada más

Voz 0313 02:29 José Ángel de la Casa buenas tardes buenas tardes cómo estas compañeros como eso tendrá también en Radio Sevilla así

Voz 0931 02:34 me he tratado estupendamente en Radio Sevilla porque en Sevilla todo el mundo tratamientos hola José Ángel James en la gran muchos saludarte le también como ya saben que te admiro te aprecio José Ángel desde cuando tienes Parkinson bueno ya han hostigado desde dos mil cuatro diagnosticado cuando y como empiezas tú a notar que hay algo por ahí que está haciendo la puñeta bueno pues probablemente no es exactamente la fecha pero probablemente un par de años antes eh porque yo conocía la enfermedad a través de mi padre me para la tú aunque no es una enfermedad hereditaria pues aparecieron síntomas ciertos síntomas sobre todo en el temblor que me fijó enseguida la situación no era lo que tenía mi padre entonces fui a ver a un médico amigo mio en Dra han tenido condado

Voz 3 03:25 claro claro un neurólogo

Voz 0931 03:27 porque el que tuvo Mi padre ya la mayoría no podía ya no pasaba consulta me puso en contacto con Oriol franca que es el jefe de Neurología Rúber Internacional y desde entonces seguimos juntos luchando contra esta enfermedad ha añadido la doctora Curtis es una especialista en Parkinson en el movimiento ir aquí está

Voz 0313 03:48 John la lucha en lo de hacerse visible lo de hacerse notar que tú defiendes mucho en el en el documental éxodo es de no hay que esconderse responde a un principio que tú tenías ya claro ha habido un proceso de convencerse de que hay que hacer eso

Voz 0931 04:02 no yo que lo tenía muy claro porque es una enfermedad que no se puede esconder entonces algo que no se puede esconder pues para el para qué te vas a un a dedicara a la esconderla cuando no tiene ningún sentido entonces yo lo tengo muy claro sobre todo el el temblor pues bueno es algo que surge en un momento determinado que es incontrolable entonces de nada sirve que tú quieras eh no ocultarlo porque es imposible no tienen ningún sentido

Voz 0313 04:30 las formas por lo que por lo que se aprecia en el en el documental en un en un señor como una casa no sé cómo decirlo estás bien si para los años que hace yo es que tengo una experiencia familiar muy próxima Tete Tete mostraría otro retratos aves sí si no estás bien porque el párkinson afecta como otras enfermedades de manera muy distinta cada persona en cada persona

Voz 0931 04:50 distinto es decir educada el Parkinson es diferente entonces pues es verdad que hay gente que lleva muy poco tiempo está en una situación peor que en la que estoy yo en estos momentos hay gente que lleva más años y está mejor quiero decir que la evolución no no eso no es fácil seguir con conocerla no pero lo que sí está claro es que si te entiendes bien con los médicos lo fundamental es que entre el médico y el paciente se establezca una relación que lleve a cabo fundamentalmente para para el llegar al al al hecho exacto de cómo atacarle es decir es decir tienes que tener muy claro con tu médico porque cuando seamos capaces de establecer las dosis de medicación que debe tomarían el tiempo pues ahí vive tienes mucho ganado porque es lo fundamental fundamentales mantener es siempre muy claro que no debes dejar de tomar la medicación nunca y que no debes abandonar tu nuestra condición física tampoco

Voz 0313 05:51 bueno bueno tú a tú te he visto jugar que que handicap tienes en el golf XXXII pero vamos si haber Robinson tu queja ni Michael extraños Michael estaba a punto de España

Voz 0931 06:12 no no no no no en el documental se afortunadamente en el en serio cuando llegó al campo de gol por las mañanas estoy vamos muy muy duro muy tenso se pero conforme voy avanzando bueno calienta un poquito en cuando queda salga al campo al segundo al tercero yo ya las manos las tengo en las controló los movimientos la verdad es que me ayuda mucho termina mejor que empiezo

Voz 0313 06:37 juegas dos tres veces por semana sin pueblos e incluso más yo yo eso es recomendable no

Voz 0931 06:42 bueno va para mí me ha venido muy bien yo no unos se lo recomendaría a todo el mundo pero entiendo que no que probablemente haya gente que no le

