¿Qué posturas pueden proporcionarnos más placer?

Voz 0542 00:00 pues no te creas tú que tenías que elegir entre consultas y búsqueda de todos quienes de todo un poco de cada es que eres tan efectiva tan polivalente que de verdad que

Voz 2 00:23 mi rabia que ellas centrado tan tarde Mi vida no te voy a dejar escapar nunca más eso

Voz 0542 00:27 siempre ocurre cuando tiene que ocurren consulta que yo en mi búsqueda me encuentro con un titular como éste Cuéntame anatómica mente Éstas son las posturas sexuales más complicadas así atómica mente Éstas son las posturas es que claro

Voz 2 00:43 es que a veces a veces pues pensamos nos pensamos que que el sexo no tiene ha sido un rollo también de trabajo físico pedazo de dejarlo

Voz 0401 00:53 si se quiere hacer bien a en punto incluso acrobático te diría yo acrobático eso

Voz 3 00:58 claro es que empecé a hacer yo has empezado a hacer Juba

Voz 0401 01:01 pues queda da mucha flexibilidad si yo soy una gran fan del yoga sabes esto de que a mí siempre me hayan gustado todos estos ejercicios en los que me estoy me coloco me vuelvas tirar vuelva a subir la pierna tengo que reconocer que como ya sabes tú camina excita mucho ver con es de once centímetros encima de los hombros de mis amantes

Voz 0542 01:25 Curra te la posturitas sino te asesinas calentado en un atentado pues resulta que hoy podemos arrojar cierta luz en este en este asunto porque el artículo que se publicó

Voz 4 01:36 ahora en Bicing y lo escribía Alba

Voz 0542 01:39 Carreres consultaban esa toda esa serie de posturas como tener más placer con una fisio sexóloga fisio sexóloga me encanta cuando empezamos a un nivel sexo o cualquier otra palabra imagínate lo que me encanta mi unirlo con la fisiología la fisioterapia no lo sé no lo tendrá que decir ella

Voz 0401 02:00 en realidad nuestra próxima invitada Marta turrones casi casi casi una mezcla entre tú y yo también tengo buenas noches Marta en la Santísima Trinidad y Nuestra de nuestra existencia oye y Marta vamos a ser un poquito vamos a ponernos un poquito serias dime exactamente lo que es la afición fisio Sexología

Voz 1932 02:22 mira la fisio Sexología es una rama de la fisioterapia si se encarga de rehabilitar o mejorar la función erótica entonces muchas veces la gente me dice pero qué es esto de la función erótica en donde explicó que el sexo tiene dos funciones bien diferenciadas una es la función reproductora no de la que seguramente pues hemos oído hablar manso a lo mejor en el han llegado a explicar algo y la otra es la función erótica o lo que es lo mismo es la capacidad que tenemos de obtener placer entonces la fisio Sexología se encarga precisamente de esta otra de este de otro mundo dentro de la sexualidad no de que consigamos de entender cómo funciona nuestro cuerpo para que podamos sentir placer placer sexual

Voz 0401 03:10 porque existe el placer postura si es decir Bader posturas que me van a reportar mucho más placer que otras

Voz 1932 03:24 esto no hace falta que lo diga yo creo que sí tenemos relaciones sexuales esto lo lo sabemos a lo mejor no somos muy conscientes pero sí solemos incluso acabar teniendo como el ritual no siempre usar esas posturas porque porque son las que más placer te dan

Voz 0401 03:42 pero el hecho de que a mi me gusta ponerme de una determinada manera es realmente porque es más fácil para mí el sexo así o una postura que para mí es buena es buena también para todo el mundo cada uno tiene la suya cómo funciona esto

Voz 1932 04:00 en en general cada uno tiene la suya pero es verdad que va a haber una mezcla lo has dicho muy bien ahora entre la que te vaya a dar más placer que te sea más cómoda claro porque si estamos incómodas pues la verdad es que al principio no todas a poder concentrar mucho

Voz 0401 04:15 la otra parte también es importante en mi propio placer mis posturas

