¿Cuándo emepezamos a hablar de sexo con nuestra pareja?

Voz 0401 00:00 qué m3 esta este manitas estado indagando o me vas a sorprende una vez más con una de esas cosas que no me espero

Voz 0542 00:08 es una de esas cosas que no te esperas porque si la semana pasada teníamos una consulta de un hombre de ochenta años que se negaba a renunciar a los orgasmos esta semana nos vamos a la otra apunta a una chica de veintiuno a mí pues tenemos ahora al teléfono a Ana Lombardía que está al frente de sexo en la piel punto com y que es una de nuestras voces habituales

Voz 1 00:35 buenas noches buenas noches ya sabes que recurren

Voz 0401 00:41 mucho a a nuestro tras para para solventar sus dudas porque seguimos sin hablar mucho de sexo

Voz 0542 00:48 así que vamos a ver porque que nos dice esta joven de veintiuno años Elia pues os dice que es una mujer de veintiuno años que tiene novio pero desde hace sólo un mes anteriormente nunca ha tenido una relación sexual tiene dudas sobre la depilación genital chinos dice creo que es mejor por hablar las cosas con mi pareja pero quería preguntaros lo a vosotras cuando se debe empezar a hablar de estos temas con mi pareja

Voz 1 01:15 Nuestra opinión la tuya una vez más yo por eso llamo a Ana para para que ponga un poquito de orden yo soy muy

Voz 2 01:26 bruta yo soy muy sincera yo soy a veces incluso

Voz 0401 01:32 es un poco bravucón una pero es verdad que creo que mi vida sexual ha mejorado desde que me planteó hablar siempre con mi pareja de lo que sea Ana

Voz 0530 01:46 tú qué piensas pues yo creo que también fundamental que lo hablé con su pareja de ahí cada pareja su mundo de parejas que le gusta más densas cosas otras no que se lo quedan intimidad personal otras que les encanta compartirlo hay un buen gusto sí que ha pues lo que a ella le apetezca principalmente si para ella es una duda no sabe qué hacer al respecto pues que el apetece comentarlo su pareja ahí la prefería también tomar una decisión al respecto teniendo en cuenta su opinión adelante la única persona que sólo va a decir lo que pienso bien es su pareja

Voz 0401 02:17 claro que no pero lo que no es ha dicho Elia es una chica de veintiuno años que tiene novio desde hace solamente un mes que nunca antes ha tenido relaciones sexuales que a mí no me resulte demasiado difícil hablar de sexo lo entiendo pero también entiendo que a una chica de veintiún años que nunca ha tenido relaciones sexuales cuando empieza a tenerlas no sepa por dónde empezar por dónde empezamos a hablar de sexo con nuestra pareja

Voz 1 02:45 cuando estamos empezando a tener sexo

Voz 0530 02:47 pues que empiece de momento por lo que más cómodos resulta hay gente a la que se hablar de nueve vello púbico de los orgasmos o de no sé hay gente de la tele resulta más cómodo hablar de una cosa y otra que de momento empiece por lo que lo más fácil les resulte por lo que más como le parezca de ahí vaya avanzando principalmente que no ahí intentando pues bueno meter un poco sí que los temas un poco pues con no como un poco como de casualidad si quieres directamente un día sentarse a ver tengo que hacerte un montón de preguntas porque no dónde empezar incluso yo que está bien incluso que le hable de de la inseguridad que siente al respecto ahora que quiere hablar contigo esto porque porque estoy segura tengo ciertas dudas se pues prefiero compartirlas las contigo Camiño porque está bien ser honesto con con nuestras debilidades en este caso no

Voz 0542 03:32 si es así inseguridades y el hecho de que sea su primera relación sexual no hace que tengamos que tener cierta precaución a la hora de preguntar la opinión porque le pueda condicionar demasiado porque yo pienso que en el caso este en concreto que nos plantea la depilación Si él manifiesta una opinión muy tajante que a ella le vaya condicionaron lo vaya completar de cara a a al futuro o a otras relaciones también hay que tener cierto cuidado

Voz 0530 03:58 sí hombre desde luego a la opinión suya es la primera que vale al fin y al cabo su cuerpo él puede dar su opinión si quiere pero luego lo que importa es lo que ya realmente piense ya puede pues bueno si le apetece complacer a su novio envía imagínate que a él le encanta totalmente de lado pues vale pues a lo mejor ella puede hacer gracia hacerlo presidía lo gusta llevarlo tal cual se preocupa pues bueno por el tema de las infecciones no que con el vello se protegerá el protege un poco más al final la opinión que cuenta realmente es la de ella os aquí efectivamente no sobre todas las primeras veces somos un poquito más vulnerables a la opinión de nuestra pareja no tenemos una opinión formada al respecto

Voz 1 04:33 claro pero es lo primero que se cuestione a ella misma

Voz 0530 04:35 lo que realmente le apetece luego tiene curiosidad en saber qué es lo que piensa su pareja adelante

