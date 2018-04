Boyero: “‘2001: Una odisea en el espacio’ sigue teniendo algo excepcional”

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar que fin al temen que dice lo que piensa para bien me parece bien pero uno de los mejores actores

Voz 0313 00:50 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal bienvenido cómo estás tú triste en bueno un poquito pero nada la vida continúa por el fútbol no es lo más

Voz 0313 00:58 la además esta mañana comentaba con un par de compañeros una cosa que lo bonito del fútbol es que ocurran cosas como la de anoche en Roma que los datos de Oteruelo Katy en fin de bendita la belleza no pero lo bonito del fútbol es que no son matemáticas y que cuando todo parece decidido y resuelto pues salta la liebre y ayer saltó hoy vamos y el Barça estaba eliminado o con todo merecimiento la Roma en semifinales con todo merecimiento

Voz 0324 01:26 no pudo global de los dos partidos porque el cuatro uno

Voz 2 01:30 a fue un poco un poquito engañoso bastante engañoso también pues ya está y nada más que decir pues yo te confía

Voz 0324 01:36 eso que me voy dentro de un rato al repasar pero no voy a voy sí claro esperando que no ocurra que por lo menos que no nos toque

Voz 2 01:46 sería infinitamente en lo que a nosotros

Voz 0324 01:49 lo que es es está muy bien que el que el fútbol no sea matemáticas sí que no pueda surgir lo

Voz 0313 01:57 lo imprevisible fíjate que ahora mismo hay en semifinales dos equipos que podrían repetir una final

Voz 2 02:03 hace muchos años histórica

Voz 0313 02:06 el Robinson ganó Madrid y Portugal dice el Liverpool a Roma están ahí no se equipos con los que casi nadie

Voz 2 02:11 contada están ahí y además jugando razonablemente bien Bono ya veremos qué pasa ya veremos qué pasa dijo esta noche disfruta interés Salguero

Voz 0324 02:19 por qué lo lamento mucho a los eh amigo

Voz 0313 02:42 lo que he dicho que la dirigió difícil Scott

Voz 2 02:44 que esto va la UVI de Isaías Lerner de las

Voz 0313 02:49 Stalin cubrirá toda la vida el señor y antes de que bueno que cambios a Carlos si tuviéramos que empezar un diálogo como una conferencia sobre dos mil uno el cambio que no cambio está sobrevalorada

Voz 0324 03:03 con con esta película me ocurre algo extraño cuando la vi por prima

Voz 4 03:07 hace cincuenta años

Voz 0324 03:11 que había cosas que me gustaba mucho pero otras que me que me aburría han encontraba un el mismo monótono no entendía algunas cosas que pasaban allí que con el paso del tiempo lascivo viendo la volví a ver ahora revisarla en Blu Ray creo que que que tiene algo excepcional una una gran facilidad para para inquietar T un un torrente de imágenes una una banda sonora no hablo ya de la música sino de gemidos suspiros por el de repente la la muerte de del del ordenador del de JAL es como tremendo no resulta Hall eh es como bastante más humano que que que la gente que que le desconecta no que los astronautas eh pero hay hay algo que siempre me ha fascinado en dos mil uno que son los quince primeros minutos que me parecen pronto brutales brutales y concretamente el fundido después

Voz 2 04:17 desde luego los mono mono cuando el hueso

Voz 0324 04:22 la dando con la nave espacial is sonando el Danubio Azul eh es que es una imagen imborrable leonesa de propia de pues de de un artista no como como lo era cubrir el primer convencido de su arte era el y ahí algo que me molesta en la personalidad de Kubrick que es que te toque llegue el género que toque siempre pretende hacer cómo lo máximo no ya puede ser la ciencia ficción el terror el yo hay películas suyas de este director absolutamente venerado películas muy famosas que no me gustan