Voz 1932 04:20 sí es importante pero yo creo que lo que lo que importa sobre todo es lo que estás diciendo que cada una se conozca a una misma entonces puedes adaptarte a la pareja que tengas en verdad el placer no va a depender de la otra parte si es esta la prensa

Voz 0401 04:35 sí sí placer no depende entonces de la otra parte ya ni siquiera cuando yo cambie y haga otra postura que pueda ser es decir yo puedo coger la tienen chiquitita me ponen a cuatro patas y subir el culo no o vas a hacer cualquier posición en la que tú

Voz 1932 04:52 ellas estén cerca del pecho esto va a acortar tu canal vaginal y entonces pues la penetración va a ser más profunda y aparte de estar estimulando siempre el clítoris en su parte externa estaría lo doy por sentado vas a conseguir que también estimule el cuello de tu Otero si es que llega ver no sé de qué tamaño estamos hablando mil pequeñas y bueno una cosa sí

Voz 0401 05:11 Amanita vale entonces

Voz 1932 05:14 eh con penes más pequeños si quiere sentir una penetración más profunda recomiendo usar posiciones en las que tú rodillas estén cerca del pecho

Voz 0401 05:23 y al revés y al revés pedazos de Berga y entonces

Voz 1932 05:27 piernas estiradas rodillas lejos del pecho también posiciones en las que no sea tan profunda la penetración y bueno dominar tu la situación si crees que es algo que te puede molestar de ser tú la que tenga más control sobre el movimiento la profundidad en la penetración pero también he de decir que si hay dolor no es normal entonces estaría bien poder ver qué está pasando porque hay vuelo imagina que tengo una cita con un amante como ese

Voz 0401 05:57 así que soy estoy dispuesta a que esa cita sea especial me puedo entrenar para una fabulosa noche de sexo

Voz 1932 06:07 evidentemente una se puede entrenar lo que pasa es que no te puedes entrenar de un día para el otro

Voz 3 06:12 o sea que sí ha quedado el domingo bien esta operación bikini

Voz 0401 06:20 en que lo de Tengo una cita el domingo que vie

Voz 3 06:22 no ahí no hay no no

Voz 1932 06:28 algo algo puedes aprender igual en unas orillas pero bueno según qué posiciones de este imaginando ahora mismo pues igual necesitas un poco más de tiempo

Voz 0401 06:37 pero hay un entrenamiento sexual tú me recomiendas que yo tenga una tabla de ejercicios para que me relaciones sexuales sean mucho más placenteras

Voz 1932 06:45 bueno soy bastante anti tablas dientes recetas yo trabajo a nivel individual y a nivel grupos muy chiquititos y entonces lo que hacemos es adaptarnos a cada mujer porque tú y yo vamos a ser distintas a nivel de flexibilidad no sólo de de piernas también de espalda de brazos de movimiento de la pelvis analítica mente entonces me gusta ver a cómo son las mujeres que posturas les está gustando ahora si hay dolor sino hay dolor hacer una visión general entonces a adaptarnos a ella enseñarle las posturas que que a lo mejor estoy imagina lo que puede darle placer pero todavía no las ha probado

Voz 0401 07:26 oye Marta hables todo el rato desde el punto de vista femenino y estoy segura de que hay muchos hombres que también nos están escuchando ellos también tienen sus propias posturas

Voz 1932 07:36 si ellos también igual que que nosotras lo que pasa es que las demandas de los hombres son muy distintas a las de las mujeres en general con los hombres nos centramos básicamente en que aprendan a mover la pelvis

Voz 3 07:56 es que yo siempre pensé eso de Chayanne decía madre mía tuviera ya este que tiene que tiene que oye el twerking este que ahora se ha puesto de moda jinete también vale los hombres tienen que aprender a mover la pelota

Voz 0401 08:11 es para conseguir que sus posturas sexuales los lleve al último orgasmo

