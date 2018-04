Apolonia Lapiedra: "El porno es ficción, se finge todo"

Voz 1 00:00 sí sí

Voz 0542 00:07 sí la ahí Elia OIT voy a explotar muchísimo te que te quiero por aquí cerca todo el rato si bien aclaró las semanas después si no hay manera después de la Semana Santa con todo lo que eso lleva implícito claro en cuanto volvamos a la carne volvamos volvamos cuando hablamos de carne y qué mejor que recurrir a nuestras tan ilustrativas estadísticas de me canta porque tienen ese retrato de lo que realmente la gente acaba buscando en el ranking de las búsquedas de el dos mil diecisiete voy a empezar por el número cinco el entrenador que es el porno manga per FAR en pues las dos siguientes son porra en español es Exxon español que entiendo que eso signifique que la gente le gusta escuchar el sexo en su idioma está muy bien yo creo que sí lo agradezco mucho el número dos uno de nuestros temas favoritos las

Voz 2 00:59 mil células madre es que

Voz 0542 01:02 hoy haríamos si es el caso es que todo esto que son conceptos que te pareces digo que el uno es una persona en serio si me gustó mucho más periquete parece si te digo que el número de búsquedas de este nombre aumentaron en un año en un novecientos doce por ciento pues me parece que es un pedazo de actriz de la que me estás hablando es una actriz con nombre con apellido que es a Polonia la piedra y que está con nosotros está buenas noches a Polonia

Voz 2 01:31 buenas noches que tarde a ver

Voz 0542 01:34 que yo a ver si si las cifras son buenas es la actriz porno española con más seguidores

Voz 0401 01:39 sin Twitter trescientos nueve mil

Voz 0542 01:42 empezaste en el porno hace tres años en tres años como se puede explotar así de bien como ha sido todo este proceso en tres años

Voz 2 01:52 era una locura Johnny siquiera no lo esperaba la verdad no ha sido un boom para mí todavía lo estoy asimilando los ojos porque yo venía de una aldea Hay y ahora esto es totalmente para mí todo la gente me para por la calle pues una pasada Itu de Toranzo mi entorno pues nada bien la verdad que es mejor de lo que yo esperaba orgullosa yo mucho la verdad que muy contentas agradece que reconozcan tu trabajo no siempre piensas pues el porno no no va a ser tan reconocido no cuando teme Yeguada di no pensaba y ahora vamos yo me quedo loca

Voz 0401 02:35 mire en Contigo Dentro siempre estamos hablando de la educación sexual de lo importante que es tener educación sexual a mi me gustaría que me contase es qué tipo de educación sexual tuviste tu alguien te explico de que basto

Voz 2 02:46 pues no no sinceramente yo a mí no me gusta la sexo entonces pues no sabía absolutamente nada a la sexualidad siquiera tenía pero para mí para mí a escondidas incluso con novio ni siquiera dejaba que me tocaban

Voz 0401 03:02 se oye qué opinas de que muchísimos casos practicamente en casi todos los adolescentes se educan sexualmente a través del porno

Voz 2 03:11 pues sinceramente deberían de pensar que esto solamente es ficción y igual que las películas de cine convencional es ficción esto es ficción todo lo que se hace está hablado antes me está todo hecho todo luego que con tu pareja lo que haces luego en tu casa no tiene nada que ver diez minutos buenos días

Voz 3 03:37 hace una hora

Voz 2 03:40 pues habría que ponerlos

Voz 0542 03:42 Ana sastres de no sabe no intenten no es así

Voz 4 03:46 pero si lo lo lo lo lo claro

Voz 2 03:49 Pedraz peleas es cuánto hay de todas formas de implicar

Voz 0401 03:52 el emocional es decir tú conoces a sus actores tienes algún tipo de feeling con ellos necesitas que con ellos con ten yo qué sé os son desconocidos que van pasando

Voz 2 04:00 no no no para nada incluso antes de trabajar con ellos yo pido sino lo conozco que es a lo mejor extranjero yo pido fotos pido currículo me informo bien y ahí siempre se iban analítica de hecho yo me hago se hace una cada quince días pero yo me hago dos para Maika en ese sentido hay que cuidarse mucho porque tampoco es es una protección eso la verdad que es un problema