Voz 2 05:03 por ejemplo la naranja mecánica naranja mecánica sí

Voz 0324 05:06 cómo lo lo hacen pero no me molesta esa película su estética todo dicen que

Voz 2 05:12 una película muy visionario aplicó la antipática pero pero voluntariamente

Voz 0324 05:16 sí sí sí pero a mí no me gusta Teléfono rojo volamos hacia Moscú las actividades ya no me gusta el resplandor a excepción y adoro la novela de Stephen Quinn ya sé que es una película como mitológica no no aguanto a Nicholson M me parece que está pasado de vueltas sea mucho mayor

Voz 2 05:35 Jon Eric con la mucho y luego hay otras películas de Kubrick

Voz 0324 05:37 lo que que las podré ver siempre y seguirán pareciendo admirables como Senderos de gloria atraco perfecto Espartaco que Espartaco que él no le gustaba sabes no nos parece pues no lo sé no lo sé ver una película que rodó para los grandes estudios sustituyó avanzó Nyman

Voz 5 05:56 eh a mi me parece

Voz 0324 05:59 impresionante Espartaco es una película de me me hace llorar cada vez que las

Voz 2 06:03 la vez que viste dos mil uno

Voz 0324 06:05 sí sí la vi en que la bien pues en un cine de barrio en en Salamanca así que fui con las expectativas y yo tendría que tenía yo catorce años Asier la fe sí cincuenta en pues no que que que todos contaban que era lo lo más grande y lo más genial Si el reconozco lo que te decía antes que a ratos semana

Voz 2 06:32 sí a pesadita es un ratito para no ha confesado que se durmió la herida que avanzaba que se quedó traspuesto

Voz 0324 06:39 eh eh a mí me ha o también alguna ave pero repito hay otras que que estoy colgado todo todo todo

Voz 2 06:49 ah ya que esta tarde quieres comentar con oyentes de La Ventana sus recuerdos a la uno

Voz 0324 06:53 para mucha gente supongo que como una de las películas de su vida

Voz 2 06:56 pues a ver qué nos cuentan a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta por ejemplo Vicente desde Valencia Vicente buenas tardes hola hola buenas tardes está ahora al otro qué tal muy bien Kiki Rato que recuerdo esperemos que es tenemos de dos mil uno a ver

Voz 6 07:13 a ver esa esa el fundido por ejemplo que ha comentado que ha comentado lo que es impresionante y luego la la primera edición sobre todo a primera visión visto en un en un en con pantalla panorámica de lo que había en aquel tiempo en Valencia

Voz 7 07:29 sí mismo no sé no sé si existe siquiera sideral pero que finalmente bien sí

Voz 2 07:38 en el

Voz 6 07:39 diré que te hagas una pantalla enorme de que vi también Tora Tora Tora pero bueno lo quiero ir pero es la primera visión de la de la nave espacial en de caminar es impresionante la de punta a punta de la pantalla enorme enorme enorme precioso la verdad es que el el esa esa imagen en ese mes me quedó merecidamente lo de del tarro pro muy

Voz 0324 08:08 no es una película para verla en un móvil está en Osaka

Voz 2 08:11 tardaron de moda ganador ni nada de eso

Voz 0324 08:14 en hay que verla en en el Fine y en un pantalla y con un sonido perfecto para capturar toda toda su magia no es irse y esa imagen que que comenta usted yo creo que se nos ha quedado grabado a todos

Voz 0313 08:32 es que el cine es cine el cine de verano una serie características que incluye una gran pantalla bueno claro claro que una película se puede ver se puede ver en la pantalla del ordenador on o en la tele o un móvil pero lo que es cine cine yo entiendo que incluye lo de la gran pantalla

Voz 2 08:49 sus palabras no son ociosas no hiciera definición incluye que planta año pues ahora que

Voz 0313 08:53 la grabando jazz Vicente muchísimas gracias en cambio

Voz 2 08:56 Eduardo que nos llama desde desde Madrid bueno a ver a ver Eduardo que unos comenta a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta Eduardo buenas tardes buenas tardes y película que le has visto cuantas veces por curiosidad

