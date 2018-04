Raul Pérez, Sernandisco Peñafiel y GhostBusters

Voz 1 00:00 Balbino amigos a la política de la traía al preso que mi pregunta ser aclara así que yo os propongo de aquí digamos Faldo claro es si nos parece un razonamiento muy brillante no le entendible

Voz 1792 00:42 creo que cuando hablamos de de Íñigo estamos hablando claramente del próximo presidente de Madrid

Voz 2 00:47 no el árabe es cero dramas siempre es malo

Voz 1 00:51 así

Voz 3 00:55 a ver pasemos lista en Todo por la radio Toni Martínez esta Especialistas secundarios Ana Jose Antonio para Raúl Pérez el retornado la Ana Alonso Ana Alonso presente Laura Piñero ya no hay nada más no podrá de momento estamos todos todos sí pero lo primero que hay que advertir hoy que pasa lo primero

Voz 1792 01:16 es que la tercera guerra mundial puede comenzar esta tarde y claro esto es importante saberlo para tener una jerarquía de preocupación es razonable ahora probablemente habrá un oyente

Voz 0230 01:25 este pasándolo mal por por cosas por un dolor en un dedo que es legítimo de los dedos pero para ordenar un poco las preocupaciones que sepa que el presidente Donald Trump

Voz 1 01:35 con esta casa

Voz 1792 01:37 ha anunciado en Twitter que van misiles americanos

Voz 0230 01:40 nuevos y listos para Siria

Voz 4 01:43 a como si viviera

Voz 1792 01:53 hemos en un chiste loco escrito por un guionista furioso un chiste furioso escrito por un guionista loco da un poco igual esto es bastante combativo Donald Trump ha anunciado en Twitter que los rusos pueden darse por advertidos porque van a tirar misiles nuevos sobre

Voz 0230 02:07 Siria por lo tanto

Voz 5 02:12 Relax

Voz 7 02:15 este Claro de Luna nos puede permitir reflexionar un poco sobre las últimas décadas que he visto con la perspectiva de una próxima tercera guerra mundial tampoco han estado tan mal

Voz 1792 02:29 seguro que ahora hay alguien pensando ahora que encontrado trabajo fijo estalla la guerra

Voz 0230 02:32 bueno puede que no

Voz 1792 02:35 por si acaso por ejemplo yo si fuera Cristina Cifuentes

Voz 0230 02:38 no dimitiría una guerra mundial es una cortina de humo perfecta muy buena para el caso máster también porque por poco que uno tenga dimitir y que al día siguiente no te saquen portaba su un poco chungo uno que ayuda a Cifuentes uno del PP del PP de León Juan Martínez Majo ha dicho esto

Voz 1792 03:04 esto es para ayudarla sabes esto es para ayudarla discos por ayudarla ha subido la bolsa en Italia por la Roma

Voz 8 03:15 no

Voz 1792 03:16 eh subido las acciones de la Roma del equipo de fútbol así es la economía triunfa el corredor de bolsa por que el futbolista no corre de palabras correcto juegos de palabras no

Voz 0230 03:30 tan importante como los de Pedro Sánchez el PP

Voz 9 03:33 el pilla hasta que te pillen de es porque es juego de palabras y no es Ana que bueno e ya hasta que te pillen Pepi ya pues te ven como Pincho lo dijo a Pancho quieres que te pinche con un punzón pilla está que te pilla un poquito de canción Pepe pilla pacto que ella era presidente de la Conferencia de

Voz 0230 03:52 actores de universidades españolas Roberto Fernández ha hablado hoy sobre el caso del máster inasible de Cifuentes valoremos a continuación del uno al diez Si las palabras del presidente de la Conferencia de Rectores significan que a Cifuentes la han pillado con el carrito del helado veintitrés segundos que Joseph galos político

Voz 0999 04:08 pues no son una raza de ciudadanos distinta no tienen unos derechos ni obligaciones distinto a los demás y por lo tanto los políticos en ejercicio si dicen tener un máster tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen si no lo tienen dicen que lo tienen a mi me parece que es motivo de dimisión de su cargo político

Voz 0230 04:31 bueno riesgo de ser un poco su objetivo podría considerarse un reproche a Cristina Cifuentes desde luego una valoración algo alejada de la del señor majo de León

Voz 10 04:40 vale no tienen máster

Voz 11 04:42 aquí todo esto es genial

Voz 0230 04:46 todo esto y lo que viene a continuación considerando siempre que estamos a punto de bombardear Siria vamos a ver sino debido a que pueda ser el último

