pedir disculpas es un rasgo de humildad inteligencia cuando hay motivos para ello pero pedir disculpas no disculpa de asumir otras responsabilidades el presidente de Facebook Mark Arca Soccer Wert lleva dos días pidiendo disculpas ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga la transferencia no autorizada a una segunda empresa de millones de datos de millones de usuarios no para enseñar Soccer Wert de pedir perdón pero como explicó un senador demócrata en The Wall Street Journal de ayer lo que ha ocurrido no es como si hubiera derramado un poquito de leche en la mesa de desayuno lo que ha ocurrido en Facebook no se soluciona pidiendo disculpas con cara compungida Soccer Wert asume la responsabilidad dice porque es él quién manda en la compañía porque además quiere seguir siendo el que manda yo aprendo de los errores dijo en el Congreso pero no parece que haya impresionado mucho a los diputados quizá porque lo más relevante en este caso no es que el dueño de Facebook aprenda de sus errores sino que todos los usuarios de Facebook comprendan bien que tu fue de con su privacidad cuando ese caballero se equivoca sucede por ejemplo que empresas especializadas en el manejo de opiniones públicas saben casi todo sobre gustos tus amistades tus lectura Arthur viajes tu compra a usted le gustaría que supiera con quién cenó anoche le preguntó un congresista el dueño de Facebook tardó tres segundos en contestar buscando desesperadamente una salida airosa finalmente optó por responder lo más sencillo no llegó indignación admitió que hiciera inevitable que dice termine aprobando una regulación sobre el manejo de esos datos exactamente aprendamos todo lo que cuestan los errores del señor Soccer ver