Voz 5 04:25 les dices que es un problema que no se utiliza protección es cierto que en la mayor parte de las escenas no hay preservativo ni siquiera tú con la repercusión que tienen tus escenas tienes capacidad de hacer que eso cambie

Voz 2 04:38 pues sinceramente es muy complicado estará cosa muy complicada

Voz 0401 04:43 crees que el porno favorece en algún momento los patrones violentos desde dentro

Voz 2 04:47 no sé si eso es fingido a dar un cachete porque agradar pero yo tengo que hacer más la cara como que me duele más como que se me coge del cuello me me me oye mentira es fingido todo y cómo se preparan esas escenas las preparáis antes porque es difícil en cada posición la mayoría se corta lo que se dice en la transición pues si si corta alguna siempre antes de empezar a hacer esta posición está ahí está vale sea con un ensayo con Bale si una vez que dicen haber una coreografía hice algo está mal pues separase

Voz 0401 05:25 claro como actriz cuál es tu parte de de darle a los demás a través de la pornografía que les das

Voz 2 05:32 pues yo intento darlo todo siempre en una escena Augusto muy graciosa pues si ahora se ha hecho Polonia realitys se llama luego de que son sueños a diferente son dos facetas diferentes una burrada con su guión y luego está el reality que se ve la personalidad de todos los actores se corta nada hay todos somos todos nosotros mismos lía parda muy aún muy loco sexualmente locos

Voz 0401 06:03 tu primer trabajo fue en el campo

Voz 6 06:05 si la agricultura se vaya en Albacete no sé cómo seas

Voz 2 06:12 de ahí a vallas hay una acequia que hemos acabado nunca frente de Ubú María que mareó en cuanto se tenías pues era jovencita catorce años

Voz 0401 06:25 de de la agricultura a la pornografía

Voz 2 06:29 pues tirando p'alante con dos ovarios a tope porque como fue la respuesta pues yo pensé antes de dar el paso dije mira es mi vida ya es hora de que yo piense en mí y mira por mí mi familia decidió su vida mis padres su vida yo tengo que decir a mí me llega lo va a aceptar I más D tal como se hizo un trabajo porque al final es un trabajo con sus horas si todo ya está yo es podido

Voz 0401 06:54 tender eso sí

Voz 2 06:57 hay gente que no lo aceptado de familiares lo entiendo lo respeto por el miedo a que te parece

Voz 0401 07:05 sí el porno feminista esto que llamamos porno feminista donde se están cambiando las cosas donde no hay tanto falso centrismo donde el hombre no es tanto el

Voz 2 07:14 dentro de desatención y el machote

Voz 0401 07:17 este tipo de pornografía pues amenaza las me parece

Voz 2 07:20 o bien que se luche por el feminismo pues claro que sí porque ya ya está bien incluso desde el porno se puede se puede luchar

Voz 0401 07:29 el feminismo desde la pornografía pues claro

Voz 2 07:31 por igual queda chica pegan cachetes yo también los veo que pasa chico porque oye

Voz 0401 07:38 entonces decides tú de tus escenas yo Emmys además las que ruedas decides esto sí y esto no sé cuánta tanto valor tiene que las que tú protagonizadas que yo

Voz 2 07:51 Aragón hizo depende si trabajo para depende de que productora trabajes y trabajo para una productora extranjera que allanó mando yo pues pues claro ahí tengo que seguir lo que me dicen pero qué hago yo por supuesto que decido yo sobre todo me gusta que los chicos hagan Cunit por qué no lo dejan aparta Aíto no hay poco Lingus la pornografía

Voz 0401 08:16 muy poco

Voz 2 08:17 deberían de poner obligación de los en el porno gratuito que es el que consume la mayor parte de la gente

Voz 0401 08:25 la mayoría es ya felaciones a salvo se me ha ocurrido que hay actrices que se inician en la industria pornográfica y luego deciden dejar el porno y seguir su carrera como actriz siempre dicen que es muy difícil tú te planteadas en algún momento poder seguir por otros derroteros donde el porno no entre sí