Voz 12 04:54 el Télam

Voz 13 04:59 su vinos Naredo

Voz 14 05:02 tenías empezamos las tuberías con una idea genial

Voz 1606 05:05 que ha tenido Miguel Esteban me he apuntado a gimnasio

Voz 14 05:08 de la Universidad Rey Juan Carlos

Voz 1792 05:12 a qué Mister Universo seguro bueno

Voz 1606 05:16 para su amigo es el paso inexorable de los años porque a veces los atropella sin darnos cuenta lo sabe bien míster de hecho un día eres joven

Voz 1792 05:24 al otro día te sientes emocionado porque hay una esponja nueva para fregar

Voz 1606 05:28 yo ojito a esta nueva hipótesis con la que está trabajando Santa clavos

Voz 1792 05:32 poco iba a Caperucita ver a su abuela cuando la confundió con un lobo

Voz 1606 05:38 para que luego diga para que luego digan que comer sano o no tiene ventajas mira lo que cuenta Vito

Voz 1792 05:42 Sweet mi amiga lleva días comiendo ha ya se le nota tienen un plumaje precioso

Voz 1606 05:49 ya que como las baterías con una conversación de pareja con hijos a cargo de Pekín total sádico

Voz 1792 05:54 va aquí nuestro hijo me odia no sé porqué Javi te odia no el otro no me acuerdo cómo se llama el gordo

Voz 15 06:06 bueno antes de seguir conectamos

Voz 1792 06:08 en Siria minutos resultado

Voz 1176 06:15 hoy es todo lo contrario

Voz 1 06:17 cosas dolor

Voz 1176 06:22 oye no

Voz 1792 06:26 tontería esto ojalá no haya guerra

Voz 1487 06:28 ahí podamos seguir mañana con el plus es el proceso o no o no o no

Voz 0230 06:35 pero no todos son inconvenientes el es quedaría en segundo plano también hay reunión de fiscales españoles y alemanes una reunión inminente de ya sabéis bueno motivo de preocupación para Puche Mono ya sabéis lo que dice el refrán reunión de fiscales oveja muerta motivos para la preocupación también para Cristina Cifuentes ayer pasó a la categoría de asunto que debe resolverse con la máxima celeridad

Voz 1487 06:56 tú es un tema de los partidos no sé si alguien amenazan advierte fin debería explicar porque desde luego ni amenazas ni advierto pero ese tema tiene su lugar donde esta residencial y espero que allí se resume

Voz 0230 07:08 va a la mayor celeridad posible y con el mal

Voz 1487 07:11 por sentido común pues si esto de las

Voz 0230 07:13 esto de la mayor celeridad posible se le ha oído Mariano Rajoy en relación a otra persona Luis Bárcenas y vamos a intentar que las cosas vuelvan a la normalidad a la mayor celeridad posible muy eso dijo no por eso cuando entras en categoría de asunto que debe resolverse con la mayor celeridad posible lo siguiente es ser esa persona de la que usted me habla de ahí puedes pasar al olvido o bien a ser esa persona que ya no está en el partido

Voz 1 07:40 además igual empleado de la mina

Voz 16 07:42 no estamos ocupa la firma de la opacidad

Voz 1 07:45 de Chateaubriand

Voz 17 07:47 ya se ido

Voz 1 07:50 sí

Voz 18 07:55 a los ocho

Voz 19 08:06 sí sí

Voz 5 08:10 le

Voz 1176 08:12 sí en Vic él es esta que es socialista ahí catalán

Voz 0230 08:17 dice con bastante prudencia lo dicho esta mañana en Radio Nacional tanta prudencia que nadie podrá demostrar nunca que lo ha dicho pero vamos viene a ser lo que dice que quizá la cosa es de terrorismo para la detenida de los Comités esa de la República mental de Cataluña pudiera ser

Voz 20 08:35 excesiva actos yo creo que es verdad que en el al calor de los debates políticos pues se pueden banalizar determinados conceptos o incluso erosionar queriendo lo o no el papel de las instituciones y de la propia ley no

Voz 0230 08:49 bueno hay que saber latín para interpretar que el riesgo de que Iceta ha dicho esto pero es verdad que los socialistas catalanes sólo para Cataluña han dicho que es son poco partidarios de la aplicación de la legislación antiterrorista en este caso es verdad que lo he dicho sólo para Cataluña cuando se habla para toda España se dicen cosas distintas esto pasa en muchos partidos e en muchos partidos que dicen una cosa para los consumidores de información de Cataluña y una cosa un poco distinto para los consumidores de información en toda España los socialistas catalanes en todo caso sacando una media podríamos decir que son reticentes cambio Alves Rivera