Voz 4 06:51 es curioso que mucha gente que no padece de Parkinson el momento que entre en el green coge el FAD no es pases eh no todo lo contrario yo te lo voy a dar la calle pero cuando llegó al patio

Voz 0931 07:09 pues soy soy bastante seguro

Voz 0827 07:12 que yo soy de las personas bueno yo creo que en España hay dos momentos que todo el mundo recuerda a la gente dice dónde estabas cuando se produjo el 23F y todo el mundo lo recuerda dónde estabas cuando cantó José Ángel de la Casa el último gol contra Malta yo recuerdo perfectamente en Palencia en mi tierra hay un bar viendo ese partido oye quería preguntarte una enfermedad siempre quita mucho pero también te muchas cosas que te ha dado a la enfermedad desde que fuiste diagnosticado porque supongo que no sé qué será El descubrimiento de cosas que a lo mejor en la anormalidad dejas pasar no

Voz 6 07:47 bueno me han dado desde el punto de vista efectivo una mayor unión con

Voz 0931 07:51 mi mujer con mis hijos con mi familia con mis amigos es decir los veo como que estaban mucho más pendientes de mí yo pues trató también de compensarles con con más afecto aún con más cariño y luego eh que más me ha dado pues la verdad es que me ha dado mucho pero la el la práctica deportiva el deporte practico mucho deporte desde niño es decir te te crea un tipo de una forma de ser no una actitud ante determinadas cosas entonces para mí es digamos el deporte me ha ayudado mucho en este sentido para la fortaleza para a frente a sufrir para convivir con el dolor todo ese tipo de cosas que que en el deporte se se producen y que a mí en este caso de venido muy bien para una enfermedad

Voz 0313 08:37 ayuda al deporte ayuda una actitud ante la vida y ayuda efectivamente no estar solo tener compañía en este caso Inma que aparece camino por

Voz 0931 08:45 los almendros mientras cae el sol en esta terrenales

Voz 7 08:47 tablet pero siento firme bajo mis pies un terreno el de mi pueblo natal junto a Inma mi confidente mi compañera entre el sostén del apoyo para no caer no pasa nada todo está bien hoy salimos a cenar y vemos como siempre sin parar

Voz 0313 09:09 qué hace Inma pues hace esto

Voz 8 09:12 siempre estoy pendiente de él el como la sombra no yo siempre estoy pendientes sin que él se de cuenta que no son unos inválidos sobre todo eso que no sólo unos invalidó hacer que está activo que que no se encierren en ellos mismo mega que hacemos ahora vamos a dar un paseo vamos a salir de tropas hacerle ver que

Voz 7 09:31 qué bueno que lo bueno que están aquí con nosotros hay que que cada uno dentro de sus posibilidades puede hacer muchas cosas que hacer tos pues eso

Voz 0313 09:46 a mí esa reflexión Dimas los Ángel me pares

Voz 9 09:48 este definir tienes emocionadísima aquí al lado mismo

Voz 0313 09:52 es que además creo que sus palabras las tuyas también eh pero de sus palabras éstas que acabamos de escuchar que forman parte del del documental pueden servir de ayuda de guía para muchísima gente de porque esto como fin como otras enfermedades cuando te con punto llama a la puerta no no es fácil abrirle espacio el reaccionar bueno con fin como lo has hecho tú por ejemplo tener a alguien al lado como Vima tiene que hablar mucho

Voz 0931 10:14 mujer es preguntárselo a ella

Voz 10 10:18 hola Carlas buenas tardes ahora tenemos atracada no te esperamos en el banquillo y menos mal que no hay una cámara eh pero pero te sientes importante verdad en el mejor sentido de la expresión

Voz 11 10:33 bueno lo importante es el siempre pero la verdad es que yo estoy para ayudarlo hoy para estar con él para hacer su compañía Hay para siempre con él

Voz 0313 10:42 yo me gustaría que seguro que hay bastantes muchos oyentes ahora mismo escuchando la ventana que bueno pues que tienen algún familiar o algún conocido algún amigo con esta enfermedad yo ya he dicho que tengo un familiar muy muy próximo desde hace bastantes años además que les dirías como se puede echar una mano cuál es la mejor manera no decir eso como cuando cuando uno está deprimido no tener anime que es lo último que le tienes que decir cómo puedes ayudar a alguien que tiene párkinson que ve la su movilidad reducida dificultada que se cabrea con la vida que ve que no puede hacer cosas cuál es la mejor manera de de ayudaremos