Voz 6 09:08 hombre no he visto bastantes veces cinco seis siete ocho nueve

Voz 2 09:13 la última

Voz 6 09:15 hace poco una volver me veo en la tele

Voz 2 09:19 el magistrado hiló no no no le notas con el paso del tiempo que te que te descuadra no no no no

Voz 6 09:26 no en absoluto dominio yo una película la verdad lo descubrí tarde pues a lo mejor por primera vez hace cinco años no era la película favorita de mi padre y julio curiosidad no la vi porque éxito había oído hablar de ella es que me impresionó porque yo creo que es actuar sea quizá la gente no la verdad de esa forma pero yo la actual por el tema como trata y los efectos especiales no pienso que suelen quedar obsoletos porque decía Carlos Boyero que es que era hipnótico no es hay margen de la nave es que a día de hoy me parece que todavía está lo que está bien hecho

Voz 2 09:58 así se queda sin gusta entonces yo yo hay cosas que sigo sin entender

Voz 8 10:03 el monolito el monolito momento yo no yo

Voz 2 10:05 ahí no me atrevo no no no yo no no bueno Jaime

Voz 0324 10:09 que quería era del monolito ven la más extendida es que es Dios el monolito yo no

Voz 6 10:13 bueno no sé yo creo que más pues la ficción ahora mismo hay muchas películas

Voz 2 10:18 sí como Prometeo o similares

Voz 6 10:20 que hablan del intervencionismo no de quizá hemos sido creados por lo terraza no realmente monolito es lo que esa otra raza del espacio no vieja y que hace que nosotros demos el salto evolutivo pasemos del mono de Schumann y más normal a a la creatividad no utilizar herramientas

Voz 2 10:37 las fíjate tiene tierras pero yo no tengo razón Eduardo cuando dice que es actual porque es que habla de de de de la de la revolución tecnológica de la evolución humana de la inteligencia artificial de cómo nos relacionamos con eso de la vida extraterrestre es verdad todo todo eso que evidente que habían Eduardo oye pues muchísimas más belga gratis todos los miércoles se da muchas gracias gracias un abrazo grande a ver saltamos de Madrid a Barcelona nueve cero dos catorce sesenta sesenta oyentes cine La Ventana hoy hablamos en dos mil uno Una odisea en el espacio Luis buenas tardes bona tarda hola buenas tardes buenas tardes Luis dos mil uno de Le gustó mucho poco o nada

Voz 9 11:15 por escrito de cotizar dotado ya estoy amortizado porque fui a verla con diez años yo en mi hermano mayor tenía catorce se hizo con la esperanza de ver la dos películas sí sí sí

Voz 2 11:30 eh

Voz 9 11:31 incluso después chamana de Bud Spencer y claro os falta situado entre allí nada de Dios Dios a la oigo la música hice pone los pelos de punta India después de cuarenta años

Voz 2 11:47 sí pero el programador irá genial tener dos mil uno con una debutante

Voz 9 11:53 ya como ponerme mi hermano me llamó la atención cincuenta viene dice yo no sabía cómo sentarme no sabía qué hacer aquello era Bulli budismo lento muy lento no entendía nada yo dio madre mía esto cuando acaba eran larguísima no sé cuándo dura porque no lo sé pero es que era una cosa eterna

Voz 2 12:11 con el viaje hacia el infinito claro diez minutos y luego luego la revisar alguna vez alguna otra vez o no

Voz 9 12:19 la volví a ver por por fuerza por fuerza que obligaron de nuevo a verla lesivos lingüistas nada yo no yo

Voz 2 12:28 con lo pues no pasa nada pero igual es que el primer recuerdo también fue una experiencia casi traumática no con diez años gente que te pongan un peñasco así delante dice puede ser no esto esto no para mí luego luego yo lo voy a cuesta mucho remontar