Voz 1176 09:26 líder de de

Voz 0230 09:27 Ciudadanos escribió ayer el siguiente mensaje en Twitter sobre la detención de esta presunta lider de los Comités de Defensa de la República ponía un fragmento del texto del sonido difundido por la Guardia Civil que se atribuye esta mujer y en el que dice que hay que parar sería brutal que paramos el puerto hay que parar Mercabarna porque es ojo deriva todos esa era la frase Rivera reproducía esa frase y añadía

Voz 11 09:50 ahora la que bueno no es que

Voz 0230 09:54 no es habitual que un líder político utilice ese lenguaje ni que utilice digamos directamente el cuerpo a cuerpo de esta manera pero al ver Rivera lo hace cuando detuvieron a Puigdemont en Alemania Albert Rivera publicó un tuit que decía Se acabó la fuga del golpista cuando Marta Rovira la candidata de Esquerra Republicana huyó de España Alves Rivera publicó el último golpista que apague la luz

Voz 1792 10:15 ETA tiene un poco este rollo esto

Voz 0230 10:24 algunas de esas intervenciones de Rivera en Twitter son un poco así

Voz 1792 10:27 sí sí bueno este espíritu del avión de ojo por ojo querías joder ahora te J

Voz 0230 10:35 es supone un cierto retroceso sobre el Nuevo Testamento que era más enrollado en todo caso lo curioso es lo que vamos a escuchar ahora Inés Arrimadas es la líder de Ciudadanos en Cataluña ya encabezó la candidatura más votada en las pasadas elecciones aunque esto a veces se olvida ganó las elecciones no puede formar gobierno pero es el primer partido de Cataluña Ciudadanos liderado por Inés Arrimadas el pasado veinticuatro de marzo que fue el día que se supo que Marta Rovira había sido rival de Arrimadas en las elecciones huyó de España Inés Arrimadas hizo un discurso muy peculiar en el Parlamento catalán peculiar por inhabitual no en ella ni en Ciudadanos inhabitual en todas las fuerzas políticas Inés Arrimadas habló de sentimientos ídem la necesidad de respetar los sentimientos de todos los catalanes

Voz 1490 11:18 es un momento excepcional un momento excepcional en el que hay muchos sentimientos ahora mismo la ciudadanía catalana

Voz 0230 11:24 hablaba de sentimientos enfrentados mucho

Voz 1490 11:26 los muchos diferentes y a veces enfrentados en la mayoría de casos enfrentados

Voz 0230 11:32 hablaba Inés Arrimadas de los sentimientos de los catalanes no independentista que ven todo este proceso con tristeza y preocupación

Voz 1490 11:39 con profunda tristeza solo

Voz 0230 11:42 de los de los suyos por decirlo así indignado

Voz 1490 11:45 dos por lo que han pasado en su tierra en estos últimos años

Voz 0230 11:48 se dirigía los bancos independentistas y les decía

Voz 1490 11:51 ya estos sentimientos también son Cataluña

Voz 0230 11:54 esto es algo bastante nuevo en la política catalana donde el poder institucional oficial durante los últimos años ha ignorado una parte de Cataluña esto no no no no está mucho en discusión pero a continuación más nuevos lo que hizo Inés Arrimadas porque giró hizo un giro en su discurso ya habló de los sentimientos de los catalanes

Voz 1490 12:14 independiente estos seguro y tienen ustedes razón porque ustedes hoy seguro que defenderán a la parte de Catalunya que sienten los sentimientos que ustedes empresas expresan eso es Cataluña

Voz 0230 12:25 bien decía Inés Arrimadas dirigiéndose a los independentistas

Voz 1490 12:28 sí eso también hay que respetarlo nosotros lo hacemos

Voz 0230 12:31 se refería a los sentimientos de la bancada independentista y de los ciudadanos independentistas que se sentían aquella mañana preocupado oso triste o confusos au indignados au cabreados por la huida de Marta Robinson

Voz 1490 12:42 que nosotros a ustedes les respetamos

Voz 0230 12:44 entonces esto es lo peculiar no que mientras ella hablaba con esa emotividad era el mismo día hablaba con esa emotividad de los sentimientos Albert Rivera estaba escribiendo en Twitter el último golpista que apague la luz

Voz 1792 12:56 entonces

Voz 0230 12:57 de de la tontería digamos tiene interés por lo que tiene de nueva política o vieja política porque decir una cosa en Catalunya lo contrario para el resto de España es más viejo que el pujolismo