Voz 0542 04:40 vale pues no sigue planteando cuando se debe empezar a tener relaciones sexuales con tu nueva pareja que esto aunque parezca extraño es una de las dudas más recurrentes si existe ese plazo adecuado no

Voz 0530 04:55 es una vez más cada persona es un mundo hay personas que le resulta muy fácil y muy rápido no entablar una nueva relación sentimental sexual y otras no hay lo que tiene que hacer es irse a sí misma y hacerlo cuando realmente ella se encuentre a gusto y preparada no hay un tiempo preestablecido en una base lo que sí que es importante es que ellas escuché y que ahora únicamente lo que le apetezca hacer en el momento en el que le apetezca hacer es decir que no se deje presionar ni pues hubo novio ni por sus amigos porque lo digan que o tenga que hacer ni nada por el estilo sino que ya lo que le apetezca esto sí es muy pronto como si es muy tarde con restos claro que puedo opina del resto de One lo importante es lo que piensa

Voz 0542 05:33 ella da la sensación de que se conoce bastante bien porque dice soy un poco vergonzosa en el sentido de que me da vergüenza compartir el momento en que llegue al orgasmo con mi novio me más turbo disfruto mucho siempre llego al orgasmo y sé lo que me gusta tengo ganas de tener relaciones sexuales pero me da vergüenza el compartir con otra persona me sentimientos

Voz 0530 05:54 sí efectivamente el el el compartir los sentimientos con otra persona pues bueno colocó en una posición muy vulnerable no porque les muestras pues tus debilidades puntos fuertes pero eso es un momento muy íntimo efectivamente y puede que le cueste un poco más allá porque es importante que vaya cogiendo confianza con su pareja y que bueno se vaya abriendo poco a poco no es necesario tirarse a la piscina de cabeza a la primera de cambio no sino que ya bueno según se vaya sintiendo como a su pareja también le vaya demostrando que que puede confiar en ella hay que no la juzga hay que y qué bueno que puede puede abrirse sin sin temor a poco a poco avanzando

Voz 0401 06:32 sí pero fíjate escuchan

Voz 2 06:34 no no que decías lo que dice

Voz 0401 06:37 está está oyente que dice que se masturbaba sola que disfruta mucho que siempre llega al orgasmo que sabe lo que les gusta pero que le da vergüenza mostrarlo lo que le da vergüenza realmente es mostrar felicidad mostrar el placer es muy curioso que hemos sido educados de tal manera sobretodo las mujeres las mujeres hemos ido educadas para no poder manifestar el placer nuestro placer siempre ha tenido que estar oculto yo escucho está está oyente de veintiún años con miedo digo jolín cuánto hay que hacer para permitirnos el lujo de poder decir con la cabeza muy alta como me gusta esto en la cama

Voz 0530 07:21 sí además es que efectivamente mucha gente se siente intimidada por por el placer sexual femenino no hemos a es es tremendo no él él vi que una mujer pueda hablar abiertamente de que le gusta el sexo muchas veces intimida otras personas pueden sentir hasta hasta culpables un disfrutar del sexo ideas reconocerlo me delante de su pareja York ahí es importante que haya una ella haga un ejercicio de empoderamiento es ir o que se disfrutar del sexo con solo veintiuno años

Voz 3 07:50 el que piense lo que les da la gana no si si él piensa mal y por qué porque ella disfrute

Voz 0530 07:57 el sexo pues bueno o ese chico tampoco le va a interesar mucho no el también tendrá que hacer su proceso de aprendizaje aprender a no sentirse inseguro ante la sexualidad de de una mujer

Voz 0542 08:06 veía y aparte es curioso porque si en casos de generaciones anteriores a la de esta oyente íbamos exactamente lo contrario mujeres que siempre hacían que supla cero dependiera de que su pareja fuera capaz de proporcionar sólo en este caso estamos viendo al revés una mujer que ya lo ha encontrado por sí sola sin ningún complejo que sabe cómo se quiere masturbarse lo que quiere la cama sin embargo lo que le da miedo se pasó de convertir

Voz 1 08:32 cuánto trabajo tenemos que hacer para enseñar decir muy alto que es lo que nos gusta de verdad

Voz 4 08:41 esto es pico y pala pero no no pasa nada a que no han a que vamos a seguir insistiendo y que las mujeres

Voz 1 08:47 podríamos decir que es lo que nos gusta la cama

Voz 4 08:49 no

Voz 0530 08:51 sí yo creo que es fundamental además yo creo que hay que muchas veces las mujeres tenemos mucho que aprender de los hombres en ese sentido porque ellos lo dicen lo piden toman las riendas de la situación en la cama sin ningún problema no es como yo hago lo que quiero y si hiciera Tito parece bien pues perfecto no pero lleva su propio ritmo de gestionan perfectamente las relaciones sexuales no mientras que las mujeres tendemos no va a pararnos un poco más a no voy a hacer esto no les gusta llevar el ritmo que le gusta ahí yo me me me al suyo aunque no sea el mío no oí los hombres se que hacen un ejercicio de de egoísmo positivo yo creo que en muchas ocasiones