Voz 9 12:40 no deseo bien con el cual el hueso volar cuando se hubieran esto esto promete pero madre Dios entonces fue un desastre yo soy si no es fue lo voy unas sesenta sesenta y cuatro veces al año Time

Voz 2 12:55 tras sí

Voz 9 12:57 es horrible osea que dejó otra automatizado para todos

Voz 0313 13:00 es un trauma es Luis muchísimas gracias Roma cinematográfico

Voz 0324 13:04 pues que las reacciones con ellas son extremas

Voz 2 13:07 sí pero diez años el hombre igual joder pues igual no porque el paisaje es otro también no pero esa fue esa nueva narrativa que se inventó cobré para esa película era muy complicada payos comparas con multas Spencer programadores a ver tenemos vaya a las nueve cero dos catorce sesenta sesenta desde Madrid Alfonso buenas tardes muy buenas tardes amigo bienvenido muy buenas tardes qué tal qué recuerdos tenemos en dos mil uno a ver

Voz 10 13:38 pues mira os tengo en esa época lo he dicho tus compañeros y yo tenía veintiuno años y era piloto de combate ostras y además era ese tema me atraía muchísimo más acaba llegar a Estados Unidos que hacer unos cursos de de de que el comparte y tal y cual entonces venía muy influir por muchas cosas esto es bueno el película la verdad es que me encantó estoy de acuerdo con Carlos en muchas cosas en la escena del hueso el el el ese ese es el calcio del hueso en la nave de la música entrando es fantástica yo entendí mi no quiero presumir pero entendí toda la historia de los monos de la piedra negra perfectamente eh y hay una cosa que además es curiosísima que bueno las es técnicamente está francamente bien hecha y en el que el que Hall entendiera leyeran los labios de los de los pelos

Voz 2 14:37 creo que es como hay que ver si los labios

Voz 10 14:42 pero es que el sí sí pero es que además además ellos sabían que podía pasar se vendieron en una nave de las pequeñas que te vías de escape vamos a llevar de una salvavidas a través de una rendija de los jode pues ahí de la nave sólo vidas en la que se habían metido para hablar para que al no les oyera él pudo leer los labios fantástico por los insomnes que tenía por el avión que eso es terriblemente actual vamos casi más que actual es el miedo que tenemos ahora todos con la inteligencia artificial hasta qué punto los robots sino de llevar pues eso a matar y luego la muerte de JAL Santa ética como se va volvían a estas su niñez yo me acuerdo empezó a cantar una canción mía

Voz 2 15:32 canta una canción que cantan cambio tan claro

Voz 10 15:36 a mi padre cuando estaba haciendo fantástico

Voz 0324 15:40 sí da mucha penita pena

Voz 2 15:43 perdón que era pena ese momento cuando se va apagando la voz da pena porque es lo

Voz 10 15:48 va matando reduciendo les va a nevar pintando chips entonces que eso es como semana con un segundo un ordenador no sean lo lo vas anulando o cualquier aparato que ahora mismo que fue es una que nos tenemos que pelear con ellos los profesores griegos hecho la forma es que había que matarlos para empezar otra vez porque no podía

Voz 2 16:10 Alfonso muchísimas gracias por llamarnos ha sido un placer oye tenemos una última llamada quiere que desde Barcelona a través del nueve cero dos catorce sesenta sesenta otro Carlos Carlos buenas tardes hola hola buenas tardes cuando cuando bona tarda cuando viste de dos mil uno por vez primera

Voz 11 16:25 pues hace así pues casi cuarenta años

Voz 2 16:28 así cuarenta y qué tal

Voz 12 16:30 o es maravillosa fue

Voz 11 16:32 qué bueno fue el que me centro en la época de bueno Mis hijos me llevan friki por esta película