Voz 22 13:08 bueno

Voz 1792 13:11 ese discurso sobre sentimientos del otro se oye poquísimo en la política en la catalana en la española

Voz 0230 13:20 oye tú que en el juicio de los ERE el supuesto fraude en ayudas con dinero público en Andalucía hoy ha declarado el ex presidente José Antonio Griñán

Voz 1792 13:32 no os lo vais a creer que no pero su declaración no nos permite algo absolutamente entrañable que recuperar una antigua sintonía

Voz 1 13:44 ya o que no sabías

Voz 1176 13:51 exactamente doscientos cincuenta mil funcionarios multitud de programas secciones presupuestarios no se puede llegar a saber hasta allí a menos a nivel de consumo

Voz 24 14:14 no

Voz 1792 14:20 es verdad es que hoy todavía hay dirigentes del Partido Popular oye que protestan porque no se habla de los ERE porque se habla de los ERE todo el día con Cifuentes y creo que el punto Rajoy no de los ERE

Voz 2 14:29 y es verdad es que hay un truco sencillo y Simó un truco sencillitas dimitir si uno dimite y uno de mayo

Voz 0230 14:37 estoy asumiendo la responsabilidad política los casos pasan a tener sólo dimensión judicial es un truco pero bueno cada mal oye tiene los suyos a todo

Voz 3 14:51 Especialistas secundarios bueno yo quiero hablar de yo no los he recuperado que grande o

Voz 25 14:56 qué bonito bueno eso eso es historia Historia de la radio digo de de eso quiero hablar de de historia de la memoria histórica

Voz 1606 15:04 esto liga porque a verla siempre cosas malas pero yo creo que también puede tener momentos felices vuelos de recordar yo reivindico desde aquí una victoria histórica en positivo y lo vamos a hacer con don Celestino un don Celestino muy buenas tardes buenas tardes don Celestino es un hombre que tuvo que huir de España durante la Guerra Civil verdad

Voz 11 15:23 pues en ella

Voz 1606 15:27 muy bien ya pero quiero que que que recuerde usted momentos buenos de aquella época oscura aquí por eso hemos a un teléfono antiguo para que usted se sienta cómodo después de cita y un número de teléfono es el número de Venancio mostraban a un viejo amigo o amiga conoce esta Venancio pues usted cuando quiera le puede llamar recordar aquellos momentos

Voz 26 15:50 por su parte durante años mi vida mi mejor amigo mira no fuimos amantes por los prejuicios de la época de nuestra educación pero era pasaba algo buenos la verdad hace mucho que no hablo con él aunque es acordarás el seguro de ese acuerdo exactamente de cuánto porque porque tenía una memoria increíble buena Venancio era un tipo con una gran memoria la verdad yo

Voz 11 16:15 no quería muchísimo vamos a llamarle Marlene

Voz 27 16:22 eh

Voz 11 16:27 sí vagancia

Voz 13 16:30 entonces si no José Velasco Martínez nacido en Miranda de Ebro en mil novecientos veinticuatro

Voz 28 16:35 no

Voz 13 16:39 tú has abierto la boca

Voz 28 16:47 como había nada hace por lo menos que no vemos

Voz 13 16:51 sí sí yo y cuatro días

Voz 28 16:55 te acuerdas que cuando cuando salimos de España

Voz 14 16:57 diecinueve de junio devenido vendiendo XXXVIII

Voz 13 17:00 en Italia ganó el Mundial de fútbol

Voz 14 17:03 a a Hungría cuatro dos

Voz 28 17:06 pues ya empezamos otra guerra Juárez de verdad que malo malo aquí

Voz 13 17:20 sí pero luego cuando como todo ya lo pasamos bien en París

Voz 28 17:24 Agatha París ahí que bueno como se llamaba antes donde vamos a comer

Voz 13 17:29 sólo comíamos pan te acuerdas le Petit Chateau

Voz 28 17:32 dicha Táchira rudo

Voz 13 17:34 Lugo estamos en la memoria está había hay una cámara

Voz 28 17:37 la verdad Bennati Marino Margarito

Voz 13 17:39 no os vais su hermana Véronique su padre y su madre también pero sí sí sí bueno tiempo va luego tuya te no a hacer se casa en Medina tuviste tres hijos te hablo de Moria Manuel Antonio Tomás y cuatro nietos Manuel Manolito Saura mira justo el día que los laboristas ganaron el Reino Unido son Porter

Voz 28 18:05 tu memoria histórica e que que nos separamos

Voz 13 18:10 mira francesa Le Petit Chateau vivimos para todo muy le oye que te voy a dejar es que no tengo ganas de hablar