Voz 2 08:45 y en ello estoy un poco bueno estoy en abrir la página de Youtube como youtuber estoy colaborando con los mejores youtuber del mundo haciendo colaboraciones que ya saben ya están más o menos ahí están que van a salir cuando salgan pues ya me lo haré

Voz 0401 09:02 es decir hace quiere ser youtuber sin que el porno esté por medio

Voz 2 09:07 no os seguiré siendo actriz porno no copero ya decir ella cogeré como por así decirlo lo más especial para mí lo que me guste va a elegir hasta hasta el final vamos nunca hay que arrepentirse de nada se aprende de todo estás aprendiendo con la pornografía muchísimo me primer Ana al fue en mi primer día a día de los enamorados el catorce catorce de Esther tu primer sexo anal cuenta de mi vida pues vamos estupendo ese día hice dos escenas terminar cinco tasa fuera jugando bien avale o p'alante cuando sabes la expectación que generó ese primer anal porque todo el mundo estaba esperando tu primer Annan

Voz 0401 09:58 claro tú no habías tenido ninguno pero sobre todo porque da el primero también para ti personalmente no está hablando de la industria pornográfica sino que tu primera hacerlo delante de unas cámaras

Voz 6 10:09 si te preparas T para ello sí

Voz 2 10:13 sí me preparé claro tienes que preparar tienes que hacer una labor y es que abrirte un poco con un vibrador antes

Voz 0401 10:22 es decir te estimula este primero para que aquello no fuese

Voz 6 10:25 de la masacre gusto

Voz 2 10:30 gustó pues la verdad es que al principio lo voy a decir aunque

Voz 0401 10:35 suena un poco brusco pero haberlo haylo siempre lo digo

Voz 2 10:38 que es como cargar para dentro no en serio la primera es un músculo tiene que abrirse y luego ya así que disfrutaba allá la última posición ya ha afectado a tu vida sexual

Voz 0401 10:54 practicar sexo en tu trabajo

Voz 2 10:57 ah no no no no no no porque bueno reabrir ellos liberales ningún problema en ese sentido

Voz 4 11:04 me refiero tanto a alude el Inter a que haya otro

Voz 0401 11:07 las parejas porque en tu trabajo tienes varias parejas con lo cual Ramiro evidentemente siendo quiénes eso lo va a tener muy claro pero me refiero si el el hecho de tener que practicar sexo durante tu jornada laboral afecta luego a tu propia intimidad cuando estás con Ramiro a que no te apures qué hacer algo a que no tengas ganas de aquel chaval vengo de ocho horas de grabación

Voz 2 11:32 va a ser que sí bueno es él ya lo sabe incluso para que no se resienta Si tengo muchos días

Voz 8 11:39 los problemas de la mujer no nos sentimos nuestras partes íntimas de anormal en y es lo que hay entonces pues no intentamos en ese proceso de días que muchas escenas no tenemos seis

Voz 0401 11:52 lo entiende bien y no hay ningún sí sí

Voz 2 11:54 problema

Voz 0401 11:56 pues hasta dónde quieres llegar Cuéntame a Polonia

Voz 2 12:00 a dónde quiere llegar bueno la verdad es que no sé yo quiero un poquito de aquí no me lo quita ya también hecho videoclips yo que sé no sé pues de hecho todavía Huesca esos hechos no están deseando la obra no me extraña estoy me estoy reservando me hago hay algún motivo por el que me quieres hacer webcams la verdad es que es un poco de pereza eso de estar todo el día hay cola me escondí en mi me pongo yo prefiero la escena tampoco nada

Voz 0401 12:30 ya está pues a Polonia la piedra ha sido un verdadero placer conocer en persona a la mujer más a la actriz más buscada de por have en España y una delicia como siempre aprender de de

Voz 2 12:45 todas vosotras pues muchísimas gracias por invitarme ha sido un placer es algún vosotras encantadísima nos veremos

Voz 0401 12:52 tanto seguro