Voz 2 16:38 imagínate les sigues viendo la seguido viendo que sigo viendo el visto además hace muy poco

Voz 11 16:47 de que en Blu Ray precisamente Boyero es maravillosa verla a en película yo la vi en un colegio de Madrid la vi yo soy bueno soy madrileño vale pero vivo en Barcelona y bueno yo estaba estudiando en el colegio Mendel de Barceló de Madrid no sé si sabéis más o menos costoso vender la Zona universitaria no pues bueno pues tienen una tienen el cine muy parco no deja de ser una cosa un poco pequeña pero yo no me dormí sinceramente no me dormí yo a mi se me pusieron los pelos de punta

Voz 2 17:17 a demuestra esos trajes

Voz 11 17:20 a ver esos colores ver esa misma sin que ha dicho lo ha dicho lo de que bueno que que una máquina como si oyera diera no hubiera perdón viera a los labios y eso era imagen una imagen ante no impactante bueno pues sobre todo la música por favor la música esa música maravillosa de de lo que es

Voz 13 17:44 es muy bueno cuando uno Unidso una entrada una entrada barniz

Voz 11 17:48 animal andaba como entra todo todo todo hola

Voz 14 17:51 es personal que diga no para mí no es lenta no sé para amigos lenta la película dice es que es que escribir tienes mucho

Voz 11 17:58 mesa creo que Carlos es partidario desde el uno

Voz 0313 18:01 sí ha quedado claro que nuestro carros del Barcelona es partidario muchísimas gracias a todos los fieles que le gustaba serlo para tú fíjate tenemos en Radio Barcelona asentado nuestro economista de cabecera a Santiago Niño Becerra que viene después llevó ayer en todos los miércoles INAR por favor que quiero hablar Santiago buenas tardes quita al cargo que tú tienes teorías para todo el monolito que es para

Voz 0324 18:22 sí para mí es lo que permanece

Voz 1869 18:24 sea lo que sea permanece Si alguien liquide llamar como sea que le llame pero para mí es lo único que permanece de hecho lo lo tenemos ahí pues hace de un millón de años y luego volvió a aparecer al lado de Júpiter en el futuro y luego después es curioso porque he leído la todas las series que es dos mil doce y dos mil treinta XXXII me parece que es vuelve a aparecer otra vez así pero que es la novela sí sí bueno es que de hecho nosotros solamente conocemos un practicamente todo el mundo conoce la película bueno empezó siendo una novela de Arthur C Clear si eso dices y luego hay dos mil doce que de esta película bretona la verdad no no sé si lo has visto Carlos no y luego después se hizo solamente en novela creo que es dos mil treinta y siete

Voz 0313 20:55 a que no se ha colado en la música de Sidi si en La Ventana del cine porque resulta que esta canción forma parte de la banda sonora de justiciero una peli de Bruce Willis que está ya en cartelera y que es una versión nueva de una serie que hizo Charles Bronson allá por los años setenta con un tipo muy famoso cirujano que se ha tomado la justicia por su mano para vengarse de los agresores de su mujer y su hijo

Voz 21 21:37 tendrás que hacerlo tú está cerrada amigo mató a mi mujer quién estaba tenso todos los que se entonces lo vas a matar pero el actos

Voz 22 21:55 qué tal la película Carlos Ollo Bros nueve cuántos años tiene ya que estoy haciendo de en la ers Andrea deseado sí pero vamos le funciona todavía tiene a mí no es un no es un actor que me haya entusiasmado nunca