Voz 28 18:22 no hombre no que hace no hace mucho que no habrá nadie

Voz 13 18:25 te voy a colgar tales sino pero si tú quieres que disimula para no quedar mal porque tan colgado vale pero yo te juego tuviera

Voz 28 18:33 sobre cuál es

Voz 1792 18:37 pero claro también no se pasó

Voz 28 18:40 tengo que dejar para otro día hablamos venga un beso y otro par aquí no ha cambiado nada que recuerdos positivos la verdad

Voz 1 18:51 Reyes positivos

Voz 1606 18:52 esto que me he mantenido en respetuoso silencio para no tener que que en su momento emotivo muchas gracias a tu amigo de todos como tú

Voz 14 19:04 lo demás no entendería día

Voz 1606 19:06 positivas

Voz 29 19:09 también Mónaco

Voz 3 19:50 cinco y media a cuatro y media en Canarias La Ventana todo por la radio las músicas de Laura Piñero hoy con que con quién regresa Ramón mira esta canción teléfono ya ahora sí ahora que está tan de moda Operación Triunfo

Voz 1280 20:02 me gustaría recordar un poquito su historia el músico catalán quedó finalista de la edición francesa de este con

Voz 14 20:08 hace unos años cero el lugar de

Voz 1280 20:10 aprovechar el tirón en Francia donde se convirtió en toda una estrella lo dejó todo hice fue a tocar por las calles de

Voz 2 20:17 Europa del dinero recaudado

Voz 1280 20:19 sí como músico callejero costeó su primer disco luego una de sus canciones salió en un anuncio de cerveza hitos nos fijamos en él el año pasado estuvo de gira más de dieciocho meses con su segundo disco en mayo regresa con el tercero editado por una multinacional fijaron las vueltas que da la vida este es el primer adelanto que se llama Magic dramón Miravet

Voz 3 21:35 oye dentro de un momentito os voy a poner a todos una música muy reconocible yo estoy ha preguntado al menos a vosotros ya los oyentes pero si yo pensaba muy difícil de queso puede tratar ir pensando tiene que ver con el cine

Voz 1792 21:50 va a tiene que ver con el cine tiene que ver con el que ya está dicho mira cine sonoro

Voz 31 21:58 la Ventana

Voz 1 22:02 Francina

Voz 3 22:14 sobre todo por la radio de lo prometido es deuda una música yo me preguntaba

Voz 1 22:22 o eso para arriba

Voz 32 22:31 el sábado con el hueso

Voz 3 22:36 bueno sabemos la película no tiene truco la sabemos no se cumplen cincuenta años de dos mil uno una al espacio cincuenta amigo la vida eso sí cincuenta años esta película esta tarde yo esta tarde que viene Carlos Boyero abrir la ventana del cine tiene ilusión con compartir con los oyentes tiene ciertos de La Ventana buenos recuerdos esta película o de alguna otra de ciencia ficción eh decir Blade Runner pero sobretodo de esta recuerdos análisis que era el monolito aquel dolor

Voz 1 23:09 cuánto podíais haberla al cine esa que sí

Voz 3 23:14 decir eh todo eso oyentes cinéfilos en La Ventana de dos mil uno de cine de ciencia

Voz 14 23:21 ficción a través el nueve cero dos catorce sesenta sesenta

Voz 3 23:34 José Antonio Páramo tú que recuerdas esa película pues yo recuerdo creo que me quedo Un poco puesto yo no verá el final ya cuando va con la Penya dejamos no huella te empieza a partir de que desaparecen los monos pierde mucho entre alegría Leonardo habrá que volver a verla a lamentaba la venta venga la venta voy a vender vamos a ver que el otro día me

Voz 2 24:06 decidí convertimos coche a uno de Auto Gas que pasó menos Come

Voz 14 24:52 no sé si he visto las últimas fotografías del camarero de una sin ser disculpa introducción pero acabamos de conocer una última hora ya hay más películas en las que ha intervenido Javier Gutiérrez qué pueblos en España batió el récord que tenían Antonio de la Torre Belén Cuesta irregular juntos y lo ha hecho con su última película campeones muy recomendable por cierto tiene más noticias Pedro Piqueras adelante

Voz 10 25:19 muy buenas tardes así es Javier Gutiérrez protagonizará este verano veintisiete películas una cifra tremebunda de apocalíptica entre ellas una producida por Mediaset una comedia coral con Julián López Macarena García Eduardo Gómez Cano Rodríguez Marta Sánchez Pedro Ruiz Dani Martin el mismo Javier Gutiérrez su Ocho apellidos vascos