Voz 1932 08:17 sí para sentir más placer hay hay investigaciones que que demuestran como el movimiento analítico de la pelvis aumenta la secreción de dopamina Ésta es una hormona un neurotransmisor que necesitamos en la excitación que nos va a ayudar ahí y también necesitan aprender a mover la pelvis para evitar problemas porque tienen la tendencia a realizar movimientos como desde la espalda así desde media a espaldas

Voz 0401 08:44 oye yo tengo que reconocer que Elia así como para Dante arma un poco me pasó un par de links esta semana de Millet porque es una excelente productora ya a uno de ellos era a tu página web que es fisio Sexología punto com me quedado fascinada con tu reflexión de lo que ocurre con aquellas partes de nuestro cuerpo que no nos miramos qué ocurre Marta cuéntanos no

Voz 1932 09:11 pues este es es un gran tema también es que justo y bueno estoy con estos temas ahora mismo empezando a escribir un libro me me pillas con todo esto muy fresco que sucede que el cuerpo existen dos veces siempre me me gusta explicarlo así existe aquí donde podemos tocarlo pero existe también a nivel cerebral tenemos el cuerpo representada a nivel cerebral si yo muevo la mano derecha hay un área específica que se activa para mimar a derecha sí yo soy panadera a más el pan manualmente el área que representa a mis manos a nivel cerebral será más amplia que otra persona que no use tanto sus humanos así con cualquier parte del cuerpo pero lo mismo ocurre al revés si una parte de mi cuerpo no la toco no la miro no la muevo va a tener poca representación a nivel cerebral y eso a su vez da una respuesta sobre el cuerpo de poca sensibilidad de no tener mucha conciencia propia acepción los receptores van a funcionar menos en esa zona del cuerpo por eso siempre voy como con extra estas tres palabras por delante hay que mirar tocar y mover los genitales sí

Voz 0401 10:29 te voy a decir una cosa a me mandan cortantes sobre

Voz 1932 10:31 espejo hay que mirarse con luz porque muchas veces empezamos a mirarnos con un espejo pero sin luz directa a los genitales tampoco vas a poder percibir el color los relieves ibas a seguir red dibujando como algo abstracto entonces siempre digo espejo y luz espejo y luz Ito Marcos

Voz 0401 10:48 ciencia sobre cómo es mi vulva sobre cómo palpita en un determinado momento sobre el color que tiene tú crees que también influirá después a la hora de sentir placer muchísimo

Voz 1932 10:59 claro porque lo que vas a conseguir es hacerte amiga de una parte de tu cuerpo que a lo mejor esta borrada que te da miedo o que te provoca dolor todo aquello que es desconocido el sistema emocional lo va a entender cómo

Voz 0401 11:13 peligroso ya para terminar Marta aunque sea solamente una postura cita facilita para hombres y una posturitas facilita para mujeres que tú creas que tenemos mucha papeles con para que no lo pasemos bien

Voz 1932 11:27 vale para mujeres Ésta es muy facilita por mi experiencia se practica poco chico sentado en una silla chica encima o les así esta postura es súper cómodo a nivel de caderas a nivel de espalda y la chica tiene más control sobre el movimiento además puedes ir variando sobre alejar y acercarte al cuerpo del hombre o quedarte pegadito a su cuerpo resbalar como hacia arriba y hacia abajo aquí va a haber más fricción del grande del clítoris puedes ir jugando con estas dosis súper fan para chicos para chicos pues yo creo que bueno siempre de pie también creo que se practican poco hay hay que animarse también las las chicas los chicos no sólo para parejas heterosexuales esto pero todas las posturas de pie son las que empieza a recomendar precisamente porque es más fácil empezar a mover la pelvis analítica aumente son las que recomiendo para ir poniendo en práctica lo que previamente pues hemos ido aprendiendo

Voz 0401 12:28 pues Marta Torrejón no estamos el gustazo que me ha dado a aprender más de posturas sexuales me han cantado el lo del placer postural prometo que voy ya poner mucha luz bonito espejo de mano para mí salidas de la ducha te parece venga me parece perfecto muchísimas gracias el placer es mío

Voz 3 12:52 hay muchas batallas