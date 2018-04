"Los estudiantes esperan respuestas"

Voz 1667

00:00

buenas noches gracias por elegirnos porque tienen ustedes intriga para elegir la del fútbol en Carrusel o la que les vamos a contar a partir de ahora aquí en torno al caso de Cristina Cifuentes de negro por sorpresa y menos sonriente que de costumbre quizás la todavía presidenta de Madrid en su reaparición de esta mañana había querido anticiparnos lo que parece inevitable Génova mantiene que no están pensando en sustitutos pero Cifuentes asume que su futuro es cuestión de horas las que dura el vuelo de Argentina España que está haciendo a esta hora ya Mariano Rajoy incluso menos porque el entorno del presidente recuerda que la dimisión de José Manuel Soria se resolvió con una llamada de teléfono el caso es que esta intriga este excesivo protagonismo de Cifuentes y el pulso entre el PP y Ciudadanos que irá a más en las próximas semanas y meses no nos debe hacer perder de vista el enorme daño que este caso sigue provocando en la universidad pública daño en el prestigio de los estudiantes que si le echan horas Iker tienen un poco más complicado acreditar su talento dentro y fuera de nuestro país esos estudiantes los profesores que creen en ellos y los padres que han pagado los estudios se han llegado esta mañana una buena decepción al escuchar la respuesta de la Conferencia de Rectores al escándalo el presidente de la CRUE se ha limitado a reconocer la gravedad de los hechos a pedir la dimisión de Cifuentes sin citarla ya decir que no pueden hacer nada más porque ya está en manos de la Fiscalía y el desgaste de la universidad también está en manos de la Fiscalía el caso Cifuentes ya no sólo el máster de Cifuentes es un escándalo que levanta serias sospechas sobre la posible existencia de estudiantes de primera y de segunda es un escándalo que nos ha hecho ver que en la universidad hay miedo a denunciar estos abusos e incomprensión con el que da el paso y denuncia como reconocía en este mismo lunes en la SER profesores y estudiantes de la Rey Juan Carlos esas dudas no se van a resolver en los tribunales necesitan respuestas que al menos hoy no da la CRUE los estudiantes siguen esperando Pablo Morán