Voz 3 25:47 ah

Voz 10 25:48 a va a rodar un biopic sobre el mismo interpretado por Javier Gutiérrez cero uno eso Dani Rovira

Voz 14 25:55 bien pues gracias Pedro también se confirma que Javier Gutiérrez ha protagonizado un altercado con un conductor en Madrid por el que podría estar nominado a los Goya mientras otros núcleos hemos abierto líneas

Voz 1792 26:06 más para recibir llamadas estamos buscando a alguien

Voz 14 26:09 que no haya trabajado hongo Javier Gutiérrez tenemos actores al teléfono buenas tardes hola qué tal si Fernando Tejero sí he trabajado con Javi antes Fernando un saludo hola qué tal buenas tardes hola metes tan soy Santiago Segura amigos me apetece ir al cine a ver siempre grave a Santiago nada no desaprovecha una buena suena qué tal

Voz 33 26:29 yo soy Luis Tosar sí yo también trabaje coger eh de hecho no tengo otro ceja

Voz 14 26:35 gracias gracias aconseja escogieron un sistema propio buenas tardes Hollande

Voz 34 26:40 ah sí

Voz 14 26:45 gracias tuvo metemos uno más buenas tardes qué tal hola que no todos cómo estáis hoy Pedro Almodóvar gracias gracias Pedro siete cortó o nos metemos ya el tipo de Carrusel su último testimonio hola buenas tardes Pepe Sacristán no he trabajado con Javier Gutiérrez cómo es posible de di pues porque aún no ha llegado llevamos un mes de rodaje y estamos parados esperando a que acabe no sé que otra cosa oye te dejo que bien el pesado de Santiago Segura darme no sé que una camiseta de su película vale vale ya Santiago que no quiero nada

Voz 13 27:16 no quiero

Voz 14 27:20 por último vamos a conectar con nuestro corresponsal de cine en Hollywood Guillermo de Mulder buenas tardes allí buenos días Guillermo

Voz 10 27:29 José Antonio León a Los Angeles amanece con la esperada no chichas

Voz 14 27:33 la película trescientos que protagonizara

Voz 10 27:37 posiblemente Javier Gutiérrez multiplicado digital que ya ha sido aplaudida por Jean François Hollande John Malkovich dirigirá como es el Javier Gutiérrez e IU está cerrado ya para el año que viene que el primer anuncio en el descanso de la Super Bowl será Javier Gutiérrez comiéndose

Voz 35 27:58 bueno hablando de comer me voy a comer un bocadillo ahora en mi pan queso pan demoledor

Voz 14 28:05 Xavier pronto bueno casi nos hemos quedado sin tiempo para el derecho al revés de Juan Cruz pero bueno vamos a escucharlo

Voz 11 28:13 buenas tardes

Voz 36 28:19 pero nunca un periodista yo estoy empezando a creer que todos los periodistas están sonados

Voz 5 28:28 bueno que en investigaciones efectivamente que nace en España por edificios dedicados a cosas variadas y peregrinas hoy vamos a hablar del edificio del mueble rondeños o terminaron llamándolo así aunque se concibió con el bombas Tiko Chori Piti flauta y con nombre de el Centro de Interpretación del mueble rondeño Asimo un edificio que iba a servir para dar a difundir el mueble de Ronda una industria importante es que atravesaba horas bajas dos mil seis El alcalde de Ronda era el andalucista Antonio María Marín Lara y mientras en en otro sitio muy lejano los Red Hot Chili Peppers estrenaban esta canción se escucharía los garitos rondeños mientras soñaban con su edificio del mueble

Voz 37 29:27 dos mil seis fue el Año Internacional de los desiertos el año de Mozart del año de Rembrandt el año de Tesla

Voz 1 29:33 muchas aniversario importante este celebraron en dos mil

Voz 37 29:35 sí sería ese año también

Voz 1 29:38 relevante en la historia del mueble de Ronda

Voz 5 29:41 dos tres respondan otra vez

Voz 1 29:44 no no se construyó el zulo

Voz 5 29:46 otro de interpretación del mueble rondeño se sí sí sí sí ve no esté a medias no sí sí yo creo que no es bueno sí colectivos no sé si su simpatía seco ese término en dos mil seis mil costó un millón doscientos mil euros que pagó la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía o sea eso los ciudadanos y ciudadanas está abierto sí pero se cae no me hice cae Se va a abrir ahora después de reparar lo que se calla

Voz 1 30:24 claro pero no sé si no no hombre que se cable es seguro que ha habido un problema