Voz 11 11:14 pues mira a lo he dicho en el documental sobre todo saber cuáles son sus tiempos que para mí que él lo sabe yo voy muy deprisa siempre siempre voy corriendo a toda parte pues saber que ellos tienen otro tiempo tiene un tiempo más pausado para todo entonces es saber adaptarte a su tiempo y hacer las cosas pues no a su manera porque hace la acusada su manera pero sí con sus tiempos un poco más despacio todo con el cuidado pero luego hacer como hacemos nosotros o cualquier cosa que a pasear ir al cine hay hacer muchas cosas ahí de vez en cuando me lleva a mí de Cádiz también por ahí bueno yo voy a conducir el buque solamente programa que me he llevado y va a conducir el buque mes llevar hecho fiereza así que hacen todo lo que

Voz 4 12:15 le dije a mi me he dicho debía de ser muy aburrido correr sin balón eso lo andar también no

Voz 0931 12:25 poco ello Toledo Sevilla Sevilla espera espera que Honda este él no hace Villa yo habría Ana eh yo secretamente si es que se trianera ya no bueno yo me yo también soy un poco pero ya entonces

Voz 0313 12:42 pero Toledo no se borra eh porque el documental queda clarísimo PSOE no doy yo quería que Toledo estuviera muy presente porque yo llegue a todos

Voz 0931 12:48 lo con diez años estuve siete años interno internado allí y luego me lo primera parte de mi juventud también estoy en Toledo estuvo muy ligado a Toledo y me parece una ciudad maravillosa sí pegajosas has vuelto al lugar los hechos del dos

Voz 4 13:03 a día explicarlo todo ya que ella me ha dado muchas cosas he visto el partido de anoche no

Voz 0313 13:10 no sigues el fútbol ahora habitualmente y sí pero lo que pasa

Voz 0931 13:13 la que ayer ganó ya tenía una entrevista en Radio Televisión Española se lo tenía que coger el AVE para Sevilla hay salía el AVE a las ocho y treinta y cinco decirte que no te pero mentiría bueno fue siguiendo poco con el cual el el teléfono o internet lo fui siguiendo y me parecía parecía increíble pero vamos no no increíble exactamente porque yo estuve viendo al Barcelona con el Sevilla

Voz 12 13:40 aquí en Sevilla fue un espejismo se va

Voz 0931 13:44 en Barcelona el Barcelona no acaba de no anda bien donde este año el último mes sobretodo ahora últimamente ha pegado un bajón tremendo

Voz 4 13:52 sí es que es curioso es que tampoco lo vi yo José Ángel porque claro estaba viendo claro yo yo pensaba que no tenía tanto interés el el Roma par lo vi cómo cómo va la mete el estrés cero al Barça fíjate que mi primer interesado del piano parte de quitaba porque equino no imaginaba que su poder pasar a lo que ha perdido han ganado en seguridad

Voz 0313 14:20 en eficacia no lo tenía evidentemente

Voz 4 14:23 te ayer no José Ángel yo te quería preguntar él

Voz 0827 14:26 Parkinson es una enfermedad de origen desconocido me gustaría preguntarte tú eres periodista cambiaría todos los goles contados y cantados en tu vida por contar un día a la información de científicos de Sevilla de Toledo han descubierto el origen de esta enfermedad

Voz 0931 14:43 claro que me encantaría seriedad sería extraordinario el origen de la enfermedad Hidalgo que él acude es decir es una enfermedad incurable en este momento es una enfermedad a la que se pueda hacer frente a la que te puede con la que puedes sobrevivir pero se lo bonito sería en un momento determinado

Voz 13 15:31 no entonces me gustaría si efectivamente que esta enfermedad pues un día fue la vencida

Voz 0313 16:39 karaoke que tenéis en casa y le pedimos a Rosana que que ante esta canción Contigo Rosa Ángel de la Casa Inma gracias a los dos amigos de verdad

Voz 0931 16:46 muchas gracias gracias Michael hace unos días como fuerte hasta probando suerte