Voz 5 22:11 eh pero tiene tiene su público no como

Voz 0324 22:16 no héroe de el fines de él de acción Ésta es un RIM Mike de de una casa mal el justiciero la ciudad que yo que desde los sesenta Queralt Sarre así Bronx Assens era Charles Bronson que que es de esos actores que nunca entendí cómo se podía de convertirnos a un actor bastante limitado como secundario no estaba mal pero de repente fuera como basta a Bercy en era de un solo gesto no pero eso al parecer molaba mucho para el para el espectador y fue la época en la que también apareció Harry el sucio Harry el Sucio era un policía que llevaba su propia metodología para acabar con con los criminales no que al margen de de la ley eh muy heterodoxo en sus la gente de ese identifico mucho con él y también con Brown son eh pues el señor que eso de que matan a su mujer deja malherida a su hija en un atraco IDC pide no ya cargarse sólo a los que le causaron es a los que provocaron esa tragedia sino a los delincuentes en general de la ciudad convirtiéndose pues en un héroe urbano para la opinión pública lo cual es una tesis yo creo bastante bastante peligrosa yo creo de texto e eh seguro que a Trump le le encanta no de tener en las hasta misiles ir a matar a los malos todas las noches está

Voz 2 23:50 es Berta donde deja ver al menos bueno

Voz 0324 23:53 en ediciones como es previsible como como como la otra no aquí Willis pues estoy un poco harto de de ese gesto de todos sus no sé a mí no no me he entretenido

Voz 2 24:07 tenemos el justiciero vamos por otra cambio de terciaba

Voz 0313 24:23 y también ahora que hablaba de dejarlo sucio poli corrupto que tiene que resolver el caso de una mujer que aparece asesinada en el Hotel Hilton de El Cairo tener hechos se titula El Cairo confidencial

Voz 0313 24:55 película obtuvo el premio al mejor filme mejor director en la última Seminci está inspirada en

Voz 0324 25:01 en un hecho real en el asesinato de una cantante libanesa en Dubai en dos mil ocho que según parece ordenó uno de los hombres más poderosos de de hip qué tal está ahora películas pues es una película muy curiosa muy interesante no porque reúne todos los ingredientes de del cine negro clásico no pero adapta OMS a a un país eh como Egipto o no concretamente aparece El Cairo pero no es El Cairo que no le permite era un rodar ahí rodó en Casablanca pero es una película con un con un punto muy inquietante no el el profeta es es un antihéroe un policía eh corrupto pero es que toda la policía esta está corrompida no ir además forma en unas endogamia familiar osa sí es pólipos metes a tu sobrino al tu primo a ir en la calle pues a pillar todo lo lo que puedas muy curioso porque empieza el asesinato de de esta cantante y los los polis que van a investigarlos lo primero que piden es unos whisky en el hotel y que lo pongan a en la cuenta de la muerta no pero como algo muy se quiero decir ahí acaba con con un momento muy trascendente que yo estaba allí por cierto en El Cairo la noche la manifestación en la plaza Tahir en la que hay el el primer muerto se acuerda árabes es que bueno e acaba con la esperanza que representaba la la primavera no de de cambiar eh todo el el edificio de corrupción moral que que había montado Mubarak que no insurgente iraquí es que que fue como otra otra esperanza no funcionó o no paridad no elegir yo desde luego no función una ya llevan pues en caso de no es es muy triste no por qué pero bueno debe ser la las leyes de la maldita vida o que si funciona funciona al mundo

Voz 2 27:04 el Cairo pero es una es una película muy muy curiosa estará gustaba Boyero y el justiciero que le ha gustado menos

Voz 0324 27:42 es de abril de lo robado Carlos para escuchar hoy esta canción de cierre aprovechando que estamos en abril pues una de las canciones más hermosas de hemos enviado el señor que ha escrito tantas canciones grandes que se llama Joaquín Sabina no es un retrato admirable de de los perdedores a jóvenes Soria esta gente con la que la vidas en Sanyo que nunca fueron culpables sencillamente fueron masacrados a perpetuidad y que les quitaron el mes de abril que simboliza pues eso la primavera o la esperanza pues yo creo que hay mucha gente que les quitaron en Le robaron el mes de abril la patria es es un texto tan tan emocionante y lleno de piedad no me parece una canción preciosa