Voz 0230 30:30 Roma aquí está claro porque las tres opciones

Voz 1792 30:33 incluyen derrocamiento incluida la que está cayendo tal más bonitos Noise cada eh

Voz 1 30:41 no es la B puesto que has perdido no mira de cobre

Voz 5 30:48 o sólo alguna vez para alguna feria alguna muestra pero nunca ha tenido un uso definido se cae porque después de tantos años de abandono doce van ya tiene mucha madera en el exterior algo que para algunos nunca tuvo mucho sentido en un sitio como Ronda en el que hay temperaturas bastante extremas en fin que está deteriorado la cubierta metálica se ha desprendido hace unos meses desalojaron a unos okupas sellaron el edificio bien durante este tiempo se han barajado varios usos ninguno relacionado con el inmueble es uno de los que más se ha hablado en estos tiempos fue usarlo como ah como escuela infantil ve como escuela de idiomas C como escuela de hostelería

Voz 1 31:26 vamos que les caiga escuelas diamante viene cantil adelante por qué no Escuela de hostelería que es lo que ya es como Escuela Hostelería se anunció que destinaría

Voz 5 31:46 bueno Altea anunció que iban a destinar doscientos mil euros en reformarlo para que fuese sede de la Escuela de lo que iban por ahí vamos

Voz 38 31:53 hay manera bien Roma lo propio que me queda por favor

Voz 2 32:04 tardaríamos bueno el mes y un día más

Voz 5 32:08 adivinación cromática dirigí colores el futuro del Centro de Interpretación del mueble rondeño a verde esperanza que no se pierda nunca ve negro desastre como suele suceder en estos casos C Transpac

Voz 1 32:20 de este nuevo me Yasin Colo Ferran Adrià transparente incertidumbre cada uno seguramente incertidumbre como una tendencia si no sé si es que es una contradicción

Voz 14 32:35 sí sí pero esta vez una figura poética a Valdés estoy vendiendo porque es está el Ayuntamiento negocia con la Junta de Andalucía para ver si algún organismo autonómico

Voz 5 32:48 necesitase necesitara a sus instalaciones pero para eso hay que reformarla en dos mil doce se dijo que sería reformado gracias a una inversión de cuatrocientos mil euros no sucedió ya ahora han pasado ya seis años desde entonces están mucho más deteriorado hasta entonces y para seguir usaba antes consultadas por el diario ronda que siguen el deterioro del edificio al detalle detalle

Voz 3 33:08 muchas gracias Elena

Voz 1 33:19 sí

Voz 40 33:21 un poquito de Telekom Marta Estévez saber de qué hablamos Marta hoy os doy unos datos bien tiene que no hay datos ya sé de qué va a tal vez ocho millones novecientos noventa y cuatro euros casi nueve millones en el tercer con buena es un euro cuando ésta no

Voz 2 33:40 a dos coma tres de la pantalla es el minuto de oro de ayer del partido a las veintidós y treinta y cuatro era esto

Voz 32 34:04 pues manolas claro mal Lola Lola Luis Suárez está Prodi me parece que no es que yo creo que eso no lo hemos entendido el final esto de oro cuando termino aparte es el último minuto de no se llenan lo de Iniesta Illa otra cosa muy días hubo

Voz 41 34:42 bien cerca de siete millones entre la gente que lo vio en antena prisa en DVD

Voz 2 34:47 pero hablando de fútbol iré Carrusel es que todo os traigo algo que pasó el sábado pasado que se escuchó en Carrusel a os pongo en antecedentes por si alguien no lo veta cada fin de semana varios colaboradores son compañeros de cama de deportes cantan en catalán pero sí queda gente del gallinero es decir los Dani Garrido Ochoa Ponseti Meana Urruti Toral de los puntúe el sábado fue el turno de es decir si cantan iniciaron con los propios millar de Wall ir lo hicieron así a ver

Voz 42 35:21 Time perdón personal

Voz 43 35:25 cómo estás

Voz 3 35:28 sí

Voz 1 35:33 P

Voz 44 35:40 lloré

Voz 1 35:55 Nacho

Voz 21 35:56 eh

Voz 42 36:02 admite

Voz 1 36:07 eso sí

Voz 3 36:22 pues bien esto es peor de lo que punto incluso hubo alguien por un poco sobrado

Voz 1 36:39 la que me emociona muy fácilmente

Voz 3 36:47 pasaríamos a cabo

Voz 41 36:51 por por los pelos se pasea esas semi

Voz 1 36:55 también

Voz 3 36:57 no también andorrana con una cara como cantante profesional que estoy

Voz 32 37:02 pero que no era verdad

Voz 14 37:06 no yo no tuviera dominado y una el cuatro no tendría es eso tiene mucho mérito por eso preguntando el nueve de cuanto escala de es que no hablando de música pues si permitimos que cuando que abra la puerta al Dj oficial de la Cadena Ser que estábamos esperando por favor

Voz 45 37:37 creo buenas tablas no hay freno sopas Hernán disco todo el orden con el fisco bueno vamos a repasar el top ten eh yo aguanta me lo tu de esta semana me el diez es nos importan un pepino porque todo lo eclipsa el número dos como las dos reinas que protagonizan la canción Ana Rosa Griso CR7 Messi no Doña Sofía Doña Letizia que han hecho saltar a Jaime Peñafiel a los Mecano en Togo

Voz 21 38:03 nada de que has Urnieta de coger el arma no era viene de cuando la madre se pone medio otra vez uno Juan Calvo ha yo yo no hacer Borbones cuenta nueva Casa Real te vuelo dan disparando a partir de la otra

Voz 45 38:56 hola o hemos escuchado a Peñafiel en su estilo en edición en vinilo llegamos al número uno de la lista Top of Mozart Wagner Beethoven Bach que eran maestros en lo suyo Bari venir masters como el que no termina de aparecer de Cristina Cifuentes yo ahora que el PP defiende con uñas y dientes cuando los ciudadanos al Dick estudia la universo dada la vida me despido con el de hoy que nosotras Mariano Rajoy

Voz 1 39:27 por ejemplo

Voz 47 39:46 el profesor no

Voz 1 39:59 no recuerdo de quién usted teme a plan pasquín máster todos más estamos otra vez más ya lo he dicho todo cuidado

Voz 3 40:25 recuperamos que es que eso socialistas se vieron que teníamos abandonada que se llama cuidado no en recuerdo de hecho

Voz 1606 40:32 este servicio público para que los oyentes serán los que nos ponga sobre aviso que en cosas así que están pasando pues chunga no en el mundo en su localidad ya tenemos al teléfono a alguien que quiere advertir de que nos está diciendo cuidado porque hay algo peligroso por España buenas tardes amigo

Voz 13 40:47 desde dándonos más cómodo ya Toni de mucho cuidado mucho cuidado porque creo que me he cuidado

Voz 1606 41:03 hemos ido eso lo tenías en tu casa y me Lara

Voz 13 41:05 bueno ayer la fusión que utilizan para para los tiburones pero se ve que la gente se cuelan entre los barrotes

Voz 1606 41:14 no en esa jaula suele suele pero es venenosa esta serpiente puedo estar realmente asusta

Voz 13 41:20 no sé no sé quién penosa porque no se quemará una vale pues espero tu momento

Voz 1606 41:25 toda amigo Tony vamos a llamar Antonio grullas que es nuestro experto en animales producción los ponerse en contacto con Antonio de grullas a ver si puede decirnos qué tipo de serpientes la que se escapó intuyen que hace un año

Voz 13 41:39 yo te he dicho mil veces que no no me llame que el otro no puede ser nuestra familia ascenderían a suelo

Voz 1606 41:44 Antonio Antonio soy Armando el todo por la radio

Voz 13 41:47 a la pantalla larguísima sabe buen fin perdona

Voz 3 41:51 no no tiene Chen que eché

Voz 13 41:54 en el Congo es bueno apareces éramos de mí yo veía muy me

Voz 1606 41:59 no quiere es novedad verás que tenemos al teléfono un oyente al que se escapa su serpiente y no sabemos si es generosa

Voz 13 42:05 igualmente como la serpiente describen por favor larga alargada cilíndrica crítica en un estaremos tiene una cabeza tiene otro no la coda ese color camel índigo azul Nuria creciera Grizzlies tres verde jade toques de amarillo lima más gente Borgoña blanco marfil roto sabes

Voz 1792 42:32 reconoce es la serpiente

Voz 13 42:34 cuando tocaba toda la atención de un ejemplar que bueno me la conocía como serpientes Desigual nos ha denunciado tiene más colores mirar fijamente marear coloca como Tippi pero peligrosa no

Voz 1606 42:50 pero después Antonio muchísima Tommy gracias por avisar

Voz 48 42:55 de nada Oye esto por donde estoy están emitiendo la cadena en directo estamos en radio sí que pasa

Voz 13 43:02 ya que no no

Voz 35 43:04 no no con programas

Voz 13 43:07 me de Ana Rosa Quintana Frank

Voz 1606 43:10 se ha cortado qué lástima que se está hablando gracias a los oyentes que un año acertada alertando a los estas cosas peligros